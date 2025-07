Seymour Hersh: Das Ende für Zelensky?

Im Herbst 2023 gab der ukrainische General Valerii Zaluzhnyi, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, ein Interview mit dem Wirtschaftsmagazin und erklärte, der Krieg mit Russland sei zu einer „Pattsituation“ geworden. Es dauerte drei Monate, bis Präsident Volodymyr Zelensky ihn entließ. Der General, der in der Ukraine die beliebteste Person des öffentlichen Lebens ist, wurde einen Monat später zum Botschafter in London ernannt und hat dort mit Auszeichnung, wenn auch im Stillen, gedient.

Zaluzhnyi wird jetzt als der glaubwürdigste Nachfolger von Zelensky angesehen. Mir wurde von sachkundigen Beamten in Washington gesagt, dass er diesen Posten innerhalb weniger Monate übernehmen könnte. Zelensky steht auf einer kurzen Liste für das Exil, falls sich Präsident Donald Trump dazu entschließt, die Entscheidung zu treffen. Sollte sich Zelensky weigern, sein Büro zu verlassen, was sehr wahrscheinlich ist, sagte mir ein beteiligter US-Beamter: „Er wird mit Gewalt gehen. Der Ball liegt in seinem Feld.“ Viele in Washington und in der Ukraine sind der Meinung, dass der eskalierende Luftkrieg mit Russland bald beendet werden muss, solange es noch eine Chance gibt, eine Einigung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erzielen.

Es gibt Hinweise darauf, dass Zelensky weiß, was auf ihn zukommt. Er hat gerade drei Beamte versetzt oder entlassen: den Verteidigungsminister, den Premierminister und den Botschafter in den Vereinigten Staaten. Wie mir der US-Beamte sagte: „Zelensky beginnt, die Gefahrensignale zu lesen.“

Was als Nächstes passiert, so fügte der Beamte hinzu, insbesondere in Bezug auf politische Gewalt in Kiew und anderswo, hängt weitgehend davon ab, „inwieweit die Bevölkerung an dem Punkt angekommen ist, an dem sie keine andere Wahl mehr sieht. Zelensky wird nicht freiwillig gehen – nur mit den Füßen voran.“ Hierin liege eine interne Debatte in den USA. Die kluge Seite sage: Lasst die Ukrainer das unter sich regeln, ohne dass sich die CIA einmischt, um das Geschäft abzuschließen. Bislang sei der gesunde Menschenverstand leitend für die Politik. Aber einige ungenannte Führungspersönlichkeiten seien ungeduldig, und das werde Zeit brauchen – mehr als fünfzig Tage.

Ich weiß nicht, wie Trump all das sieht. Der Präsident hat seine Haltung gegenüber Russland öffentlich verschärft und erklärte nach einem Treffen mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte Anfang dieser Woche gegenüber der Presse, Putin habe „viele Leute getäuscht“ – darunter einige frühere US-Präsidenten – „aber mich hat er nicht getäuscht.“ Es würden weitere US-Waffen in die Ukraine geschickt, sagte er, um deren Fähigkeit zu stärken, tief in russisches Gebiet zu schlagen.

Russlands offizielle Reaktion auf Trumps Äußerungen war die Anerkennung ihrer Ernsthaftigkeit, wobei einige davon persönlich an Putin gerichtet seien. Andere Beamte machten deutlich, dass Russland seine Angriffe auf Kiew und andere Orte mit zunehmender Intensität fortsetzen werde.

Paul Sonne, Auslandskorrespondent der New York Times, schrieb, dass Russland von Trumps neuer harter Linie offenbar „nicht erschüttert“ sei. Er merkte an, dass viele russische Kommentatoren „in Frage stellten, ob Herr Trump wirklich einen Kurswechsel vollzogen habe und voll hinter der Ukraine stehe.“ Ich habe hier erfahren, dass Trump noch immer verärgert über Zelensky ist, weil dieser letzten Winter bei einem katastrophalen Staatsbesuch in Washington seine üblichen Kampfkleider trug. Trump soll ihn spöttisch als jemand beschrieben haben, der im „Schlafanzug“ ins Weiße Haus kam.

Währenddessen konnte ich nicht in Erfahrung bringen, ob Putin über das US-Vorhaben, Zelensky zu stürzen, informiert ist, aber ich habe erfahren, dass Zaluzhnyi eine Arbeitsbeziehung mit Valery Gerasimov, dem Generalstabschef der russischen Streitkräfte und Putin-Vertrauten, unterhält. Gerasimov, wie ich bereits geschrieben habe, war einer der wenigen, die im Voraus wussten, dass Zaluzhnyi dem Economist mitteilen würde, dass der Krieg in einer Pattsituation stecke.

Ich erhielt neue russische Opferzahlen, basierend auf sorgfältig ausgewerteten Schätzungen des US-amerikanischen und britischen Geheimdienstes, die zeigen, dass Russland seit Kriegsbeginn im Frühjahr 2022 zwei Millionen Verluste erlitten hat – fast doppelt so viele wie die derzeit öffentlich bekannten Zahlen. „Putin hat keine Angst, die Macht zu verlieren, aber er verliert an Popularität“, sagte der US-Beamte. „Und Donald Trump ist Zelenskys Lieferant – der Einzige, der den Ukraine-Krieg am Laufen halten kann. Wer hat die wirkliche Macht? Es ist nicht Zelensky. Seine einzige Lebensader sind die USA. Trump fragt: ‚Wie bringen wir die Nichtsnutze dazu aufzuhören?‘ Er glaubt, er ist der Einzige, der den Deal machen kann.“

„Die Botschaft an Putin lautet: Du kannst immer noch behaupten, gewonnen zu haben“, wenn Zelensky ersetzt wird.

Die russischen Kampfverluste gelten in Washington, so wurde mir gesagt, als Schlüsselmotiv für den Wunsch, eine neue Führung in der Ukraine zu installieren, um ernsthafte Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu beginnen – angesichts Putins Verachtung für Zelensky und der Gefahr einer Eskalation. Die Verluste lagen im vergangenen Herbst bei nur zwanzig pro Monat, als Putin auf das Ergebnis der US-Wahlen wartete. „Als Trump gewann“, sagte man mir, organisierte die russische Führung eine Frühjahrsoffensive, „um so viel Territorium wie möglich zu erobern“, bevor eine neue Runde erwarteter Friedensgespräche mit der Ukraine beginnt.

Das Ergebnis war kläglich. Die Offensive kam nur ca. 193 km über das Gebiet hinaus, das Russland bereits kontrollierte. Dieser Zugewinn, bei hohen Verlusten, war von minimaler Bedeutung, wurde mir gesagt: „nur Ackerland, keine befestigten Städte oder strategischen Kommunikationszentren.“ Die monatlichen Verluste beliefen sich bis Mai auf 380. Die Gesamtzahl beträgt jetzt zwei Millionen. Am wichtigsten, betonte der Beamte, sei, wie diese Zahl zustande kam: Alle bestausgebildeten regulären Armeesoldaten – ersetzt durch ahnungslose Bauern. Alle erfahrenen Offiziere und Unteroffiziere – tot. Alle modernen Panzer und Kampfgeräte – Schrott. Das sei nicht tragbar.

Der US-Beamte fuhr fort: „Nach dem Debakel der Offensive wandte Putin die Strategie des ‚London Blitz‘ an. Die Briten waren unter Winston Churchill standhaft – aber die Einwohner von Kiew nicht so sehr unter Zelensky.“

„Die Ukrainer haben jetzt sechzig Verluste pro Quadratmeile des Vormarsches zu beklagen – zahlenmäßig tragbar, aber die verbliebenen Kräfte sind größtenteils ehemalige Wehrdienstverweigerer, die erst kürzlich eingezogen wurden.“

Auf die Frage, ob einige europäische Staaten einen Führungswechsel in der Ukraine energisch ablehnen würden, sagte der US-Beamte voraus, dass „niemand in Europa sein Landleben und seine Wochenenden in Paris opfern wird, um Zelensky zu unterstützen. Die Europäer werden alle mitmachen.“ Der Beamte erinnerte mich verächtlich daran, dass Europa darauf bestand, der ukrainischen Luftwaffe F-16-Kampfflugzeuge amerikanischer Bauart und eine zusätzliche Ausbildung in Rumänien und Dänemark zur Verfügung zu stellen, um Englisch zu lernen und dann zu lernen, sie zu fliegen. Die Flugzeuge waren ein totaler Reinfall, sagte er: „Die ukrainischen Piloten haben gelernt, wie man startet – aber sie wissen nicht, wie man landet.“