Weißes Haus diktiert Medizin per Pressekonferenz – ohne klinischen Prozess, Studien oder Expertenkonsens.

TrialSite Staff

Es gab einen Moment, etwa eine Stunde nach Beginn des Spektakels im Roosevelt Room, als der Subtext zum Text wurde. „Herr Präsident, Sie haben uns gesagt, wir sollen tun, was medizinisch richtig ist, mutig vorangehen und uns keine Sorgen um die Konzerne und Lobbyisten machen“, sagte Marty Makary von der FDA, wie es das Weiße Haus inszenierte. Das war die These des Nachmittags: Den langweiligen Trott des klinischen Prozesses beiseitelegen und Amerika jetzt Antworten geben.

Was folgte, war eine frei improvisierte Präsidenten-Sprechstunde. Donald Trump, flankiert von einem Gesundheits- und Sozialwesen-Ensemble unter der Leitung von Minister Robert F. Kennedy (RFK) Jr., lieferte eine Art umfassende medizinische Anleitung, wie man sie sonst eher auf obskuren Foren im Internet findet: Schwangere Frauen sollten „kein Tylenol nehmen“, Punkt, außer sie „halten es nicht aus“, so POTUS. Babys nach Impfungen kein Tylenol geben. Kombinierte Impfstoffe auf „vier oder fünf“ Termine aufsplitten, Trump war unerbittlich. Hepatitis-B-Impfung bis zum 12. Lebensjahr hinauszögern, weil sie „sexuell übertragbar“ sei. Kein Quecksilber, kein Aluminium in Impfstoffen. MMR auftrennen; besser noch, die Komponenten separat nehmen. Und um sicherzugehen, fügte er mit harter Gewissheit hinzu: Autismus sei „künstlich hervorgerufen“.

Die Improvisation des Präsidenten war eingebettet in eine formelle Dreifach-Ankündigung. Erstens: Die FDA werde die Paracetamol-Beschriftung aktualisieren und einen Ärztehinweis zu Schwangerschaftsrisiken versenden. Zweitens: Die FDA werde Maßnahmen zu Leucovorin (Folsäure-Derivat) einleiten – eigentlich ein Chemotherapie-Begleitmedikament, hier aber als Sprachverbesserungstherapie für eine Untergruppe autistischer Kinder mit zerebraler Folatmangel-Störung repurposed – mit dem Versprechen, dass Medicaid und CHIP die Kostenübernahme folgen lassen würden, sobald die Kennzeichnung geändert sei, so Dr. Mehmet Oz, seit 2025 17. Administrator der Centers for Medicare & Medicaid Services. Drittens: Das NIH werde eine „Autism Data Science Initiative“ mit 50 Millionen Dollar starten und unter der Devise des Präsidenten „keine Silos“ auch lange tabuisierte Fragen untersuchen, einschließlich Impfungen. Breaking News, nannte man das. „Das erste von mehreren Kapiteln.“

Minister Kennedy hatte kurz nach seiner Bestätigung versprochen, bis September 2025 zumindest eine Antwort auf die Ursache von Autismus zu haben. Könnte dies eine solche Offenbarung gewesen sein?

Warum ist das eine Story? Weil das Weiße Haus nun klinische Richtung vorgibt – nicht nach dem üblichen zähen Weg von registrierten Protokollen, Behördenregelungen und Expertenkonsens, sondern davor. Das Mantra des Präsidenten – „es gibt keinen Nachteil“, schnell zu handeln – ist der rhetorische Hinweis. Medizin ist ein Universum von Abwägungen: Wenn man Millionen schwangeren Frauen signalisiert, dass Tylenol gefährlich sei, ist der „Nachteil“ real, wenn Fieber unbehandelt bleibt. Die als Grundlage verwendete Studie ist laut TrialSite keineswegs schlüssig. Wenn man empfiehlt, Impfungen auf fünf Jahre zu splitten, warnen Fachärzte vor Unterimmunisierung. Wenn man vorschlägt, die Hepatitis-B-Geburtsdosis bis ins Jugendalter hinauszuschieben, würfelt man mit dem Risiko einer perinatalen Übertragung. Vielleicht ist es richtig, dies den Ärzten und Familien zu überlassen – aber vom Podium des Oval Office?

Prozesse existieren, weil „gesunder Menschenverstand“ schon viele Leben gekostet hat.

Die Wissenschaft der Veranstaltung war elastisch. Wir hörten, dass die Amish „im Wesentlichen keinen Autismus haben“ (Trump sagte es, RFK Jr. fügte Studienhinweise hinzu) und dass Kuba „praktisch keinen Autismus“ habe, weil sie „kein Tylenol haben“.

Diese Aussagen wurden als Gerüchte gekennzeichnet, auch wenn sie als Belege herangezogen wurden. Wir hörten, dass Autismus keine Diagnoseverschiebung sein könne, weil man „niemals einen 70-jährigen Mann mit schwerem Autismus sieht“ – eine Behauptung, die durch die Realität unterdiagnostizierter älterer Erwachsener widerlegt wird. Natürlich gibt es viele Menschen über 70 mit Autismus, darunter eine erhebliche Zahl, die erst spät im Leben diagnostiziert wurden.

Wir hörten die Trump-Tower-Anekdote des Präsidenten – ein Kind, das nach einer Impfung durch Fieber „verbrannt“ worden sei – hochstilisiert als politische Leitlinie. Und wir hörten eine Flut von Prävalenzbehauptungen (1 von 31; 1 von 12 Jungen in Kalifornien; vielleicht 1 von 10 insgesamt), herausgeworfen, als würden Zahlen allein durch Wiederholung gewinnen. Ja, Autismus ist eine Krise – aber ist das der Weg, damit umzugehen?

Nichts davon macht den Schmerz der Eltern ungültig. Zwei Mütter erzählten roh und bewegend von ihrem täglichen Kampf – nichtsprechende Kinder, Wutausbrüche, Isolation – und baten um das, was jeder Elternteil wollen würde: Antworten. Hier leistete die Pressekonferenz ihre subtilste Arbeit. Indem sie legitimen elterlichen Schmerz mit einem Paket an Top-down-„Lösungen“ verknüpfte, verwischte sie die Linie zwischen Mitgefühl und Bestätigungsfehler. Wer bereits glaubte, dass Paracetamol der Schuldige ist, sah dies als Bestätigung. Wer Impfungen verdächtigte, empfand Split-Dosen als Erleichterung. Wer eine Behandlung suchte, klammerte sich an Leucovorin – auch wenn selbst die Offiziellen zugaben, dass es keine Heilung ist und nur für eine klar definierte Untergruppe gilt.

Die aufschlussreichsten Widersprüche des Tages lagen im Verfahren. Beamte versprachen „Goldstandard-Wissenschaft“ und gleichzeitig Tempo vor Prozess; Transparenz, während sie Personal und Titel andeuteten, die Beobachter erst überprüfen müssten; „umsetzbare“ Ergebnisse, während zentrale Schritte (Federal Register Notices, Label-Texte, Abrechnungscodes) noch nicht veröffentlicht sind.

Die Administration schimpfte über „politisierte Wissenschaft“, arrangierte die Wissenschaft dann aber nach politischem Fahrplan. Über allem schwebte die Einladung, die Impfstoff-Autismus-Hypothese erneut aufzugreifen – eine Frage, die durch zwei Jahrzehnte großer Studien längst abgehandelt war –, weil, wie Kennedy sagte, „Mütter glauben“ und „wir die Studien durchführen werden, die vor 25 Jahren hätten gemacht werden sollen“. TrialSite bleibt offen für Daten und Beweise. Sollten weitere glaubwürdige Untersuchungen neue Ergebnisse liefern, müssten diese selbstverständlich berichtet und berücksichtigt werden.

Wie tief reicht diese Antwort auf die Autismuskrise? Einerseits sehr tief: Das Weiße Haus ordnete NIH, FDA, CDC und CMS an, als eine einzige Maschine auf die emotional aufgeladenste pädiatrische Frage Amerikas zu reagieren. Andererseits erschreckend oberflächlich: Klinische Leitlinien per Dekret, gewürzt mit „kein Nachteil“, sind kein Ersatz für die Leitplanken, die die Medizin vor dem Abgrund bewahren. Ein echter Kurswechsel hätte Dringlichkeit mit Demut gepaart: Dossiers veröffentlichen; Daten zeigen; Studien vorab registrieren; kritische Statistiker einladen; die Unabhängigkeit des Vaccine Safety Datalink schützen; und laut aussprechen, was selbst Befürworter wissen – Autismus ist komplex, und Durchbrüche in Sachen Gewissheit werden noch Zeit brauchen.

Im Moment war dies die Präsidentschaft als behandelnder Arzt, der per Instinkt und Applauslinie ein nationales Regime verschreibt. Wer ein Zeichen wollte, dass der Kampf um Autismus von den Fachzeitschriften ins Kriegszimmer verlagert wurde, sah es hier – ein Weißes Haus, auf Anschlag gedreht, das das medizinische Establishment herausfordert: Schritt halten oder verschwinden. Breaking News, in der Tat.