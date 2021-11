Wie „Brave New World“, ein Roman aus dem Jahr 1932, die Welt von heute vorhersagte

Das Buch „Brave New World“ warnt die Leser vor den Gefahren der Passivität, der Massenmedien und davor, wie intelligente Menschen manipuliert werden können, damit sie die Diktatur der Freiheit vorziehen.

Wenn Menschen an Dystopie denken, denken sie an The Handmaid’s Tale oder die Hunger Games. Ein weniger bekannter Roman hat das, was kommen wird, weitaus besser vorausgesagt als diese Bücher.

Schöne neue Welt: Die Vorhersage der Welt von heute

„Brave New World“ wurde 1931 von Aldous Huxley geschrieben. Aldous Huxley war Psychonaut, Autor und auch Philosoph.

Brave New World“ beschreibt eine beängstigende Gesellschaft, in der die Bewohner ewig glücklich sind. Dies wurde erreicht, indem die Freiheit der Menschen durch Konditionierung und Gentechnik zerstört und Soma“ in großen Mengen angeboten wurde. Diese Droge hilft den Menschen, immer glücklich zu sein.

Die Diktatur in diesem Roman wird von 10 Oligarchen aufrechterhalten, die die Bürokratie sehr schätzen, da sie glauben, dass sie die Welt am Laufen halten kann. Die Bürger werden darauf konditioniert, sie zu lieben und stolz auf das zu sein, was sie tun. Ihnen wird vorgegaukelt, dass sie sich nicht um die Probleme der anderen kümmern müssen.

Huxley spricht über die Stabilität im Roman „Brave New World

Die Stabilität wird durch die fordistische Religion herbeigeführt. Sie basiert auf den Werken von Henry Ford und Sigmund Freud und ermutigt die Menschen, sie zu verehren. Sie ermutigt auch dazu, sexuelle Promiskuität zu unterstützen, Massenkonsum zu erreichen und Traurigkeit um jeden Preis zu vermeiden. Das Fließband ist nach ihrem Verständnis göttlich.

Die schrecklichste Tatsache in Brave New World ist die Tatsache, dass die Menschen es lieben, versklavt zu werden. Auch die klugen Menschen sind mit dem zufrieden, was um sie herum geschieht. Es gibt keine Hoffnung, diese Welt zu verändern.

In der heutigen Gesellschaft sind die Menschen bis zu einem gewissen Grad versklavt. Die meisten Menschen arbeiten für einen Hungerlohn und stellen nichts davon in Frage. Die wenigsten haben mehr Reichtum als alle anderen, und die meisten Menschen arbeiten ihr ganzes Leben lang wie Sklaven und können es sich nicht leisten, eine Immobilie zu kaufen. Die Menschen von heute halten das für normal und akzeptieren in gewisser Weise ihre „Sklaverei“.

In Brave New World treffen die Menschen Entscheidungen, mit denen sie die genetische Beschaffenheit ihrer Nachkommen beeinflussen. Vorgeburtliche Untersuchungen helfen ihnen zu entscheiden, ob sie wollen, dass der Fötus überlebt oder nicht. In unserer Welt hat Island das Down-Syndrom in seinem Land durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen fast ausgerottet.

Auch das Geschlecht des Kindes wird getestet, was in mehreren Ländern die Geschlechterkluft vergrößert. An verschiedenen Orten werden auch Spermien sortiert, so dass das Paar das Geschlecht seines Babys wählen kann.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Eltern die potenzielle Persönlichkeit des Kindes schon vor seiner Geburt bestimmen können. Eine solche Technologie gibt es noch nicht, aber wir sollten darüber nachdenken. Es scheint, dass Huxleys Visionen über die „perfekte Oberschicht“ bald Wirklichkeit werden.

Die Wahl liegt bei Ihnen

Brave New World war nur die Vorhersage eines Alptraums, von dem Aldous glaubte, dass er mindestens ein Jahrhundert lang nicht eintreten würde. Im Jahr 1958 stellte er fest, dass er sehr optimistisch war. Wir sind noch nicht dem Untergang geweiht, aber der Fortschritt liefert uns immer mehr Geräte, die diese „angenehme Sklaverei“ herbeiführen können.

Sie haben die Wahl: Werden Sie sich den Fortschritten entziehen oder werden Sie bereitwillig danach rufen, vor der Freiheit gerettet zu werden