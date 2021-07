Segne die Verräter: Daniel Hale deckte die weit verbreitete und wahllose Ermordung von Nichtkombattanten im globalen US-Drohnenkrieg auf

Von Chris Hedges: Er ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Leiter des Nahostbüros und des Balkanbüros der Zeitung diente. Zuvor arbeitete er in Übersee für die Dallas Morning News, den Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der für den Emmy Award nominierten RT America-Sendung On Contact.

Daniel Hale deckte die weit verbreitete und wahllose Ermordung von Nichtkombattanten im globalen US-Drohnenkrieg auf. Für seinen Heldenmut drohen ihm zehn Jahre Gefängnis, während diejenigen, die diese Kriegsverbrechen beaufsichtigen, ihren Amoklauf fortsetzen.

PRINCETON, NEW JERSEY (Scheerpost) – Daniel Hale, ein Geheimdienstanalyst der Air Force im aktiven Dienst, stand im Oktober 2011 in seiner Militäruniform im Occupy-Lager im Zuccotti Park. Er hielt ein Schild hoch, auf dem stand: „Free Bradley Manning“, der seinen Wechsel noch nicht angekündigt hatte. Es war ein einzigartiger Akt des Gewissens, den nur wenige in Uniform die Kraft hatten, zu wiederholen. Er hatte sich eine Woche von seinem Job freigenommen, um sich den Demonstranten im Park anzuschließen. Er war um 6:00 Uhr morgens am 14. Oktober dabei, als Bürgermeister Michael Bloomberg den ersten Versuch unternahm, den Park zu räumen. Er stand in Solidarität mit Tausenden von Demonstranten, darunter viele gewerkschaftlich organisierte Transitarbeiter, Lehrer, Teamsters und Kommunikationsarbeiter, die einen Ring um den Park bildeten. Er sah zu, wie sich die Polizei zurückzog, als die Menge in Jubel ausbrach. Doch dieser Akt des Trotzes und der Zivilcourage war nur der Anfang.

Zu dieser Zeit war Hale in Fort Bragg stationiert. Ein paar Monate später wurde er auf der Bagram Air Force Base in Afghanistan eingesetzt. Später erfuhr er, dass Barack Obama, während er sich im Zuccotti Park aufhielt, einen Drohnenangriff im 20’000 Kilometer entfernten Jemen anordnete, bei dem Abdulrahman Anwar al-Awlaki getötet wurde, der 16-jährige Sohn des radikalen Klerikers und US-Bürgers Anwar al-Awlaki, der zwei Wochen zuvor durch einen Drohnenangriff getötet worden war. Die Obama-Regierung behauptete, sie habe den Anführer von Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel, Ibrahim al-Banna, ins Visier genommen, von dem sie fälschlicherweise annahm, er sei bei dem Jungen und seinen Cousins gewesen, die alle ebenfalls bei dem Angriff getötet wurden. Dieses Massaker an Unschuldigen wurde öffentlich, aber es gab Tausende weiterer solcher Angriffe, bei denen mutwillig Nichtkombattanten getötet wurden, von denen nur Hale und diejenigen mit Top-Sicherheitsfreigaben wussten.

Ab 2013 hat Hale, während er als privater Auftragnehmer arbeitete, dem investigativen Reporter Jeremy Scahill rund 17 geheime Dokumente über das Drohnenprogramm zugespielt, obwohl der Reporter in Gerichtsdokumenten nicht genannt wird. Die durchgesickerten Dokumente, die am 15. Oktober 2015 von The Intercept veröffentlicht wurden, enthüllten, dass zwischen Januar 2012 und Februar 2013 bei US-Spezialoperationen mehr als 200 Menschen getötet wurden. Davon waren nur 35 die vorgesehenen Ziele. Während eines Zeitraums von fünf Monaten der Operation waren laut den Dokumenten fast 90 Prozent der bei Luftangriffen getöteten Menschen nicht die beabsichtigten Ziele. Die zivilen Toten, meist unschuldige Zuschauer, wurden routinemäßig als „im Einsatz getötete Feinde“ eingestuft.

Hale wurde von Bidens Justizministerium am 31. März gezwungen, sich in einem Punkt des Verstoßes gegen das Spionagegesetz schuldig zu bekennen, ein Gesetz, das 1917 verabschiedet wurde, um diejenigen zu verfolgen, die Staatsgeheimnisse an eine feindliche Macht weitergaben, nicht diejenigen, die Lügen und Verbrechen der Regierung an die Öffentlichkeit brachten. Hale gab im Rahmen des Plädoyers zu, „Informationen zur nationalen Sicherheit aufbewahrt und weitergegeben zu haben“ und 11 geheime Dokumente an einen Journalisten weitergegeben zu haben. Er wird im Alexandria Adult Detention Center in Virginia festgehalten und wartet auf seine Verurteilung am 27. Juli. Hätte er den Plädoyer-Deal abgelehnt, hätte er 50 Jahre im Gefängnis verbringen können. Jetzt droht ihm eine Haftstrafe von bis zu einem Jahrzehnt.

Tragischerweise hat sein Fall nicht die Aufmerksamkeit erregt, die er verdient hätte. Als Nick Mottern von der Kampagne „Ban Killer Drones“ Künstler begleitete, die Hales Bild an die Wände der Innenstadt von Washington, D.C., projizierten, stellte er fest, dass jeder, mit dem er sprach, nichts von Hales Notlage wusste. Prominente Menschenrechtsorganisationen, wie die ACLU und der PEN, haben weitgehend geschwiegen und sich nicht engagiert. Die Gruppe Stand with Daniel Hale hat Präsident Biden aufgefordert, Hale zu begnadigen und die Anwendung des Espionage Acts zur Bestrafung von Whistleblowern zu beenden, hat eine Briefkampagne an den Richter mit der Bitte um Milde gestartet und sammelt Spenden für Hales Rechtsfonds.

„Daniel Hale ist einer der folgenreichsten Whistleblower“, sagte Edward Snowden auf einer Podiumsdiskussion am 1. Mai an der University of Massachusetts-Amherst zum fünfzigsten Jahrestag der Veröffentlichung der Pentagon Papers. „Er hat alles geopfert – eine unglaublich mutige Person – um uns zu sagen, dass der Drohnenkrieg, der, wie Sie wissen, für alle anderen so offensichtlich ist, aber von der Regierung immer noch offiziell auf so viele Arten geleugnet wurde, hier ist, er findet statt, und 90 Prozent der Opfer in einem Zeitraum von fünf Monaten waren Unschuldige oder Umstehende oder nicht das Ziel des Drohnenschlags. Das konnten wir nicht feststellen, das konnten wir nicht beweisen, ohne die Stimme von Daniel Hale.“

Im Gespräch mit der Moderatorin Amy Goodman bei Democracy Now! stimmte Daniel Ellsberg einige Wochen später zu, dass Hale „sehr bewundernswert gehandelt hat, auf eine Art und Weise, wie es nur sehr, sehr wenige Beamte jemals getan haben, indem sie den moralischen Mut zeigten, sich von kriminellen Aktivitäten und unrechtmäßigen Handlungen ihrer eigenen Regierung zu trennen und sich ihnen zu widersetzen, sowie sie zu entlarven.“

Da Hale unter dem Espionage Act angeklagt wurde, war es ihm, wie anderen Whistleblowern, darunter Chelsea Manning, Jeffrey Sterling, Thomas Drake und John Kiriakou, der zweieinhalb Jahre im Gefängnis verbrachte, weil er die routinemäßige Folterung von Verdächtigen, die in Black Sites festgehalten wurden, aufgedeckt hatte, dem nicht erlaubt wurde, dem Gericht seine Beweggründe und Absichten zu erklären. Auch konnte er dem Gericht keine Beweise dafür vorlegen, dass das Drohnen-Attentatsprogramm eine große Anzahl von Nichtkombattanten, darunter auch Kinder, tötete und verwundete. Er stand vor Gericht im Eastern District of Virginia, dessen Bevölkerung zu einem großen Teil Verbindungen zum Militär oder zum Geheimdienst hat und dessen Gerichte für ihre harten Urteile im Namen der Regierung berüchtigt sind.

Hales Buchungsfoto von 2019 vom Nashville Police Department. Foto über AP

Der Bericht „Living Under Drones“ der Stanford International Human Rights and Conflict Resolution Clinic aus dem Jahr 2012 dokumentiert detailliert die menschlichen Auswirkungen von US-Drohnenangriffen in Pakistan. Drohnen feuern häufig Hellfire-Raketen ab, die mit einem Sprengkopf von etwa 20 Pfund ausgestattet sind. Eine Hellfire-Variante, bekannt als R9X, trägt „einen inerten Sprengkopf“, berichtete die New York Times. Anstatt zu explodieren, schleudert er etwa 100 Pfund Metall durch ein Fahrzeug. Ein weiteres Merkmal der Rakete sind „sechs lange Klingen im Inneren“, die sich „Sekunden vor dem Aufprall entfalten, um alles aufzuschlitzen, was sich in ihrem Weg befindet“ – einschließlich, Menschen.

Die Zahl der zivilen Toten durch US-Drohnenangriffe geht in die Tausende, wenn nicht Zehntausende. Das Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), eine unabhängige Journalistenorganisation, berichtete zum Beispiel, dass von Juni 2004 bis Mitte September 2012 bei Drohnenangriffen zwischen 2562 und 3325 Menschen in Pakistan getötet wurden, von denen schätzungsweise 474 bis 881 Zivilisten waren, darunter 176 Kinder.

Drohnen schweben 24 Stunden am Tag am Himmel über dem Irak, Somalia, Jemen, Afghanistan, Pakistan und Syrien. Ohne Vorwarnung feuern die Drohnen, die von Luftwaffenstützpunkten bis nach Nevada ferngesteuert werden, Geschosse ab, die Häuser und Fahrzeuge zerstören oder ganze Gruppen von Menschen auf Feldern oder bei Versammlungen, Beerdigungen und Hochzeiten töten. Das durchgesickerte Geplänkel der jungen Drohnenbediener, die die Tötungen oft wie ein verbessertes Videospiel behandeln, entlarvt die Gefühllosigkeit der wahllosen Tötungen. Die Drohnenbediener bezeichnen die kindlichen Opfer von Drohnenangriffen als „Terroristen in Spaßgröße“.

„Sind Sie jemals auf Ameisen getreten und haben nie wieder darüber nachgedacht?“ Michael Hass, ein ehemaliger Drohnen-Operator der Air Force, sagte dem „Guardian“. „Das ist es, was Ihnen beigebracht wird, an die Ziele zu denken – als nur schwarze Kleckse auf einem Bildschirm. Man fängt an, diese psychologische Gymnastik zu machen, um es einfacher zu machen, das zu tun, was man tun muss – sie haben es verdient, sie haben ihre Seite gewählt. Du musstest einen Teil deines Gewissens abtöten, um weiterhin jeden Tag deinen Job zu machen – und diese Stimmen zu ignorieren, die dir sagten, dass das nicht richtig war.“

Die allgegenwärtige Präsenz von Drohnen am Himmel und das Bewusstsein, dass diese Drohnen jeden Moment dich und deine Familie töten können, löst Gefühle der Hilflosigkeit, Angst und ständige Furcht aus.

„Ihre Anwesenheit terrorisiert Männer, Frauen und Kinder und führt zu Angstzuständen und psychologischen Traumata in der Zivilbevölkerung“, heißt es in dem Bericht von 2012 über den Drohnenkrieg in Pakistan. „Diejenigen, die unter Drohnen leben, sind der ständigen Sorge ausgesetzt, dass jeden Moment ein tödlicher Schlag abgefeuert werden kann, und dem Wissen, dass sie machtlos sind, sich zu schützen. Diese Ängste haben das Verhalten beeinflusst. Die US-Praxis, ein Gebiet mehrfach anzugreifen, und die Tatsache, dass dabei Retter getötet wurden, führt dazu, dass sowohl Gemeindemitglieder als auch humanitäre Helfer Angst haben oder nicht bereit sind, verletzten Opfern zu helfen. Einige Gemeindemitglieder scheuen sich, sich in Gruppen zu versammeln, einschließlich wichtiger Gremien zur Beilegung von Stammesstreitigkeiten, aus Angst, dass sie die Aufmerksamkeit der Drohnenbetreiber auf sich ziehen könnten. Einige Eltern behalten ihre Kinder lieber zu Hause, und Kinder, die durch die Angriffe verletzt oder traumatisiert wurden, haben die Schule abgebrochen.“

Drohnen sind zu Tötungsmaschinen geworden, die wahllos töten und die überlebenden Opfer meist dauerhaft verkrüppeln.

„Die von Drohnen abgefeuerten Raketen töten oder verletzen auf verschiedene Weise, unter anderem durch Verbrennung, Schrapnelle und die Freisetzung starker Druckwellen, die innere Organe zerquetschen können“, heißt es in dem Bericht. „Diejenigen, die Drohnenangriffe überleben, erleiden oft entstellende Verbrennungen und Schrapnellwunden, Gliedmaßenamputationen sowie Seh- und Hörverlust.“

Hale, heute 33, hatte immer Zweifel an dem Krieg, aber er meldete sich 2009, als Obama ins Amt kam. Er hoffte, dass Obama die Exzesse und Gesetzlosigkeit der Bush-Regierung rückgängig machen würde. Stattdessen genehmigte Obama wenige Wochen nach seinem Amtsantritt die Entsendung zusätzlicher 17’000 Soldaten nach Afghanistan, wo bereits 36’000 US-Soldaten und 32’000 NATO-Truppen stationiert waren. Bis zum Ende des Jahres erhöhte Obama die Truppenstärke in Afghanistan nochmals um 30’000 und verdoppelte damit die Zahl der US-Truppen. Außerdem baute er das Drohnenprogramm massiv aus und erhöhte die Zahl der Drohnenangriffe von einigen Dutzend im Jahr vor seinem Amtsantritt auf 117 im zweiten Jahr seiner Amtszeit. Als er aus dem Amt schied, hatte Obama die Tötung von mindestens 3000 mutmaßlichen Kämpfern und Hunderten von Zivilisten zu verantworten. Er autorisierte die sogenannten „Signature Strikes“, die es der CIA erlauben, Drohnenangriffe gegen Gruppen mutmaßlicher Kämpfer durchzuführen, ohne eine positive Identifizierung zu erhalten. Er vergrößerte den Fußabdruck des Drohnenkriegs, indem er Drohnenbasen in Saudi-Arabien, der Türkei und anderen Orten in Übersee einrichtete, um die Angriffe auf Syrien und den Jemen auszuweiten. Die Obama-Administration klagte außerdem acht Whistleblower unter dem Espionage Act an, mehr als alle vorherigen Administrationen zusammen. Die Biden-Administration, wie auch die Trump- und die Obama-Administration, fahren fort, weitreichende globale Drohnenangriffe zu starten.

„Bevor ich dem Militär beitrat, war ich mir sehr wohl bewusst, dass das, was ich betreten würde, etwas war, gegen das ich war, mit dem ich nicht einverstanden war“, sagt Hale in dem Dokumentarfilm „National Bird“ von 2016. „Ich bin trotzdem eingetreten, aus Verzweiflung. Ich war obdachlos. Ich war verzweifelt. Ich konnte nirgendwo anders hin. Ich war auf dem letzten Weg. Die Air Force war bereit, mich aufzunehmen.“

Im Film spielt Hale auf eine schwierige und chaotische Kindheit an.

„Es ist irgendwie witzig, auch ein bisschen ironisch, weil ich bisher der einzige erwachsene Mann in meiner gesamten Familie bin, sowohl im engeren als auch im weiteren Umfeld, der noch nicht im Gefängnis war“, sagt er. „Ich stamme aus einer langen Reihe von Gefangenen, eigentlich eine sehr stolze Tradition von Versagern, die sich betrinken und Auto fahren, oder Gras verkaufen, oder eine Waffe tragen, wenn sie keine tragen sollten, am falschen Ort zur falschen Zeit, eine Menge davon, wo ich herkomme.“

Er wurde dem Joint Special Operations Command in Fort Bragg zugeteilt und durchlief ein Sprach- und Geheimdiensttraining. Er arbeitete für die National Security Agency (NSA) in Afghanistan als Geheimdienstanalyst, der Ziele für das Drohnenprogramm identifizierte. Seine Top Secret/Sensitive Compartmented Information (TS/SCI) Sicherheitsfreigabe gab ihm Zugang zu dem riesigen, globalen Drohnenkrieg, der vor der Öffentlichkeit verborgen ist, und zu Obamas riesigen geheimen „Tötungslisten“.

Jeremy Scahill, links, und Hale, diskutieren Scahills Buch „Dirty Wars“ bei Busboys & Poets in Washington, DC, am 8. Juni 2013. Rhett Rebold | Vimeo

Nach seinem Ausscheiden aus der Air Force im Juli 2013 war Hale zwischen Dezember 2013 und August 2014 bei dem privaten Verteidigungsunternehmen National Geospatial-Intelligence Agency als Analyst für politische Geografie beschäftigt. Er sagte, er nahm den Job an, der 80’000 Dollar im Jahr kostete, weil er dringend Geld brauchte und hoffte, aufs College zu gehen. Doch dann war er angewidert von dem Drohnenprogramm und entschlossen, die Öffentlichkeit auf dessen Missbrauch und Gesetzlosigkeit aufmerksam zu machen. Inspiriert von dem Friedensaktivisten David Dellinger, hatte er, wie Dellinger, beschlossen, ein Verräter am „American Way of Death“ zu werden. Er würde seine Mitschuld an den Tötungen wiedergutmachen, selbst auf Kosten seiner eigenen Sicherheit und Freiheit.

„Wenn der Präsident vor die Nation tritt und sagt, dass sie alles tun, was sie können, um sicherzustellen, dass mit ziemlicher Sicherheit keine Zivilisten getötet werden, dann sagt er das, weil er nichts anderes sagen kann, denn jedes Mal, wenn eine Aktion unternommen wird, um ein Ziel zu beenden, gibt es ein gewisses Maß an Vermutung in dieser Aktion“, sagt Hale im Film. „Erst nach dem Abwurf von Kampfmitteln weiß man, wie viel Schaden tatsächlich angerichtet wurde. Oft ist die Geheimdienstgemeinschaft, das Joint Special Operations Command, die CIA eingeschlossen, darauf angewiesen, dass im Nachhinein Informationen eintreffen, die bestätigen, dass die Zielperson bei dem Angriff getötet wurde oder dass sie nicht getötet wurde.“

„Die Leute, die Drohnen verteidigen, und die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden, sagen, dass sie amerikanische Leben schützen, indem sie sie nicht in Gefahr bringen“, sagt er. „Was sie wirklich tun, ist, die Entscheidungsträger zu ermutigen, weil es keine Bedrohung gibt, es gibt keine unmittelbaren Konsequenzen. Sie können diesen Schlag ausführen. Sie können möglicherweise diese Person töten, die sie so verzweifelt beseitigen wollen, weil sie eine potenzielle Gefahr für die USA darstellen könnte. Aber wenn sie diese Person zufällig nicht töten, oder wenn einige andere Leute, die an dem Angriff beteiligt sind, ebenfalls getötet werden, hat das keine Konsequenzen. Wenn es um hochrangige Ziele geht, nimmt man sich bei jedem Einsatz jeweils eine Person vor, aber bei jedem anderen, der bei diesem Angriff getötet wird, wird pauschal angenommen, dass es sich um einen Mitarbeiter der Zielperson handelt. Solange sie also vernünftigerweise feststellen können, dass es sich bei allen Personen im Sichtfeld der Kamera um Männer im militärischen Alter handelt, d. h. um jeden, von dem man annimmt, dass er 16 Jahre oder älter ist, ist er nach den Einsatzregeln ein legitimes Ziel. Wenn der Angriff stattfindet und sie alle tötet, sagen sie einfach, dass sie sie alle erwischt haben.“

Drohnen, warnt er, machen das Töten aus der Ferne „zu einfach, zu bequem“.

Am 8. August 2014 führte das FBI eine Razzia in seinem Haus durch. Es war sein letzter Arbeitstag für den privaten Auftragnehmer. Ein männlicher und ein weiblicher FBI-Agent drückten ihm ihre Dienstmarken ins Gesicht, als er die Tür öffnete.

„Unmittelbar hinter ihnen kamen etwa 20 Agenten, im Grunde alle mit gezogenen Pistolen, einige trugen Schutzwesten“, sagt er im Film. „Zu diesem Zeitpunkt war ich extrem verängstigt. Ich verstand nicht, was da vor sich ging. Insgesamt waren es vielleicht 30 bis 50 Agenten, die im Laufe des Abends im Haus ein- und ausgingen, die jeden Raum und alles fotografierten und nach verschiedenen Dingen suchten.“

Als sie fertig waren, war sein Haus von aller Elektronik befreit, einschließlich seines Handys.

Die nächsten fünf Jahre lebte er mit der Ungewissheit über sein Schicksal. Er mühte sich ab, Arbeit zu finden, kämpfte gegen Depressionen und dachte an Selbstmord. Es war ihm per Gesetz untersagt, über seine Notlage zu sprechen, selbst mit einem Therapeuten. Im Jahr 2019 klagte die Trump-Administration Hale in vier Fällen wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz und in einem Fall wegen Diebstahls von Regierungseigentum an.

Die Tausenden von gezielten Tötungen durch Drohnen, oft in Ländern, die sich nicht im Krieg mit den USA befinden, sind ein ungeheuerlicher Verstoß gegen das Völkerrecht. Sie bringen große Teile des Planeten gegen uns auf. Die geheimen Tötungslisten, auf denen auch US-Bürger stehen, haben die Exekutive zum Richter, Geschworenen und Henker gemacht und das Recht auf ein ordentliches Verfahren ausgehebelt. Diejenigen, die diese Tötungen begehen, sind nicht rechenschaftspflichtig. Hale hat seine Karriere und seine Freiheit geopfert, um uns zu warnen. Er ist keine Gefahr für das Land. Die Gefahr, mit der wir konfrontiert sind, geht von dem geheimen Drohnenprogramm aus, das außer Kontrolle gerät und bedrohlicherweise von inländischen Strafverfolgungsbehörden übernommen wird. Wenn unkontrolliert gelassen, der Terror, den wir auf andere auferlegen, werden wir bald auf uns selbst auferlegen.