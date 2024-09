COVID-Behandlungsprotokolle in der Kritik: Bonuszahlungen für Remdesivir und lange Beatmungszeiten

„Ich habe dieses Muster bemerkt: Patient kommt herein, Patient erhält eine COVID-Diagnose, Patient erhält eine Dosis Remdesivir, weil das das Krankenhausprotokoll ist, ziemlich bald sind sie an einem Beatmungsgerät angeschlossen; ziemlich bald haben sie Nierenversagen, und dann stehen sie mit einem Bein im Grab.“

Der medizinische Whistleblower, Autor und ehemalige medizinische Kodierer Zowe Smith beschreibt für Children’s Health Defense, wie Amerikaner in Krankenhäusern durch tödliche Krankenhausprotokolle (die letztlich vom NIH ausgearbeitet wurden) getötet wurden.

„Ich habe dieses Muster bemerkt: Patient kommt rein, Patient bekommt eine COVID-Diagnose, Patient bekommt eine Dosis Remdesivir, weil das das Krankenhausprotokoll ist, ziemlich bald sind sie an einem Beatmungsgerät angeschlossen; ziemlich bald haben sie Nierenversagen, und dann geht es mit ihnen bergab und nichts, was wir tun können, würde sie retten“, sagt Smith. „Ich hörte Gerüchte über die Beatmungsgeräte. Und ich wusste, dass es eine Bonuszahlung [an das Krankenhaus] für Remdesivir gab“, fügt sie hinzu. ‚Mir fiel auf, dass Patienten, die nach diesem COVID-Protokoll behandelt wurden, manchmal 30 Tage oder länger an den Beatmungsgeräten hingen, was unglaublich selten war‘, fügt Smith hinzu. „Außerdem sprachen sie nicht darüber, diese Patienten vom Beatmungsgerät zu trennen, worüber sie innerhalb von 24 Stunden sprechen sollten, denn je länger man angeschlossen ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man vom Beatmungsgerät genommen wird, und das wissen sie.“ Die Whistleblowerin merkt an: “Ich habe die Leute gewarnt, geht nicht ins Krankenhaus. Sie werden dort keine Begleitperson bekommen. Sie werden allein sein. Sie werden festgeschnallt sein. Sie werden an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sie werden Ihnen dieses Medikament geben und Sie vielleicht nicht mehr herauslassen.“

Teiltranskription des Clips:

„Mir ist auch aufgefallen, dass ich alle möglichen Unterlagen von der Polizei sehe, die ins Krankenhaus gerufen wird, um ihre Unterstützer rauszuschmeißen, die versuchten, sterbende Angehörige zu besuchen oder Angehörige, die entweder durch die Krankenhausprotokolle geschädigt wurden und versuchten, herauszukommen. Ich bemerkte, dass andere Patienten versuchten, aus dem Krankenhaus zu fliehen, indem sie Dinge ausstöpselten, Beatmungsschläuche herauszogen und flüchteten … Ich hörte Gerüchte über die Beatmungsgeräte. Und ich wusste, dass es einen Bonus für Remdesivir gab. Und offen gesagt wusste ich nicht, wie das alles zusammenpasste.

„Aber was ich wusste, war, dass vor COVID ein Fall von Erkältung, Grippe oder Lungenentzündung normalerweise innerhalb von drei Tagen oder vielleicht einer Woche wieder zu Hause war, es sei denn, es lagen andere schwerwiegende Erkrankungen vor. So ähnlich wie das, was sie uns zu Beginn der Pandemie sagten. Man muss all diese anderen schweren Begleiterkrankungen haben, damit man als schwerer Fall gilt. Normalerweise wäre das bei einer Lungenentzündung oder Grippe der Fall gewesen, aber ich wusste nicht, dass wir Patienten nicht sofort an Beatmungsgeräte anschließen, bevor die Pandemie und die Krankenhausprotokolle begannen. „Erst wenn sie in einer Notlage waren und wir jede andere nichtinvasive Methode ausprobiert hatten, wurden sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen und so schnell wie möglich wieder von diesen Beatmungsgeräten getrennt. Aber ich habe festgestellt, dass Patienten, die nach diesem COVID-Protokoll behandelt wurden, manchmal 30 Tage oder länger beatmet wurden, was unglaublich selten war. Und darüber hinaus sprachen sie nicht davon, diese Patienten vom Beatmungsgerät zu trennen, was innerhalb von 24 Stunden besprochen werden sollte, denn je länger man am Gerät hängt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man vom Beatmungsgerät genommen wird, und das wissen sie. Sie wissen, dass dies ein Risiko ist.

„Und mir ist auch aufgefallen, dass alle diese Patienten innerhalb weniger Tage nach der Verabreichung von Remdesivir ein Nierenversagen bekamen und wir Krankenhausprotokolle hatten. Ich verwende das Wort Protokoll. Sie hatten also ein Krankenhausprotokoll, das besagte, dass bei einem Patienten, der Remdesivir erhalten sollte, bekannt war, dass es durch die Anwendung von Remdesivir zu einer Schädigung, einem Risiko für eine Schädigung der Nieren kommen würde. Also gab es zwei Konsultationen. Sie hatten eine Konsultation in der Inneren Medizin und eine Nierenkonsultation, die erforderlich war, und den Patienten musste ermöglicht werden, Remdesivir zu erhalten, wenn sie an einer chronischen Nierenerkrankung im Stadium 3 oder höher litten. Wenn sie keine chronische Nierenerkrankung hatten und ihre Laborwerte in Ordnung waren, konnten sie Remdesivir erhalten. Aber die Richtlinie und das Protokoll besagten dies, und das steht sogar in der Dokumentation für das Medikament Remdesivir.

„Wenn man auf drugs dot com geht, steht dort, dass Patienten während der Behandlung mit Remdesivir auf ihre Nierenfunktion überwacht werden müssen. Das stand also sogar in der Dokumentation, dass wir die Nierenwerte dieses Patienten überwachen müssen. Und ich konnte die Laborwerte sehen, und ich konnte sehen, dass sie sich fast unmittelbar nach der Verabreichung von Remdesivir verschlechterten. Aber das war fast so, wie es die Ärzte erwartet hatten, denn ihnen wurde gesagt, dass dies die Nieren schädigen würde. Sie versuchten also nur abzuschätzen, wie stark sie die Nieren tatsächlich schädigten.

„Aber als ich dieses Muster bemerkte, dass ein Patient hereinkommt, eine COVID-Diagnose erhält und eine Dosis Remdesivir bekommt, weil das das Krankenhausprotokoll ist, sind sie ziemlich bald auf der Intensivstation, haben ziemlich bald ein Nierenversagen und stehen dann kurz vor dem Aus, und nichts, was wir tun können, würde sie retten. Das war keine typische Erkältung, Grippe oder Lungenentzündung. Da war etwas ganz, ganz anderes. Und das war der Zeitpunkt, an dem ich, obwohl ich noch nicht herausgefunden hatte, dass das Remdesivir zu Beatmungsgeräten führte und es noch schlimmer machte, und dass die Medikamente, die mit den Beatmungsgeräten in Verbindung gebracht wurden, stark eingesetzt wurden, und all die anderen Dinge, die wir jetzt gelernt haben und die sich als wahr herausgestellt haben, wusste ich einfach, dass der Verlauf der Patienten durch die Pandemie nicht das war, was wir zuvor getan hatten, und das war tödlich. Also warnte ich die Leute: „Geht nicht ins Krankenhaus. Sie werden dort keine Unterstützung bekommen. „Sie werden allein sein. Sie werden festgeschnallt sein. Sie werden an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Sie werden dieses Medikament bekommen, und sie werden Sie vielleicht nicht mehr rauslassen. Also habe ich mein Bestes getan, um die Leute zu warnen, und zwar so früh wie möglich, denke ich.“