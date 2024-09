US-Luftwaffe bereitet sich auf einen nuklearen Showdown über Taiwan vor.

Dennoch verlassen sich die USA auf Strategien aus der Ära des Kalten Krieges, die zunehmend unzureichend sind, um Chinas sich entwickelnde nukleare Haltung zu steuern und ihr entgegenzuwirken.

Chinas schnell wachsendes Arsenal und seine sich entwickelnde Strategie verändern das globale nukleare Gleichgewicht und schüren die Besorgnis über einen möglichen Showdown um Taiwan, während sich die USA auf Übungen zur nuklearen Bereitschaft vorbereiten.

The War Zone hat berichtet, dass US-Generalleutnant Andrew Gebara auf der Konferenz der Air & Space Forces Association in der Nähe von Washington, DC, angekündigt hat, dass die US-Luftwaffe eine Tabletop-Übung plant, um die Bereitschaft für verschiedene nukleare Szenarien zu bewerten.

The War Zone erwähnt, dass die Übung, die für Ende dieses Monats geplant ist, darauf abzielt, sich auf einen möglichen Einsatz von Atomwaffen mit geringer Sprengkraft in Europa, auf nukleare Demonstrationen oder Tests und auf die Anpassung an regionale Konflikte mit Atommächten vorzubereiten.

The War Zone zitierte Gebara mit den Worten, dass die US-Luftwaffe eine breitere Ausbildung auf allen Ebenen benötige, die über die traditionelle strategische Ebene hinausgehe und auch taktische Überlegungen einbeziehe.

Der Bericht stellt fest, dass dieser Wandel die sich verändernde Art der nuklearen Bedrohung widerspiegelt, die nun eine breitere Palette von Akteuren und Trägermethoden umfasst, einschließlich taktischer Nuklearwaffen mit geringerer Reichweite. Es wird erwähnt, dass die Ergebnisse der Übung auf der bevorstehenden CORONA-Kommandantenkonferenz vorgestellt werden.

Während die US-Luftwaffe bestrebt ist, ihre Bereitschaft für taktische Nuklearszenarien zu verbessern, spiegelt Chinas sich entwickelnde Nuklearstrategie sein Streben nach sicherer Abschreckung und globalem Prestige wider.

In einem Bericht der China Strategic Perspectives vom Juli 2023 erwähnen David Logan und Phillip Saunders, dass Chinas Nuklearstrategie seit Langem diskutiert wird, wobei sich sechs Hauptmodelle zur Erklärung der Entwicklung seiner Nuklearstreitkräfte herauskristallisiert haben.

Logan und Saunders zufolge gehören zu den bekanntesten dieser Modelle die Modelle des sicheren Zweitschlags und des nuklearen Schutzschilds, die darauf hindeuten, dass China eine überlebensfähige Nuklearstreitmacht gegen gegnerische Fähigkeiten, insbesondere die der USA, aufrechterhalten will.

Sie stellen fest, dass sich das Zweitschlagmodell auf die Abschreckung großangelegter nuklearer Angriffe konzentriert, während das Modell des nuklearen Schutzschildes diese Abschreckung auch auf konventionelle Bedrohungen ausdehnt, vornehmlich in einem möglichen Konflikt um Taiwan.

Was das Modell des Großmachtstatus betrifft, so vermuten Logan und Saunders, dass Chinas wachsende nukleare Fähigkeiten dem breiteren Ziel der Steigerung des nationalen Prestiges dienen.

Dieses Modell geht davon aus, dass China über seine bisherige “schlanke und effektive” Abschreckung hinausgeht und darauf abzielt, mit den USA und Russland bei den nuklearen Fähigkeiten zu konkurrieren.

Logan und Saunders verweisen auf andere Modelle, wie z.B. Theaterabschreckung und nukleare Überlegenheit, die vorschlagen, dass China sich auf regionale Nuklearkonflikte vorbereitet oder eine Vormachtstellung im Nuklearbereich anstrebt, obwohl die Beweise für diese Modelle begrenzt sind.

Schließlich führen Logan und Saunders das Modell der bürokratischen Politik darauf zurück, dass die nuklearen Entwicklungen auf den internen Wettbewerb zwischen Chinas militärischen und politischen Institutionen zurückzuführen sind, aber auch dieses Modell hat nur schwache Unterstützung.

Sie weisen darauf hin, dass Chinas Entwicklung von Nuklearstreitkräften von einer Kombination aus sicherer Abschreckung und einem zunehmenden Wunsch nach globalem Prestige angetrieben zu sein scheint, wobei der Schwerpunkt weniger auf den nuklearen Fähigkeiten zur Kriegsführung liegt.

Die Entwicklung der chinesischen Nuklearstrategie, die rasche Erweiterung des Arsenals und die Modernisierungsbemühungen spiegeln das klare Bestreben wider, die strategischen Fähigkeiten des Landes zu stärken.

In einem Artikel für das Bulletin of the Atomic Scientists vom Januar 2024 schätzen Hans Kristensen und andere Autoren, dass China über etwa 500 Atomsprengköpfe verfügt. Ihren Prognosen zufolge könnte diese Zahl bis 2030 auf 1.000 und bis 2035 auf 1.500 anwachsen.

Kristensen und andere weisen auf Chinas Entwicklung neuer Raketensilos, fortschrittlicher ballistischer Interkontinentalraketen (ICBMs) und die Umrüstung seiner U-Boote des Typs 094 mit JL-3-Raketen hin. Außerdem erwähnen sie, dass China seinen Bombern eine nukleare Mission zugewiesen hat und eine luftgestützte ballistische Rakete entwickelt.

Sie erwähnen, dass der China Military Power Report 2023 des US-Verteidigungsministeriums (DOD) mit diesen Erkenntnissen übereinstimmt und das Potenzial Chinas hervorhebt, diese Sprengköpfe in höherer Bereitschaft einzusetzen.

Die Autoren behaupten auch, dass Chinas Ausbau des Atomwaffenarsenals von seinem strategischen Ziel geleitet wird, seine Abschreckungsfähigkeit zu verbessern und die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Kristensen und andere betonen jedoch, dass eine genaue Einschätzung der nuklearen Fähigkeiten Chinas aufgrund der offiziellen Intransparenz und der Abhängigkeit von einer Kombination aus offenen Quellen, Satellitenbildern und Expertenanalysen schwierig ist.

Klar ist jedoch, dass Chinas rasche nukleare Expansion das Risiko eines nuklearen Zwangs in einem Konflikt um Taiwan erhöht, auf den die USA möglicherweise mit einer entsprechenden Reaktion reagieren könnten.

In einem Bericht des Atlantic Council vom September 2023 erörtert Matthew Kroenig die möglichen Szenarien für einen absichtlichen Nukleareinsatz in einem Taiwan-Konflikt zwischen den USA und China. Kroenig betont, dass beide Seiten im Falle eines Krieges mit hohem Risiko eine nukleare Eskalation in Betracht ziehen könnten.

Für China könnte der Einsatz von Atomwaffen in verschiedenen Formen erfolgen: als Signal, als Demonstration der Entschlossenheit durch einen Test oder als Angriff auf die US-Streitkräfte oder Taiwan selbst, um eine schnelle Lösung zu erzwingen. Ebenso könnten die USA begrenzte Nuklearschläge in Betracht ziehen, um eine chinesische Invasion abzuwehren oder auf einen chinesischen Nukleareinsatz zu reagieren.

Laut Kroenig sind beide Seiten zwar bestrebt, einen umfassenden nuklearen Schlagabtausch zu vermeiden, doch stünden beide Seiten vor der Herausforderung, die Eskalation zu kontrollieren, sobald Atomwaffen eingesetzt werden. Er warnt davor, dass eine Fehlkalkulation einer der beiden Seiten einen ausgedehnten nuklearen Schlagabtausch mit weitreichenden globalen Folgen auslösen könnte.

Er weist darauf hin, dass die USA angesichts der Ausweitung des chinesischen Atomwaffenarsenals sowohl konventionelle als auch nukleare Antworten vorbereiten müssen, u.a. durch die Verstärkung der regionalen Raketenabwehr und das Überdenken der Größe und des Einsatzes ihrer Atomstreitkräfte, um chinesische Aggressionen abzuschrecken.

Im Gegensatz zu den rasch wachsenden nuklearen Fähigkeiten Chinas werden die Unzulänglichkeiten der US-Strategien aus der Zeit des Kalten Krieges immer deutlicher, sodass die USA schlecht darauf vorbereitet sind, die komplexen Risiken einer nuklearen Eskalation in einem möglichen Konflikt um Taiwan zu bewältigen.

In einem Bericht vom August 2024 für das Center for a New American Security (CNAS) betonen Andrew Metrick und andere Autoren, dass die USA nicht in der Lage sind, die Risiken einer nuklearen Eskalation mit China zu bewältigen, insbesondere in einem langwierigen Konflikt.

Die Autoren stellen fest, dass mit dem Ausbau der nuklearen Fähigkeiten Chinas das Potenzial für einen nicht-strategischen Nukleareinsatz im indopazifischen Raum zunimmt und damit Bedingungen geschaffen werden, die den traditionellen Abschreckungsansatz der USA infrage stellen.

Sie weisen auf grundlegende Lücken in der US-Doktrin und den Fähigkeiten hin und stellen fest, dass sich die USA in hohem Maße auf Strategien aus der Zeit des Kalten Krieges verlassen, die für den Umgang mit Chinas sich entwickelnder nuklearer Haltung ungeeignet sind.

Sie weisen darauf hin, dass ein taktischer nuklearer Schlagabtausch, vornehmlich in einem begrenzten Konflikt um Taiwan, aufgrund der einzigartigen geografischen Lage und des operativen Umfelds des Indopazifiks heute wahrscheinlicher ist.

Metrick und andere sind überzeugt, dass diese Szenarien die USA der Verwundbarkeit ihrer Plattformen, den Herausforderungen bei der Signalgebung und dem Mangel an angemessenen nuklearen Reaktionen aussetzen, insbesondere im Umgang mit Chinas nuklearen Zwangsstrategien.

Sie weisen auch darauf hin, dass die USA bei der Reaktion auf den möglichen Einsatz von Atomwaffen durch China vor erheblichen Entscheidungsschwierigkeiten stehen, da unterschiedliche Auffassungen über angemessene Reaktionen zu einem politischen Stillstand führen könnten.