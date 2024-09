Mpox, Projekt Bioshield: „Jeder in einem dunklen Winter“?

Von Sonia Elijah

Im Jahr 2022 erregte das MPX-Virus (früher als Affenpocken bekannt) weltweit Aufmerksamkeit, als bis Mai dieses Jahres mehr als 20 Länder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Infektionen meldeten. Dies veranlasste den Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, den MPX-Ausbruch, der die Virusgruppe IIb in der Demokratischen Republik Kongo betraf, und seine Ausbreitung auf die Nachbarländer zum globalen Gesundheitsnotstand zu erklären.

Das Affenpockenvirus gehört zur selben Familie von Viren (Orthopoxviren) wie die Pocken, ist jedoch weniger schwerwiegend. 1980 verkündete die Weltgesundheitsversammlung die Ausrottung der Pocken und empfahl allen Ländern, die Impfungen einzustellen. Obwohl Labore in zwei Ländern (USA und Russland) offiziell noch Pockenproben lagern.

Mumps wurde erstmals 1958 in Dänemark identifiziert, als bei Laboraffen zwei Ausbrüche einer pockenähnlichen Krankheit auftraten, wodurch die Krankheit ihren Namen erhielt – obwohl Affen nicht als Reservoir für das Virus gelten. Die Quelle des Virus ist angeblich unbekannt.

1970 wurde der erste menschliche Fall von MPOX in der Demokratischen Republik Kongo registriert. Dies geschah zu einer Zeit, als die Pocken ausgerottet wurden. Die Krankheit gilt als endemisch in Ländern in Zentral- und Westafrika. Die Ausbrüche konzentrierten sich auf Männer, die Sex mit Männern haben.

Ende September 2023 wurde in Zentralafrika das Auftreten einer neuen Variante des Virus festgestellt. Bis August 2024 wurden mehr als 21.000 Fälle gemeldet, mit über 600 Todesfällen, fast alle in der Demokratischen Republik Kongo.

Am 14. August 2024 erklärte die Weltgesundheitsorganisation die Epidemie zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite (PHEIC).

Einen Monat nach der Ankündigung der WHO erhielt das kleine dänische Biotechnologieunternehmen Bavarian Nordic als erstes Unternehmen weltweit die Zulassung für einen Affenpocken-Impfstoff, JYNNEOS (international bekannt als Imvamune oder Imvanex), der ursprünglich für Pocken entwickelt, aber nur selten eingesetzt wurde.

Nach den Anschlägen vom September 2001 unterzeichnete Präsident George W. Bush das Gesetz „Project BioShield Act of 2004“ (Project BioShield) als Teil einer umfassenderen Strategie zum Schutz Amerikas vor der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen. Ziel von Project BioShield ist es, die Erforschung, Entwicklung, Beschaffung und Verfügbarkeit wirksamer medizinischer Gegenmaßnahmen gegen biologische, chemische, radiologische und nukleare Bedrohungen (CBRN) zu beschleunigen.

Das Projekt Bioshield war ein zehnjähriges Programm, das von der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) verwaltet wurde, die zum United States Department of Health and Human Services (HHS) gehört.

Das Gesetz sah 5 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Impfstoffen vor, die im Falle eines bioterroristischen Angriffs für den zivilen Gebrauch eingesetzt werden sollten. Seit 2001 hat die Regierung der Vereinigten Staaten 50 Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung der Bedrohung durch biologische Waffen bereitgestellt.

Ein wichtiger Bestandteil des Gesetzes erlaubte die Lagerung und Verteilung von Impfstoffen, die „aus ethischen Gründen“ nicht auf Sicherheit oder Wirksamkeit am Menschen getestet worden waren. Dies liegt daran, dass die Wirkstoffe nicht am Menschen getestet werden konnten, ohne sie auch der Gefahr auszusetzen – stattdessen wurden Tierversuche durchgeführt, um die Wirksamkeit nachzuweisen.

Der Pockenimpfstoff von Bavarian Nordic wurde im Rahmen des Projekts Bioshield entwickelt. Die US-Regierung arbeitete mit dem Unternehmen zusammen, um Jynneos zu entwickeln, in erster Linie zur Vorbeugung von Pocken im Falle eines bioterroristischen Angriffs. Eine weitere strategische „öffentlich-private Partnerschaft“, die zur Entwicklung eines milliardenschweren Impfstoffs führte, war die Zusammenarbeit von Moderna mit dem Vaccine Research Center der NIH. Der auf der mRNA-Technologie basierende Covid-Impfstoff Spikevax wurde das erste (nach zehn Jahren erfolgloser Bemühungen, ein Medikament oder einen Impfstoff auf den Markt zu bringen) und lukrativste Produkt von Moderna überhaupt.

Paul Chaplin, Präsident und CEO von Bavarian Nordic, sagte:

Jynneos war auch der erste Pockenimpfstoff, der erfolgreich im Rahmen des Project BioShield entwickelt wurde. Dieses Programm wurde 2004 vom US-Kongress ins Leben gerufen, um die Erforschung, Entwicklung, Beschaffung und Verfügbarkeit medizinischer Gegenmaßnahmen gegen biologische, chemische, radiologische und nukleare (CBRN) Stoffe durch öffentlich-private Partnerschaften zu beschleunigen.

Wie bereits erwähnt, wurde der Pockenimpfstoff von Bavarian Nordic nur selten eingesetzt, aber nachdem die WHO mpox als PHEIC angekündigt hatte, gingen Bestellungen aus der ganzen Welt ein.

Am 18. September kündigte Gavi, die Impfallianz, “eine Abnahmegarantie (APA) zur Sicherung von 500.000 Dosen des MVA-BN®-Mumps-Impfstoffs (vermarktet als JYNNEOS® oder IMVANEX®) an, der an Länder in Afrika geliefert werden soll, die vom Mumps-Ausbruch betroffen sind.“

Eine Randnotiz: Im Juni 2001, nur wenige Monate vor den Anthrax-Anschlägen, die zum Projekt Bioshield führten, simulierte eine Bioterrorismus-Übung mit dem Codenamen „Dark Winter“ einen verdeckten Pockenangriff auf die Vereinigten Staaten. Es handelte sich um eine gemeinsame Anstrengung unter der Leitung des Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies, des ANSER Institute for Homeland Security und des Oklahoma City National Memorial Institute for the Prevention Terrorism.

Zu den Anwesenden gehörten mehrere Kongressabgeordnete, ein ehemaliger CIA-Direktor (James Woolsey), Tara O’Toole (damals Direktorin des Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies, heute Direktorin des CIA-Hedgefonds In-Q-Tel), die ehemalige stellvertretende Direktorin für Wissenschaft und Technologie der CIA (Ruth David) sowie ausgewählte Pressevertreter.

Die Teilnehmer von „Dark Winter“ untersuchten Strategien zur Durchsetzung von Zwangsquarantänen, Zensur, Maskenpflicht, Ausgangssperren und Impfungen sowie erweiterte Polizeibefugnisse als einzige rationale Reaktion auf die Pandemie. Unheimlicherweise wurden diese Strategien Jahrzehnte später als staatliche Covid-Gegenmaßnahmen übernommen.

Der Organisator dieser Pandemiesimulation war der ehemalige Luftwaffenarzt Robert Kadlec, der 2019 zufällig auch „Crimson Contagion“ leitete – eine weitere Pandemiesimulation des US-Gesundheitsministeriums (HHS), bei der eine Gruppe von Touristen, die aus China zurückkehrten, ein neuartiges Influenzavirus in den Vereinigten Staaten verbreitete.

Robert Kadlec war von 2017 bis 2021 als stellvertretender Minister für Gesundheit und Soziales (Bereitschafts- und Reaktionsmaßnahmen) tätig. Er war für die Schaffung von Operation Warp Speed, dem Programm zur Entwicklung von Covid-Impfstoffen, verantwortlich.

Ein zweiter Pockenimpfstoff, der am 29. August von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Vorbeugung von Pocken zugelassen wurde, war ACAM2000, und zwar im Rahmen des Expanded Access Investigational New Drug (EA-IND)-Protokolls.

ACAM2000 wird von dem umstrittenen Unternehmen Emergent BioSolutions hergestellt. Es wurde ursprünglich 2007 zur Vorbeugung von Pocken zugelassen.

Die Nebenwirkungen von ACAM2000 sind erschreckend.

Nicht nur wird der Tod als „schwerwiegende Komplikation“ aufgeführt, sondern in dem Arzneimittelhandbuch der FDA heißt es alarmierenderweise: „ACAM2000 enthält lebende Vaccinia-Viren, die auf Personen übertragen werden können, die engen Kontakt mit dem Geimpften haben, und die Risiken bei Kontakten sind die gleichen wie für den Geimpften.“

Das bedeutet, dass selbst Menschen, die in engen Kontakt mit einer geimpften Person kommen, möglicherweise sterben könnten. In der Packungsbeilage heißt es sogar: „Es wurde auch über Todesfälle bei ungeimpften Kontaktpersonen berichtet, die versehentlich von geimpften Personen infiziert wurden.“

Laut CDC:

ACAM2000 ist ein Impfstoff der zweiten Generation, der ein lebendes Vacciniavirus enthält, das sich effizient im Menschen repliziert. Er wird von Emergent Bio Solutions hergestellt und ist für die Vorbeugung von Pocken indiziert. Er wurde für den Einsatz gegen MPX beim Ausbruch der Clade II im Rahmen eines „Expanded Access Investigational New Drug (EA-IND)“-Protokolls zur Verfügung gestellt, das eine Einverständniserklärung sowie das Ausfüllen zusätzlicher Formulare erfordert.Obwohl die Vereinigten Staaten über einen großen Vorrat an ACAM2000 verfügen, hat dieser Impfstoff mehr Nebenwirkungen und Kontraindikationen als JYNNEOS.

Auf dem Informationsblatt zum Impfstoff JYNNEOS, der aus dem Pockenimpfstoff hervorgegangen ist, heißt es: „Die CDC empfiehlt die Impfung für Personen, die ACAM2000® verabreichen oder die sich um Patienten kümmern, die mit Orthopoxviren infiziert sind.“

Im Juni dieses Jahres erhielt Emergent BioSolutions „von der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) des United States Department of Health and Human Services (HHS) Vertragsänderungen im Wert von mehr als 250 Millionen US-Dollar, um Millionen von Dosen von vier medizinischen Gegenmaßnahmen (MCMs) zu liefern … Diese Vertragsänderungen werden dazu beitragen, die kontinuierliche Versorgung/Lagerhaltung kritischer MCMs zur Bekämpfung biologischer Bedrohungen und Notfälle gegen Anthrax, Pocken und Botulismus sicherzustellen.“

Eine der Auszeichnungen beinhaltete eine Vertragsänderung im Wert von 99,9 Millionen US-Dollar für die Lieferung von ACAM2000® in diesem Jahr.

Interessant ist, dass die Zulassung von ACAM2000 zur Vorbeugung von Pocken durch die FDA unmittelbar auf die Zusage von Emergent BioSolutions folgte, 50.000 Dosen seines Impfstoffs an die „Demokratische Republik Kongo und andere betroffene Länder Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda zu spenden, um den aktuellen Pockenausbruch zu bekämpfen“.

Es ist auch bemerkenswert, dass dieser tödliche Impfstoff auf Vorrat gehalten wurde – mit dem Kommentar der CDC: „Die Vereinigten Staaten verfügen über einen großen Vorrat“, womit sie auf diese Tatsache anspielte. Der Mopox-Ausbruch bot die perfekte Gelegenheit, die überschüssigen Bestände abzubauen.

Es ist zutiefst beunruhigend, dass die FDA einen Impfstoff zulässt, der nicht nur für die Geimpften selbst, sondern auch für diejenigen, die mit den Geimpften in engen Kontakt kommen, lebensgefährlich ist. Im Gegensatz zu den genbasierten Covid-Impfstoffen, die als „Impfstoffe“ bezeichnet wurden, sind die Nebenwirkungen jedoch zumindest in der Packungsbeilage klar angegeben, sodass eine Art Einverständniserklärung möglich ist.

Dies wirft die Frage auf: Wie konnte das tödliche ACAM2000 überhaupt zugelassen werden? Vielleicht können Robert Kadlec und seine Verbindungen eine Antwort auf die Frage „Dark Winter/ Crimson Contagion“ geben.

Bevor Kadlec 2017 von Trump zum Assistant Secretary for Preparedness and Response ernannt wurde, war er Berater für niemand Geringeren als Emergent BioSolutions. Dasselbe US-Biotechnologieunternehmen, das 2017 ACAM2000 von Sanofi Pasteur kaufte. Kadlec war offenbar bis 2015 Teilhaber eines Beratungsunternehmens namens RPK Consulting, das Dienstleistungen für Emergent bereitstellte. Er entschied sich, diese Fakten in den Nominierungsformularen des Senats während seines Bestätigungsverfahrens im Jahr 2017 nicht offenzulegen.

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt drängte Kadlec in einem eklatanten Interessenkonflikt aggressiv darauf, den Vorrat der Regierung an Pockenimpfstoff durch Kaufverträge mit Emergent BioSolutions zu erhöhen. Am Ende erteilte das HHS dem Unternehmen einen 10-Jahres-Vertrag über 2,8 Milliarden US-Dollar für den Kauf seiner Pockenimpfstoffe zum doppelten Preis.

Es ist bemerkenswert, dass Oberst Dr. Robert Kadlec, der zu dieser Zeit Direktor des Biodefense-Programms im Heimatschutzministerium war, 1998 in einem Strategiepapier des Pentagons schrieb: „Der Einsatz biologischer Waffen unter dem Deckmantel einer endemischen oder natürlichen Krankheit bietet einem Angreifer die Möglichkeit einer plausiblen Leugnung. Das Potenzial der biologischen Kriegsführung, erhebliche wirtschaftliche Verluste und eine daraus resultierende politische Instabilität zu verursachen, in Verbindung mit einer plausiblen Leugnung, übersteigt die Möglichkeiten jeder anderen menschlichen Waffe.“