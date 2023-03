Strategische und symbolträchtige Stadt in der Ostukraine vollständig von russischen Streitkräften umzingelt – Kiew lässt 10k Soldaten im „Kessel“ gefangen

Die Schlacht um Bakhmut/Artyomovsk gilt weithin als eine der schwersten seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie war so blutig, dass Begriffe wie „Fleischwolf“ und „Wirbel“ täglich auf sie angewendet werden.

Artjomowsk (russischer Name) ist eine wichtige Stadt im Donbas, der russischsprachigen Region, die die Gebiete (Staaten) Luhansk und Donezk umfasst. Die Verteidigung der russischstämmigen Bevölkerung in dieser Region war eines der Hauptziele von Putins Militäroperation, so dass die Einnahme dieses wichtigen regionalen Logistik- und Verkehrsknotenpunkts für die russischen Pläne zur Befreiung der noch von Kiew kontrollierten Gebiete des Gebiets Donezk von entscheidender Bedeutung ist.

Während Vertreter der USA und des Vereinigten Königreichs in letzter Zeit versucht haben, die strategische Bedeutung von Bakhmut (ukrainischer Name) herunterzuspielen, indem sie es lediglich als „symbolisch“ bezeichneten, erklärte der ukrainische Präsident Zelensky, dass ein Verlust von Bakhmut den Russen den Weg für einen Angriff auf andere wichtige Städte in der Ostukraine ebnen würde.

Quelle: https://t.me/intelslava

Was den symbolischen Wert von Bakhmut anbelangt, so bezeichnete Zelensky es als „Festung unserer Moral“, sodass es verständlich ist, dass er und seine Generäle sich dafür entschieden haben, es bis zum Ende zu verteidigen, anstatt ihre überforderten Truppen zurückzuziehen, solange sie noch können. Doch das „Ende“ scheint nahe zu sein.

Die russische Agentur TASS berichtete:

Artjomowsk (in der Ukraine Bakhmut genannt) wurde von den russischen Streitkräften vollständig abgeriegelt, und alle Zufahrten zur Stadt stehen unter Artilleriekontrolle, sagte Yan Gagin, militärisch-politischer Experte und Berater des amtierenden Vorsitzenden der Donezker Volksrepublik (DVR), am Mittwoch.

„Die Stadt ist operativ eingekesselt, was bedeutet, dass alle Zufahrten und alle Verkehrsadern, die zu ihr führen, unter der Kontrolle unserer Artillerie stehen. Im Prinzip kann man sagen, dass die Stadt tatsächlich abgeriegelt ist“, sagte er in einer Live-Sendung des Fernsehsenders Rossiya-1.

Der „Kessel“ nähert sich den verbleibenden ukrainischen Kräften. Quelle: https://t.me/intelslava

Der Angriff auf die Stadt begann im August 2022 und war Ausdruck des bekannten russischen „Zermürbungskriegs“, bei dem das russische Militär und die Wagner-Vertragspartner die gegnerischen Streitkräfte mit überwältigender Feuerkraft aus Artillerie, Flugzeugen, Raketen und Selbstmorddrohnen langsam zermürben.

Die tief verschanzten ukrainischen Streitkräfte leisteten eine gewaltige Gegenwehr, was zu hohen Verlusten und kostspieligen Bodenangriffen führte, die nur wenig Boden gewinnen konnten.

Bereits am 8. März hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt, dass die ukrainischen Truppen in Bakhmut „innerhalb weniger Tage“ besiegt werden würden.

Doch Zelenski und seine Generäle weigerten sich, sich zurückzuziehen und ihre Kräfte neu zu formieren, und so befinden sich Kiews Streitkräfte nun im russischen „Kessel“.

TASS: „Derzeit kontrollieren die russischen Streitkräfte etwa 70 % des Gebiets von Artjomowsk. Die ukrainische Garnison, die in der Stadt stationiert ist, umfasst etwa 10.000 Mann.

Der amtierende [Donezk-]Chef Denis Puschilin hat wiederholt gesagt, dass es keine Beweise für Pläne der ukrainischen Armee gibt, Artjomowsk zu verlassen. […] Der ukrainische Präsident Wladimir Zelenski sagte zuvor, dass die ukrainischen Truppen Artjomowsk nicht aufgeben und so lange wie möglich um die Stadt kämpfen würden.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass Kiew seine Truppen zur Kapitulation ermächtigt, auch wenn sie nun von Verstärkung und Nachschub abgeschnitten sind.

Die Sicherung von Artjomowsk/Bachmut würde Kramatorsk und Slowjansk in ausreichende russische Artilleriereichweite bringen und damit, wie von Zelensky vorhergesagt, den Weg zur Befreiung (Eroberung) des restlichen, noch unter ukrainischer Kontrolle stehenden Gebiets Donezk eröffnen.