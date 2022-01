Seit dem 2. Weltkrieg hat die Niederlande die höchste Sterblichkeitsrate

Der Abgeordnete Pieter Omtzigt hat erneut eine unabhängige Untersuchung der Sterblichkeitsraten gefordert. Er möchte auch, dass alle Modelle und die zugrunde liegenden Daten veröffentlicht werden, damit auch unbeteiligte Wissenschaftler forschen können.

„Warum muss diese Frage immer und immer wieder gestellt werden? Warum bekommen die Professoren nicht die Daten, die sie verlangen?“, fragt die Kolumnistin Marianne Zwagerman.

In der vergangenen Woche forderten die Seniorenorganisationen das Kabinett ebenfalls auf, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen. „Jetzt, wo wir es mit der höchsten Sterblichkeitsrate in den Niederlanden seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben, müssen die Dinge schnell untersucht werden“, schreiben sie in einem Brief.

Verspätete Pflege, Einsamkeit oder Impfungen

In der ersten Woche des neuen Jahres starben etwa 3450 Menschen, fast 150 mehr als erwartet. Bei den unter 80-Jährigen ist die Übersterblichkeit immer noch ein Problem. Seit Anfang August sind laut CBS viel mehr Menschen gestorben als sonst.

Das RIVM (Staatliches Gesundheitsamt) und die CBS führen Untersuchungen zur Übersterblichkeit durch, aber Omtzig plädiert für eine unabhängige Studie. Aus der Studie sollte hervorgehen, ob die erhöhte Sterblichkeit mit einer verzögerten Versorgung und Einsamkeit zusammenhängt und ob es einen Zusammenhang mit Impfungen gibt.

Anfang dieser Woche sagte Omtzigt, es sei unklug, das RIVM mit der Durchführung der Studie zu beauftragen.

Daten der Website ourworldindata.org zeigen, dass die kumulative Todesrate in den Niederlanden in den letzten Monaten stark angestiegen ist. Oder, um es mit den Worten des emeritierten Professors Pierre Capel auszudrücken: Es geht steil bergauf: