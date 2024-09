Senator Ron Johnson: Pandemie deckt weltweite Korruption im Gesundheitswesen auf.

Senator Ron Johnson:

„Diese Veranstaltung fand zwei Jahre nach dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie statt, einer Pandemie, die weltweit genutzt wurde, um die Öffentlichkeit in Angst zu versetzen und zu kontrollieren. Das Ergebnis war ein erschreckender Verlust an Leben und Freiheit für Einzelpersonen, eine wirtschaftliche Verwüstung in Billionenhöhe, aber auch Gewinne in Milliardenhöhe und der Machtzuwachs für diejenigen, die die Kontrolle innehatten. Glücklicherweise haben die Ereignisse während der Pandemie vielen Menschen auf der ganzen Welt die Augen für die Korruption und Vereinnahmung von Regierungsbehörden, Medien, medizinischen Fachzeitschriften und dem medizinischen Establishment durch große Unternehmensinteressen geöffnet.

Da uns diese Realität jetzt bewusst ist, können wir nicht länger ignorieren, dass diese Dynamik in Regierungen und Industrien weltweit existiert. Der Zweck der heutigen Veranstaltung besteht darin, Fragen zu stellen, die bisher nicht gestellt werden durften. Wir wollen ein grundlegendes und historisches Verständnis der Veränderungen vermitteln, die im letzten Jahrhundert in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung und Gesundheitswesen stattgefunden haben und die sich auf unseren aktuellen Gesundheitszustand auswirken. Nachdem wir dargelegt haben, was passiert ist, werden wir darüber diskutieren, welche Schritte unternommen werden können, um einen besseren Weg einzuschlagen.

Wie unsere Diskussionsteilnehmer im Detail darlegen werden, ist der aktuelle Zustand der nationalen Gesundheit in Amerika alles andere als gut. Dies trotz der Tatsache, dass das amerikanische Gesundheitssystem im Jahr 2022 4,5 Billionen Dollar ausgegeben hat, was über 13.000 Dollar pro Person entspricht. Diejenigen, die die vorherrschende Meinung ernsthaft hinterfragen oder alternative Behandlungen und Ansätze anbieten, werden in der Regel verspottet, verleumdet und gecancelt. Es wird gezielt daran gearbeitet, ihren Ruf und ihre Karriere zu zerstören. Wir alle haben dies während der Pandemie erlebt, als hochqualifizierte und angesehene Ärzte, die den Mut und das Mitgefühl hatten, COVID-Patienten mit günstigen Generika zu behandeln, entlassen, verklagt und entweder ihre ärztliche Zulassung verloren oder deren Verlust ernsthaft befürchten mussten. Leider funktioniert diese Einschüchterung, und die meisten Ärzte schweigen, um ihren guten Ruf im medizinischen Establishment zu bewahren.

Der Auslöser für diese Veranstaltung war ein Interview, das ich mit Dr. Casey Means und ihrem Bruder Calley gesehen habe. Wenn es um Ernährung geht, stehen wir alle einer verwirrenden Vielfalt an Meinungen, Richtlinien und Empfehlungen gegenüber. Dr. Means hat großartige Arbeit geleistet, indem sie die Grundlagen vereinfacht hat, wie unser Körper Nahrung in Energie umwandelt und wie dieser wundersame Prozess gestört wurde und werden kann.

Ich bin dankbar, dass sie und ihr Bruder heute bei uns sein konnten. Ich freue mich auch sehr, dass Robert Kennedy Jr. hier ist. Sein Engagement für die Umwelt brachte ihn in Kontakt mit Müttern autistischer Kinder, und später setzte er sich für die Gesundheit und chronischen Krankheiten von Kindern ein. Aufgrund der Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch Unternehmen wurde der Zusammenhang zwischen Umweltfaktoren und den negativen Auswirkungen von Arzneimitteln auf die Gesundheit nicht ausreichend erforscht.

Calley Means hat geholfen, eine hochqualifizierte Gruppe von Ärzten sowie Ernährungs- und Fitnessexperten zusammenzustellen, um diese Themen zu diskutieren und für eine gründliche Untersuchung von Ursachen und Wirkungen zu plädieren. Ich bin äußerst dankbar für die Zeit und das Engagement, das alle Teilnehmer diesen Themen und dieser Veranstaltung gewidmet haben. Noch einmal: Der Titel der heutigen Veranstaltung lautet „Amerikanische Gesundheit und Ernährung, eine zweite Meinung“. Mit Betonung auf dem Wort „Meinung“. Ich bin wirklich erstaunt darüber, wie viel Wissen die Menschheit im Laufe der Zeit angehäuft hat und wie schnell sich der Wissenszuwachs in unserem Leben beschleunigt hat. Dennoch glaube ich, dass das, was wir nicht wissen, das, was wir wissen, bei weitem übersteigt. Während wir uns um ein besseres Verständnis der menschlichen Gesundheit bemühen und nach Antworten auf Fragen suchen, die wir bisher nicht einmal zu stellen wagten, hoffe ich aufrichtig, dass wir unser Ziel mit der Demut und Bescheidenheit verfolgen, die diese Realität erfordert.“