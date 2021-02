Ein Drittel der Todesfälle, die der CDC nach COVID-Impfungen gemeldet wurden, ereigneten sich innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung

childrenshealthdefense.org: Die Zahlen spiegeln die neuesten Daten wider, die bis zum 12. Februar von der CDC-Website für das Vaccine Adverse Event Reporting System verfügbar waren. Von den 929 gemeldeten Todesfällen trat etwa ein Drittel innerhalb von 48 Stunden auf.

Nach neuen Daten, die heute veröffentlicht wurden, wurden dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) seit dem 14. Dezember 2020 15.923 unerwünschte Reaktionen auf COVID-Impfstoffe gemeldet, darunter 929 Todesfälle.

VAERS ist der primäre Mechanismus in den USA für die Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen. An VAERS übermittelte Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor festgestellt werden kann, ob das gemeldete unerwünschte Ereignis direkt oder indirekt durch den Impfstoff verursacht wurde.

Die neuesten VAERS-Daten zeigen, dass 799 der Todesfälle in den USA gemeldet wurden, und dass etwa ein Drittel dieser Todesfälle innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

Wie bei früheren VAERS-Datenberichten, 192 der gemeldeten Todesfälle – oder 21% – waren auf das Herz-bezogene. Wie The Defender Anfang des Monats berichtete, warnte Dr. J. Patrick Whelan, ein pädiatrischer Rheumatologe, die U.S. Food and Drug Administration im Dezember, dass mRNA-Impfstoffe wie die von Pfizer und Moderna entwickelten Herzinfarkte und andere Verletzungen auf eine Weise verursachen könnten, die in Sicherheitsstudien nicht untersucht wurde.

Von den 929 Todesfällen, die seit dem 14. Dezember 2020 gemeldet wurden, lag das Durchschnittsalter der Verstorbenen bei 77,8 Jahren, der jüngste war 23 Jahre alt. Zweiundfünfzig Prozent der gemeldeten Todesfälle betrafen Männer, 45% waren Frauen und 3% sind unbekannt. Achtundfünfzig Prozent der gemeldeten Todesfälle traten bei Personen auf, die den Impfstoff von Pfizer erhalten hatten, und 41 Prozent standen im Zusammenhang mit dem Impfstoff von Moderna.

Die Staaten mit den meisten gemeldeten Todesfällen waren: Kalifornien (71); Florida (50); Ohio (38); New York (31); Kentucky (41); Michigan (31); und Texas (31).

CBS Detroit berichtete diese Woche, dass ein 68-jähriger Nachrichtensprecher einen Tag nach der COVID-Impfung an einem vermuteten Schlaganfall starb.

Berichte über Todesfälle bei älteren Menschen nach der COVID-Impfung tauchen immer wieder auf, darunter auch der diese Woche von The Defender veröffentlichte Artikel über 46 Pflegeheimbewohner in Spanien, die innerhalb eines Monats nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff starben.Nach den neuesten Daten wurden 3.126 „ernste“ unerwünschte Reaktionen gemeldet. Nebenwirkung Berichte aus den neuesten CDC-Daten gehören auch:

34 Fehlgeburten und Frühgeburten

917 anaphylaktische Reaktionen, von denen 70% nach einem Pfizer-Impfstoff und 30% nach dem Moderna-Impfstoff gemeldet wurden

Bell’s palsy (Pfizer 75%; Moderna: 25%)

Bisher werden in den USA nur die Impfstoffe von Pfizer und Moderna eingesetzt, die zwar für den Notfalleinsatz zugelassen sind, aber nicht vollständig lizenziert sind.

Der COVID-Impfstoff von AstraZeneca, der keine mRNA-Technologie verwendet, wurde diese Woche von der Weltgesundheitsorganisation für den Notfalleinsatz zugelassen, was einigen Ländern den Weg zum Einsatz ebnete. Wie The Defender diese Woche berichtete, haben jedoch einige Länder erklärt, dass sie den Impfstoff nicht verwenden werden, da sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit haben.

FiercePharma berichtete heute, dass die FDA den Impfstoff von AstraZeneca wegen Bedenken bezüglich der Wirksamkeit, insbesondere gegen neue COVID-Varianten, und wegen Herstellungsproblemen ablehnen könnte.

Berichte aus Nachrichten deuten darauf hin, dass eine wachsende Zahl von Menschen, darunter fast 30 % der Beschäftigten im Gesundheitswesen, den COVID-Impfstoff nicht haben wollen und Sicherheitsbedenken anführen.

Die Washington Post berichtete diese Woche, dass fast ein Drittel der Militärangehörigen den Impfstoff ablehnen, und ESPN berichtete, dass Top-NBA-Spieler den Impfstoff nur ungern bewerben.

In der Zwischenzeit hat die FDA noch keine Systeme implementiert, um die Sicherheit der experimentellen COVID-Impfstoffe zu überwachen. FDA-Beamte sagten der New York Times, dass sie nicht erwarten, dass die Systeme einsatzbereit sind, bevor die Biden-Administration ihr Ziel erreicht, 100 Millionen Amerikaner zu impfen – fast ein Drittel der US-Bevölkerung.

Mit Stand vom 19. Februar hatten etwa 56,3 Millionen Menschen in den USA eine oder beide Dosen eines COVID-Impfstoffs erhalten.

Während die Zahlen der VAERS-Datenbank ernüchternd erscheinen mögen, ist die tatsächliche Zahl der unerwünschten Ereignisse laut einer Studie des U.S. Department of Health and Human Services wahrscheinlich deutlich höher. VAERS ist ein passives Überwachungssystem, das sich auf die Bereitschaft von Einzelpersonen stützt, freiwillig Meldungen zu machen.

Laut der VAERS-Webseite sind Gesundheitsdienstleister gesetzlich verpflichtet, Meldungen an VAERS zu machen:

Jedes unerwünschte Ereignis, das in der VAERS-Tabelle der meldepflichtigen Ereignisse nach einer Impfung aufgeführt ist und innerhalb des angegebenen Zeitraums nach der Impfung auftritt

Ein unerwünschtes Ereignis, das vom Impfstoffhersteller als Kontraindikation für weitere Dosen des Impfstoffs aufgeführt ist

Die CDC sagt, dass Gesundheitsdienstleister dringend aufgefordert sind, dies zu melden:

Jedes unerwünschte Ereignis, das nach der Verabreichung eines in den USA zugelassenen Impfstoffs auftritt, unabhängig davon, ob es klar ist, dass ein Impfstoff das unerwünschte Ereignis verursacht hat oder nicht

Fehler bei der Verabreichung des Impfstoffs

Allerdings bedeutet „innerhalb der angegebenen Zeit“, dass Reaktionen, die außerhalb dieses Zeitrahmens auftreten, nicht gemeldet werden dürfen, zusätzlich zu Reaktionen, die Stunden oder Tage später von Personen erlitten werden, die diese Reaktionen nicht ihrem Gesundheitsdienstleister melden.

Impfstoffhersteller sind verpflichtet, VAERS „alle unerwünschten Ereignisse zu melden, die ihnen zur Kenntnis gelangen“.

Historisch gesehen wurden jedoch weniger als 1% der unerwünschten Ereignisse jemals an VAERS gemeldet, ein System, das Children’s Health Defense zuvor als „eklatantes Versagen“ bezeichnet hat, unter anderem in einem Brief vom Dezember 2020 an Dr. David Kessler, ehemaliger FDA-Direktor und jetzt Co-Vorsitzender des COVID-19-Beirats und Präsident Bidens Version der Operation Warp Speed.

Ein Kritiker, der mit den Unzulänglichkeiten von VAERS vertraut ist, verurteilte VAERS in The BMJ unverblümt als „nichts weiter als Augenwischerei und ein Teil der systematischen Bemühungen der US-Behörden, uns in Bezug auf die Sicherheit von Impfstoffen zu beruhigen/zu täuschen.“

CHD fordert vollständige Transparenz. Die Kindergesundheitsorganisation fordert Kessler und die Bundesregierung auf, alle Daten aus den klinischen Studien freizugeben und die Verwendung des Impfstoffs COVID-19 bei allen Gruppen auszusetzen, die in den klinischen Studien nicht angemessen vertreten waren, einschließlich älterer und gebrechlicher Menschen sowie Personen mit Begleiterkrankungen.

CHD fordert außerdem volle Transparenz bei den Daten nach der Markteinführung, die alle gesundheitlichen Folgen, einschließlich neuer Diagnosen von Autoimmunerkrankungen, unerwünschter Ereignisse und Todesfälle durch COVID-Impfstoffe, aufzeigen.