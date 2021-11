Sehet und seid auf der Hut! Das Zeitalter der Billionäre bricht an

Haben wir soeben beschlossen, dass die weitere Anhäufung von Milliardärsvermögen eine gute öffentliche Politik darstellt?

„Vor knapp einem Jahr stellten meine Kollegen Chuck Collins und Omar Ocampo fest, dass „ein beunruhigender Meilenstein in der Geschichte der USA in Bezug auf konzentrierten Reichtum und Macht“ erreicht wurde. Am 13. August 2020 besaßen nur zwölf obszön reiche Amerikaner zusammen 1,015 Billionen Dollar. Sie nannten diese zwölf das „Oligarchische Dutzend“.

Oder wir haben uns mit dem Gedanken abgefunden, dass die Verwendung der Einnahmen aus der Besteuerung von Milliardären in sinnvoller Weise zur Linderung von menschlichem Schmerz und Leid eine schlechte Politik wäre.

Oh, wie altmodisch, wie ewiggestrig!

Am 29. Oktober 2021 besaß nur die Hälfte dieser Gruppe – gerade einmal sechs außerordentlich reiche Menschen – ein Vermögen von insgesamt 1,003 Billionen Dollar.

Darf ich vorstellen: unser „Oligarchisches halbes Dutzend“: Elon Musk (292,6 Milliarden Dollar), Jeff Bezos (195,9 Dollar), Bill Gates (137,4 Dollar), Larry Ellison (130,0 Dollar), Larry Page (126,2 Dollar) und Sergey Brin (121,6 Dollar). Bei der Zahl für Elon Musk handelt es sich definitiv nicht um einen Tippfehler: Amerika hat jetzt seinen ersten „Viertel-Billionär“.

Chuck und Omar hatten Recht: Das Auftauchen des oligarchischen Dutzends im letzten Jahr hätte uns alle beunruhigen müssen. Das Auftauchen des oligarchischen halben Dutzends nur ein Jahr später sollte absolut alarmierend sein.

Aber offenbar nicht alarmierend genug für den Kongress und die Regierung Biden. Angesichts der jüngsten bahnbrechenden Berichte – von ProPublica über die mickrige Rate, mit der gigantische Vermögenszuwächse in steuerpflichtiges Einkommen umgewandelt werden, und sowohl von ProPublica als auch von Bloomberg über die routinemäßige Nutzung obszöner Schlupflöcher bei der Erbschaftssteuer – hat die Biden-Regierung mit ihrem letzte Woche veröffentlichten Rahmenwerk Build Back Better jeden Vorschlag, der sich gegen die Konzentration von Milliardärsvermögen richtet, über Bord geworfen.

Auf Betreiben von Joe Manchin und einigen anderen Gesetzgebern verschwand der von Senator Ron Wyden entwickelte Vorschlag einer so genannten „Billionaire Income Tax“ plötzlich vom Verhandlungstisch. Wydens bescheidener Vorschlag hätte von Milliardären verlangt, dass sie ihre Vermögenszuwächse als Einkommen verbuchen und entsprechend der Höhe dieser Zuwächse Steuern zahlen.

Das neue Regelwerk enthält auch keine Maßnahme zur Schließung des Schlupflochs für die Wertsteigerung von Vermögenswerten, das Milliardären die Möglichkeit gibt, die Einkommenssteuer auf lebenslange Investitionsgewinne durch den unvermeidlichen Akt des Sterbens zu vermeiden. Dieses Schlupfloch überlebt dank einer massiven und schamlos unehrlichen Lobbykampagne, die angeblich im Namen von Bauernfamilien geführt wurde, die alle vor nachteiligen Auswirkungen geschützt worden wären.

Ohne ersichtlichen Grund, aber möglicherweise auf Drängen von Senatorin Kyrsten Sinema, sind Maßnahmen im jüngsten Vorschlag des Repräsentantenhauses, die mehrere klaffende Schlupflöcher in der Erbschaftssteuer geschlossen hätten, nun ebenfalls nicht mehr im Rahmenprogramm enthalten.

Wer sollte für all das verantwortlich gemacht werden? Es gibt eine ganze Reihe von Verdächtigen, die zu dem verblüffenden Ergebnis beigetragen haben, das uns jetzt vorliegt. Wir haben stillschweigend beschlossen, dass die weitere Anhäufung von Milliardärsvermögen – und die bevorstehende Ankunft unserer ersten Billionäre – eine gute öffentliche Politik darstellt. Oder wir haben die Vorstellung akzeptiert, dass die Verwendung der Einnahmen aus der Besteuerung von Milliardären in sinnvoller Weise zur Linderung von menschlichem Schmerz und Leid eine schlechte Politik wäre. Oder beides.

Viel verrückter kann es nicht mehr werden.