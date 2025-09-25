Snyder: Amerika erreicht einen Siedepunkt

Von Tyler Durden

Ich bin zutiefst betrübt über das, was mit unserem Land geschieht.

Amerika erreicht einen Siedepunkt, und es scheint, dass wir in eine neue Ära ziviler Unruhen eingetreten sind, in der politische Gewalt zur Norm werden wird. An diesem Punkt unserer Geschichte sollten wir alle politische Gewalt so laut wie möglich verurteilen. Leider gibt es viele Stimmen, die lautstark zu mehr politischer Gewalt aufrufen.

Ich habe seit vielen Jahren davor gewarnt, dass dieser Zeitpunkt kommen würde, und nun ist er da. Die „Linken” hassen die „Rechten” zutiefst, und die „Rechten” hassen die „Linken” zutiefst. Aber wie soll eine bitter gespaltene Nation gedeihen? Wie soll sie überhaupt überleben? Die Gründer dieses Landes teilten gemeinsame Grundwerte, aber heute gibt es keine Grundwerte mehr, die uns noch verbinden, weil die Grundwerte, an die unsere Gründer so fest glaubten, aufgegeben wurden. Tatsächlich ist Amerika heute in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil dessen, was unsere Gründer beabsichtigt hatten.

Vor Jahrzehnten hätten wir über die erbärmlichen Nationen gelacht, die ständig von politischer Gewalt geplagt waren.

Jetzt sind wir eine dieser Nationen.

Ein Mann in New Hampshire wurde gerade verhaftet, weil er gedroht hatte, mit selbstgebauten Rohrbomben die Gouverneurin von New Hampshire, Kelly Ayotte, zu ermorden…

Ein Mann mit Pferdeschwanz aus New Hampshire wurde verhaftet, nachdem er angeblich geplant hatte, die republikanische Gouverneurin des Bundesstaates mit einer „Massenvernichtungswaffe” zu ermorden. Der 22-jährige Tristan Anderson wird beschuldigt, Gouverneurin Kelly Ayotte mit selbstgebauten Rohrbomben getötet zu haben. Den Ermittlern zufolge hat Anderson seinem Mitbewohner auf Snapchat mit diesen erschreckenden Drohungen gedroht, mit seinen Plänen geprahlt und die Materialien gezeigt, die er dafür verwenden wollte.

Hoffentlich sperren die Behörden diesen Verrückten für lange Zeit ein, aber die Wahrheit ist, dass es Millionen andere wie ihn gibt.

Zum Beispiel hat ein wahnsinniger Linker am Oberlin College kühn verkündet, dass wir „politische Attentate wieder einführen müssen”…

Eine radikale linke Studentin am Oberlin College forderte in einem Online-Beitrag beiläufig, dass politische Attentate nach der gezielten Ermordung des politischen Aktivisten Charlie Kirk in der vergangenen Woche fortgesetzt werden sollten. „Wir müssen politische Attentate wieder einführen“, schrieb Julia Xu in einem Social-Media-Beitrag, in dem sie unter dem Nutzernamen @bringbacktheguillotine auftritt. „Ich habe kein schlechtes Gewissen und glaube nicht, dass jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung verdient. Manche Menschen sollten Angst haben, ihre Meinung öffentlich zu äußern.“

Das ist krank.

Wenn Sie das Video, in dem sie diese Kommentare abgibt, noch nicht gesehen haben, finden Sie es auf YouTube.

Woher hat sie diese schrecklichen Ideen?

Nun, es stellt sich heraus, dass ihr Denken stark von Mao Zedong beeinflusst wurde…

Xu ist Mitglied des Beirats der Campusgruppe „Gender, Sexuality and Attraction Initiatives“, einer Einrichtung, die Programme für Queers, Transgender und Frauen an der Hochschule unterstützt. Xu, die die Pronomen „they/them“ verwendet, ist auch Mitglied der Organisation „Students for a Free Palestine“. Xu sagte, sie habe die Kommentare über Kirk, der letzte Woche während einer Studenten-Debatte an der Utah Valley University in Orem ermordet wurde, abgegeben, nachdem ihr in ihrem Kurs „Revolution, Socialism and Reform in China” fünf Minuten für „heiße Takes” eingeräumt worden waren. Sie sagte, ihre Aussage sei von ihren Erkenntnissen über den Vorsitzenden Mao beeinflusst gewesen, und lobte dann fehlgeleitet (und vielleicht unbeabsichtigt) den Autoritarismus des chinesischen Führers.

Viele Linke würden es begrüßen, wenn die Vereinigten Staaten sich in eine weitere Version des kommunistischen China verwandeln würden.

Und viele von ihnen geben offen zu, dass dafür Blut vergossen werden muss. Tatsächlich hat eine Steuerbeamtin in Pennsylvania offen zugegeben, dass sie es „satt hat, sich sagen zu lassen“, dass Gewalt keine Lösung sei…

Ambler, PA Steuereintreiberin und lokale Vorsitzende der Demokratischen Partei fordert MEHR Attentate und Gewalt „Ich bin es so leid, mir sagen zu lassen, dass Gewalt nicht die Lösung ist. Die Geschichte ist voller Blut. Lasst uns noch mehr Myrtys schaffen.“ SIE MUSS ZURÜCKTRETEN.

In den sozialen Medien sprechen viele Menschen von einem gewaltsamen Aufstand.

Das sollte Ihnen eine Gänsehaut bereiten.

Als Reaktion darauf plant die Trump-Regierung, gegen linke Organisationen vorzugehen.

Tatsächlich hat Präsident Trump gerade angekündigt, dass Antifa offiziell als terroristische Organisation…

Präsident Trump kündigte am Mittwoch an, dass er Antifa als terroristische Organisation einstufen werde, und empfiehlt Ermittlungen gegen Personen, die diese angeblich finanzieren. Es ist unklar, wann die Einstufung erfolgen wird und welche rechtlichen Auswirkungen sie haben wird. Antifa – kurz für Antifaschisten – ist ein loser Zusammenschluss von überwiegend linksgerichteten Aktivisten und gilt im Allgemeinen nicht als hochgradig organisierte Gruppe.

Ich glaube nicht, dass die Menschen verstehen, was das bedeutet.

Unter früheren Regierungen wurden Terroristen nach Guantanamo Bay verschleppt, um dort gefoltert und von Predator-Drohnen gejagt zu werden.

In seinem Beitrag, in dem er diese Änderung auf Truth Social ankündigte, erklärte Präsident Trump, dass Antifa nun als „GROSSE TERRORISTISCHE ORGANISATION” eingestuft werde…

Ich freue mich, unseren vielen US-Patrioten mitteilen zu können, dass ich ANTIFA, eine kranke, gefährliche, radikale linke Katastrophe, als bedeutende terroristische Organisation einstufe. Ich werde außerdem nachdrücklich empfehlen, dass diejenigen, die ANTIFA finanzieren, gemäß den höchsten rechtlichen Standards und Praktiken gründlich untersucht werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

Natürlich verteilt Antifa keine Mitgliedskarten.

Wie soll also festgestellt werden, ob linke Demonstranten Teil von Antifa sind oder nicht?

Es gibt so viele unbeantwortete Fragen.

Was wir jedoch wissen, ist, dass die Stimmung in diesem Land immer hitziger wird, und sie wurde noch heißer, als Jimmy Kimmel plötzlich aus dem Programm genommen wurde…

Nach der Aussetzung von „Jimmy Kimmel Live!“ durch ABC aufgrund der Kommentare des Komikers zu Charlie Kirk gab es schnelle Reaktionen, und viele Fragen bleiben offen. Der zu Walt Disney gehörende Sender bestätigte am Mittwoch, dem 17. September, dass er Jimmy Kimmels Late-Night-Talkshow auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen hat, nachdem dieser in einer Folge vom 15. September Kommentare zu den tödlichen Schüssen auf den konservativen Kommentator abgegeben hatte.

Ich verstehe nicht, warum er noch immer auf Sendung war.

Er sollte eigentlich ein Komiker sein, aber er war einfach nicht lustig.

Vielleicht haben ihn deshalb nur noch so wenige Leute gesehen.

ABC entschied sich zu diesem Schritt, weil Kimmel behauptete, der Schütze von Charlie Kirk sei Teil der „MAGA-Gang” gewesen…

„Wir haben am Wochenende neue Tiefpunkte erreicht, als die MAGA-Gang verzweifelt versuchte, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als alles andere als einen der ihren darzustellen, und alles in ihrer Macht Stehende tat, um daraus politischen Kapital zu schlagen“, sagte er.

Jimmy Kimmel hätte es besser wissen müssen, als so etwas zu sagen, denn jeder weiß, dass es nicht stimmt.

Also hat sein Arbeitgeber ihn zur Verantwortung gezogen.

Aber überall auf BlueSky flippen die Liberalen aus, als hätte sich gerade ein großer Wendepunkt in unserer Geschichte ereignet. Hier ist ein Beispiel…

Zuerst Stephen Colbert. Jetzt Jimmy Kimmel. Begreift ihr es jetzt? Versteht ihr es jetzt alle? Wir leben jetzt in einer autoritären Diktatur. Die Vereinigten Staaten von Amerika, wie wir sie kennen, sind für alle VORBEI.

Es gibt viele Dinge in diesem Land, über die man sich enorm aufregen kann.

Die Absetzung von Jimmy Kimmel gehört nicht dazu.

Aber Rosie O’Donnell glaubt, dass diese Nation „nicht mehr existiert“, jetzt, wo Jimmy Kimmel nicht mehr auf Sendung ist…

O’Donnell beklagte sich auf Instagram: „Das ist inakzeptabel – scheiß auf diese faschistische Regierung und korrupte Unternehmensleiter –, die sich vor dem orangefarbenen Monster verbeugen – Amerika gibt es nicht mehr.“

Sie ist nicht rational.

Leider sind wir an einem Punkt angelangt, an dem große Teile der US-Bevölkerung nicht rational sind.

Und wenn Menschen nicht rational denken, kann es zu Gewaltausbrüchen kommen.

Auf die Frage, was gerade mit Jimmy Kimmel passiert ist, hatte Schauspieler Jason Bateman einige sehr bedrohliche Dinge zu sagen…

„Nun, es ist gelinde gesagt beunruhigend“, sagte der A-List-Star. „Und wir alle müssen uns wirklich einen Moment Zeit nehmen und uns überlegen, wie wir zu solchen Dingen stehen. Insbesondere Menschen, die das Gleiche tun wie Sie. Ich bin mir sicher, dass es eine Art kollektive Reaktion darauf geben wird, aber ich bin nicht klug oder mächtig genug, um das zu tun. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass viele Gespräche darüber geführt werden, etwas zu unternehmen, denn man kann einfach nicht tatenlos zusehen und so etwas zulassen.“

Was genau meinte er damit, als er sagte: „Man kann nicht einfach tatenlos zusehen und so etwas zulassen“?

Meint er damit wirklich das, was es klingt, als würde er meinen?

Alle sollten einen Schritt zurücktreten und sich erst einmal beruhigen.

Aber das wird natürlich nicht passieren, oder?

2025 ist der Moment, in dem unser nationaler Siedepunkt erreicht ist, und von da an wird es nur noch verrückter werden.

