Uns gegen unseren eigenen Militarismus verteidigen

Robert C. Koehler

„Wie ich damals sagte, sage ich auch heute, dass Israel das Recht hatte und hat, sich zu verteidigen.”

Das ist Militarismus in Stein gemeißelt. Das sind natürlich die Worte von Kamala Harris in ihrem ausführlichen CNN-Interview in der letzten Woche – schnelle Worte, die den Kampf anführen und Ruhm verbreiten, egal wie offensichtlich falsch sie sind.

Ach, und übrigens: „Viel zu viele unschuldige Palästinenser sind getötet worden“.

Sie musste anscheinend etwas vage, paradoxe Empathie hinzufügen, nur weil die Nation, die sie zu führen hofft – USA! USA! – zumindest ein wenig erwachsen wird und ein gewisser (unbequemer) Teil ihrer Wähler jetzt Skepsis gegenüber der Wirksamkeit, ganz zu schweigen von der moralischen Vernunft, des Militarismus hegt. Harris hatte leider nicht die Absicht, das Thema mit Intelligenz anzusprechen, und die Medien drängen sie auch nicht dazu: Was bedeutet eigentlich Selbstverteidigung? Erfordert sie immer, keine Frage, Gewalt?

Die Gewalt in Palästina – im Gazastreifen und auch im Westjordanland – geht immer weiter, zu welchem Zweck? Nichts von dem, was ich hier schreibe, ist neu, aber ich möchte das Thema über das Reich der glorreichen, medial beglaubigten Abstraktion hinausschieben.

Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Wie sieht das konkret aus? Hier ein kurzes, aktuelles Beispiel aus The Intercept:

„Seit fast einer Woche belagert das israelische Militär Krankenhäuser in Jenin und anderen Städten im nördlichen Teil des besetzten Westjordanlandes, schränkt den Zugang zu medizinischer Versorgung stark ein, nimmt medizinisches Personal und Krankenwagen ins Visier und kappt Wasser und Strom, als Teil einer massiven Militäroffensive im besetzten Westjordanland, der größten Operation in den palästinensischen Gebieten seit über zwei Jahrzehnten.

„. . . Das Vorgehen spiegelt die Taktik des israelischen Militärs im Gazastreifen wider, wo alle Krankenhäuser angegriffen wurden und nur ein Bruchteil von ihnen teilweise funktionsfähig ist, so dass das Gesundheitssystem in Trümmern liegt.“

Und der Palästinensische Rote Halbmond stellte fest, dass „israelische Truppen Krankenwagen ‚direkt angegriffen‘ haben und dabei zwei medizinische Mitarbeiter und einen Arzt verletzt haben. Unsere Teams wurden daran gehindert, verschiedene Verletzte, Patienten und ältere Menschen, die an chronischen Krankheiten leiden, sowie Frauen in den Wehen zu transportieren. Die weitere Ausgrenzung der ohnehin schon gefährdeten Bevölkerungsteile macht das Gebiet unbewohnbar.“

Aber Israel hat das Recht, sich zu verteidigen! Stellen Sie sich vor, die Mainstream-Medien würden sich weigern, über Krieg – über „Selbstverteidigung“ – als Abstraktion zu berichten, insbesondere wenn Krankenhäuser angegriffen werden, Krankenwagen angegriffen werden, Flüchtlingslager bombardiert werden. Selbst wenn es irgendeine Art von Rechtfertigung für eine bestimmte Aktion gibt, so sieht diese Selbstverteidigung aus. Echter Journalismus wird nicht stillschweigend darüber hinwegsehen.

Er wird auch nicht Ereignisse aus dem Zusammenhang reißen, um eine „die Guten/ die Bösen“-Erzählung zu kreieren. Vielleicht ist die Schaffung eines solchen Narrativs Teil des politischen Spiels, aber ehrlicher Journalismus weigert sich, sich dem zu unterwerfen. So heißt es zum Beispiel auf der Website DecolonizePalestine:

„Framing ist wichtig. Wenn man in der Lage ist, das Narrativ zu diktieren, wenn man die Freiheit hat, Ereignisse auf eine Weise zu erklären, die der eigenen Weltanschauung entspricht, kann das ein unglaublich mächtiges Werkzeug sein. Wie viele Studien gezeigt haben, gibt es in den US-Medien eine empirisch nachgewiesene Voreingenommenheit gegenüber dem zionistischen und israelischen Narrativ. Das bedeutet, dass die Israelis enorme Vorteile bei der Darstellung der Geschehnisse in Palästina hatten“.

Mit anderen Worten, der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober steht für sich allein: ein schockierender Akt barbarischer Gewalt, der (aus keinem anderen Grund als Hass) auf unschuldige Israelis verübt wurde. Doch so schrecklich die Tat auch war, sie geschah in einem bestimmten Kontext: sieben Jahrzehnte israelischer Besatzung, der Gazastreifen wurde in ein Konzentrationslager unter freiem Himmel verwandelt, Palästinenser leben ohne Freiheit und Würde.

Dies zu ignorieren ist, sagen wir, das Äquivalent zu einem von Hollywood inszenierten brutalen Indianerangriff auf einen Wagenzug amerikanischer Siedler. Die Weißen sind die Opfer! Sie haben das Recht, sich zu verteidigen.

Aber das ist nur der Ausgangspunkt. Der Journalismus soll der Macht die Wahrheit entgegen halten. Das ist leicht gesagt, aber die Wahrheit ist nicht unbedingt einfach – geschweige denn simpel.

Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Lassen Sie mich hier einen Moment lang der Möchtegern-Präsidentin Harris zustimmen. Ja, Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Aber was bedeutet das eigentlich? Selbstverteidigung ist weit, weit mehr als ein „Wir-gegen-die“-Patt. Wenn Israel sicher sein will, ist der erste Schritt – Kamala, ich bin sicher, Sie wissen das! – die Palästinenser als vollwertige Menschen zu betrachten, mit ihnen zu reden und ihnen zuzuhören. Und natürlich geht diese Wahrheit in alle Richtungen.

Wer sich dessen nicht bewusst ist, ist … zutiefst ignorant? Oder meine ich einfach einen Teil der Wählerschaft der beiden Parteien? Wenn ich höre, wie Harris triumphierend erklärt, dass die Vereinigten Staaten über die tödlichsten Streitkräfte der Welt verfügen, gefolgt von einem lauten Beifall der Wähler, dann klingt das alles so verlogen wie das schlechteste Drehbuch, das ich mir vorstellen kann. Aber offenbar bleiben wir in unserem Militärhaushalt gefangen.

Wie ich schon vor einigen Monaten schrieb: „Wir werden nicht mit verschlossenen Augen in die Zukunft eintreten. Wir werden keine Sicherheit finden – wir werden uns nicht weiterentwickeln – wenn wir uns weiterhin dem linearen Wir-gegen-sie-Denken unterwerfen. Wir werden nicht unser volles Selbst werden oder Zugang zu unserem eigenen kollektiven menschlichen Bewusstsein haben, wenn wir uns dafür entscheiden, in unserer eigenen rechtschaffenen Sicherheit gefangen zu bleiben.“

Und ja, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Das gilt auch für Palästina. Und wir alle haben das Recht, uns gegen unseren eigenen Militarismus zu verteidigen.