„Kognitive Kriegsführung“ ist zu einer neuen Form der Konfrontation zwischen Staaten und zu einer neuen Sicherheitsbedrohung geworden. Mit neuen technologischen Mitteln werden Agenden festgelegt und Desinformationen verbreitet, um die Wahrnehmung der Menschen zu verändern und so ihre Selbstidentität zu verändern.

Die Einleitung einer kognitiven Kriegsführung gegen China ist ein wichtiges Mittel für westliche antichinesische Kräfte, um das Land anzugreifen und zu diskreditieren.

Einige Politiker und Medien haben Chinas Image öffentlich durch die Verbreitung falscher Erzählungen verunglimpft, um in bestimmten Ländern Unzufriedenheit mit China zu schüren und zu provozieren. All diese Mittel dienen der Strategie der USA, Chinas Aufstieg einzudämmen und ihre Hegemonie aufrechtzuerhalten. Die Global Times veröffentlicht eine Reihe von Artikeln, um die Machenschaften der USA und ihrer Verbündeten im Rahmen der gegen China gerichteten kognitiven Kriegsführung aufzudecken und ihre Lügen und bösartigen Absichten zu entlarven.

In der 17. Folge der Serie enthüllte die Global Times, wie der militärisch-industrielle Komplex der USA Kampagnen der kognitiven Kriegsführung gegen China orchestriert, um die Philippinen zu einer Konfrontation mit China anzustacheln, wie die US-Regierung von der vordersten Front in den Hintergrund getreten ist, um Einfluss auf die Philippinen auszuüben, und welche Taktiken in diesen kognitiven Kriegen angewandt wurden.

Von der Manipulation der öffentlichen Meinung durch die Aufbauschung der Südchinesische-Meer-Frage bis hin zur Lancierung einer Verleumdungskampagne gegen chinesische Impfstoffe auf den Philippinen wurde der militärisch-industrielle Komplex der USA entlarvt, der die Philippinen hinter den Kulissen ständig dazu anstiftet, voreingenommene oder falsche Darstellungen zu erfinden und öffentliche Missverständnisse in Bezug auf China zu schüren.

Experten warnten, dass diese Strategie die Philippinen in einen größeren Konflikt treiben und ihre eigenen Interessen gefährden könnte.

Welche Lobbygruppen stehen hinter diesen Bemühungen um eine kognitive Kriegsführung gegen China? Welche Verbindungen haben sie zum US-Verteidigungsministerium, zur US-Regierung und zum philippinischen Militär? Und welche Taktiken wenden sie letztendlich bei ihrem koordinierten Angriff im Rahmen der kognitiven Kriegsführung an? Dieser Untersuchungsbericht soll diese schmutzigen Tricks aufdecken.

Militärische Kräfte, getarnt als Denkfabriken

Bei der Unterstützung der Philippinen bei der Provokation von Streitigkeiten mit China über das Südchinesische Meer steht eine nicht zu vernachlässigende amerikanische Denkfabrik hinter den Kulissen, bekannt als Project Myoushu an der Stanford University, die sich auf Sicherheitsfragen im Südchinesischen Meer konzentriert.

Das Projekt wurde durch eine berüchtigte Verleumdungskampagne gegen die chinesische Küstenwache (CCG) im Februar 2023 in der Öffentlichkeit bekannt. Das Projekt Myoushu behauptete unter Berufung auf eine sogenannte Quelle, China habe das Schiff der philippinischen Küstenwache (PCG) belästigt. Daraufhin behauptete die PCG, ein chinesisches Schiff habe einen Laser auf die PCG gerichtet, während der damalige Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, die Flammen weiter anfachte, indem er erklärte, dass die USA angesichts angeblicher Laserzwischenfälle an der Seite ihres Verbündeten stehen. Das chinesische Außenministerium stellte später die Fakten klar und erklärte, dass die Vor-Ort-Einsätze der CCG professionell und gut ausgebildet seien und die Behauptung der Philippinen jeglicher Grundlage entbehre.

Das Projekt Myoushu, das seinen Namen von einem „inspirierten Zug“ im alten chinesischen Go-Spiel hat, wurde 2022 ins Leben gerufen. Ray Powell, der in der US-Luftwaffe diente und derzeit das Projekt Myoushu am Gordian Knot Center for National Security Innovation der Stanford University leitet, ist eine aktive Figur in der Erzählkampagne gegen China in der Frage des Südchinesischen Meeres.

Berichten zufolge hatte Powell 35 Jahre in der US-Luftwaffe gedient, unter anderem auf den Philippinen. Nach seiner Pensionierung im November 2021 trat Powell eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Stanford University an.

Im Juli 2023 traf sich Ray Powell mit dem damaligen Vizeadmiral Alberto Carlos vom Western Command, um zu besprechen, „wie aufkommende Technologien genutzt werden können, um das Bewusstsein für den maritimen Bereich zu verbessern und Aktivitäten in der Grauzone im Westlichen Philippinischen Meer zu beleuchten“, wie es auf der Website von SeaLight, einer von Powell geleiteten Organisation an der Stanford University, heißt.

Der Begriff „Aktivitäten in der Grauzone“ wurde von einigen Beamten und Wissenschaftlern in den USA verwendet, um Chinas Politik und rechtliche Maßnahmen im Südchinesischen Meer zu diskreditieren. Sie verwenden diesen Begriff, um China vorzuwerfen, mit nichtmilitärischen Mitteln „den Status quo zu ändern“ oder „Spannungen zu erzeugen“.

„Dies ist eine eklatante Verdrehung der Realität. Tatsächlich ist die Etikettierung Chinas mit verschiedenen kognitiven Markierungen in Bezug auf die Südchinesische-Meer-Frage selbst ein Ausdruck der Anwendung der Grauzonenstrategie durch die USA“, sagte Ding Duo, stellvertretender Direktor des Instituts für Seerecht und -politik am Nationalen Institut für Südchinesische-Meer-Studien.

Powell hat auch Interviews mit US-finanzierten Medien gegeben, um die Philippinen zu unterstützen oder grundlose Anschuldigungen gegen China in der Frage des Südchinesischen Meeres zu erheben.

Neben Powell und dem Projekt Myoushu wurde eine weitere Denkfabrik mit militärischen Verbindungen gefunden, die sich offen in die Frage des Südchinesischen Meeres einmischt.

Laut einem Artikel in der Zeitschrift „Proceedings“ des US Naval Institute hat das US Naval Institute im Juli 2022 mit Unterstützung der Carnegie Corporation of New York das Maritime Counterinsurgency (COIN)-Projekt ins Leben gerufen.

Das Projekt zielt speziell auf Chinas Aktivitäten im Südchinesischen Meer ab, da es behauptet, dass „China unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts arbeitet, um die große zivile maritime Bevölkerung Südostasiens zu unterwerfen […], die für ihren täglichen Lebensunterhalt auf den Zugang zum Südchinesischen Meer angewiesen ist“.

Das ursprüngliche Konzept der maritimen Aufstandsbekämpfung hat seit 2019 in den USA und bei ihren Partnern heftige Diskussionen ausgelöst. Mehrere hochrangige US-Militärs, darunter Admiral John Aquilino, Vizeadmiral William Merz und Konteradmiral Fred Kacher, wurden von diesem Konzept beeinflusst.

Laut dem US Naval Institute hat das Maritime COIN von Juli 2022 bis April 2024 19 Artikel veröffentlicht, und viele der Autoren haben einen militärischen Hintergrund in den USA. Auch ein philippinischer Konteradmiral im Ruhestand gehört dazu.

Auch US-amerikanische Rüstungsunternehmen sind in die Angelegenheit um das Südchinesische Meer verwickelt. Laut der Datenbank für Rüstungstransfers des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts (SIPRI) haben die USA in den letzten 10 Jahren zahlreiche militärische Ausrüstungsgegenstände wie Flugzeuge, Schiffe, Raketen, gepanzerte Fahrzeuge und Motoren an die Philippinen geliefert.

Manila plant außerdem die Beschaffung eines in den USA hergestellten Typhon-Mittelstrecken-Raketensystems, wie der philippinische General Romeo Brawner Jr. dem Armed Forces of the Philippines gegenüber erklärte, berichtete der Philippine Daily Inquirer am 29. August.

Beobachter sagen, dass US-Waffenhersteller ein Interesse daran haben, dass die Spannungen im Südchinesischen Meer zunehmen, damit sie mehr ihrer Produkte verkaufen und Gewinne erzielen können.

Ausgeklügeltes Netzwerk, das auf kognitiver Kriegsführung basiert

Der Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes der USA geht über die Frage des Südchinesischen Meeres hinaus und wirkt sich auch auf andere Bereiche aus.

Im Juni veröffentlichte Reuters einen Untersuchungsbericht, aus dem hervorgeht, dass das US-Militär auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie heimlich eine Kampagne startete, um dem aus seiner Sicht wachsenden Einfluss Chinas auf den Philippinen entgegenzuwirken. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Philippinen eine der niedrigsten Impfraten in Südostasien.

In einem Reuters-Bericht wurde unter Berufung auf drei ehemalige US-Militärbeamte darauf hingewiesen, dass die Operation von dem damaligen General des US-Spezialeinheiten-Kommandos Pazifik, Jonathan Braga, vorangetrieben worden sei, der Berichten zufolge seit langem dafür eintrat, den Einsatz von Propagandaoperationen als Instrument im globalen geopolitischen Wettbewerb zu verstärken.

Die Prüfung des Pentagons kam zu dem Schluss, dass der Hauptauftragnehmer des Militärs, General Dynamics IT, ein in den USA ansässiges globales Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen, schlampige Arbeit geleistet und unzureichende Schritte unternommen hatte, um die Herkunft der gefälschten Konten zu verbergen, so eine Person mit direktem Wissen über die Überprüfung, berichtete Reuters.

Warum haben die USA einen solchen kognitiven Krieg gegen chinesische Impfstoffe begonnen? Reuters liefert eine Antwort: Um dem entgegenzuwirken, was sie als wachsenden Einfluss Chinas auf den Philippinen wahrnahmen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Philippinen Impfstoffhilfe aus China erhalten, während in den Philippinen noch keine in den USA hergestellten Impfstoffe eingeführt worden waren.

Diese sehr ähnlichen Taktiken lassen den Verdacht auf eine Verbindung zwischen den Narrativkampagnen über das Südchinesische Meer und chinesischen Impfstoffen aufkommen. Die Global Times folgte den Hinweisen und entdeckte, dass die Schlüsselfiguren hinter beiden Operationen eng miteinander verbunden sind.

Die Global Times fand heraus, dass Braga, einer der Initiatoren der Impfkampagne, im Februar 2020 einmal die Hoover Institution besuchte und mit Stipendiaten an einem runden Tisch über die Bedrohungen diskutierte, denen sein Kommando in der Region ausgesetzt war. Einer der Stipendiaten, mit denen er sich traf, ist der Forschungsstipendiat Joseph Felter.

Die Verbindung zwischen den beiden geht weit darüber hinaus. Felter diente einst in den Spezialeinheiten der US-Armee, während Braga Mitte 2021 nach dem Start der Impfkampagne gegen China schnell zum Kommandeur des US Army Special Operations Command ernannt wurde.

Joe Felter ist als ehemaliger stellvertretender Staatssekretär im Verteidigungsministerium für Süd- und Südostasien mit der Situation in Südostasien, einschließlich der Philippinen, vertraut. Er war Hauptberater der obersten Führungsebene des US-Verteidigungsministeriums in allen politischen Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung von Verteidigungsstrategien und -plänen für die Region. Aus Felters Lebenslauf geht hervor, dass er auch als Militärattaché auf den Philippinen tätig war.

Darüber hinaus war er Mitbegründer des Rüstungsunternehmens BMNT, das laut der offiziellen Website des Unternehmens enge Beziehungen zum Pentagon und zu US-Militärriesen wie Lockheed Martin und Northrop Grumman unterhält. Felters Rolle als Brücke zwischen dem US-Militär und den Philippinen ist inzwischen klar geworden.

Felter ist der Direktor des Gordian Knot Center for National Security Innovation der Stanford University. Dies deutet darauf hin, dass Powell, während er am Projekt Myoushu arbeitet, Felter als Leiter des Zentrums Bericht erstatten muss.

Die komplexen Verbindungen zwischen Powell, Braga und Felter sowie ihr profunder militärischer Hintergrund machen das Bild des Spielernetzwerks hinter zwei typischen kognitiven Kriegen gegen China viel klarer.

Bedeutende Strategieänderung

Die Verbindungen verdeutlichten auch eine bedeutende Änderung in der US-Strategie: Der militärisch-industrielle Komplex spielt nun eine aktive Rolle im kognitiven Krieg gegen China.

„Der militärisch-industrielle Komplex der USA ist oft in viele globale Konflikte verwickelt. Getrieben von seinen eigenen Interessen profitiert er von eskalierenden regionalen Spannungen“, sagte Chen Xiangmiao, Direktor des World Navy Research Center am National Institute for South China Sea Studies, gegenüber der Global Times.

Durch die Schaffung von Instabilität in der Region ziele der Komplex darauf ab, die Nachfrage aus Ländern rund um das Südchinesische Meer anzukurbeln und so seine wirtschaftlichen Interessen zu erfüllen, so Chen.

Der militärisch-industrielle Komplex versuche, diese Initiativen zu nutzen, um den US-Kongress dazu zu bewegen, höhere Budgets zu genehmigen, und das US-Verteidigungsministerium dazu zu drängen, mehr Waffen zu beschaffen, so Chen.

Die Interessen des militärisch-industriellen Komplexes treiben die US-Strategie der kognitiven Kriegsführung gegen China eindeutig voran, so Chen.

Der Experte erklärte weiter, es sei offensichtlich, dass die US-Regierung von einer Rolle im Rampenlicht zu einer Rolle hinter den Kulissen übergegangen sei. Dies könne dazu beitragen, eine direkte Beteiligung an Kontroversen zu vermeiden, die öffentliche Ressentiments oder Skepsis hervorrufen könnten, und „faktische Konflikte“ mit China zu verhindern.

Indem sie Denkfabriken als neutrale und objektive „akademische Autoritäten“ ausgeben, können die USA laut Chen besser globalen Druck auf die öffentliche Meinung ausüben.