Eine Haarspalterei beim Endgame

Paul Craig Roberts

Die Sorglosigkeit Washingtons und seiner europäischen Marionetten gegenüber der gefährlichen Situation, die sie mit Russland provozieren, ist erschreckend. Die westliche Welt wird jetzt von Menschen geführt, die deutlich gemacht haben, dass sie in ihrem Streben nach amerikanischer Hegemonie einen Atomkrieg riskieren werden. Das Böse hat in der westlichen Welt eindeutig gesiegt.

Wir stehen jetzt am Rande eines nuklearen Holocausts. Eine falsche Warnung vor einem nuklearen Angriff, von der man glaubt, dass sie wahr ist, könnte Russland dazu veranlassen, einen umfassenden nuklearen Angriff gegen die USA und Europa zu starten.

Falsche Warnsignale, die auf ankommende Atomwaffen hinweisen, gab es schon früher, aber sie wurden ignoriert, weil ein ausreichendes Maß an gegenseitigem Vertrauen erreicht worden war.

Nach zwei Jahrzehnten rücksichtsloser Provokationen gegen Russland, dem Bau von Raketenbasen an Russlands Grenzen in Polen und Rumänien, der Entschlossenheit der USA/NATO, Russland in der Ukraine zu besiegen, und der massiven antirussischen Propaganda anstelle diplomatischer Verhandlungen ist das Vertrauen nun zerstört.

Man beachte die provozierende Idiotie des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin, der Putins Warnung vor der extrem gefährlichen Situation als „russisches Säbelrasseln“ missversteht. Mit Vollidioten wie Austin, die Entscheidungen treffen, gibt es keine Chance, ein Armageddon zu vermeiden. Lloyd vertritt den Standpunkt, dass es Putin ist, der provokatives Verhalten vermeiden muss, nicht Washington.

Die ausdrückliche Bereitschaft Finnlands, Schwedens, Polens und Rumäniens, US-Atomwaffen in ihren Ländern zu akzeptieren, sowie die Fähigkeit der USA, vom Schwarzen Meer und der Ostsee aus Raketen gegen Russland abzufeuern, verstärken die Angst in Russland erheblich. Anders als zu Zeiten des Kalten Krieges hat Washington im 21. Jahrhundert Überstunden gemacht, um jegliches Vertrauen zu zerstören. Folglich reicht eine weitere falsche Warnung aus, um die Menschheit auszulöschen.

Wir stehen am Rande eines Atomkriegs, und wir haben keinen John F. Kennedy im Weißen Haus, der ihn verhindern könnte. Stattdessen haben wir wahnsinnige Neokonservative, die die US-Hegemonie um jeden Preis anstreben.

Putin sagte:

Die russische Nukleardoktrin basiert auf dem Konzept des „Abschusses bei Warnung“, das den Einsatz von Atomwaffen im Falle eines drohenden nuklearen Angriffs vorsieht, der von den Frühwarnsystemen erkannt wird: „Wenn das Frühwarnsystem ein Signal über einen Raketenangriff empfängt, starten wir Hunderte von Raketen, die unmöglich zu stoppen sind“, sagte er und lächelte. „Feindliche Raketensprengköpfe würden unweigerlich das Gebiet der Russischen Föderation erreichen. Aber auch vom Feind würde nichts übrig bleiben, denn es ist unmöglich, Hunderte von Raketen abzufangen. Und das ist natürlich ein Faktor der Abschreckung.“ Quelle

*

Paul Craig Roberts ist ein renommierter Autor und Akademiker, Vorsitzender des Institute for Political Economy, wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Dr. Roberts war früher Mitherausgeber und Kolumnist des Wall Street Journal. Er war stellvertretender Finanzminister für Wirtschaftspolitik während der Reagan-Regierung. Er schreibt regelmäßig für Global Research.