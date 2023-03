Studie: Mehr Säuglingsimpfungen führen zu höherer Säuglingssterblichkeit

In den ersten Monaten der Pandemie sank die Zahl der Todesfälle bei Kleinkindern (vor allem bei Säuglingen) auf mysteriöse Weise von durchschnittlich 700 auf weniger als 500 pro Woche.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Im Jahr 2011 veröffentlichten Dr. Neil Miller und Dr. Gary Goldman in der Fachzeitschrift Human & Experimental Toxicology eine Arbeit, die zeigte, dass die Kindersterblichkeitsrate mit der Impfrate korreliert, wobei Länder mit hoher Impfrate eine höhere Kindersterblichkeit aufweisen

Im Januar 2022 sprach Goldman in einem Interview über die Unterdrückung unerwünschter Impfstoffdaten durch die CDC. Im Dezember desselben Jahres analysierte das Miller-Labor an der Brigham Young University in Utah im Rahmen des BYU-Bioinformatik-Kurses das Miller-Goldman-Papier erneut, um es zu widerlegen

Als Reaktion auf die Kritik führten Miller und Goldman eine eigene Neuanalyse durch, die Anfang Februar 2023 in der von Experten begutachteten Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde. Darin bestätigten sie ihre Schlussfolgerung aus dem Jahr 2011, dass es eine positive Korrelation zwischen Impfstoffdosen und Kindersterblichkeitsraten gibt

Die Daten aus den ersten Monaten der Pandemie scheinen diesen Zusammenhang zu bestätigen, denn die Sterblichkeitsrate amerikanischer Kinder unter 18 Jahren sank während der Sperrzeiten von durchschnittlich 700 pro Woche auf weniger als 500 pro Woche in den Monaten April und Mai 2020

Die jahrzehntelange Arbeit von Christine Stabell Benn, einer klinischen Professorin an der University of Southern Denmark, und ihrem Kollegen Peter Aaby, einem Impfstoffwissenschaftler, zeigt, dass sechs der zehn untersuchten Impfstoffe die Kindersterblichkeit erhöhen, indem sie die Kinder anfälliger für andere tödliche Krankheiten machen

Haben Impfungen im Kindesalter einen Einfluss auf das Sterberisiko eines Kindes? Diese Frage wird zwar nach wie vor kontrovers diskutiert, aber von Fachleuten begutachtete Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Antwort „Ja“ lautet.

Im Jahr 2011 veröffentlichten Dr. Neil Miller und Dr. Gary Goldman in der Fachzeitschrift Human & Experimental Toxicology eine Arbeit, die zeigt, dass die Kindersterblichkeitsrate mit der Impfrate korreliert, wobei Länder mit hoher Impfrate eine höhere Kindersterblichkeit aufweisen. Wie in der Zusammenfassung beschrieben:

„Der US-Impfplan für Kinder sieht 26 Impfdosen für Säuglinge unter einem Jahr vor – die meisten in der Welt -, aber 33 Länder haben niedrigere IMRs. Mithilfe einer linearen Regression wurden die Impfpläne dieser 34 Länder untersucht, und es wurde ein Korrelationskoeffizient von r = 0,70 (p < 0,0001) zwischen der IMR und der Anzahl der routinemäßig an Säuglinge verabreichten Impfdosen festgestellt. Die Länder wurden außerdem in fünf verschiedene Impfdosisbereiche eingeteilt: 12-14, 15-17, 18-20, 21-23 und 24-26. Anschließend wurden die mittleren IMRs aller Länder innerhalb jeder Gruppe berechnet. Die lineare Regressionsanalyse der ungewichteten mittleren IMR zeigte eine hohe statistisch signifikante Korrelation zwischen der zunehmenden Anzahl von Impfstoffdosen und der zunehmenden Kindersterblichkeit mit r = 0,992 (p = 0,0009). Mit Hilfe des Tukey-Kramer-Tests wurden statistisch signifikante Unterschiede in den mittleren IMRs zwischen Ländern, die 12-14 Impfdosen verabreichen, und solchen, die 21-23 und 24-26 Dosen verabreichen, festgestellt. Eine genauere Untersuchung der Korrelationen zwischen Impfstoffdosen, biochemischer oder synergistischer Toxizität und IMRs ist unerlässlich.“

Kritiken an der Miller-Goldman-Studie

Im Laufe der Jahre wurde das Miller-Goldman-Papier oft als Beweis dafür angeführt, dass der US-Impfplan für Kinder möglicherweise mehr schadet als nützt. Abgesehen von einem frühen Entlarvungsversuch von Dr. David Gorski, einem chirurgischen Onkologen, hat die Studie den Test der Zeit bestanden.

Gorski argumentierte, dass Goldman und Miller Interessenkonflikte hatten, die ihre Analyse beeinflussten – Miller, weil er eine Website betreibt, die für eine informierte Zustimmung wirbt, und Goldman, weil er eine medizinische Fachzeitschrift gegründet hat, in der impfkritische Artikel veröffentlicht wurden.

„Was Gorski nicht erwähnt hat, ist, dass Goldman ein Experte für das Varizellenvirus ist und acht Jahre lang als Epidemiologie-Analyst für die CDC in Zusammenarbeit mit dem Los Angeles County Department of Health gearbeitet hat … um bei der Durchführung epidemiologischer Studien zur Varizellenerkrankung an einem der drei Überwachungsstandorte zu helfen … Goldman ließ seine eigenen Kinder impfen und unterstützte während seiner Tätigkeit bei der CDC die Impfung der Bevölkerung. Goldman hat auch als professioneller Gutachter für zahlreiche medizinische Fachzeitschriften gearbeitet …“ schrieb Miller in einer Gegendarstellung zu Gorskis Bericht.

Goldman war ursprünglich zur CDC gekommen, weil er dachte, sie sei der Goldstandard für unvoreingenommene Forschung, aber im Laufe der Jahre wurde ihm klar, dass das nicht der Fall war. Die CDC untersagte ihm die Veröffentlichung von Ergebnissen, die das Impfprogramm mit negativen gesundheitlichen Folgen in Verbindung brachten, was zu seinem Rücktritt im Jahr 2002 führte, da er sich nicht an Forschungsbetrug beteiligen wollte.

In einem Interview vom Januar 2022 sprach er über die Unterdrückung unerwünschter Impfstoffdaten durch die CDC. Dann, im Dezember 2022, analysierten plötzlich Mitglieder des Miller-Labors an der Brigham Young University in Utah im Rahmen des BYU-Bioinformatik-Kurses das Miller-Goldman-Papier und versuchten, es erneut zu entlarven.

In der Kritik, die auf dem Preprint-Server medRxiv (der nicht von Fachkollegen geprüft wird) veröffentlicht wurde, wurde behauptet, Miller und Goldman hätten „unangemessene Datenausschlüsse“ vorgenommen, um zu ihrer Schlussfolgerung zu gelangen, da sie nicht den gesamten Datensatz analysiert hätten, der 185 Nationen umfasste.

„Wir haben die in der Studie von Miller und Goldman verwendeten Originaldaten erneut analysiert, um den Zusammenhang zwischen Impfstoffdosen und IMR zu untersuchen“, schreiben die Autoren. „Wir zeigen, dass die Unterstichprobe von 30 Ländern, die in der Originalstudie verwendet wurde, eine unwahrscheinliche Zufallsstichprobe aus dem gesamten Datensatz war, da der in dieser Studie berichtete Korrelationskoeffizient von 0,49 nur etwa 1 zu 100.000 Mal bei einer Zufallsstichprobe auftreten würde. Wenn wir nur Länder mit hohem oder sehr hohem Entwicklungsstand untersuchen, erklärt der Index der menschlichen Entwicklung die Variabilität der IMR, nicht aber die Anzahl der Impfdosen. Als Nächstes stellen wir die IMR als Funktion der tatsächlichen Impfraten der Länder dar und nicht als Funktion des Impfschemas, und zeigen eine starke negative Korrelation zwischen den Impfraten und der IMR … Aus unseren Analysen geht klar hervor, dass die Impfung nicht, wie zuvor berichtet, eine höhere IMR vorhersagt.“

Kritik veranlasst Reanalyse

Als Reaktion auf die Kritik führten Miller und Goldman eine eigene Neuanalyse durch, die Anfang Februar 2023 in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde. Die Arbeit mit dem Titel „Reaffirming a Positive Correlation Between Number of Vaccine Doses and Infant Mortality Rates: A Response to Critics“ (Eine Antwort auf Kritiker) untersucht nicht nur die Behauptungen und Methoden der Kritiker, sondern enthält auch zusätzliche Analysen, um die Zuverlässigkeit ihrer ursprünglichen Ergebnisse zu bewerten. Wie in der Zusammenfassung erläutert:

„Die Neuanalyse der Kritiker kombiniert 185 Industriestaaten und Länder der Dritten Welt mit unterschiedlichen Impfquoten und sozioökonomischen Unterschieden. Trotz des Vorhandenseins inhärenter Störvariablen wird eine kleine, statistisch signifikante positive Korrelation von r = 0,16 (p < .03) gemeldet, die den positiven Trend in unserer Studie bestätigt. Multiple lineare Regressionsanalysen zeigen hohe Korrelationen zwischen IMR und HDI, aber die Anzahl der Impfstoffdosen als zusätzlicher Prädiktor ist statistisch nicht signifikant. Dieses Ergebnis ist wahrscheinlich eine Folge der bekannten Fehlklassifizierungsfehler beim HDI. Die lineare Regression der IMR als Funktion der prozentualen Impfraten zeigt statistisch signifikante umgekehrte Korrelationen für 7 von 8 Impfstoffen. Allerdings deuten mehrere Anomalien in den Streudiagrammen der Daten darauf hin, dass das gewählte lineare Modell problematisch ist. Bei unserer Odds-Ratio-Analyse, die wir mit dem ursprünglichen Datensatz durchgeführt haben, wurden mehrere Variablen kontrolliert. Keine dieser Variablen senkte die Korrelation unter 0,62 und bestätigte damit unsere Ergebnisse auf robuste Weise. Unsere Sensitivitätsanalyse ergab statistisch signifikante positive Korrelationen zwischen der Anzahl der Impfstoffdosen und der IMR, wenn wir unsere ursprüngliche Analyse von den 30 führenden auf die 46 Länder mit den besten IMRs ausweiteten. Darüber hinaus bestätigte eine Wiederholung unserer ursprünglichen Studie mit aktualisierten Daten aus dem Jahr 2019 den Trend, den wir in unserer ersten Studie festgestellt hatten (r = 0,45, p = .002). Schlussfolgerungen: Eine positive Korrelation zwischen der Anzahl der Impfdosen und der IMR ist in den am höchsten entwickelten Ländern nachweisbar, wird aber im Hintergrundrauschen von Ländern mit heterogenen sozioökonomischen Variablen, die zu hohen Raten der Kindersterblichkeit beitragen, wie Unterernährung, Armut und mangelhafte Gesundheitsversorgung, abgeschwächt.“

Auffälliger Rückgang von SIDS während der COVID

Im Jahr 2020 beklagten die Gesundheitsbehörden die Tatsache, dass die COVID-Angst und die Abriegelungen den „unglücklichen“ Nebeneffekt hatten, dass die routinemäßigen Impfraten bei Kindern zurückgingen. Befürworter der Impfstoffsicherheit hingegen sagten voraus, dass der Rückgang sogar positive Auswirkungen haben könnte.

Kinderimpfstoffe stehen seit langem im Verdacht, einen Beitrag zum plötzlichen Kindstod (SIDS) zu leisten. Wie die australische Forscherin Viera Scheibner, Ph.D., feststellte:

„Impfungen sind zweifellos die wichtigste und am besten vermeidbare Ursache für den plötzlichen Kindstod … Der Zeitpunkt, zu dem 80 % der Kindstode zwischen dem zweiten und sechsten Monat auftreten, ist auf die kumulative Wirkung von Infektionen, den Zeitpunkt von Impfungen und einige Besonderheiten in der frühen Entwicklung des Babys zurückzuführen“.

Interessanterweise schienen Daten aus den ersten Monaten der Pandemie diesen Zusammenhang zu bestätigen. Laut einem Weissbuch von Amy Becker und Mark Blaxill, das am 18. Juni 2020 veröffentlicht wurde, ist die Todesrate bei Kindern unter 18 Jahren in den USA während der Sperrungen auf mysteriöse Weise gesunken, von durchschnittlich 700 pro Woche auf weniger als 500 pro Woche in den Monaten April und Mai, wie in der folgenden Grafik dargestellt.

Obwohl Becker und Blaxill räumten zwar ein, dass es „keine spezifischen Daten über den SIDS-Trend während der Pandemie“ gab, doch zeigten die Daten, dass der Rückgang speziell mit einem dramatischen Rückgang der Todesfälle bei Säuglingen zusammenhing und nicht mit älteren Kindern oder Jugendlichen.

Darüber hinaus begann nach Angaben von Forschern der U.S. Centers for Disease Control and Prevention und Kaiser Permanente der starke Rückgang der Säuglingsimpfungen Anfang März 2020 – im selben Monat, in dem auch die Säuglingssterblichkeit zurückging. Ist das Zufall oder ein Zeichen von Kausalität?

Kontrollierte Studien sind notwendig

Beckers und Blaxills Ergebnisse wurden in einem Kommentar im BMJ vom 16. Juni 2020 angesprochen. Als Antwort auf die Autoren eines Artikels mit dem Titel „Fewer American Infants Are Dying During the COVID-19 Lockdown. Warum?“ schrieb der pensionierte Kinderarzt Allan S. Cunningham:

„In den ersten 11 Wochen des Jahres 2020 (bis 14. März) gab es 209 weniger Todesfälle bei US-Kindern <18 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2019 (7024 gegenüber 7233). Während des 11-wöchigen Zeitraums nach der Ausrufung des Notstands (bis 30. Mai) gab es 1465 weniger Todesfälle bei US-Kindern im Vergleich zu 2019 (5923 vs. 7388). Der Unterschied ist statistisch hoch signifikant … Becker und Blaxill betonten, dass der stärkste Rückgang der Sterblichkeit bei Säuglingen <1 Jahr zu verzeichnen war. Dies wird durch die Überprüfung der neuesten Daten bestätigt. Es gab einen erheblichen und hochsignifikanten Rückgang von der 5. bis 11. Woche des Jahres 2020 auf die 12. bis 22. Woche (367 bis 309 Todesfälle pro Woche) … Die Vermutung, dass Impfungen ein Faktor bei der Verursachung von SIDS sein könnten, ist nicht neu … Solange keine angemessen kontrollierten Studien durchgeführt werden, können wir eine kausale Rolle von Impfstoffen weder bestätigen noch ausschließen.“

Impfungen für Säuglinge können die SIDS-Raten erhöhen

Einige der stärksten Beweise für einen Zusammenhang zwischen SIDS und Säuglingsimpfungen stammen aus Japan. Zwischen 1970 und 1974 zahlte das japanische Entschädigungssystem Ansprüche für 57 dauerhafte Impfschäden im Zusammenhang mit dem Impfstoff gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten (DTP) und 37 Todesfälle aus.

Die Häufung der Fälle führte zu einem Boykott des Impfstoffs durch Ärzte in einer der Präfekturen. Als Folge dieses Boykotts hob die japanische Regierung das Mindestalter für die DTP-Impfung von 3 Monaten auf 2 Jahre an.

In den folgenden sechs Jahren (1975 bis 1980) wurde Japan dafür bekannt, die niedrigste Kindersterblichkeitsrate der Welt zu haben, und es gab nur acht schwere Reaktionen und drei Todesfälle nach der DTP-Impfung – ein Rückgang der schweren Verletzungen bzw. der Todesfälle um 85 % bzw. 90 %.

Im Gegensatz dazu haben die USA die höchste Säuglingssterblichkeitsrate – und auch die höchste Impfrate. Wenn Säuglingsimpfungen die Gesundheit verbessern und Leben retten, warum stützen dann die Statistiken diese Behauptungen nicht? Wie in der Studie von Miller und Goldman aus dem Jahr 2011 festgestellt:

„Vor den heutigen Impfprogrammen war der ‚Krippentod‘ so selten, dass er in den Statistiken zur Kindersterblichkeit nicht erwähnt wurde. In den Vereinigten Staaten wurden in den 1960er Jahren nationale Impfkampagnen eingeleitet … Zum ersten Mal in der Geschichte mussten die meisten Säuglinge in den USA mehrere Dosen DTP-, Polio-, Masern-, Mumps- und Röteln-Impfstoff erhalten. Kurz darauf, im Jahr 1969, stellten medizinische Gutachter einen neuen medizinischen Begriff vor – das plötzliche Kindstodsyndrom … Es gibt einige Hinweise darauf, dass eine Untergruppe von Säuglingen kurz nach einer Impfung anfälliger für SIDS ist. So fand Torch heraus, dass zwei Drittel der an SIDS verstorbenen Säuglinge vor ihrem Tod gegen DTP geimpft worden waren. Von diesen starben 6,5 % innerhalb von 12 Stunden nach der Impfung, 13 % innerhalb von 24 Stunden, 26 % innerhalb von 3 Tagen und 37 %, 61 % und 70 % innerhalb von 1, 2 bzw. 3 Wochen …“

SIDS und SADS – zwei Seiten der gleichen Medaille?

In dem Substack-Artikel „The Century of Evidence That Vaccines Cause Infant Deaths“ (Das Jahrhundert der Beweise, dass Impfstoffe den Tod von Säuglingen verursachen) vom August 2022 untersuchte ein Arzt aus dem Mittleren Westen den Zusammenhang zwischen Impfungen und SIDS:

„Soweit ich aus den gesammelten Daten erkennen kann, verursachen die Impfstoffe (insbesondere TDP) Mikroschläge im Gehirn in der Region, die die automatische Atmung steuert, so dass bei Säuglingen die Atemzyklen unterbrochen werden, und wenn sie sich nicht auf einer Intensivstation oder an einem anderen Ort befinden, an dem sie überwacht werden und wiederbelebt werden können, ist es tödlich, wenn die Atmung aussetzt … Im Wesentlichen ist dies identisch mit dem, was bei den COVID-19-Impfstoffen beobachtet wurde – der Grund, warum die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses Problem gelenkt wurde, ist, dass jeder die große Zahl plötzlicher Todesfälle sehen kann, die sie verursachen, obwohl viele andere Nebenwirkungen der Impfstoffe viel häufiger sind. Genauso wie es das plötzliche Kindstodsyndrom bis zur DPT-Impfung nicht gab … gab es das plötzliche Erwachsenentodsyndrom nicht, bis die COVID-19-Impfstoffe herauskamen …“

Sechs von 10 untersuchten Impfstoffen erhöhen die Sterblichkeit

Weitere überzeugende Beweise für einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Kindersterblichkeit stammen aus der jahrzehntelangen Arbeit von Dr. Christine Stabell Benn, einer klinischen Professorin an der University of Southern Denmark, und ihrem Kollegen Dr. Peter Aaby, einem Impfstoffwissenschaftler und Impfbefürworter, der von der WHO beauftragt wurde, die Auswirkungen von Impfstoffen zu untersuchen, die in Wohltätigkeitsprogrammen eingesetzt werden.

„Die jahrzehntelange Arbeit von Christine Stabell Benn und Peter Aaby zeigt, dass sechs der zehn untersuchten Impfstoffe die Säuglingssterblichkeit erhöhen, indem sie die Kinder anfälliger für andere tödliche Krankheiten machen.“

Ein Rückblick auf ihre vier Jahrzehnte währenden Untersuchungen wurde im August 2019 in Clinical Microbiology and Infections veröffentlicht und von Science News DK im Dezember desselben Jahres berichtet.

Benn und Aaby veröffentlichten auch eine Studie im Jahr 2017, die zeigte, dass das DTP-Programm in Afrika ein Desaster war, da die Impfung im Durchschnitt mit einer fünfmal höheren Sterblichkeit verbunden war als die Nichtimpfung – 3,93-mal höher für Jungen und 9,98-mal höher für Mädchen.

Zusammenfassend kamen Benn und Aaby, die die Auswirkungen von 10 verschiedenen Impfstoffen auf die Gesamtsterblichkeit untersucht haben, zu dem schockierenden Ergebnis, dass sechs der 10 Impfstoffe die Sterblichkeit erhöhen, indem sie die Kinder anfälliger für andere tödliche Krankheiten machen.

Insgesamt erhöhten inaktivierte (nicht lebende) Impfstoffe die Sterblichkeit, insbesondere bei Mädchen, selbst wenn sie einen hohen Schutz gegen die Zielkrankheit boten. Dies galt für den DTP-Impfstoff, den pentavalenten Impfstoff, den inaktivierten Polioimpfstoff, den H1N1-Grippeimpfstoff und den Hepatitis-B-Impfstoff.

Der Malaria-Impfstoff von GlaxoSmithKline (RTS, S/AS01 oder RTS,S, verkauft unter dem Markennamen Mosquirix), der je nach Altersgruppe zwischen 18 % und 36,3 % Schutz vor Malaria zu bieten scheint, wurde auch festgestellt, dass es die Gesamtsterblichkeit erhöht, in diesem Fall um satte 24 %. Wie Stabell Benn gegenüber Science News DK erklärte:

„Ein Impfstoff, der vor Malaria schützt, aber die Sterblichkeit nicht senkt, macht keinen Sinn. Wir baten daher GlaxoSmithKline um Zugang zu den Originaldaten und fanden heraus, dass der Impfstoff die Sterblichkeit bei Jungen um bescheidene 15 % senkte, während sich die Gesamtsterblichkeitsrate bei Mädchen verdoppelte. Dies war der sechste Nicht-Lebendimpfstoff, den wir mit der Sterblichkeit bei Mädchen in Verbindung brachten – genau so, wie wir es bei anderen Nicht-Lebendimpfstoffen gesehen hatten.“

Attenuierte Lebendimpfstoffe hingegen – wie der ältere Masernimpfstoff, der Bacillus-Calmette-Guerin-Impfstoff gegen Tuberkulose, der orale Polioimpfstoff und der Pockenimpfstoff – schienen einen unspezifischen Schutz gegen tödliche Krankheiten zu bieten, was zu einer Senkung der Gesamtsterblichkeit beitrug.

Hexavalente Impfstoffe und SIDS

Dass die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Impfstoffe besonders riskant sein könnte, scheint offensichtlich, wird aber dennoch routinemäßig durchgeführt. Ein Arzt aus dem Mittleren Westen schreibt:

„Vorhandene Daten deuten darauf hin, dass die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Impfstoffe (z. B. durch Impfstoffe, die mehrere Impfungen in einer einzigen Spritze kombinieren), insbesondere die sechswertigen Impfstoffe (DTP + Polio + Hämophilus Influenza B + Hepatitis B), mit einer erhöhten Inzidenz von SIDS korrelieren. Die folgenden drei Studien belegen diesen Zusammenhang: 1: Nachdem der sechswertige Impfstoff von GSK im Jahr 2000 in Europa auf den Markt gebracht wurde, gab es eine Reihe von Berichten über Todesfälle bei Säuglingen unmittelbar nach Verabreichung dieses Impfstoffs. Dies veranlasste 2005 eine Studie der deutschen Datenbank für unerwünschte Ereignisse, in der das Risiko eines plötzlichen unerwarteten Todes bei Kleinkindern innerhalb von 1 bis 28 Tagen nach der Verabreichung eines sechswertigen Impfstoffs analysiert wurde. Die Studie ergab, … dass die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder im zweiten Lebensjahr innerhalb von einem Tag … oder zwei Tagen … nach einer sechswertigen Impfung sterben, deutlich höher war. 2: Eine Folgeuntersuchung der deutschen Studie, bei der die nationale italienische Datenbank für Sterbeurkunden verwendet wurde, ergab, dass die Verabreichung eines sechswertigen Impfstoffs an Säuglinge im Alter von 1 bis 24 Monaten das Sterberisiko in den 14 Tagen nach der Impfung um das 2,2-fache erhöhte … 3: Aufgrund der Daten, die einen Zusammenhang zwischen sechswertigen Impfstoffen und SIDS nahelegen, ordnete ein italienischer Richter 2011 die Freigabe der vertraulichen Sicherheitsüberwachungsdaten von GlaxoSmithKline in Italien an. Obwohl der Bericht von GSK angab, dass nach der Impfung weniger Todesfälle auftraten, als natürlich zu erwarten wären (was auf Betrug schließen lässt, da keine der geimpften Krankheiten einen plötzlichen Tod verursacht …), zeigte die Datenbank von GSK auch, dass etwa 90 % der gemeldeten Todesfälle bei Säuglingen unmittelbar nach der Impfung auftraten. Ein späterer vertraulicher Bericht von GSK wurde den europäischen Aufsichtsbehörden im Jahr 2015 vorgelegt. Von den gemeldeten impfstoffbedingten Todesfällen traten 52,5 % innerhalb von 3 Tagen nach der Impfung und 82,2 % innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung auf, und 97,9 % aller plötzlichen Todesfälle nach der ersten Dosis der sechswertigen Impfung … traten in den ersten 10 Tagen nach der Impfung auf, während nur 2,1 % in den nächsten 10 Tagen auftraten. Die Berichte von GSK bestätigen einmal mehr den Zusammenhang, den zahllose andere Studien festgestellt haben: SIDS tritt unverhältnismäßig häufig unmittelbar nach der Impfung auf. Wenn die verdächtigen Impfstoffe zufällig zur gleichen Zeit verabreicht worden wären, zu der SIDS auf natürlichem Wege aufgetreten wäre (was die Entlarver zu behaupten wagen), dann würde das Timing, das durchweg für SIDS gefunden wird, nicht auftreten, und die Todesfälle wären gleichmäßig über den gesamten Zeitraum von 2 bis 6 Monaten verteilt, anstatt sich unmittelbar nach der Impfung zu häufen.“

Eine Analyse der Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) von Miller, die 2021 veröffentlicht wurde, ergab ebenfalls, dass „von 2.605 Todesfällen bei Säuglingen, die VAERS von 1990 bis 2019 gemeldet wurden, 58 % innerhalb von drei Tagen nach der Impfung und 78,3 % innerhalb von sieben Tagen nach der Impfung auftraten, was bestätigt, dass Todesfälle bei Säuglingen tendenziell in zeitlicher Nähe zur Impfstoffverabreichung auftreten“.

Transparenz ist die Antwort

Wie Steve Kirsch anmerkte, kann die Frage, ob der Schaden durch Impfstoffe den Nutzen überwiegt, nicht geklärt werden, solange keine vollständige Datentransparenz besteht:

„Ist es möglich, dass je mehr Impfstoffe, desto mehr Todesfälle? Das ist es, was die Daten sagen. Ist es nicht an der Zeit, dass wir aufhören, die Rekorddaten zur Sterblichkeit und zu den Impfstoffen für die COVID-Impfstoffe zu verheimlichen, und sie öffentlich machen? Die CDC hält die Daten über die Impftodesfälle unter Verschluss, weil sie keine Vorbehalte gegen Impfungen wecken will. Das macht Sinn: Wenn alle herausfinden, dass sie betrogen wurden, werden sie sauer sein. Aber früher oder später wird ein Land die Daten veröffentlichen, und die Katze wird aus dem Sack sein. Jeder Staat in den USA könnte seine Vax-/Todesdaten veröffentlichen. Sie könnten sogar in jedem Bezirk veröffentlicht werden. Warum versteckt jeder Bezirk, jeder Bundesstaat und jede Regierung der Welt diese Daten? … Es sind öffentliche Informationen. Es nützt der Öffentlichkeit nichts, wenn sie unter Verschluss gehalten werden. Gebt die Daten frei! Wovor haben alle Angst? Vor der Wahrheit? Beachten Sie, dass die Ausrede der „Privatsphäre“ genau das ist: eine Ausrede. Ich weise darauf hin, dass die Daten leicht so angepasst werden können, dass niemand auch nur seinen eigenen Datensatz finden kann, ohne dass die Analyse beeinträchtigt wird.“

Artikel als PDF

Quellen: