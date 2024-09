Großartige Präsentation von Dr. Casey Means zur Gesundheit

„Die Botschaft, die ich heute hier teilen und bekräftigen möchte, ist, dass die Gesundheit der Amerikaner zerstört wird. Sie wird zerstört durch chronische Krankheiten. Und wenn die aktuellen Trends anhalten, wenn die Graphen so weitergehen wie bisher, dann stehen wir im besten Fall vor tiefgreifender gesellschaftlicher Instabilität und einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit der USA. Und im schlimmsten Fall werden wir vor einem gesundheitsgenozidalen Zusammenbruch in unserem Land und in der Welt stehen.

In den vergangenen 50 Jahren haben wir in den USA schnell steigende Raten chronischer Krankheiten im gesamten Körper beobachtet – im Körper und im Gehirn. Unfruchtbarkeit, Fettleibigkeit, verbunden mit Diabetes und Prädiabetes, Alzheimer, Demenz, Krebs, Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Autoimmunerkrankungen, Migräne, psychische Erkrankungen, chronische Schmerzen, Müdigkeit, angeborene Anomalien, chronische Lebererkrankungen, Autismus sowie die Sterblichkeitsrate von Säuglingen und Müttern, all das nimmt zu. Amerikaner leben acht Jahre weniger als Menschen in Japan oder der Schweiz, und die Lebenserwartung sinkt. Ich habe einen Eid geschworen, keinen Schaden anzurichten. Aber wenn man sich diese Statistiken ansieht, dann richten wir nicht nur Schaden an, wir lassen diesen Schaden fahrlässig zu. Auch wenn das düster klingt, gibt es hervorragende Nachrichten.

Wir wissen, warum all diese Krankheiten zunehmen, und wir wissen, wie wir sie beheben können. Jede der genannten Krankheiten wird durch metabolische Dysfunktion verursacht oder verschlimmert, ein Begriff, den es mich begeistert, hier an diesem Tisch zu hören. Metabolische Dysfunktion ist eine grundlegende Verzerrung unserer zellulären Biologie. Sie hindert unsere Zellen daran, Energie richtig zu produzieren. Laut dem American College of Cardiology betrifft metabolische Dysfunktion mittlerweile 93,2 % der amerikanischen Erwachsenen. Dies ist buchstäblich das zelluläre Auslaugen unserer Lebenskraft. Dieser Prozess ist das Ergebnis von drei Vorgängen, die in unseren Zellen ablaufen: Mitochondriale Dysfunktion, ein Prozess namens oxidativer Stress, der wie ein Lauffeuer in unseren Zellen ist, und chronische Entzündungen im gesamten Körper und Darm, wie wir gehört haben.

Metabolische Dysfunktion ist größtenteils kein genetisches Problem. Sie wird verursacht durch toxische amerikanische ultraverarbeitete industrielle Nahrungsmittel, toxische amerikanische Chemikalien, toxische amerikanische Medikamente und unseren toxischen, sitzenden Lebensstil in geschlossenen Räumen. Man würde denken, dass das amerikanische Gesundheitssystem und unsere Regierungsbehörden darauf brennen würden, die metabolische Gesundheit zu reparieren und das Leid der Amerikaner und die Kosten zu senken. Aber das tun sie nicht. Sie sind definitiv still, wenn es um metabolische Dysfunktion und ihre bekannten Ursachen geht.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ich an der Stanford Medical School so gut wie nichts über die Zehntausenden wissenschaftlichen Studien gelernt habe, die diese Ursachen aufklären und zeigen, warum die Gesundheit der Amerikaner sinkt und wie Umweltfaktoren dafür verantwortlich sind. Ich habe etwa im Medizinstudium nicht gelernt, dass für jede zusätzliche Portion ultraverarbeiteter Lebensmittel, die wir essen, die Sterblichkeit um 18 % steigt. Diese Lebensmittel machen nun 67 % der Nahrung aus, die unsere Kinder zu sich nehmen. Ich habe im Medizinstudium keine einzige Kursstunde zur Ernährung belegt.

Ich habe nicht gelernt, dass 82 % der unabhängig finanzierten Studien Schäden durch verarbeitete Lebensmittel zeigen, während 93 % der industriefinanzierten Studien keinen Schaden feststellen. Im Medizinstudium habe ich nicht gelernt, dass 95 % der Personen, die kürzlich die USDA-Ernährungsrichtlinien für Amerika erstellt haben, erhebliche Interessenkonflikte mit der Lebensmittelindustrie hatten. Ich habe nicht gelernt, dass jedes Jahr eine Milliarde Pfund synthetischer Pestizide auf unsere Lebensmittel gesprüht wird.

99 % der landwirtschaftlichen Flächen in den USA werden mit synthetischen Pestiziden behandelt, viele davon stammen aus China und Deutschland. Diese unsichtbaren, geschmacklosen Chemikalien stehen in starkem Zusammenhang mit Autismus, ADHS, Störungen der Sexualhormone, Schilddrüsenerkrankungen, Spermienstörungen, Alzheimer-Demenz, Geburtsfehlern, Krebs, Fettleibigkeit, Leberfunktionsstörungen, weiblicher Unfruchtbarkeit und mehr – alles, indem sie unsere metabolische Gesundheit schädigen.

Ich habe nicht gelernt, dass die acht Milliarden Tonnen Plastik, die in den vergangenen 100 Jahren produziert wurden – Plastik wurde erst vor etwa 100 Jahren erfunden – zu Mikroplastik abgebaut werden, das jetzt unsere Lebensmittel und unser Wasser füllt und das wir jetzt sogar in unserer Luft einatmen. Und dass sehr neue Forschungen aus den letzten Monaten zeigen, dass etwa 0,5 % unseres Gehirns nach Gewicht mittlerweile aus Plastik bestehen.

Ich habe nicht gelernt, dass mehr als 80.000 Giftstoffe durch die Industrie in unsere Lebensmittel, unser Wasser, unsere Luft und unsere Häuser gelangt sind, von denen viele in Europa verboten sind. Diese Giftstoffe sind bekannt dafür, unsere Genexpression zu verändern, die Zusammensetzung unseres Mikrobioms und die Auskleidung unseres Darms zu verändern und unsere Hormone zu stören. Ich habe nicht gelernt, dass Schwermetalle wie Aluminium und Blei in unseren Lebensmitteln, unserer Babynahrung, unseren Pflegeprodukten, unserem Boden und vielen der vorgeschriebenen Medikamente wie Impfstoffen enthalten sind und dass diese Metalle neurotoxisch sind. Und ich habe nicht gelernt, dass der durchschnittliche Amerikaner mickrige 3.500 Schritte pro Tag geht, obwohl wir wissen, dass laut Wissenschaft in führenden Fachzeitschriften 7.000 Schritte pro Tag das Risiko von Alzheimer, Demenz, Typ-2-Diabetes, Krebs und Fettleibigkeit um 40 bis 60 % senken.

Ich habe sicherlich nicht gelernt, dass medizinische Fehler und Medikamente die dritthäufigste Todesursache in den USA sind. Ich habe nicht gelernt, dass bereits fünf Nächte Schlafmangel eine vollständige Prädiabetes auslösen können. Über Schlaf habe ich nichts gelernt. Und wir bekommen jetzt im Durchschnitt 20 % weniger Schlaf als noch vor 100 Jahren.

Ich habe nicht gelernt, dass amerikanische Kinder heute weniger Zeit im Freien verbringen als ein Insasse in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und Erwachsene verbringen im Durchschnitt 93 % ihrer Zeit in Innenräumen, obwohl wir aus der Wissenschaft wissen, dass die Trennung vom Sonnenlicht unsere zirkadiane Biologie zerstört, und diese wiederum unsere zelluläre Biologie bestimmt.

Ich habe nicht gelernt, dass Fachorganisationen, von denen wir unsere Praxisrichtlinien erhalten, wie die American Diabetes Association und die American Academy of Pediatrics, zig Millionen Dollar von Coca-Cola, Cadbury, verarbeiteten Lebensmittelunternehmen und Impfstoffherstellern wie Moderna erhalten haben.

Ich habe nicht gelernt, dass wir, wenn wir diese Ursachen angehen, die alle zu metabolischer Dysfunktion führen, und den Patienten helfen, ihre Ernährungs- und Lebensgewohnheiten zu ändern, mit vereinter, starker Stimme die chronische Krankheitskrise in den USA umkehren, Millionen von Leben retten und jährlich Billionen Dollar an Gesundheitskosten einsparen könnten. Stattdessen lernen Ärzte, dass der Körper aus 100 separaten Teilen besteht, und wir lernen, wie man Medikamente verschreibt, wie man schneidet und wie man abrechnet.

Ich schließe mit der Feststellung, dass das, womit wir es hier zu tun haben, weit mehr als eine physische Gesundheitskrise ist. Dies ist eine spirituelle Krise. Wir wählen den Tod über das Leben. Wir wählen die Dunkelheit über das Licht für Menschen und den Planeten, die untrennbar miteinander verbunden sind. Wir entscheiden uns fälschlicherweise zu glauben, dass wir von der Natur getrennt sind und dass wir die Natur weiterhin vergiften und dann überlisten können.

Unser Weg aus dieser Krise wird ein erneuertes Verständnis für das Wunder des Lebens und eine erneute Achtung vor der Natur sein. Wir können die Gesundheit der Amerikaner schnell wiederherstellen, mit intelligenter Politik und mutiger Führung. Wir brauchen eine Rückkehr zum Mut. Wir benötigen eine Rückkehr zu gesundem Menschenverstand und Intuition. Wir benötigen eine Rückkehr zur Ehrfurcht vor der schieren Wundbarkeit unseres Lebens. Wir brauchen alle Hände an Deck. Danke.“