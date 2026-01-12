Huawei führt die 5.5G-Technologie ein: Erweiterte Realität, Automatisierung und fortschrittliche KI ebnen den Weg für 6G

Von The WinePress

Der folgende Bericht wurde erstmals am 4. Juli 2024 auf winepressnews.com veröffentlicht.

Das chinesische Technologie- und Telekommunikationsunternehmen Huawei hat still und leise seine sogenannte „5.5G“-Technologie vorgestellt, eine Untergruppe einer generationsübergreifenden Technologieeinführung, bevor die Welt schließlich 6G erreicht.

Im Wesentlichen läutet 5.5G Augmented-Reality- und Metaverse-Technologien ein, die mit komplexen KI-Systemen gekoppelt sind und von diesen angetrieben werden. Dies ermöglicht Echtzeitanalysen über Smart Grids und die Automatisierung von Fabriken und Arbeitsabläufen. Dadurch werden schnellere Streaming- und Download-Geschwindigkeiten ermöglicht, beispielsweise das nahtlose Streamen von Inhalten in 4K-Qualität.

Tamas Boday, 5G-Lösungsexperte bei Huawei, merkte außerdem an, dass das Unternehmen einen „digitalen Zwilling“ von allem erstellt. IBM definiert einen digitalen Zwilling als „eine virtuelle Darstellung eines Objekts oder Systems, die ein physisches Objekt genau widerspiegeln soll. Er umfasst den gesamten Lebenszyklus eines Objekts, wird anhand von Echtzeitdaten aktualisiert und nutzt Simulationen, maschinelles Lernen und Schlussfolgerungen, um Entscheidungen zu unterstützen.“

Ronald van Loon, CEO und Principal Analyst bei Intelligent World und Partner von Huawei, fasste den Übergang zu 5.5G in einem LinkedIn-Artikel zusammen. Er schrieb:

Nachdem wir den transformativen Einfluss der 5G-Technologie auf die Gestaltung unserer globalen Landschaft miterlebt haben, stehen wir nun an der Schwelle zu ihrem nächsten evolutionären Meilenstein: 5.5G. Vor kurzem hatte ich die Ehre, eine Podiumsdiskussion auf dem Mobile World Congress in Barcelona mit dem Titel „5.5G Is Now, Building an Intelligent World Together” zu moderieren, bei der ich einen Dialog mit Pionieren der Branche über die bevorstehende Revolution in der Telekommunikation moderierte. Dieser bahnbrechende Fortschritt wird unser Verständnis von Konnektivität, Geschwindigkeit, Latenz und Effizienz verändern und beispiellose Standards für digitale Innovationen in verschiedenen Branchen setzen. Aus meiner einzigartigen Perspektive als Partner von Huawei konnte ich die Diskussion auf Bereiche lenken, die sich auf die überzeugendsten Funktionen von 5.5G, Anwendungsfälle für Verbraucher und B2B, die das Potenzial von 5.5G hervorheben, sowie potenzielle Herausforderungen konzentrierten, die noch bewältigt werden müssen.

Die Leistungsfähigkeit von 5.5G

Die 5.5G-Technologie befindet sich zwar noch in der Entwicklungsphase, baut jedoch auf dem soliden Fundament von 5G auf. Sie zielt darauf ab, alle Aspekte der Netzwerkleistung zu verbessern, darunter Download-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s vom Internet zu Geräten sowie Upload-Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s von Geräten zum Internet. Am beeindruckendsten ist vielleicht, dass 5.5G voraussichtlich die Konnektivität von bis zu 100 Milliarden Geräten unterstützen wird und damit den Weg für Smart Cities, automatisierte Industrien und fortschrittliche Anwendungen des Internets der Dinge (IoT) ebnet.

Während unserer Diskussion haben wir uns mit den erwarteten Hauptmerkmalen von 5.5G befasst, wie z. B. Massive Machine Type Communications (mMTC), Ultra-Reliable Low-Latency Communications (URLLC) und integrierte Sensorfunktionen, die eine zehnfache Verbesserung der Latenz, Positionsgenauigkeit und Zuverlässigkeit versprechen. Diese Verbesserungen sind entscheidend für die Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungsfällen für Verbraucher und B2B.

Auswirkungen auf Verbraucher

Für Verbraucher eröffnet 5.5G eine Welt voller Möglichkeiten, darunter Ultra-HD-Video-Streaming, immersive Augmented-, Virtual- und Extended-Reality-Erlebnisse, fortschrittliche IoT-Geräte für Smart Homes, hochwertige Videoanrufe und Wearables für die Gesundheitsüberwachung. Die integrierten Sensorfunktionen der Technologie könnten Smart-City-Anwendungen revolutionieren, beispielsweise durch die Verbesserung des Straßenverkehrs und die Ermöglichung von autonomem Fahren mit minimalem menschlichem Eingriff.

Auswirkungen auf den B2B-Bereich

Im B2B-Bereich wird 5.5G durch verbesserte industrielle Automatisierung und die Möglichkeit smarterer, effizienterer Netzwerke, die durch KI-Integration ermöglicht werden, ganze Branchen verändern. Dies bedeutet auch die Möglichkeit, hochpräzise und flexible Fertigungsprozesse, Fernversorgung im Gesundheitswesen, Smart Grids für das Energiemanagement, immersive Schulungen und verbesserte Lieferketten- und Logistiklösungen zu ermöglichen. Die Schaffung anpassbarer virtueller Netzwerke durch verbesserte Network-Slicing-Fähigkeiten wird maßgeschneiderte Dienste ermöglichen, die spezifischen Geschäftsanforderungen gerecht werden.

Das 5.5G-Ökosystem

Die Diskussion hob auch die Entwicklung eines 5.5G-Ökosystems hervor und betonte die Rolle des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) bei der Festlegung zukünftiger Spezifikationen und dem Übergang zu 6G. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Bedeutung eines einheitlichen Ansatzes für die Entwicklung und Implementierung dieser fortschrittlichen Technologien.

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Der Weg zur vollständigen Ausschöpfung des Potenzials von 5.5G ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Die Aufrüstung bestehender Netzwerke auf 5.5G-Standards erfordert erhebliche Investitionen in neue Infrastruktur. Die Verfügbarkeit und Verwaltung von Frequenzen, Energieeffizienz, Sicherheit und Datenschutz, Interoperabilität und Standards sowie der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften gehören zu den wichtigsten Hürden, die es zu überwinden gilt. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich die digitale Kluft vergrößert und es zu Ungleichheiten beim Zugang zu fortschrittlichen Diensten zwischen städtischen und ländlichen Gebieten kommt.

Trotz dieser Herausforderungen sind die Aussichten für 5.5G äußerst vielversprechend. Die Podiumsdiskussion endete mit einer optimistischen Note und dem Konsens, dass die Vorteile von 5.5G – wie verbesserte Konnektivität, Geschwindigkeit und Effizienz – die Hindernisse bei weitem überwiegen. Das Potenzial dieser Technologie, Innovationen und Transformationen in verschiedenen Branchen voranzutreiben und die Lebensqualität der Menschen weltweit zu verbessern, ist immens. Die Grundlage für eine erfolgreiche Einführung ist der Aufbau von Vertrauen in die 5.5G-Technologie, indem alle Beteiligten über die Möglichkeiten, Risiken, erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fachkenntnisse informiert werden, die für eine erfolgreiche Einführung erforderlich sind.

Je mehr wir die Möglichkeiten von 5.5G verstehen, desto klarer wird, dass es eine entscheidende Rolle beim gemeinsamen Aufbau einer intelligenten Welt spielen wird. Die Zusammenarbeit von Branchenführern, Organisationen und Regierungen wird entscheidend sein, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial dieser transformativen Technologie auszuschöpfen.