Seit der zweiten Corona-Impfung Schwerstpflegefall – ohne Anerkennung

„Familie Schuh, deren Vater Daniel seit seiner zweiten Corona-Impfung ein Schwerstpflegefall ist, kämpft um Anerkennung und Gerechtigkeit. Am Esstisch der Familie Schuh sitzen drei Generationen: Marianne, 75 Jahre alt, ihre Schwiegertochter Tanja, 50, und Selina, die mittlere von drei Töchtern, 27 Jahre jung. Gemeinsam erzählen sie von Daniel – ihrem Sohn, Ehemann und Vater. Sie erzählen von einem Mann, der einst die Stütze der Familie war, und heute schwerstgeschädigt ist, unfähig, auch nur die einfachsten Dinge alleine zu bewältigen.“ – Ein Artikel der MWGFD in der Reihe „geimpft, geschädigt, geleugnet“.

Elisabeth Maria

Der Kontakt zu Familie Schuh kam über deren Schadensmeldung auf unserer Webseite „geimpft, geschädigt, geleugnet“ zustande.

Der Bruch im Leben

Daniel Schuh, heute 49 Jahre alt, erlitt nach seiner zweiten Corona-Impfung am 7. Mai 21 zwei schwere Schlaganfälle. Schon vorher war er gesundheitlich deutlich vorbelastet. Doch trotz schwerer Vorerkrankungen