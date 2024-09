Nordkorea warnt vor wachsenden nuklearen Spannungen nach US-Atom-U-Boot-Manöver in Südkorea

KIM YO JONG:

„Die Aerospace Reconnaissance Agency, ein unabhängiges Geheimdienstorgan, das direkt dem Staatsoberhaupt der Demokratischen Volksrepublik Korea unterstellt ist, hat am Montag um 10:03:10 Uhr ein ungewöhnliches Objekt an einem Kai im Hafen von Pusan in der Republik Korea, der ihrer ständigen Beobachtung unterliegt, entdeckt und seine Aufklärungsdaten gemeldet.

Ein Atom-U-Boot tauchte an der Kaimauer auf, an der früher ein amerikanischer Flugzeugträger angelegt hatte.

Das neueste Atom-U-Boot, das seit seiner Indienststellung im Jahr 2020 noch nie in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten war, tauchte zum ersten Mal in der Geschichte in der Operationsbasis Busan auf.

Von einer „Besichtigungstour“ kann kaum die Rede sein.

Angesichts der Tatsache, dass die USA in jüngster Zeit ihre globale Stärke demonstriert und gleichzeitig die „Macht“ ihrer nuklearstrategischen Mittel öffentlich gemacht haben, lässt sich leicht erahnen, was der eigentliche Zweck des offenen Einlaufens des Atom-U-Boots war, das eigentlich unter der „Wasseroberfläche“ verborgen bleiben sollte.

Im Juni feuerten die US-Streitkräfte zwei Interkontinentalraketen vom Typ Minuteman-3 ab, und am 18. September zeigten sie der Öffentlichkeit erstmals Bilder von einem Testflug des B-21 Raider, eines strategischen Tarnkappenbombers der nächsten Generation.

Die USA ließen das neueste Atom-U-Boot der US-Marine im südkoreanischen Hafen Busan ankern und spielten damit alle Karten der sogenannten „drei nuklearstrategischen Vorteile“ aus.

Dies zeigt deutlich den verzweifelten militärischen und strategischen Versuch der USA, der Welt bewusst ihre „Überlegenheit“ zu demonstrieren.

Die USA erleben derzeit auf der koreanischen Halbinsel und im asiatisch-pazifischen Raum eine beispiellose strategische Unterlegenheit und haben große Angst vor der Realität, dass sich in der Region allmählich eine Einheit aus einer starken Unabhängigkeitsmacht und einer Festung zur Verteidigung der Gerechtigkeit herausbildet.

Aus diesem Grund stationiert Nordkorea alle strategischen Nuklearwaffen auf und um die koreanische Halbinsel und bildet verschiedene große und kleine Militärblöcke in der Region, um die Demokratische Volksrepublik Korea und die unabhängigen souveränen Staaten mit Waffengewalt in Schach zu halten und die Gruppe seiner Anhänger, die sich unbehaglich und ungeduldig fühlen, an sich zu binden.

Die Wilmington-Erklärung, in der von einer „nuklearen Bedrohung“ durch wen auch immer die Rede ist, wurde vor wenigen Tagen auf dem QUAD-Gipfel im US-Bundesstaat Delaware fabriziert, und das Versprechen einer Zusammenarbeit zwischen den USA, Japan und der Republik Korea, um der angeblich „wachsenden nuklearen Bedrohung“ zu begegnen, wurde am selben Tag auf dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Japan abgegeben.

Sie sind auch typische Produkte der finsteren geopolitischen Absicht der USA, die Demokratische Volksrepublik Korea und die Länder der Region politisch und militärisch einzukreisen und zu unterdrücken.

Der jüngste Besuch eines US-Atom-U-Boots im Hafen der Republik Korea ist ein Beweis für die immer extremer werdenden Ambitionen der USA, strategische Atomwaffen zu erlangen, mit ihrer Stärke zu prahlen, ihre Drohkulisse ihrem Rivalen gegenüber zu verstärken und ihre hegemonialen Privilegien mithilfe ihrer bösartigen Macht um jeden Preis zu „genießen“.

Egal, wie sehr die USA ihre „überwältigende Macht“ demonstrieren, indem sie unter anderem ein U-Boot an die Oberfläche bringen, dessen Mission es ist, unter Wasser einen ultimativen Atomschlag auszuführen, es wird sich nichts ändern.

Die nukleare Abschreckung der Demokratischen Volksrepublik Korea zur Bewältigung und Eindämmung verschiedener äußerer Bedrohungen muss zwangsläufig qualitativ, quantitativ und unbegrenzt verstärkt werden, da die Sicherheit des Staates ständig der nuklearen Bedrohung und Erpressung durch die USA ausgesetzt ist.

Die Ankunft des US-Atom-U-Boots im Hafen von Pusan mag eine Atempause für die US-Marines und eine Erleichterung für die Handlanger der USA sein, aber angesichts der übermächtigen Einheit, die den USA gegenübersteht, kann sie niemals ein Grund zur Furcht sein.

Die strategischen Aktivposten der USA werden niemals ihre letzte Ruhestätte auf der koreanischen Halbinsel finden.

Wir werden weiterhin darauf hinweisen, dass alle Häfen und Militärbasen in der Republik Korea keine sicheren Orte sind.

Die USA sind keineswegs ein „Sicherheitspronomen“.

*

Presseerklärung von Kim Yo-jong, stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Koreas, Pjöngjang, 24. September 2024. Quelle: KCNA