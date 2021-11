Selbst bei einer vollständigen Impfung, ist man ein Impf-Gegner, erklärt ein australischer Minister

Menschen, die sich gegen die Covid-19-Impfpflicht aussprechen, sind schlicht und einfach „Impfgegner“, sagte der Minister des Northern Territory, Michael Gunner, auf einer hitzigen Pressekonferenz und wies darauf hin, dass mehr positive Fälle in seinem Bundesstaat „erwartet“ würden.

Gunner machte auf einer Pressekonferenz, auf der er gefragt wurde, ob seine harte Haltung in Bezug auf die Impfpflicht einige von der Impfung abgehalten haben könnte, mehr als deutlich, dass jeder, der die zunehmend drakonischen Impfvorschriften des Staates nicht zu 100 % unterstützt, ein echter „Impfgegner“ ist. Selbst wenn sie selbst geimpft seien, argumentierte er, seien die Australier entweder für das Virus oder für die Impfpflicht.

‘Stuff it, shove it’: a furious NT chief minister Michael Gunner calls out those campaigning against vaccine mandates pic.twitter.com/kijDN9dHWk