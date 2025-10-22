Parteitaktischer Amoklauf des Friedrich Merz

Egon W. Kreutzer

Friedrich Merz steht mit dem Rücken zur Wand. Genauer gesagt, er lehnt mit dem Rücken an der Brandmauer. Das Dumme dabei ist, die Brandmauer ist instabil. Sollte er sich zu fest daran anlehnen und abstützen, könnte sie einstürzen. Er würde umfallen. Das ist die eine Seite des Dilemmas.

Sollte er jedoch versuchen, Abstand von diesem fragilen Gebilde zu gewinnen, und sei es nur in der Hoffnung, aus der Distanz würde sie kleiner erscheinen, überwindbar vielleicht sogar, brächte ihn sein Retirieren in die von der SPD aufgebaute Falle. „Merz verharmlost die AfD“, hieße es dann, „will sogar mit den Faschisten paktieren. Wählt die Rettung, wählt SPD, Grüne und LINKE!“ Das ist die andere Seite des Dilemmas.