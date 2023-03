Sen. Rand Paul ertappt den Moderna-CEO dabei, wie er den Senatsausschuss über Myokarditis bei jungen, geimpften Männern belügt

Senator Rand Paul (R-KY) befragte gestern im Gesundheitsausschuss des US-Senats die CEO von Moderna, Stephanie Bancel.

Senator und Arzt Rand Paul befragte Bancel über die höhere Inzidenz von Herzmuskelentzündungen bei 16- bis 24-jährigen Jungen nach der Verabreichung der COVID19-Impfstoffe. Dies war keine schwierige Frage. Mehrere informierte und ehrliche Publikationen haben über diese erschreckende Statistik berichtet. Wir berichten seit über einem Jahr über diese Entwicklung.

Nur die Mainstream-Medien und Dr. Fauci verheimlichen dies noch immer vor der amerikanischen Öffentlichkeit.

Senator Paul hat Bancel dabei erwischt, wie er den Ausschuss offen belogen hat.

Senator Paul: Das ist so ziemlich ein Ja oder Nein. Gibt es eine höhere Inzidenz von Myokarditis bei 16- bis 24-jährigen Jungen, nachdem sie Ihren Impfstoff erhalten haben?

Senator Paul: Sie sagen also, dass bei Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren, die sich gegen COVID impfen lassen, das Risiko einer Myokarditis geringer ist als bei denen, die die Krankheit bekommen?

Senator Paul: Das ist nicht wahr. Und ich möchte sechs von Experten begutachtete Arbeiten aus dem Journal of Vaccine und den Annals of Medicine zu Protokoll geben, die das genaue Gegenteil von dem aussagen, was Sie gesagt haben. Ich habe erst letzte Woche mit Ihrem Präsidenten gesprochen, und er hat unter vier Augen zugegeben, dass es ein erhöhtes Risiko für Myokarditis gibt. Die Tatsache, dass Sie das nicht öffentlich sagen können, ist ziemlich beunruhigend. Halten Sie es für wissenschaftlich fundiert, drei Impfungen für heranwachsende Jungen vorzuschreiben?

Bancel: Die Entscheidung darüber liegt bei den Verantwortlichen für das öffentliche Gesundheitswesen.