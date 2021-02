Seltenes Video von „Brave New World“ Autor von vor 63 Jahren und was es mit dem „Great Reset“ zu tun hat

Huxley argumentiert, dass man, um die in seinem Buch dargestellte dystopische Zukunft zu schaffen, Reichtum, Macht und Kontrolle zentralisieren muss.

Aldous Huxley schrieb „Brave New World“, eine alptraumhafte Vision einer zukünftigen Gesellschaft, die als „Weltstaat“ bekannt ist und von Wissenschaft und Effizienz regiert wird, in der Emotionen und Individualität ausgerottet sind und es nur wenige persönliche Beziehungen gibt

Als Huxley das Buch schrieb, war der Optimismus über den technischen Fortschritt groß und der Glaube weit verbreitet, dass die Technik viele Probleme der Welt lösen würde. „Brave New World“ demonstriert die Naivität solcher Hoffnungen, indem es zeigt, was passieren kann, wenn die Technologie auf die Spitze getrieben wird

Huxley sagte die technologische Fähigkeit voraus, die Vernunft zu umgehen und Verhalten durch unterschwellige Mittel zu manipulieren. Heute nutzen Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen ausgeklügelte Algorithmen der künstlichen Intelligenz, um uns bestimmte Informationen aufzudrängen

Huxleys Ideen scheinen die Planungen der Technokratie beeinflusst zu haben. Die Agenda 2030 des Weltwirtschaftsforums enthält das seltsam ominöse Diktum, dass „man nichts besitzen und glücklich sein wird“

Huxley argumentiert, dass man, um die in seinem Buch dargestellte dystopische Zukunft zu schaffen, Reichtum, Macht und Kontrolle zentralisieren muss. Der Weg, sich davor zu schützen, ist also, auf Dezentralisierung zu bestehen

Das Video oben zeigt ein Interview von Aldous Huxley mit Mike Wallace aus dem Jahr 1958. Es ist wirklich ein toller Blick in die Vergangenheit. Wallace rauchte am Set, aber das war damals normal, und Rod Serling, der die „Twilight Zone“ produzierte, tat das gleiche. Interessanterweise erkrankten sie beide an Lungenkrebs.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Huxley den klassischen Roman „Brave New World“ geschrieben hat, in dem er eine dystopische Vision einer zukünftigen Gesellschaft präsentiert, die als „Weltstaat“ bekannt ist, eine Gesellschaft, die von Wissenschaft und Effizienz beherrscht wird, in der Emotionen und Individualität ausgerottet wurden und es nur wenige persönliche Beziehungen gibt.

Kinder werden geklont und in „Brütereien“ gezüchtet, wo sie von klein auf für ihre Rolle in der Gesellschaft konditioniert werden. Es gibt keine Mütter und Väter, da die natürliche Fortpflanzung geächtet ist. Es gibt keine Familienverbände.

Die Embryonen werden sortiert und mit Hormonen behandelt, je nach der für sie vorgesehenen gesellschaftlichen Klassifizierung, die von der höchsten bis zur niedrigsten Alpha, Beta, Gamma, Delta und Epsilon ist. Die Alphas werden gezüchtet und darauf konditioniert, Führer zu sein, während die Epsilons für niedere Arbeiten vorgesehen sind, frei von höheren intellektuellen Fähigkeiten.

Zu der Zeit, als Huxley das Buch 1931 schrieb (es wurde ein Jahr später veröffentlicht), war der Optimismus über den technologischen Fortschritt groß und es herrschte der weit verbreitete Glaube, dass die Technologie viele der Probleme der Welt lösen würde. „Brave New World“ demonstriert die Naivität solcher Hoffnungen, indem es zeigt, was passieren kann, wenn die Technokratie auf die Spitze getrieben wird.

Huxley glaubte, dass seine Welt des Schreckens gleich um die Ecke war, und heute, knapp 60 Jahre später, sehen wir, wie sich Huxleys „Weltstaat“ um uns herum in Form der transhumanistischen Agenda der vierten industriellen Revolution und des Great Reset zusammenzieht, um uns in einem Netz aus ständiger Überwachung und externer Kontrolle zu fangen.

Feinde der Freiheit

Huxley hat auch eine Reihe von Essays mit dem Titel „Feinde der Freiheit“ verfasst, die er in dem vorgestellten Interview bespricht. Die Serie umreißt „unpersönliche Kräfte“, die „in die Richtung von immer weniger Freiheit drängen“, und „technologische Vorrichtungen“, die dazu benutzt werden können, diesen Prozess zu beschleunigen, indem sie eine immer größere Kontrolle über die Bevölkerung ausüben.

Huxley weist darauf hin, dass es mit zunehmender Komplexität der Technologie immer notwendiger wird, aufwändigere hierarchische Organisationen zu bilden, um das alles zu verwalten. Die Technologie ermöglicht auch effektivere Propagandamaschinen, die durch dieselben Kontrollhierarchien gesteuert werden können.

Huxley zitiert den Erfolg Hitlers und bemerkt, dass er neben dem effektiven Einsatz von Terror und roher Gewalt „auch eine sehr effiziente Form der Propaganda benutzte. Er hatte das Radio, das er in vollem Umfang nutzte, und war in der Lage, einer immensen Masse von Menschen seinen Willen aufzuzwingen.“

Mit dem Aufkommen des Fernsehens sah Huxley voraus, wie eine autoritäre Führung zu einer Quelle des „Ein-Punkt-Trommelns“ einer einzigen Idee werden konnte, wodurch die Öffentlichkeit effektiv einer Gehirnwäsche unterzogen wurde.

Darüber hinaus sagte Huxley die technologische Fähigkeit voraus, „die rationale Seite des Menschen zu umgehen“ und das Verhalten zu manipulieren, indem man die Menschen auf einer unterbewussten Ebene beeinflusst. Genau damit haben wir es heute zu tun.

Google, aber auch zu einem großen Teil Facebook, sammelt schon seit fast zwei Jahrzehnten Daten über Sie. Sie haben riesige Serverfarmen geschaffen, die in der Lage sind, diese Daten mit Deep Learning und Software für künstliche Intelligenz zu analysieren, um Informationen abzubauen und unglaublich präzise Details darüber zu generieren, welche Art von Propaganda und Erzählung erforderlich ist, um Sie heimlich zu dem Verhalten zu manipulieren, das sie suchen.

Huxley weist auch auf die Gefahren hin, die der Werbung innewohnen, insbesondere wenn es um die Vermarktung politischer Ideen und Ideologien geht:

„Die Demokratie hängt davon ab, dass der einzelne Wähler eine intelligente und rationale Wahl für das trifft, was er unter den gegebenen Umständen als sein aufgeklärtes Eigeninteresse betrachtet, aber …

Es gibt bestimmte Zwecke für den Verkauf von Waren, und [was] die diktatorischen Propagandisten tun, ist der Versuch, die rationale Seite der Menschen zu umgehen und direkt an diese unbewussten Kräfte unter der Oberfläche zu appellieren, so dass Sie in gewisser Weise Unsinn aus dem ganzen demokratischen Verfahren machen, das auf bewusster Wahl oder auf rationalem Grund beruht …

Kinder sind ganz klar viel beeinflussbarer als der durchschnittliche Erwachsene, und, noch einmal, nehmen wir an, dass aus dem einen oder anderen Grund die gesamte Propaganda in den Händen einer oder weniger Agenturen läge, dann hätten Sie eine außerordentlich mächtige Kraft, die auf diese Kinder einwirkt, die aufwachsen und Erwachsene sein werden …

Sie können in der Fachpresse die kritischsten Berichte darüber lesen, wie notwendig es ist, die Kinder zu erreichen, weil sie dann später treue Markenkäufer sein werden. Übersetzt man das in politische Begriffe, so sagt der Diktator, sie werden treue Ideologiekäufer sein, wenn sie erwachsen sind.“

Dezentralisierung schützt die Freiheit; Zentralisierung raubt sie

Huxley argumentiert, dass man, um die in seinem Buch dargestellte dystopische Zukunft zu schaffen, Reichtum, Macht und Kontrolle zentralisieren muss. Der Weg, sich davor zu schützen, ist daher, auf Dezentralisierung zu bestehen. Es ist erstaunlich, dass Huxley selbst vor 60 Jahren weise genug war, dieses zutiefst wichtige Prinzip zu verstehen.

Ich glaube, dass es die Dezentralisierung des Internets ist, die notwendig ist, um Zensur und Manipulation in Zukunft zu verhindern. Das bedeutet, dass Webseiten und Plattformen nicht an einem zentralen Ort gespeichert sind, der leicht kontrolliert und manipuliert werden kann, sondern weit verteilt auf Tausende, wenn nicht Millionen von Computern auf der ganzen Welt. Das würde funktionieren, denn wenn es keine zentrale Speicherung gibt, kann sie auch nicht entfernt werden.

Dezentrale Plattformen erlauben es, dass der Großteil der Macht beim Individuum liegt. Technologien, die leicht zur Kontrolle der öffentlichen Darstellung missbraucht werden können, müssen ebenfalls weitgehend dezentralisiert bleiben, damit nicht eine Person oder eine Agentur am Ende zu viel Macht hat, um die Öffentlichkeit zu manipulieren und zu beeinflussen. Unsere heutigen Social-Media-Monopole sind ein perfektes Beispiel dafür, wovor Huxley gewarnt hat.

Das Gleiche gilt auch für wirtschaftliche Institutionen. Heute können wir sehen, wie die Rolle der Zentralbank (in den USA als Federal Reserve bekannt) – ein privates Unternehmen mit der Macht, ganze Länder aus Profitgründen zu zerschlagen – uns in ein neues globales Wirtschaftssystem zwingt, das jeden verarmen und buchstäblich versklaven wird, mit Ausnahme der technokratischen Sozialbanker selbst und ihrer globalistischen Verbündeten.

Unsere Orwellsche Gegenwart

Ein Zeitgenosse und Schüler Huxleys war George Orwell (richtiger Name Eric Blair), der einen weiteren dystopischen Klassiker schrieb – „1984“ – der 1949 veröffentlicht wurde. Die beiden Bücher – „1984“ und „Brave New World“ – haben gemeinsam, dass sie eine Zukunft beschreiben, in der es genau die Dinge nicht mehr gibt, die wir mit einem gesunden, freien, kreativen, zielgerichteten und angenehmen Leben verbinden.

In „1984“ ist der Kontext eine Gesellschaft, in der ein allwissender, allsehender „Big Brother“ mit eiserner Faust regiert. Die Bürger stehen unter ständiger Beobachtung. Privatsphäre gibt es nicht, und die Sprache wird verdreht, um Unterdrückung zu rechtfertigen und zu verherrlichen.

Einige der Spektakel des Jahres 2020 hätten direkt aus den Seiten von „1984“ entnommen sein können, da Unruhen von fröhlichen Nachrichtensprechern als „größtenteils friedliche Proteste“ beschrieben wurden, selbst als hinter ihnen Stadtblöcke in Flammen aufgingen und Menschen auf den Straßen verbluteten. Für diejenigen, die mit dem Buch vertraut sind, war es schwierig, solche Szenen zu sehen, ohne an 1984s „Doppeldenk“ erinnert zu werden.

Orwell vs. Huxley

Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den beiden Werken. Während Orwell die Versklavung der Menschen durch eine äußere Instanz voraussieht, die sie in diesem Zustand hält, ist Huxleys Vision eine, in der die Menschen so gründlich konditioniert wurden, dass sie ihre Knechtschaft lieben lernen. An diesem Punkt ist eigentlich kein externer autoritärer Herrscher mehr nötig.

Wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie mir sicher zustimmen, dass dies eindeutig die effizienteste Strategie ist, um die Kontrolle über die Bevölkerung zu übernehmen. Das Mooresche Gesetz und die exponentielle Verbesserung der Computerverarbeitungskapazität hat die Fähigkeit der globalen Eliten exponentiell beschleunigt, genau zu bestimmen, wie man eine friedliche Kontrolle implementieren kann, die die Mehrheit geradezu um die Tyrannei betteln lassen wird.

In Huxleys „Brave New World“ haben sich die Menschen in genau die Technologien verliebt, die sie daran hindern, aus freiem Willen zu denken und zu handeln, so dass die Versklavten ihre eigene Kontrollstruktur aufrechterhalten.

Wie Neil Postman in seinem Buch „Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business“, in dem er die von Huxley und Orwell präsentierten Zukünfte vergleicht und gegenüberstellt:

„Was Orwell fürchtete, waren diejenigen, die Bücher verbieten würden. Was Huxley fürchtete, war, dass es keinen Grund gäbe, ein Buch zu verbieten, denn es gäbe niemanden, der es lesen wollte. Orwell fürchtete diejenigen, die uns Informationen vorenthalten würden. Huxley fürchtete diejenigen, die uns so viel geben würden, dass wir auf Passivität und Egoismus reduziert würden.

Orwell fürchtete, dass man uns die Wahrheit vorenthalten würde. Huxley fürchtete, die Wahrheit würde in einem Meer der Belanglosigkeit ertränkt werden. Orwell fürchtete, wir würden zu einer gefangenen Kultur werden. Huxley fürchtete, wir würden zu einer trivialen Kultur werden, die sich mit einem Äquivalent der Gefühlsduselei, der Orgie-Porgie und der zentrifugalen Hummel beschäftigt.

Wie Huxley in „Brave New World Revisited“ bemerkte, haben die Bürgerrechtler und Rationalisten, die immer auf der Hut sind, um sich der Tyrannei zu widersetzen, „den fast unendlichen Appetit des Menschen auf Ablenkungen nicht berücksichtigt.

In „1984“, fügte Huxley hinzu, werden Menschen durch das Zufügen von Schmerz kontrolliert. In „Brave New World“ werden sie kontrolliert, indem man ihnen Vergnügen zufügt. Kurz gesagt: Orwell fürchtete, dass das, was wir hassen, uns ruinieren wird. Huxley fürchtete, dass das, was wir lieben, uns ruinieren wird.“

Das Versprechen des Great Reset

Man kann sich darüber streiten, wer die Zukunft besser vorhergesagt hat, Orwell oder Huxley, aber letztendlich denke ich, dass wir es mit einer Mischung aus beiden zu tun haben, obwohl es mir offensichtlich scheint, dass Huxley vorausschauender war und er eigentlich Orwells Mentor war. Huxleys Bedenken sind weitaus schwerwiegender, da die Programmierung im Wesentlichen schweigt, und es ist offenkundig, dass die Technokraten bei der Umsetzung dieser Strategie im letzten Jahr sehr erfolgreich waren.

Das heißt, wir sehen uns sowohl der von Orwell vorhergesagten Bedrohung durch von außen auferlegten Autoritarismus und Kontrolle gegenüber als auch der von Huxley vorgeschlagenen subversiven, unterschwelligen Programmierung durch geistlose Unterhaltung und die Verlockung der Bequemlichkeit.

Zweifellos ist die Kombination eine mächtige, und wahrscheinlich weitaus effektiver als jede Kontrollstrategie für sich allein. Ich habe bereits erwähnt, wie Orwells Werk in der realen Welt durch die „Doppeldenk“-Gedankengymnastik, die wir heutzutage von den kontrollierten, streng zentralisierten Mainstream-Medien erhalten, zum Tragen kommt.

Für ein Beispiel dafür, wie Huxleys Ideen die Planung der Technokratie beeinflusst haben, schauen Sie nicht weiter als der Aufruf der Globalisten, „build back better“ und die 2030-Agenda des Weltwirtschaftsforums, die das seltsam unheilvolle Diktum enthält, dass Sie nichts besitzen und glücklich sein werden.

Die unausgesprochene Implikation ist, dass die Ressourcen der Welt der technokratischen Elite gehören und von ihr kontrolliert werden, und dass Sie für die vorübergehende Nutzung von absolut allem bezahlen müssen. Nichts wird Ihnen tatsächlich gehören. Alle Gegenstände und Ressourcen sollen vom Kollektiv genutzt werden, während der tatsächliche Besitz auf eine obere Schicht der sozialen Klasse beschränkt ist.

Wie wird diese aufgezwungene Leibeigenschaft Sie glücklich machen? Wieder ist die unausgesprochene Implikation, dass das Fehlen von Eigentum eine wunderbare Annehmlichkeit ist. Mieten Sie einen Topf und geben Sie ihn zurück. Sie brauchen keinen Lagerplatz! Stellen Sie sich die Freiheit vor! Sie versprechen sogar die Bequemlichkeit einer automatischen Drohnenlieferung direkt an Ihre Tür.

Künstliche Intelligenz – die Ihre Daten über jeden Aspekt Ihrer Existenz durch fast jedes Stück Technologie und jedes Gerät, das Sie besitzen, absaugt – wird Ihr Leben leiten, jede Ihrer Stimmungen und Wünsche vorhersagen und sich um jede Ihrer Launen kümmern. Ah, der Luxus, keine Entscheidungen treffen zu müssen!

Das Leben des Menschen ist letztlich unmöglich ohne ein beträchtliches Maß an individueller Freiheit. ~ Aldous Huxley

Dies ist die Denkweise, die sie versuchen, in Sie zu programmieren, und für die meisten scheint es zu funktionieren. Für andere, die die Propaganda als das erkennen, was sie ist, sehen diese Versprechen aus und fühlen sich an wie die sprichwörtlichen Mausefallen. Sobald Sie in den Käse beißen, sitzen Sie fest und sind für immer Ihrer Freiheit beraubt. Und, wie Huxley zu Wallace sagte, ist die individuelle Freiheit tatsächlich eine Voraussetzung für eine wirklich produktive Gesellschaft:

„Das Leben des Menschen ist letztlich unmöglich ohne ein beträchtliches Maß an individueller Freiheit. Initiative und Kreativität – all diese Dinge, die wir schätzen, und ich denke, richtig schätzen, sind unmöglich ohne ein großes Maß an Freiheit.“

Als Wallace Huxley diesbezüglich herausfordert, indem er darauf hinweist, dass sich die Sowjetunion sowohl militärisch als auch künstlerisch erfolgreich entwickelte, obwohl sie ein streng kontrolliertes Regime war, kontert Huxley, indem er sagt, dass denjenigen, die diese kreative Arbeit leisteten, insbesondere den Wissenschaftlern, auch eine weitaus größere persönliche Freiheit und Wohlstand gewährt wurde als allen anderen.

Solange sie ihre Nasen aus der Politik heraushielten, wurden sie in die Oberschicht aufgenommen und bekamen viele Freiheiten, und ohne diese Freiheit hätten sie nicht so kreativ und erfinderisch sein können, sagt Huxley.

Die Bedrohung durch die neue Normalität

Diese menschenfeindliche „neue Normalität“, zu deren Akzeptanz und Umarmung uns die führenden Politiker der Welt jetzt drängen, ist die Falle aller Fallen. Wenn es nicht Ihr größter Traum ist, für den Rest Ihres Lebens im Bett zu liegen, während Ihr Körper verkümmert, mit einer VR-Brille, die permanent auf Ihr Gesicht geschnallt ist, müssen Sie sich dem „neuen Normal“ widersetzen, und zwar jeden Tag in der Zukunft.

Wie der Spiked-Redakteur Brendan O’Neill in seinem Artikel vom 5. Februar 2021 feststellte, während der erste Lockdown von einem Gefühl der Kameradschaft und dem Versprechen geprägt war, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handelt, die wir durchstehen können, wenn wir das Problem nur gemeinsam angehen, sind bei der dritten Runde alle Formen der sozialen Verbindung verschwunden, ebenso wie die Erwartung einer Rückkehr zur Normalität.

„Beim ersten Lockdown war es der Traum von Normalität, der die Menschen am Leben hielt; er wurde von einigen Politikern und sogar von einigen in den untergangsbeladenen Medien aktiv gefördert. Diesmal wird der Traum von der Normalität als ‚Dysfunktion‘ behandelt, als eine Art von ‚Verweigerung'“, schreibt O’Neill.

Machen Sie keinen Fehler. Dass die Medien eine Rückkehr zur Normalität als unsinnigen Rohrkrepierer abtun, ist gefährliches Propagandaterritorium. Die Realität ist, dass wir leicht alles wieder öffnen und zur Tagesordnung übergehen könnten, und nichts Außergewöhnliches, was Krankheit und Tod angeht, würde passieren.

Menschen sterben jedes Jahr. Das ist eine unvermeidliche Realität des Lebens, und bis zu den letzten beiden Wochen des Jahres 2020 gab es tatsächlich keine höhere Anzahl von Todesfällen als im Jahr zuvor, und im Jahr davor und im Jahr davor.

Während neue Zahlen, die von der CDC veröffentlicht wurden, darauf hindeuten, dass die letzten zwei Wochen des Jahres 2020 die Gesamtzahl der Todesfälle von 2019 übertroffen haben könnten (die endgültigen Daten werden erst in einigen Monaten verfügbar sein), ist COVID-19 einfach nicht so tödlich, wie ursprünglich vermutet. Es tötet vor allem ältere und chronisch kranke Menschen – am interessantesten ist, dass die Selbstmordtodesfälle unter Teenagern dramatisch anstiegen, als sich die Abriegelungen und Schulschließungen hinzogen.

Außerdem verfügen wir heute über wirksame Prophylaxen und Behandlungen, die sicherstellen, dass der Verlust von Leben durch COVID-19 radikal minimiert werden kann. Dennoch wollen unsere Verantwortlichen nicht, dass Sie in diesen Dimensionen denken. Sie wollen, dass Sie ängstlich bleiben, weil sie den Wert der Angst sehr zu schätzen wissen, um genau die Art von Kapitulation und Hingabe zu katalysieren, die sie brauchen, um den Großen Reset durchzuführen.

Tragischerweise haben viele Bürger die Angstkultur so verinnerlicht, dass sie nicht einmal mehr eine autoritäre Figur brauchen, die ihnen sagt, sie sollen sich an Regeln halten, die keinen medizinischen Nutzen haben. Sie werden fröhlich als die designierte COVID-Polizei agieren und sicherstellen, dass jeder um sie herum sich daran hält.

Die Hölle hat keine Wut wie eine, die in dem Irrglauben gefangen ist, dass sie sterben wird, wenn man keine Maske trägt. Das ist keine Art zu leben. Es ist nicht vernünftig und nicht gesund, und die prophetischen Werke von Huxley und Orwell zeigen, wo das alles enden wird, wenn wir uns nicht wehren.

Niemals vor der neuen Normalität kapitulieren

Abschließend möchte ich Sie bitten, über einige Passagen aus O’Neills Artikel nachzudenken, in denen er uns vor der Bedrohung durch die Kultur der Angst selbst warnt, die genauso gefährlich und schädlich ist wie jeder Virus:

„[Spiked] argumentierte, dass Covid-19 … durch die Kultur der Angst gebrochen werden würde, was unsere Fähigkeit, diese neuartige Gefahr zu verstehen und mit ihr umzugehen, potenziell beeinträchtigen würde. Dies hat sich bewahrheitet. Der Wechsel von Lippenbekenntnissen zur gesellschaftlichen Solidarität hin zur Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst als krank zu betrachten, stellt einen Sieg für das degradierte Menschenbild dar, das uns die Kultur der Angst beschert hat.

Der frühe Wechsel der Regierung von der Ermutigung der Menschen, Verantwortung für die Einschränkung ihrer sozialen Interaktionen zu übernehmen, hin zur Anwendung älterer Methoden des Terrors, um die Einhaltung von Abriegelungsmaßnahmen sicherzustellen, bestätigt die Reduzierung der Menschen von Bürgern, mit denen man sich beschäftigen sollte, auf Probleme, die man verwalten muss, durch die Kultur der Angst.

Das Versagen bei der Erziehung der nächsten Generation sprach für die Erschöpfung des bürgerlichen Vertrauens, des Staates selbst, der die Kultur der Angst untermauert.

Und die gegenwärtige Bedrohung einer Neuen Normalität – einer für immer postpandemischen Dystopie der distanzierten, maskierten Pseudo-Interaktion – zeigt, dass unsere Zukunft zumindest teilweise von den Ideologien und Kräften der Kultur der Angst geprägt sein wird …

Ja, die Neue Normalität, die von den politischen und kulturellen Eliten herbeigeredet wird, wird zum Teil von der Erfahrung von Covid-19 und der Notwendigkeit, auf einen zukünftigen Virus vorbereitet zu sein, geprägt sein. Aber sie wird auch geprägt sein von … der Kultur der Angst und den damit einhergehenden menschenfeindlichen, fortschrittsfeindlichen Ideologien …

Bald wird die praktische Aufgabe, die Auswirkungen von Covid-19 zu minimieren und zu managen, weitgehend abgeschlossen sein, und uns die weitaus größere humanistische Aufgabe überlassen, diese Kultur zu bekämpfen und für eine freiere, dynamischere, schillernde Zukunft des Wachstums, des Wissens und des Engagements zu plädieren.

Diejenigen, die die Kultur der Angst unterschätzen, werden auf diese zukünftigen Kämpfe schlecht vorbereitet sein. Sie werden dazu neigen, vor dem New Normal zu kapitulieren. Der Rest von uns sollte standhaft bleiben, selbst im Angesicht von Verleumdungen und vorsätzlichen Falschdarstellungen, und weiterhin die realen und lähmenden Konsequenzen erkennen und konfrontieren, die Angst auf das tägliche Leben und die Zukunft der Menschheit hat.“

Quellen: