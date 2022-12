Kritiker mögen behaupten, dass Präsident Putins neue Sichtweise acht Jahre zu spät kam, aber spät ist immer besser als nie. Merkel manipulierte ihn jahrelang, bevor sie endlich mit ihrem Verrat aufräumte, was dem russischen Führer die schmerzhafte Lektion erteilte, dass er nie wieder einem seiner westlichen Kollegen vertrauen kann. Stattdessen umarmt er nun enthusiastisch seine Großmachtkollegen im globalen Süden, insbesondere den indischen Premierminister Modi, der seine große strategische Vision einer multipolaren Zukunft teilt.

Der ehemalige Bundeskanzler redet endlich Klartext

Niemand kann mit Gewissheit behaupten, dass er weiß, wie die jüngste Phase des Ukraine-Konflikts, die durch die Sonderoperation ausgelöst wurde, zu der sich Russland gezwungen sah, um die Integrität seiner nationalen Sicherheitslinien zu verteidigen, nachdem die NATO diese überschritten hatte, letztendlich enden wird. Schließlich haben die bisherigen Wendungen alle überrascht, von der Wiedervereinigung Noworossijas mit Russland bis zu den beiden Drohnenangriffen Kiews Anfang der Woche tief im Hinterland des Nachbarn.

Diese Prognose stützt sich auf das offene Eingeständnis der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Merkel, dass der Minsker Friedensprozess nur ein Vorwand war, um Kiews offensive militärische Fähigkeiten zu stärken. Ihre Worte erinnerten an die des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Poroschenko, der Anfang des Jahres genau das Gleiche gesagt hatte, mit dem Unterschied, dass er im Gegensatz zu Merkel nie als Freund von Präsident Putin galt.

Merkels Wahrnehmungsmanipulationsoperation gegen Putin

Sie sprechen beide fließend die Sprache des anderen, haben ihre prägenden Berufsjahre in der ehemaligen DDR verbracht, stehen historischen Großmächten vor und ihre jeweiligen Volkswirtschaften sind eindeutig komplementär, weshalb sie in einer Vielzahl von Fragen eng zusammengearbeitet haben. Im Laufe der Zeit begann Präsident Putin, sich selbst und seine große strategische Vision eines „Europas von Lissabon bis Wladiwostok“ auf sie zu projizieren, was sie mitmachte, indem sie rhetorisch darauf einging, um seine Vorurteile zu untermauern.

Die ganze Zeit über stellte sich jedoch heraus, dass sie ihn nur täuschte, indem sie dem russischen Führer erzählte, was er hören wollte, wobei ihre oberflächliche Unterstützung des Minsker Friedensprozesses der Inbegriff ihres manipulativen Vorgehens gegenüber Präsident Putin war. Sie schätzte richtig ein, wie leidenschaftlich er den Frieden in der Ukraine wollte, um die vielversprechende geostrategische Rolle dieses Landes als Brücke zwischen seiner Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und ihrer EU gemäß seiner oben erwähnten langfristigen Vision zu erschließen.

Sie hatte jedoch keine Lust, dies zu verwirklichen, obwohl sie seinen für beide Seiten vorteilhaften Vorschlag mittrug, da Merkels eigene große strategische Vision darin bestand, Deutschlands jahrhundertelanges Vorhaben, die Kontrolle über Europa zu übernehmen, zu vollenden, ohne einen Schuss abzugeben. Zu diesem Zweck musste sie Russland besänftigen, indem sie die Wahrnehmung des russischen Staatschefs so manipulierte, dass er sie fälschlicherweise für die Anführerin eines befreundeten Staates hielt und somit den Block nicht in einer Weise unter Druck setzte, die ihr Ziel, den deutschen Einfluss auf Europa auszuweiten, beeinträchtigen könnte.

Psychoanalyse von Putin

Da Merkel so meisterhaft mit den Wunschvorstellungen von Präsident Putin spielte, indem sie sich als die gleiche pragmatische, wirtschaftlich orientierte Visionärin wie er darstellte und nicht als die Nullsummen-Ideologin, die sie in Wirklichkeit die ganze Zeit war, wurde er erfolgreich dazu gebracht, ihr zu vertrauen. Das Endergebnis war, dass der russische Staatschef seine Großmacht fast acht Jahre lang geduldig zurückhielt, trotz zahlloser Provokationen gegen seine Co-Ethik in der ehemaligen Ostukraine.

Sein Denken war, dass „der Zweck die Mittel heiligt“, was sich in diesem Zusammenhang auf sein Kosten-Nutzen-Kalkül bezog, dass sich die Kosten, die die russische Bevölkerung im Donbass zu tragen hat, letztlich lohnen würden, wenn seine Geduld Deutschland genug Zeit verschafft, um Kiew erfolgreich davon zu überzeugen, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen und so schließlich ein „Europa von Lissabon bis Wladiwostok“ aufzubauen, das allen zugute käme. Im Nachhinein betrachtet bestand das Problem darin, dass Präsident Putin der einzige Führer war, der dies wirklich wollte.

Er wurde fast acht Jahre lang von Merkel in die Irre geführt, mit der er während ihrer langjährigen Amtszeit aufgrund ihrer persönlichen Ähnlichkeiten und ihrer erfolgreichen Manipulation seiner Wahrnehmung eng verbunden war, indem sie ihn fälschlicherweise glauben ließ, sie teile seine große strategische Vision, wie bereits erläutert. Da er ein echter Staatsmann war, ging er davon aus, dass seine Kollegen – insbesondere diejenigen, die wie Merkel Großmächte repräsentierten – das gleiche professionelle Niveau hatten, weshalb er davon ausging, dass sie alle rationale Akteure waren.

Einsicht ist besser als Nachsicht

Die Realität sah jedoch ganz anders aus, denn Präsident Putin erwies sich als der letzte wahre westliche Staatsmann, was bedeutet, dass er als Einziger auf einer rationalen Grundlage handelte, während alle anderen ideologisch motivierte Ziele verfolgten. Er erkannte dies erst Jahre später, nachdem er der falschen Vorstellung erlegen war, dass alle mehr oder weniger pragmatische, wirtschaftlich getriebene Visionäre wie er seien, was vor allem auf den Erfolg von Merkels Wahrnehmungsmanagement gegen ihn zurückzuführen war.

Ihre ausgedehnte Scharade, in der sie vorgab, seine große strategische Vision zu teilen, war für Präsident Putin überzeugend genug, um seine Wachsamkeit fallen zu lassen, ihre Worte für selbstverständlich zu halten und davon auszugehen, dass sie dafür sorgen würde, dass Deutschland Kiew letztendlich dazu bringen würde, die Minsker Vereinbarungen vollständig umzusetzen. Hätte er sie der Unehrlichkeit verdächtigt, hätte er diesen Ansatz sicherlich schon viel früher aufgegeben, aber er fiel voll und ganz auf ihr Verhalten herein, da es seinem Vorurteil entsprach, sie sei die rationale Führerin einer Großmacht.

Dies erklärt, warum er so lange wartete, bevor er die Sonderoperation anordnete, da er aufrichtig darauf vertraute, dass sie seine große strategische Vision eines „Europas von Lissabon bis Wladiwostok“ teilte, für deren Verwirklichung ein dauerhafter Frieden in der Ukraine erforderlich war. Stattdessen war Merkel rücksichtslos bestrebt, Deutschlands jahrhundertelanges Komplott, die Kontrolle über Europa zu übernehmen, zu vollenden, ohne einen Schuss abzufeuern, was ihr Nachfolger Scholz in dem Manifest, das er gerade in der Zeitschrift Foreign Affairs veröffentlicht hat, geradezu zugegeben hat.

Es ist kein Zufall, dass Merkel kurz darauf ihre wahren Absichten bei der Teilnahme am Minsker Friedensprozess offenlegte, da es keinen Grund mehr gab, sich darüber bedeckt zu halten. Scholz ließ die Katze aus dem Sack, indem er mit Deutschlands hegemonialer Agenda prahlte, die er offen als von dem Wunsch getrieben bezeichnete, auf Bedrohungen zu reagieren, die seiner Meinung nach „ganz unmittelbar“ von Russland ausgingen. Da sie nichts zu verlieren hatte, nahm Merkel ihre Maske ab und zeigte Präsident Putin endlich ihr wahres Gesicht.

Es besteht kein Zweifel daran, dass er irgendwann vor dem Beginn der Sonderaktion seines Landes erkannte, dass sie ihn jahrelang getäuscht hatte, weshalb er Ende Februar diesen verhängnisvollen Schritt unternahm, aber jetzt ist es auch für die ganze Welt sichtbar geworden. Merkel war die einzige westliche Politikerin, der Präsident Putin aufrichtig vertraute, und das ist einer der Gründe, warum er die besagte Operation fast acht Jahre lang hinausgezögert hat, weil er letztlich die falsche Hoffnung hatte, dass sie den Frieden in der Ukraine sichern würde.

Die psychologischen Auswirkungen von Merkels Verrat

Nachdem sie so dreist zugegeben hat, sein Vertrauen missbraucht zu haben, indem sie sich damit brüstete, dass „Putin [die Ukraine] damals leicht hätte überrennen können“, wenn sie nicht beim Minsker Friedensprozess mitgespielt und ihn so dazu gebracht hätte, die Operation fast ein ganzes Jahrzehnt hinauszuzögern, ist es unwahrscheinlich, dass der russische Staatschef jemals wieder jemandem im Westen vertrauen wird. Diese psychologische Erkenntnis ist ein entscheidender Grund dafür, dass er zufällig am selben Tag, an dem das Interview abgesetzt wurde, erklärte, der Ukraine-Konflikt „könnte ein langwieriger Prozess sein“.

Ganz offensichtlich ist er sich jetzt darüber im Klaren, dass es sich hier wirklich um einen langwierigen Kampf um die Zukunft des globalen Systemwechsels handelt, obwohl Russland selbst im Falle eines militärischen Patt in der Ukraine strategisch noch gewinnen kann. Denn dieser Ausgang würde dazu führen, dass sich die von Indien vorangetriebenen multipolaren Prozesse weiter ausbreiten und damit den Verlauf der internationalen Beziehungen unwiderruflich verändern. An diesem Punkt des Neuen Kalten Krieges befindet sich Russland in einem defensiven Konflikt, aber die Zeit ist ausnahmsweise auf seiner Seite.

Präsident Putin weiß jetzt, dass jede Kampfpause nur eine Gelegenheit für beide Seiten sein wird, sich neu zu formieren, aufzurüsten und unweigerlich die Offensivoperationen wieder aufzunehmen, was bedeutet, dass das strategische Spielfeld jetzt ausgeglichen ist, da er endlich nach derselben Denkweise operiert wie seine Gegner schon seit Jahren. Dies wird seine Entschlossenheit bestärken, weiterhin alles zu tun, um den multipolaren Prozess zu beschleunigen, was in erster Linie den Erhalt der Kontrolllinie erfordert.

Putins neue große strategische Vision

In Verfolgung dieses unmittelbarsten Ziels würde Russland in der Tat seine Beteiligung an dem zuvor sabotierten Friedensprozess wieder aufnehmen, sofern bestimmte Bedingungen zumindest oberflächlich erfüllt sind, aber niemand sollte diese potenzielle Entwicklung als Signal für eine strategische Schwäche des Landes im Gegensatz zu früher interpretieren. Der Unterschied zwischen damals und heute besteht darin, dass Präsident Putin viele schmerzhafte Lektionen gelernt hat, so dass er sich seine Gesten des guten Willens nicht mehr ausnutzen lassen wird.

Während der Minsker Friedensprozess im Nachhinein nichts anderes war als ein Mittel zur Manipulation der Wahrnehmung von Präsident Putin, um ihn zur Zurückhaltung zu bewegen und so Kiew Zeit zu verschaffen, sich für eine letzte Offensive im Donbass zu rüsten, wird der Nachfolgeprozess nichts anderes sein als ein Mittel für den russischen Staatschef, Zeit zu gewinnen, damit sich multipolare Prozesse auf Kosten der Goldenen Milliarde des US-geführten Westens und seiner unipolaren Hegemonialinteressen weiter ausbreiten können.

Präsident Putins großes strategisches Ziel ist nicht mehr ein „Europa von Lissabon bis Wladiwostok“, sondern die Reform der internationalen Beziehungen in voller Partnerschaft mit den Ländern des gemeinsam von BRICS und SCO geführten Globalen Südens, dem Russland angehört, damit die Weltordnung demokratischer, gleicher und gerechter wird. Dies entspricht der Vision, die er in seinem Globalen Revolutionären Manifest dargelegt hat, auf dem er in den letzten beiden Saisons aufgebaut hat und das heute als inoffizielle Ideologie seiner Großmacht bezeichnet werden kann.

Abschließende Überlegungen

Kritiker mögen behaupten, dass Präsident Putins neue Sichtweise acht Jahre zu spät kam, aber spät ist immer besser als nie. Merkel manipulierte ihn jahrelang, bevor sie endlich mit ihrem Verrat aufräumte, was dem russischen Führer die schmerzliche Lektion erteilte, dass er nie wieder einem seiner westlichen Kollegen vertrauen kann. Stattdessen umarmt er jetzt enthusiastisch seine Großmachtkollegen im globalen Süden, insbesondere den indischen Premierminister Modi, der seine große strategische Vision einer multipolaren Zukunft teilt.

Der globale Systemwandel schreitet derzeit auf diesem Weg voran, aber er braucht noch Zeit, um unumkehrbar zu werden, was wiederum voraussetzt, dass Russland die Fäden in der Hand hält. Ob militärisch, politisch oder durch eine Kombination der beiden genannten Mittel – von Präsident Putin wird erwartet, dass er alles in seiner Macht Stehende tut, um Zeit zu gewinnen, damit sich diese von Indien vorangetriebenen multipolaren Prozesse weiter ausbreiten können.