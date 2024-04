Selbst Orwells Gedankenpolizei ging nicht so weit wie Trudeau

Man sollte meinen, dass die Reaktion auf die neuen Hassgesetze der SNP andere autoritäre Regierungen davon abhalten würde, ähnliche Gesetze einzuführen. Humza Yousaf wurde zum Gespött der Öffentlichkeit und seine Umfragewerte fielen um 15 Punkte. Doch offenbar nicht. Der neue irische Premierminister Simon Harris ist fest entschlossen, das Gesetz zur Strafjustiz (Anstiftung zu Gewalt oder Hass und Hassdelikte) durchzusetzen, die Regierung von Donald Tusk in Polen will ein neues Gesetz einführen, das die “Diffamierung” eines Mitglieds der LGBT-Gemeinschaft unter Strafe stellt, und Justin Trudeau drängt auf ein Gesetz zur Online-Schädigung, das unser eigenes Gesetz zur Online-Sicherheit wie den ersten Verfassungszusatz aussehen lässt. Es ist, als würden all diese “liberalen” Politiker sagen: “Sie glauben, Humza Yousaf ist der größte Gegner der Meinungsfreiheit im Westen? Halten Sie mal mein Bier.

Der kanadische Vorschlag ist bei Weitem der schlimmste. Er ist so dystopisch, dass selbst George Orwell und Philip K. Dick ihn nicht hätten vorhersehen können. Diskriminierung ist bereits nach dem kanadischen Menschenrechtsgesetz verboten, aber das neue Gesetz wird die Definition von “Diskriminierung” auf Online-Äußerungen ausweiten, die “zur Verachtung oder Verleumdung einer Person oder Gruppe führen können”. Denjenigen, die befürchten, dass dieses neue Gesetz von wachsamen Aktivisten als Waffe eingesetzt werden könnte, hat die Regierung erklärt, dass “Verachtung” und “Verunglimpfung” nicht dasselbe sind wie “Verachtung” oder “Abneigung”, die weiterhin erlaubt sind (danke, Herr Trudeau), oder Äußerungen, die “diskreditieren, demütigen, verletzen oder beleidigen”.

Das wirft die Frage auf: Wer kann entscheiden, welche Äußerungen gegen diese neue Norm verstoßen? Und was qualifiziert sie dazu, diese salomonischen Urteile zu fällen und den Unterschied zwischen “missfallen” (akzeptabel) und “verabscheuenswert” (verboten) zu analysieren? Diese Aufgabe wird einer neuen nationalen Behörde übertragen, der Kommission für digitale Sicherheit, die aus fünf Kommissaren und einem Heer bürokratischer Wichtigtuer besteht und die gleichen Befugnisse wie ein Bundesgericht haben wird, mit der Ausnahme, dass sie nicht an “technische oder juristische Beweisregeln” gebunden sein wird. (Ein Punkt für Kafka, der das vorausgesehen hat).

Nach dem Gesetzentwurf kann jedermann Sie wegen “Verbreitung von Hassreden” anklagen, und wenn das kanadische Menschenrechtsgericht Sie für schuldig befindet, kann es Sie dazu verurteilen, bis zu 20 000 Dollar an “jedes Opfer” und 50 000 Dollar an den Staat (unter Androhung einer Haftstrafe) zu zahlen. Natürlich gibt es keine Obergrenze, wie oft ein Täter zu solchen Zahlungen verurteilt werden kann, und Jordan Peterson droht der Bankrott. Und es geht nicht nur um Dinge, die nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes veröffentlicht wurden, sondern um alles, was seit den Anfängen des Internets veröffentlicht wurde. Mit anderen Worten: Es ist eine goldene Einladung an kriminelle Archäologen, ihr Unwesen zu treiben, mit der Aussicht auf eine Belohnung von 20.000 Dollar, wenn sie etwas finden. Die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, besteht darin, alle seine Social-Media-Konten zu durchsuchen und alles, was man jemals gesagt hat und was auch nur im Entferntesten kontrovers ist, sorgfältig zu löschen.

Dies schützt Sie jedoch nicht vor einer anderen Klausel des Gesetzes – und hier stößt es in ein noch nicht erdachtes dystopisches Gebiet vor. Wenn die Gerichte der Ansicht sind, dass Sie wahrscheinlich ein “Hassverbrechen” begehen oder “Hasspropaganda” (nicht definiert) verbreiten werden, können Sie unter Hausarrest gestellt und Ihre Möglichkeiten, mit anderen zu kommunizieren, eingeschränkt werden. Das bedeutet, dass ein Gericht Sie dazu verpflichten kann, eine elektronische Fußfessel zu tragen, Ihnen die Nutzung von Kommunikationsgeräten zu untersagen und Sie anzuweisen, das Haus nicht zu verlassen. Wenn das Gericht der Ansicht ist, dass die Gefahr besteht, dass Sie betrunken oder berauscht sind und unter Alkoholeinfluss anfangen zu twittern – wobei unklar ist, wie, da Sie weder Ihr Telefon noch Ihren Computer benutzen dürfen -, kann es anordnen, dass Sie regelmäßig Urinproben bei den Behörden abgeben müssen. Wer sich weigert, kann ins Gefängnis kommen.

Ziemlich außergewöhnlich, oder? Margaret Atwood, die keine Unbekannte ist, wenn es um dystopische Satire geht, nennt das Gesetz “orweillianisch”, aber selbst die Gedankenpolizei in Ozeanien bestraft Menschen nicht für Dinge, die sie sagen könnten, sondern für Dinge, die sie gesagt haben. Das erinnert eher an Philip K. Dicks Minority Report, nur dass die Polizei in diesem Roman nur Leute verhaftet, die sie verdächtigt, schwere Verbrechen wie Mord zu begehen, und das auch nur, nachdem ein “Precog”, der buchstäblich in die Zukunft sehen kann, einen Verdächtigen identifiziert hat. In Trudeaus Kanada hingegen werden die Behörden bald in der Lage sein, Menschen wegen “hasserfüllter” Äußerungen, die sie noch gar nicht gemacht haben, unter Hausarrest zu stellen, und zwar auf Anweisung eines “Intelligence Officer” der Polizei. Wenn das die Zukunft ist, dann gnade uns Gott.

Ich denke, es ist an der Zeit, eine kanadische Gewerkschaft für Meinungsfreiheit zu gründen. Wenn Sie helfen wollen, schicken Sie mir eine E-Mail an tobyyoung@freespeechunion.org.