“Wir lieben den Frieden und führen ständig Kriege”: Jeffrey Sachs über die amerikanische Doppelmoral

JEFFREY SACHS:

“Full Spectrum Dominance” ist ein offizieller Begriff des Verteidigungsministeriums, der mehrere Jahrzehnte zurückreicht.

Dahinter steht die Idee, dass die Vereinigten Staaten auf allen potenziellen Kriegsschauplätzen der Welt – in Europa, Afrika, Amerika, Ostasien usw. – die dominierende Macht sein sollten.

Unter „Full Spectrum Dominance“ versteht man die Dominanz in allen Dimensionen militärischer und sicherheitsrelevanter Bereiche.

Auf allen Kriegsschauplätzen und in allen relevanten Technologien – Cyber und andere – sollten die USA führend sein.

Wir sagen, dass dies für die Sicherheit Amerikas notwendig ist.

Es ist seltsam, dass dies für die Sicherheit Amerikas notwendig ist, wenn es 192 andere Länder gibt, die wir beherrschen sollen und die per definitionem nicht über diese Sicherheit verfügen können.

Anstelle der sogenannten Kantischen Idee oder des kategorischen Imperativs – was man die goldene Regel nennen könnte – dass wir uns so verhalten sollen, wie wir es von anderen erwarten, sagen wir:

„Wir machen die Show, und ihr solltet nicht im Traum daran denken, dass ihr bei unserer Show etwas zu sagen habt. Dann können wir sicher sein“.

Aber der Rest der Welt sieht das anders.

Erstens, weil sie das Gefühl haben, dass es sie unsicher macht.

Wir sagen, dass wir den Frieden lieben. Ja, und wir stürzen permanent Regierungen. Wir führen ständig Kriege.

Wir sind als Land nicht friedliebend.

Wir sind eines der gewalttätigsten Länder in der Geschichte.

Wir haben Zivilisten auf der ganzen Welt bombardiert.

Ist das antiamerikanisch? Nein, es ist anti-militärisch-industriell. Ja.

Ich mag Amerika. Ich möchte hier leben. Es ist meine Heimat, meine Familie lebt hier.

Aber ich will nicht, dass wir in ständige Kriege verwickelt werden, vorwiegend nicht in Kriege zwischen Supermächten, die bis zur nuklearen Vernichtung eskalieren können.

Ich weiß übrigens nicht, ob Sie und Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem Frühjahr das Buch von Annie Jacobsen mit dem Titel „Nuclear War: A Scenario“ gelesen oder gehört haben.

Was für ein brillantes Buch, und zunächst einmal: wie erschreckend!

Aber im Grunde ist es ein Buch über das Ende der Welt in zwei Stunden, mit akribischer Genauigkeit erzählt.

Es ist ein realistischer Bericht, denn es handelt sich nicht um eine fantasievolle Science Fiction.

Er stützt sich buchstäblich auf die veröffentlichten Aufzeichnungen über den Atomkrieg und konsultiert die führenden Atomkriegsexperten unseres Landes.

Es ist ein erschreckender, fesselnder, atemberaubender und herzzerreißender Bericht über das Ende der Welt.

Minute für Minute, manchmal Sekunde für Sekunde.

Inzwischen habe ich in allen Teilen der Welt gearbeitet. Ich war überall auf der Welt in der Wirtschaftsdiplomatie tätig.

Aber wissen Sie, es ist wie mit Ihnen. Ich bekomme Wind davon, weil man Dinge mit eigenen Augen sieht, die man eigentlich nicht sehen will.

Sie können einschätzen, wie intelligent diese Leute an der Spitze sind.

Und die Antwort ist: Sehr unterschiedlich.

Aber verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Geheimdienste uns retten.

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Vernunft uns rettet.

Und bitte schickt mir niemand eine E-Mail, in der steht, dass ich mir zu viele Sorgen über einen Atomkrieg mache.

Wenn Sie das schreiben, wissen Sie es einfach nicht – es tut mir leid, das sagen zu müssen.

Offen gestanden, Sie verstehen nicht, wie nahe wir einem Atomkrieg waren.

Wie viele hochrangige amerikanische Politiker wollten einen präventiven Erstschlag mit Atomwaffen, der das Ende der Welt bedeutet hätte?

Wie leichtfertig wir damit umgehen, wenn es darum geht, Hunderte Millionen Menschenleben zu vernichten.

Wie es als Spiel betrachtet wird.

Schon der Name „Spieltheorie“ ist, offen gesagt, verräterisch.

Wir könnten es Strategietheorie nennen, aber das tun wir nicht.

Wir nennen es Spieltheorie, und das spiegelt eine Art des Denkens wider.

Und diese Denkweise kann katastrophal sein.

Komplettes Video in Englisch: