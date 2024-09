Eine Welt des totalen Wahnsinns – WEF entlarvt Teil 3

Von RevealedEye

Während der Pandemie haben wir gesehen, wie völlig verrückt diese Milliardäre und Regierungen sind, durch die Art und Weise, wie sie der Weltbevölkerung – im wahrsten Sinne des Wortes – eine unglaubliche Verrücktheit auferlegt haben. Hier sind ein paar Beispiele dafür, wie die Welt aussieht, wenn diese Wahnsinnigen das Sagen haben …

Kleine Kinder, die überhaupt nicht von Covid bedroht sind (in den meisten Ländern ist kein einziges Kind an Covid gestorben), sind gezwungen, den ganzen Tag lang Masken zu tragen, sogar wenn sie draußen spielen.

Unten sehen Sie ein perfektes Beispiel dafür, was passiert, wenn Menschen verboten wird, ihren gesunden Menschenverstand zu benutzen, und ihnen gesagt wird, sie sollen blind Befehle befolgen.

Menschen betreten ein Restaurant mit Masken, nehmen sie am Tisch ab, setzen sie wieder auf, wenn sie auf die Toilette gehen, nehmen sie am Tisch wieder ab, setzen sie wieder auf, wenn sie gehen, und so weiter.

Menschen, die beim Schwimmen im offenen Meer eine Maske tragen oder ganz allein in der Natur joggen oder ganz allein im Auto fahren …

Währenddessen Anthony Fauci…

Die Zerstörung der männlichen und weiblichen Sexualität, während der Menschheit unter dem Deckmantel der „Inklusion“ aggressiv verheerende Identitätsverwirrung aufgezwungen wird.

Die oben abgebildete Statue wurde für das Gender Museum in Dänemark angefertigt.

Diese Statue wurde für die niederländische Regierung in Den Haag, Niederlande, Europa, geschaffen.

Extreme Sexualisierung von kleinen Kindern, die laut WHO und UNO so früh wie möglich Sexpartner haben sollten, während dieselben Organisationen auf die Legalisierung von Pädophilie drängen.

Es gibt noch viel, viel, viel mehr, was hier aufgezeigt werden könnte, aber diese Beispiele dienen als grundlegende Veranschaulichung der Umsetzung der Agenda des Weltwirtschaftsforums, der Weltgesundheitsorganisation, der Vereinten Nationen und all ihrer Verbündeten weltweit in der realen Welt. Denken Sie daran, dass sie diese radikalen Veränderungen in der menschlichen Gesellschaft als absolut notwendig darstellen, um „den Planeten zu retten“, „den Zustand der Welt zu verbessern“ und „die Sicherheit aller zu gewährleisten“.

Wer steckt wirklich hinter all dem?

Wenn wir uns diese verrückten Pläne ansehen, müssen wir uns fragen: Wer kommt auf so einen Wahnsinn? Um die Antwort zu finden, müssen wir hinter den Vorhang des öffentlichen Welttheaters schauen.

Wir müssen verstehen, dass öffentliche Organisationen in Wirklichkeit ein Schaufenster für Einrichtungen sind, die hinter den Kulissen agieren.

Dies wurde kürzlich während einer internationalen Grand Jury, die aus elf Anwälten und einem Richter bestand, erklärt. Dabei wurde die offizielle Agenda der Weltherrschaft durch Finanzeliten von ehemaligen Experten der Weltgesundheitsorganisation, der Vereinten Nationen sowie der US-amerikanischen und britischen Militär- und Geheimdienstbehörden enthüllt. Einer der Sachverständigen war Alex Thomson, ein ehemaliger Beamter des britischen Nachrichtendienstes GCHQ, der Partneragentur der NSA (National Security Agency, USA). Als Geheimdienstmitarbeiter erfuhr Alex Thomson von der britischen Strategie zur Weltherrschaft. Er sagte vor der Grand Jury aus, dass die Welt von mächtigen Finanzunternehmen regiert wird, die sich nie der Öffentlichkeit zeigen und das WEF, die WHO, die UNO, den IWF, die EU, die BIZ usw. kontrollieren.

Unsere Frage lautet natürlich: Wer sind diese verborgenen Herrscher? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in der Geschichte zurückgehen …

Im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es immer wieder Psychopathen, die nach der Weltherrschaft strebten – z. B. ägyptische Pharaonen, römische Kaiser, russische Zaren, europäische Könige und so weiter.

Das Streben nach Weltherrschaft ist eine grundlegende Realität in der gesamten Weltgeschichte. Ein Weltreich löste das andere ab: die griechischen, persischen, byzantinischen, chinesischen, römischen, spanischen und britischen Weltreiche usw. Heutzutage herrscht die weit verbreitete Meinung, dass dieser uralte Wunsch, die ganze Welt zu beherrschen, irgendwie verschwunden sei – doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wie wir gerade gesehen haben, ermöglichen neu entstehende Überwachungs- und Datenerfassungstechnologien die Einrichtung weltweiter Systeme der totalen Kontrolle, von denen frühere Tyrannen nicht einmal träumen konnten.

Tausende von Jahren lang gab es auf der Erde keine Freiheit, da die ganze Welt immer von Tyrannen regiert wurde, die das Volk unterdrückten. In Europa lebten diese Herrscher in luxuriösen Schlössern, während die Bauern hart auf den Feldern arbeiteten. Der Großteil ihrer Erzeugnisse ging an die wohlhabenden Tyrannen.

Die Tyrannen boten den Menschen ein gewisses Maß an Komfort, um sie von einem Aufstand abzuhalten. Eine typische Strategie ist das Konzept „Brot und Spiele“: Wenn man den Massen Unterhaltung und Essen bietet, sind sie ruhig. Dies galt im alten Rom wie in jeder anderen Kultur. Heute sehen wir dies in großem Umfang, mit der Expansion der Sport- und Unterhaltungsindustrie. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat kein Interesse an Weisheit, Wissen oder Verständnis, sondern sitzt lieber die ganze Nacht vor dem Fernseher und isst billige Industrienahrung. Sie werden mit „Brot und Spielen“ ruhig gehalten.

Mit der Zeit wurde die Weltbevölkerung immer größer, und dies stellte eine zunehmende Bedrohung für die Macht der Herrscher dar. Je mehr Menschen sie kontrollieren mussten, desto größer war das Risiko eines groß angelegten Widerstands. Also änderten sie ihre Strategie: Anstatt offen zu agieren, wo die Massen sich voll und ganz bewusst sind, dass sie von Tyrannen unterdrückt werden, beschlossen sie, sich hinter die Kulissen zu begeben und den Massen die Illusion zu vermitteln, dass sie das Sagen haben – durch Wahlen.

In Wirklichkeit haben die Herrscher ihre Macht nie aufgegeben; sie haben lediglich Wahlen manipuliert, um ihre politischen Marionetten zu positionieren, die nach ihrer Pfeife tanzen.Auf diese Weise behalten dieselben alten Tyrannen die Kontrolle, während die Menschen glauben, sie seien frei.

Verborgene Weltherrscher

Indem sie ihre Operationen hinter die Kulissen verlagern, können sich die Herrscher vor dem Zorn der Öffentlichkeit schützen. Aber sie müssen sich auch vor der Strafverfolgung durch Regierungen schützen, also haben sie sich sogenannte „souveräne Staaten“ geschaffen. Ein souveräner Staat ist ein kleines Gebiet, das nicht den Gesetzen des Landes unterliegt und im Wesentlichen unantastbar ist.

Ein Beispiel für einen solchen souveränen Staat ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, die mehr als 50 Zentralbanken beaufsichtigt und damit zu den mächtigsten Finanzinstitutionen der Welt gehört.

Die BIZ wurde 1987 durch das mit dem Schweizerischen Bundesrat ausgehandelte Sitzabkommen zu einer souveränen, unantastbaren Einheit. Dieses Abkommen umfasst Folgendes:

✔︎ Volle Unverletzlichkeit für alle Gebäude der BIZ und das Land unter und um sie herum, unabhängig davon, wem sie gehören.

für alle Gebäude der BIZ und das Land unter und um sie herum, unabhängig davon, wem sie gehören. ✔︎ Volle Immunität vor straf- und zivilrechtlicher Verfolgung und Verfahren für die Bank als solche.

vor straf- und zivilrechtlicher Verfolgung und Verfahren für die Bank als solche. ✔︎ Keine Zahlung von Steuern auf Transaktionen und Gehälter des Personals.

auf Transaktionen und Gehälter des Personals. ✔︎ Keine Offenlegung gegenüber Regierungen bezüglich der Aktivitäten der BIZ.

gegenüber Regierungen bezüglich der Aktivitäten der BIZ. ✔︎ Unterliegt keiner Gerichtsbarkeit.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich kann nicht strafrechtlich verfolgt werden, muss die Regierung nicht über ihre Aktivitäten informieren, zahlt keine Steuern und unterliegt keiner Gerichtsbarkeit. Sie kann tun und lassen, was sie will.

Ein noch mächtigerer souveräner Staat ist die City of London, ein Gebiet von einer Quadratmeile im Herzen der Stadt London.

Die City of London ist das Finanzzentrum der Welt und der Hauptsitz der britischen Eliten, wo Hunderte von Banken ihre Büros haben. Sie wird nicht von der britischen Regierung regiert, sondern herrscht im Gegenteil über sie. Die City of London hat ihre eigenen Gerichte und ihre eigene Polizei, ist unangefochten in ihrer Souveränität und Selbstverwaltung und regiert tatsächlichüber den größten Teil der Erde. Sie ist auch der Hauptsitz der weltweiten Freimaurerei sowie des weltweiten Geldkartells, das als „The Crown“ bekannt ist. The Crown kontrolliert das globale Finanzsystem und leitet die Regierungen aller Commonwealth-Länder (Vereinigtes Königreich, Australien, Neuseeland, Kanada, der größte Teil Afrikas) und vieler nicht zum Commonwealth gehörender „westlicher“ Nationen (z. B. Griechenland), während ihr Einfluss sogar bis tief nach Lateinamerika und Asien reicht. The Crown geht auf den Vatikan zurück.

Überraschenderweise ist der wichtigste souveräne Staat der Welt der Staat Vatikanstadt. Während sich der Vatikan der Öffentlichkeit als religiöse Institution präsentiert, ist er in Wirklichkeit das Oberhaupt des weltweiten Finanznetzwerks.

Die meisten Menschen wissen nicht, dass es nicht nur einen Papst gibt, sondern in Wirklichkeit drei: den Weißen Papst, den Schwarzen Papst und den Grauen Papst. Wir sehen nur den Weißen Papst, aber wir wissen nicht, dass er der niedrigste der drei Päpste ist. In Wirklichkeit ist der Graue Papst die höchste Autorität, der sich nie in der Öffentlichkeit zeigt – er agiert als perfekt getarnter oberster Strippenzieher. Während sich der Vatikan der Menschheit als Sitz der Frömmigkeit präsentiert, ist er in Wirklichkeit das genaue Gegenteil. Wie das Sprichwort sagt: „Der beste Ort, an dem sich der Teufel verstecken kann, ist in der Kirche.“ Die Menschen auf den unteren Ebenen, die im Vatikan arbeiten, haben keine Ahnung davon, genauso wie Regierungsbeamte auf den unteren Ebenen nicht wissen, wer ihre Nation wirklich kontrolliert. Die Herrscher stellen sicher, dass alle, die auf den unteren Ebenen für sie arbeiten, in einem Zustand völliger Unwissenheit gehalten werden. Nur diejenigen, die anfangen, Fragen zu stellen und nach der Wahrheit zu suchen, werden irgendwann mit immer mehr Korruption konfrontiert, je höher sie auf der Leiter steigen.

Die große Mehrheit der Menschheit – selbst die meisten politischen Führer – hat keine Ahnung, dass diese souveränen Staaten überhaupt existieren, geschweige denn die Welt beherrschen. Alles, was wir kennen und sehen, sind die öffentlichen Persönlichkeiten – wie Politiker und Geschäftsleute –, die bloße Marionetten dieser verborgenen Strippenzieher sind. Ihre Stärke liegt in derUnklarheit. Indem sie sich der Sicht der Menschheit entziehen, können sie ungehindert agieren, ohne von den Menschen zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Wer sind diese Herrscher?

Wer sind die Menschen in diesen souveränen Staaten und wer sind die Einheiten, die für sie in den Nationen der Welt arbeiten? Dieses weltweite Netzwerk wird allgemein als „Deep State“, „Schattenregierung“, „Kabale“, „Die 1 %“, „Satanische Blutlinien“, „Illuminaten“, „Eliten“, „Könige“, „Schwarzer Adel“ usw. bezeichnet. Sie bestehen aus alten königlichen Dynastien und Blutlinien, die Hunderte oder sogar Tausende von Jahren zurückreichen.

Zu den kriminellen Familien gehören Rockefeller, Rothschild, Warburg, DuPont, Russell, Onassis, Collins, Morgan, Van Duyn, Li, Astor, Vanderbilt, Bauer, Whitney, Duke, Oppenheimer, Grey, Sinclair, Schiff, Solvay, Sassoon, Wheeler, Todd, Clinton, Taft, Goldschmidt, Wallenberg, Guggenheim, Bush und viele andere.

Es gibt auch die königlichen Familien, wie das Haus Habsburg, eine der bedeutendsten Dynastien in der europäischen Geschichte, die über den größten Teil Europas herrschte.

Zu den anderen königlichen Familien gehören das Haus Windsor (Vereinigtes Königreich und Commonwealth), das Haus Oranien-Nassau (spielt eine zentrale Rolle in der Politik und Regierung Europas), das Haus Schwarzenberg (eines der bedeutendsten europäischen Adelshäuser) usw. Viele dieser Familien sind genetisch miteinander verbunden, da sie alle der Überzeugung sind, dass sieeine andere Genetik haben als der Rest der Menschheit und daher das Recht haben, über uns alle zu herrschen. Es ist eine Tatsache, dass sie die Öffentlichkeit als ihr „Vieh“ oder „Nutztier“ betrachten. Für sie ist die Menschheit lediglich eine Herde von Tieren, die sie verwalten müssen.

An der Spitze all dieser Familien steht das sogenannte „Oberhaupt der Schlange“, der Schwarze Adel oder die jesuitischen/päpstlichen Blutlinien, deren Hauptsitz sich im Vatikanstaat befindet. Eine der bekanntesten ist das Haus Orsini, das von der julisch-claudischen Dynastie des antiken Roms abstammt.

Die Spitze der Pyramide

Sind die verborgenen Familien, die von innerhalb der souveränen Staaten agieren, die höchste Ebene der Machtpyramide, die die Welt kontrolliert? Nein. Es gibt noch mehr zu enthüllen. Diese nächste Informationsebene kann für einige Leser besonders herausfordernd sein, weil sie so nicht von dieser Welt ist – im wahrsten Sinne des Wortes. Um Ihnen zu helfen, die Realität dessen, was Sie gleich erfahren werden, zu verstehen, werde ich zunächst einige grundlegende historische Hintergründe erläutern. Wenn wir uns die Weltgeschichte ansehen, gibt es eine Sache, die auffällt.