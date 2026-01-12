Trump zeigt uns, wer wir sind

Robert C. Koehler

In der Ära Donald Trump – Gott sei Dank! – ist so vieles möglich, was sich vorher niemand auch nur vorstellen konnte. Zum Beispiel ist nicht nur der „große Hannibal Lecter“ wieder zum Leben erwacht, er könnte sogar Trumps Kabinett beitreten.

Nun ja, das ist nur eine Vermutung, aber warum nicht? Ich denke, er würde perfekt hineinpassen. Was ich damit sagen will: „Hier ist etwas im Gange. Was genau, ist noch unklar …“ Es ist nicht einfach nur so, dass Trump einzigartig (sprich: einzigartig verrückt) ist. Das ist er definitiv, aber er ist auch durch und durch Amerikaner. Unter seiner Führung liegt unsere politische Struktur nackt und bloßgestellt da, ihrer politischen Korrektheit beraubt. Der Kaiser ist nackt! Plötzlich können wir das nicht mehr ignorieren.

Tatsächlich können wir uns selbst nicht mehr ignorieren. Wie der Psychologe John Gartner betont hat, ist Trump nicht nur ein bösartiger Narzisst, sondern – wie seine zweite Amtszeit deutlich gezeigt hat – gleitet er immer tiefer in die Demenz ab. Dennoch unterstützen ihn weiterhin Menschen – genug, um ihm Wahlsiege zu ermöglichen. Warum?

Weil, so Gartner, „er ihre gemeinsamen Feinde angreift. Eine Figur wie Hitler übt eine psychologische Anziehungskraft aus. Wer sich machtlos fühlt, fühlt sich durch jemanden, der seine vermeintlichen Feinde auf strafende Weise attackiert und ihnen das Gefühl gibt, mächtig zu sein und das Recht zu haben, zu dominieren, wieder ermächtigt.“

Ich möchte hinzufügen, dass diese „Feinde“ möglicherweise einfach aus dem Nichts heraufbeschworen wurden … eine Gruppe, von der seine Anhänger gar nichts wussten. Doch der Machthaber hat sie zu Feinden erklärt und sie damit faktisch erschaffen. Entscheidend ist nicht, dass eine lange verachtete Gruppe bekommt, was sie „verdient“, sondern dass ihre machtlosen Anhänger nun jemanden haben, den sie zu dominieren glauben.

Und ja, Trump dreht sozusagen völlig durch und greift diverse Feinde an. Wie Brett Wilkins auf Common Dreams schreibt:

„Präsident Donald Trump – der sich selbst als ‚kriegsfeindlichsten Präsidenten der Geschichte‘ bezeichnet – hat nun die Bombardierung von mehr Ländern angeordnet als jeder andere Präsident zuvor. US-Streitkräfte führten am Weihnachtstag Angriffe auf mutmaßliche IS-Kämpfer durch, die laut Weißem Haus Christen in Nigeria töteten. …

Neben Nigeria hat Trump – der behauptet, einen Friedensnobelpreis zu verdienen – seit 2017 auch die Bombardierung von Afghanistan, Iran, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia, Syrien und Jemen sowie von Booten angeordnet, die angeblich Drogen in der Karibik und im Pazifik transportierten.“ Trump hat außerdem Kriegsschiffe und Tausende US-Soldaten in der Nähe von Venezuela stationiert, das das nächste Land werden könnte, das von einem Präsidenten angegriffen wird, der mit dem Versprechen „Frieden durch Stärke“ Wahlkampf geführt hat.

Doch diese „Führung“ ist alles andere als beispiellos. Wie der palästinensisch-amerikanische Komiker Sammy Obeid in einem Comedy-Programm fragt, das deutlich sachlicher ist als die Berichterstattung in den offiziellen Medien: Was ist Terrorismus eigentlich, dieses Ding, das wir seit Jahrzehnten so hartnäckig zu bekämpfen versuchen? Um das herauszufinden, schlug er die Definition nach: Terrorismus ist „die Anwendung von Gewalt zur Erreichung eines politischen Ziels“.

Ähm … Amerika selbst ist anscheinend der größte Terrorist aller Zeiten! Oder zumindest ganz weit oben auf der Liste. Neben dem Vietnamkrieg – mit Millionen Toten – gibt es den angeblichen Krieg gegen den Terror, der von George W. Bush begonnen, von Barack Obama fortgeführt und schließlich von Joe Biden beendet wurde.

Laut dem „Costs of War Project“ der Brown University: „Schätzungsweise über 940.000 Menschen wurden zwischen 2001 und 2023 durch direkte Kriegsgewalt nach dem 11. September im Irak, in Afghanistan, Syrien, Jemen und Pakistan getötet. Davon waren mehr als 412.000 Zivilisten. Die Zahl der Verwundeten und Erkrankten infolge der Konflikte ist weitaus höher, ebenso wie die Zahl der Zivilisten, die ‚indirekt‘ durch die Zerstörung von Wirtschaft, Gesundheitssystemen, Infrastruktur und Umwelt durch die Kriege ums Leben kamen.“ Schätzungsweise 3,6 bis 3,8 Millionen Menschen starben indirekt in den Kriegsgebieten nach dem 11. September, wodurch die Gesamtzahl der Todesopfer auf mindestens 4,5 bis 4,7 Millionen anstieg – Tendenz steigend.

Man könnte sagen, Trump bringt die Dunkelheit all dessen ans Licht. Gehört Krieg nicht genau dorthin – in die schonungslose öffentliche Debatte? Der größte Feind des Friedens ist vielleicht die kollektive Rechtfertigung und Abstraktion des Krieges durch den politischen und medialen Komplex, zusammen mit den Finanzströmen, die ihn ermöglichen. Das ist unsere nationale Infrastruktur. Trump entlarvt sie, nicht absichtlich, sondern mit einer bissigen, kindlichen Ehrlichkeit, gepaart mit einer gewissen Demenz.

„Terrorismus ist die Anwendung von Gewalt zur Erreichung eines politischen Ziels.“ Der „Krieg“ gegen den Terror, die Überwindung des Terrors – die Transformation der Menschheit, des Planeten Erde – beginnt damit, dass wir uns selbstkritisch betrachten und uns für Weiterentwicklung entscheiden. Wenn wir uns weigern, bekommen wir Donald Trump.