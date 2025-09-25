Plötzlich „erkennen“ alle Palästina an – aber warum?

Von Kit Knightly

In den letzten 48 Stunden haben die Regierungen von Frankreich, San Marino, Luxemburg, Monaco, Andorra, Malta, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Portugal und Australien allesamt ihre Anerkennung des Staates Palästina verkündet.

Es ist die größte Zahl an Ländern, die diesen Schritt im selben Jahr gemacht haben, seit 1988 – und sie taten es alle über ein langes Wochenende hinweg.

Warum?

Ist es, weil – rein zufällig – die gewählten Vertreter all dieser Länder beschlossen haben, dass sie jahrzehntelang im Unrecht waren?

Ist es, weil der politische Druck einer weitgehend pro-palästinensischen Öffentlichkeit zu groß wurde?

Ist es, weil sie wirklich Frieden wollen und glauben, dass dies der Weg sei, ihn zu erreichen?

Klingt das nach einer wahrscheinlichen Erklärung?

In Italien – einem der wenigen Länder weltweit, das Palästina noch nicht anerkannt hat – wurde uns gesagt, dass Massenproteste am Wochenende „Handeln in Bezug auf Gaza“ forderten.

In seiner Rede vor den Vereinten Nationen, in der er diesen Schritt ankündigte, sagte Emmanuel Macron: „Wir können nicht länger warten“…aber worauf eigentlich? Er wiederholte auch seinen Aufruf, eine UN-Friedenstruppe vor Ort zu stationieren.

Israel hat fleißig an seinem eigenen Bösewicht-Image mitgewirkt – mit illegalen Angriffen auf Doha, die Hauptstadt Katars, Anfang dieses Monats und der angeblichen Tötung von 31 Journalisten im Jemen. Ganz zu schweigen von der hämisch-bösen Erklärung des israelischen Finanzministers über einen „Immobilien-Bonanza“ in Gaza, sobald die Bombardierung endlich vorbei sei.

Selbst die USA stehen wackeliger als üblich hinter Israel: Die Trump-Regierung hat die Luftangriffe auf Katar öffentlich infrage gestellt, und Artikel in der US-Presse nannten es „eine Grenze, die die USA nicht ignorieren können“. In seiner UNGA-Rede vor nur etwa einer Stunde forderte Trump ein „sofortiges“ Ende des Gaza-Krieges.

The Economist veröffentlichte vor fünf Tagen einen Artikel mit der Schlagzeile:

Amerika verliebt sich in Israel.

Erst letzte Woche stellte eine Kommission der Vereinten Nationen offiziell fest, dass Israel in Gaza einen Völkermord verübt, und die Generalversammlung befürwortete eine Zwei-Staaten-Lösung. Paul Adams schrieb für die BBC, dass sich ihre „Isolation vertieft“.

Scheint so, als ob sich das Blatt wendet, oder?

Aber zu welchem Zweck? Wohin führt diese Geschichte?

Macrons Forderung nach einer UN-Truppe könnte der Schlüssel sein. Der indonesische Präsident hat erklärt, dass sein Land 20.000 „Friedenstruppen“ bereitstellen könnte, falls nötig. In den USA haben Abgeordnete der Demokraten im Repräsentantenhaus zu UN-Friedenstruppen aufgerufen, um „Hilfskonvois zu schützen“ (auch wenn sie es so darstellen, als solle verhindert werden, dass die Hilfe bei der Hamas landet – es ist offensichtlich dieselbe Agenda).

Unterdessen hat EU-Chefin Ursula von der Leyen die Schaffung einer „Palästina-Gebergruppe“ zugesagt, eines Sonderfonds zum Wiederaufbau der Infrastruktur Gazas.

Vielleicht ist das Ziel ein glänzend neuer Staat. Israel entreißt, von einer neuen internationalen Brigade überwacht und mit UN- und EU-Geldern wiederaufgebaut – zu einer modellhaften, nachhaltigen Utopie.

Ein strahlendes Leuchtfeuer internationaler Zusammenarbeit, vielleicht.

Ich wäre nicht überrascht.