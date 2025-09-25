Andrew Korybko



Trumps Schwenk in der Ukraine-Frage wurde hier teilweise damit erklärt, dass er auf das Geflüster von Kriegstreibern wie Selenskyj reagierte, der anschließend prahlte: „Allmählich erkannte (Trump), dass Putin lediglich einige Informationen weitergab, die auf dem Schlachtfeld weit von der Wahrheit entfernt waren. Jetzt vertraut er mir viel mehr, weil die Informationen, über die mein Geheimdienst verfügt, die wir mit unseren Partnern teilen.“ Dies führt dazu, dass Selenskyj Trump in eine Katastrophe von epischem Ausmaß manipuliert – wenn dieser nicht bald zur Vernunft kommt.

Der amerikanische Präsident hat die Behauptung seines ukrainischen Amtskollegen, in den letzten Wochen 360 Quadratkilometer zurückerobert zu haben, wahrscheinlich für bare Münze genommen, obwohl dessen eigener oberster General den Umfang zuvor auf weniger als die Hälfte – nur 160 Quadratkilometer – eingeschätzt hatte. Das könnte ihn überzeugt haben, dass seine neue Politik, neue Waffen an die NATO zum vollen Preis zu verkaufen, die anschließend an die Ukraine weitergereicht werden, sich auszahlt. Wahrscheinlich war es auch Selenskyj, der Trump dazu brachte, in seinem Beitrag zu schreiben, dass sich die russische Wirtschaft in großen Schwierigkeiten befinde.

Diese falschen Überzeugungen, die auf von Selenskyj als „Geheimdienstinformationen“ getarnten Lügen basieren, haben Trump vermutlich ermutigt, seine Unterstützung dafür zu erklären, dass die NATO russische Jets abschießt – unter dem Vorwand, diese hätten den Luftraum des Bündnisses verletzt, nach der jüngsten zweifelhaften Behauptung Estlands. Außerdem drohte er in seiner UN-Rede mit „einer sehr starken Runde mächtiger Zölle“ gegen Russland – vermutlich auch gegen China und Indien, die er als „die Hauptfinanziers des anhaltenden Krieges“ bezeichnete – sofern die EU mitzieht.

Diese sich entwickelnde Politik im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt – die sowohl militärische (mehr Waffenverkäufe an die NATO und Unterstützung des Abschusses russischer Jets) als auch wirtschaftliche (primäre und sekundäre Sanktionen) Komponenten umfasst – wird ebenfalls weitgehend von einer weiteren Lüge Selenskyjs angetrieben, der Trump aufgesessen ist. Diese betrifft seine falsche Annahme, dass „Russland seit dreieinhalb Jahren ziellos einen Krieg führt, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche gewonnen hätte… das lässt sie sehr wie einen ‘Papiertiger’ aussehen.“

Die Realität ist, dass das Vereinigte Königreich und Polen die Friedensgespräche im Frühjahr 2022 sabotierten, woraufhin sich der Konflikt in einen „Abnutzungskrieg“ verwandelte, während die NATO versuchte, Russlands militärische Überlegenheit gegenüber der Ukraine durch beispiellose militärische, logistische und geheimdienstliche Unterstützung auszugleichen. Putins Zurückhaltung, die Spezialoperation proaktiv zu einem Schock-und-Ehrfurcht-Krieg zu eskalieren – ob man nun seiner Logik zustimmt oder nicht – beruht auf seiner aufrichtigen Überzeugung, dass Russen und Ukrainer „ein Volk“ sind, wie er im Juli 2021 ausführlich erklärte.

Er bekräftigte jedoch Anfang der Woche erneut: „Russland ist voll und ganz in der Lage, auf jede aktuelle oder aufkommende Bedrohung zu reagieren, nicht mit Worten, sondern durch konkrete militärisch-technische Maßnahmen.“ Wenn Trump sich also von Selenskyj dazu manipulieren lässt, die Spannungen mit Russland zu verschärfen oder jene zu unterstützen, die dies tun (etwa wenn ein NATO-Verbündeter ein russisches Flugzeug abschießt), dann steht eine Katastrophe von epischem Ausmaß bevor. Noch schlimmer ist, dass dies alles nur wegen Selenskyjs Gier nach Geld und Macht geschieht – und nicht aus irgendeinem legitimen Grund.

Selenskyj will einfach nur, dass mehr Gelder und Waffen in die Ukraine fließen – beides wird zunehmend von der EU bereitgestellt, auf Kosten des Lebensstandards ihrer Bürger, der sich infolge der anti-russischen Sanktionen weiter verschlechtert. Doch Trump denkt nun, er sei der neue Churchill, der gegen den neuen Hitler kämpft. Es ist enttäuschend, dass derselbe Mann, der „The Art of the Deal“ geschrieben hat, nun von dem ehemaligen Komiker an der Nase herumgeführt wird, den er einst spöttisch als „den größten Verkäufer“ bezeichnete – aber so steht es nun einmal um die Dinge.