Senator warnt vor digitalem Überwachungsstaat: „Dystopische Zukunft“.

Der australische Senator Alex Antic warnte im Parlament vor der Zunahme des digitalen Überwachungsstaates. Er stellte die Frage, was mit all den gesammelten Daten geschieht.

Antic war in der Stadt Unley im australischen Bundesstaat Südaustralien, wo ein Bildschirm im Heywood Park unter der Überschrift „Smart City“ den Zugang zu allen möglichen Informationen über den Park ermöglicht. Zum Beispiel über die Verwendung von Grills. Stellen Sie sich vor, dass eine Klimasperre verhängt wird und niemand mehr Fleisch auf den Grill legen darf, um den Planeten zu retten“. Dann wird die Polizei zu Ihnen kommen, um Ihren Grill abzuschalten, sagte der Senator.

Der Informationsbildschirm gibt zusätzlich Auskunft über die Toilettenbenutzung. „Das brauchen wir gar nicht zu wissen“, sagte Antic, der glaubt, dass wir einer „dystopischen Zukunft“ entgegensehen. Er könnte auch Informationen über die Nutzung von Elektroautos und die Häufigkeit ihrer Aufladung anfordern.

Es werden auch Informationen über die Anzahl der in dem Gebiet anwesenden Personen gesammelt. Stellen Sie sich vor, Sie werden wegen eines neuen Ausbruchs von Corona oder Affenpocken oder was immer sie sich ausdenken, eingesperrt. Dann kann Ihre Regierung Sie abweisen, wenn zu viele Menschen in dem Gebiet sind.

„Das gefällt mir ganz und gar nicht“, sagte der Senator. Er befürchtet, dass wir bald ein Sozialkreditsystem wie China haben werden.