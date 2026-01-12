Sensationelle neue Erkenntnisse: Höherer Erwärmungstrend zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellt die Rolle von menschengemachtem CO₂ ernsthaft infrage

Chris Morrison

Kürzlich veröffentlichte bemerkenswerte Forschungsergebnisse, die über 42 Millionen globale Temperaturaufzeichnungen von nahezu 1.000 Messstationen analysierten, haben erhebliche Zweifel an dem behaupteten Zusammenhang zwischen Kohlendioxidemissionen und steigenden Temperaturen aufgeworfen. Die umfangreiche statistische Arbeit sammelte Daten aus der Zeit vor 1900 bis 2024 und stellte nach Bereinigung um wachsende unnatürliche städtische Wärmeeffekte einen jährlichen Erwärmungstrend von 0,0054 °C fest. Was an dieser wichtigen Analyse besonders aufschlussreich ist, ist die klare Entkopplung zwischen dem Anstieg anthropogenen CO₂ und der stärksten Erwärmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Industrialisierung auf relativ wenige Länder beschränkt war.

Die jährlichen 0,0054 °C entsprechen einer Erwärmung von etwas mehr als 0,8 °C während der industriellen Ära und liegen unter den Behauptungen von deutlich über 1 °C aus anderen, oft politisierten Quellen. Die Entkopplung vom CO₂ zeigt sich in langsamerer Erwärmung und sogar Abkühlungsphasen in den letzten 125 Jahren, während die Emissionen dieses Spurengases in der Atmosphäre weiter anstiegen. Die Ergebnisse der Arbeit sind unten tabellarisch dargestellt:

Die größte Erwärmung über einen Zeitraum von 42 Jahren trat zwischen 1899 und 1940 auf, als die kumulativen CO₂-Emissionen lediglich 139,6 Milliarden Tonnen betrugen. Die folgende Periode von 1941 bis 1982 verzeichnete eine durchschnittliche jährliche Abkühlung von –0,013 °C, was damals weitverbreitete Befürchtungen einer neuen Eiszeit auslöste – trotz eines 3,3-fachen Anstiegs der kumulativen CO₂-Emissionen. Von 1983 bis 2024 lag die durchschnittliche jährliche Erwärmung bei 0,017 °C und damit unter der Erwärmung bis 1940, als die CO₂-Konzentrationen 8,7-mal niedriger waren. Bei der Betrachtung dieser Zahlen ist festzuhalten, dass die Annahme, der Mensch verursache den Großteil des Klimawandels, eine Hypothese ist – mit anderen Worten eine Meinung, eine Vermutung, der durch Computermodelle auf Basis des aktuellen oder selektiven Wissensstandes eine unbegründete Glaubwürdigkeit verliehen wird. Politische Eingriffe zur Förderung der Netto-Null-Fantasie tragen wenig zur Erweiterung des tatsächlichen Wissensstands bei.

Diese Muster passen selbstverständlich schlecht zur „feststehenden“ politischen Ansicht, dass steigendes CO₂ aus der Nutzung von Kohlenwasserstoffen der Haupttreiber der jüngsten globalen Erwärmung sei. Tatsächlich passen sie überhaupt nicht zur jüngsten, lächerlichen pseudowissenschaftlichen Behauptung des britischen Met Office, wonach seine „schnelle Attributionsstudie“ gezeigt habe, dass menschengemachter Klimawandel die rekordhohe Jahresmitteltemperatur des Vereinigten Königreichs im Jahr 2025 etwa 260-mal wahrscheinlicher gemacht habe. Ein Rekord, wohlgemerkt, von sechs Hundertstel Grad Celsius, gewonnen aus einem weitgehend „müllhaften“ Messnetz, das durch massive, unnatürliche und unkorrigierte Wärmeeinflüsse im Wesentlichen unbrauchbar ist.

Nicht nur werden kaum – wenn überhaupt – Anpassungen für urbane Wärmeverfälschungen vorgenommen, sondern globale Temperaturdatensätze, die eine Erwärmung von bis zu 1,3 °C über das Industriezeitalter hinweg propagieren, werden häufig rückwirkend nach oben korrigiert. GISS, Teil der NASA, erhöhte die vergangene Erwärmung von Januar 1915 bis Januar 2000 von 0,45 °C auf 0,67 °C, ein massiver Anstieg um 49 %. HADCRUT wird vom britischen Met Office betrieben, das einst ein Papier über die unbequeme Temperatur-„Pause“ von 1998 bis 2013 veröffentlichte. Leider überlebte diese Pause die erheblichen rückwirkenden Erwärmungskorrekturen nicht – ist jedoch im präzisen Satellitendatensatz weiterhin sichtbar.

Zyniker haben schon beobachtet, dass es in globalen Temperaturdatensätzen mehr Tricksereien gibt als Geigen im Notenschrank der Royal Philharmonic.

In der realen wissenschaftlichen Welt stammt diese neue Analyse historischer Temperaturdaten vom Dr. Bibek Bhatta. Er arbeitet an der Queen’s University in Belfast, seine Forschungsschwerpunkte liegen in Energiepolitik, Finanzen und Klima, mit Fokus auf der Nutzung von Big Data, um verborgene Muster und systemische Fehlanpassungen aufzudecken. In seiner jüngsten Arbeit argumentiert Dr. Bhatta, dass akademische Forscher dem Konzept der anthropogenen globalen Erwärmung (AGW) mit einer gewissen Vorsicht begegnen sollten.

„Anstatt AGW als feststehende Tatsache zu behandeln, sollten Wissenschaftler aller Fachrichtungen ermutigt werden, die bestehenden Unsicherheiten anzuerkennen“, sagte er. Beim Aufbau von Modellen oder Theorien, die CO₂ als primären Treiber des Wetterwandels annehmen, sollten sie beachten, dass „empirische Belege für diesen direkten Zusammenhang weiterhin Gegenstand von Debatten sind“.

In einem früheren Abschnitt seiner Arbeit geht Bhatta auf die weitgehend widerlegte Behauptung eines 97-prozentigen Konsenses unter Wissenschaftlern zur AGW ein. Diese Behauptung entstand aus einer angeblichen Untersuchung von fast 4.000 Veröffentlichungen über einen Zeitraum von 21 Jahren, was im Durchschnitt eine neue Arbeit alle zwei Tage bedeuten würde. Dies deute eher auf eine Herdenmentalität als auf eine Vielzahl unabhängiger Beweise hin, kommentiert Bhatta.

„Wenn ein starkes empirisches Beweisstück für AGW existierte, wäre eine derart repetitive Bestätigung unnötig“, argumentiert er. Vielleicht ist Dr. Bhatta zu höflich, um hinzuzufügen, dass die 97-Prozent-Zahl – ebenso wie die spätere 99-Prozent-Behauptung – größtenteils ohnehin fabriziert war.

Dr. Bhattas Arbeit mit großen meteorologischen Datensätzen ist faszinierend. Er präsentiert seine Ergebnisse über mehrere Zeiträume hinweg; vollständige Details und Methodik finden sich im oben verlinkten Originalpapier. Sein Ziel ist einfach: zu untersuchen, ob die von tatsächlichen Wetterstationen aufgezeichneten globalen Erwärmungstrends „hauptsächlich“ menschlichen CO₂-Emissionen zugeschrieben werden können. Seine Arbeit reiht sich in eine lange Linie von Forschungen ein, die ein realistischeres Bild des sich ständig wandelnden Klimas der Vergangenheit zeichnen wollen – zu Zeiten, in denen die CO₂-Konzentrationen deutlich höher waren und kein offensichtlicher Zusammenhang mit lokalen oder globalen Temperaturveränderungen bestand. Solche Arbeiten, die in den meisten wissenschaftsfeindlichen Mainstream-Medien faktisch verbannt sind, untersuchen die Rolle natürlicher Wettervariabilität und die mögliche „Sättigung“ von Gasen mit erwärmenden atmosphärischen Eigenschaften.

Insgesamt wurden 105 Millionen globale Temperaturaufzeichnungen aus dem Global Historical Climatology Network heruntergeladen. Nach umfangreicher Bereinigung umfasste die endgültige Stichprobe rund 42 Millionen Messungen mit kontinuierlichen Daten ab mindestens 1900. Alle Datensätze enthielten tägliche Maximal- und Minimaltemperaturen und stammten von 992 Stationen in 29 Ländern. Die Daten zu jährlichen menschlichen CO₂-Emissionen wurden von Our World in Data übernommen. Zur Anpassung an urbane Wärmeeffekte wurden Satellitendaten genutzt, die den Urbanisierungsgrad innerhalb eines 10-km-Radius abbilden. Vergleichbare Arbeiten wurden von anderen Forschern durchgeführt, die den Einfluss urbaner Wärme auf Lufttemperaturmessungen schätzen wollten. Wie die Tabelle zeigt, betrug die jährliche Erwärmung für 1983–2024 0,0167 °C, verglichen mit 0,0209 °C, wenn urbane Wärmeverfälschungen nicht berücksichtigt werden. Liebhaber der „heißestes Jahr aller Zeiten“-Behauptungen des Met Office sollten diese Zahlen zur Kenntnis nehmen.

Abschließend stellt Dr. Bhatta fest, dass seine Ergebnisse ernsthafte Fragen zu den etablierten Annahmen über die Auswirkungen von CO₂-Emissionen auf die globale Erwärmung aufwerfen. Während der Weltklimarat (IPCC) „zweifelsfrei“ behauptet, der Mensch habe die globale Erwärmung verursacht, so führt er aus, „liefert die hier präsentierte empirische Evidenz keine Unterstützung für eine derart einfache Beziehung“.