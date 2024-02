Seymour Hersh: Es ist Bibis Krieg – Aber nicht nur sein Krieg

Als langjähriger Reporter für nationale Sicherheit bin ich in den vergangenen fünf Jahrzehnten oft nach Israel gereist, um über Themen zu berichten, die von der Bombardierung falscher Ziele bis zu politischen Auseinandersetzungen mit dem Weißen Haus reichen. Ich habe gelernt, dass frisch pensionierte Generäle der israelischen Luftwaffe oft die besten Quellen sind, wenn es darum geht, die Wahrheit herauszufinden. Meine amerikanischen Quellen, von denen einige noch im aktiven Dienst stehen, haben die Fähigkeiten und die Integrität der Offiziere, die die israelische Luftwaffe führen, in den höchsten Tönen gelobt. In den Vorstadthäusern außerhalb Tel Avivs kann man viel Klartext reden – natürlich immer hinter vorgehaltener Hand.

Als die rechtsgerichtete israelische Regierung im vergangenen Sommer versuchte, die Macht des Obersten Gerichtshofs zu beschneiden, unterschrieben mehr als tausend Mitglieder der Luftwaffenreserve, darunter 235 Kampfpiloten, einen Brief, in dem sie erklärten, dass sie ihren Dienst verweigern würden, sollte Premierminister Benjamin Netanjahu auf der Umsetzung des bevorstehenden Plans bestehen. Die New York Times zitierte einen Brigadegeneral der Reserve-Luftwaffe, Ofer Lapidot, in einem Radiointerview mit den Worten: „Wenn wir am Rande des Abgrunds stehen – oder das Land verlieren, für das wir gekämpft haben – ist der Vertrag gebrochen“.

Seit dem 7. Oktober haben sich die israelischen Piloten nicht mehr öffentlich beklagt. In den vergangenen vier Monaten waren sie an dem beteiligt, was im Militärjargon „Truthahnschießen“ genannt wird: Tausende Einsätze über dem Gazastreifen, ohne Flugabwehr und ohne die Möglichkeit, militärische von zivilen Zielen zu unterscheiden. Diese Bombardierungen waren hauptverantwortlich für den Tod und die Verletzung von inzwischen fast 100.000 Palästinensern, darunter viele Kinder. Wie viele Kämpfer der Hamas in dieser Zahl enthalten sind, ist nicht bekannt.

Es ist nicht bekannt, dass sich ein Pilot der israelischen Luftwaffe öffentlich oder privat gegen die bis heute andauernden Bombardierungen ausgesprochen hätte. Israel und die USA haben die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, der sich mit der Rechtmäßigkeit der israelischen Reaktion befasst, nicht anerkannt.

Israel, das weltweit für seine weitverbreiteten Demonstrationen zur Unterstützung eines starken Obersten Gerichtshofs bewundert wird, wurde bei der UN-Debatte in dieser Woche von seinem Botschafter Gilad Eilan vertreten, der das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das die Flüchtlinge im Gazastreifen mit Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern versorgt, beschuldigte, eine „terroristische Organisation“ zu sein. In Gaza, so sagte er, „ist die Hamas die UNO und die UNO ist die Hamas“.

In den Wochen nach dem 7. Oktober gab es eine Zeit, in der mit Unterstützung amerikanischer Berater erwogen wurde, die Hamas-Führung wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen, anstatt den Gazastreifen vollständig zu bombardieren, was damals von der rechten Führung befürwortet wurde. Ein anderer Vorschlag, der sich an der Verbannung von Yassir Arafats Fatah-Bewegung nach Tunis 1982 orientierte, hätte die Ausweisung der Hamas-Führung im Austausch für die Freilassung aller Geiseln vorgesehen. Stattdessen entschied sich die israelische Regierung für eine umfassende Bombardierung, verbunden mit dem Versprechen des Mossad, alle im Ausland lebenden Hamas-Führer innerhalb eines Jahres zu ermorden.

Der anhaltende Luftkrieg im Gazastreifen mit seiner impliziten Idee der kollektiven Bestrafung war von Anfang an Bibis Krieg, und er bleibt sein schärfster Fürsprecher. Offiziere der Luftwaffe, denen Israels Verfassung wichtig genug war, um im Frühjahr und Sommer zu protestieren, bombardieren jetzt routinemäßig zivile Ziele, ohne Bedauern zu äußern oder Fragen zu stellen – zumindest nicht öffentlich. Netanyahu hat deutlich gemacht, dass er nicht mehr an einem Gefangenenaustausch oder an Gesprächen über ein Ende des Krieges mit der Hamas interessiert ist: Er will die Hamas tot sehen, mitsamt ihren Führern, und sie soll verschwinden. Und er hat die große Mehrheit der Israelis hinter sich, einschließlich des Militärs und der einst verachteten extremen Rechten. Bibi glaubt, dass US-Präsident Joe Biden weiterhin amerikanische Bomben und andere Waffen liefern und sein Veto gegen jede Waffenstillstandsresolution in den Vereinten Nationen einlegen muss. In beiden Punkten hat Biden bisher nachgegeben. (Eine dritte Resolution dieser Art im Sicherheitsrat wurde gestern von der US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield, die offensichtlich auf Anweisung Bidens handelte, mit einem Veto belegt). Vertreter des Weißen Hauses wie Außenminister Antony Blinken haben einige verwirrende Erklärungen über die Notwendigkeit eines Waffenstillstands und eines Gefangenenaustauschs abgegeben, aber solche Verhandlungen sind zum Scheitern verurteilt.

Unmittelbar nach dem 7. Oktober schien Netanjahu für die meisten Menschen, mit denen ich sprach, politisch tot zu sein. Das Problem war, dass der Amoklauf der Hamas unter seiner Aufsicht stattfand. Aber dieses Versagen, so traumatisch es auch gewesen sein mag, ist kein Thema mehr, er hat das Sagen und genießt es. In einem Interview mit dem ABC-Korrespondenten Jonathan Karl am 11. Februar ignorierte Netanyahu offen die Bedenken der Biden-Administration und der amerikanischen Bevölkerung, einschließlich der jüngeren jüdischen Generation, indem er darauf bestand, dass Israels Nachbarn im Nahen Osten „keine Bedenken“ hätten, sich mit der humanitären Situation in Gaza zu befassen. „Wir haben es getan, und ich habe es systematisch geleitet. Der Sieg ist zum Greifen nahe [und] wird das Beste sein, was passieren kann, nicht nur für Israel, sondern auch für die Palästinenser selbst. Ich sehe keine Zukunft für die Palästinenser oder für den Frieden im Nahen Osten, wenn die Hamas gewinnt.

Netanjahu behauptete, Israel habe „mehr als zwanzigtausend Hamas-Terroristen getötet und verwundet … und wir tun alles, was wir können, um die Zahl der zivilen Opfer so gering wie möglich zu halten, und wir werden das auch weiterhin tun“. Er klang wie ein amerikanischer General in den schlimmsten Tagen des Vietnamkrieges, als er sagte: „Wir werfen Tausende Flugblätter ab. Wir rufen die Palästinenser in ihren Häusern an. Wir fordern sie auf zu gehen. Wir geben ihnen sichere Korridore und sichere Zonen. Und lassen Sie mich noch etwas sagen. Wir werden gewinnen. Der Sieg ist zum Greifen nahe.“

Karl fragte ihn: „Nun, man kann sie [die Hamas] als militärische Kraft auslöschen, aber wie kann man die Idee des Widerstands auslöschen, solange es eine Besatzung gibt? Muss am Ende dieses Prozesses nicht ein palästinensischer Staat stehen?“

Sichtlich verärgert antwortete Netanyahu: „Jeder, der von einer Zweistaatenlösung spricht – nun, ich frage, was meinen Sie damit? Sollen die Palästinenser eine Armee haben? … Dürfen sie einen Militärpakt mit dem Iran schließen? Dürfen sie Raketen aus Nordkorea und andere tödliche Waffen importieren? Sollen sie ihre Kinder weiterhin für Terrorismus und Zerstörung ausbilden? . . . Natürlich nicht“.

Er sagte: „In einem zukünftigen Abkommen, von dem alle überzeugt sind, dass es in weiter Ferne liegt, sollten die Palästinenser die Macht haben, sich selbst zu regieren. Er zählte eine Reihe von Einschränkungen dieser Macht auf: „Keine Macht sollte Israel bedrohen. . . . Die wichtigste Macht, die in den Händen Israels bleiben muss, ist die Kontrolle über die Sicherheit in dem Gebiet westlich von Jordanien [der Westbank]. Das schließt Gaza ein.

„Anderenfalls“, so Netanyahu, „hat die Geschichte gezeigt, dass der Terrorismus zurückkehrt, und wir wollen nicht, dass der Terrorismus zurückkehrt“. Angesichts der zunehmenden Gewalt im Westjordanland durch israelische Siedler gegen palästinensische Hausbesitzer, die von der IDF unterstützt wird, war seine Aussage ironisch gemeint.

Der Krieg war geprägt von vielen, leider irrelevanten Reden von Biden und Blinken über die Notwendigkeit einer Zweistaatenlösung. Bibi ist jetzt unangefochten, und wenn er seinen Willen durchsetzt – wie bei allen politischen Entscheidungen der letzten Zeit – wird Israel mit der politischen und militärischen Kontrolle über das Land aus dem Krieg hervorgehen, die er und seine konservativen Mitstreiter seit Langem anstreben. Und Bibi wird der Mann sein, der das erreicht hat.

Und das alles unter der Aufsicht von Joe Biden.

In meiner Berichterstattung versuche ich, die täglichen öffentlichen Äußerungen von Bidens außenpolitischem Team so weit wie möglich zu vermeiden und mich auf Quellen zu verlassen, die ich seit Jahrzehnten kenne und die Zugang zu Geheimdienstinformationen und internen politischen Auseinandersetzungen haben. Ich hatte Kontakte in Washington und in Israel mit Informationen aus erster Hand über das israelische Atomwaffenarsenal. Vielleicht ist es an der Zeit, dass hochrangige US-Beamte das Tabu brechen und anfangen, über die Fähigkeiten dieses Arsenals und die Auswirkungen, die es in Netanyahus Händen hat, zu sprechen.

Ein Fehler, den ich und andere nach dem 7. Oktober gemacht haben, war die Fehleinschätzung von Netanyahus Endziel. Es steht heute außer Frage, dass er den Krieg von den ersten Tagen an als Mittel zur Zerschlagung der Hamas und zur Öffnung Israels für die Möglichkeit der Rückeroberung des gesamten Gazastreifens und des Westjordanlandes sah. Von den Osloer Verträgen und einer angeblich unabhängigen palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland wäre dann keine Rede mehr.

Ein jahrzehntelanger israelischer Kontaktmann von mir, der direkte Informationen über hochrangige israelische Überlegungen nach dem 7. Oktober hatte, befürwortete die anfänglichen Bombardierungen im Gazastreifen, die, wie er behauptete, ausschließlich auf Büro- und Wohngebäude der Hamas abzielten. Er hielt die anfänglichen zivilen Opfer für einen akzeptablen Preis und lehnte den internationalen Druck für einen Waffenstillstand Ende letzten Jahres ab, weil „dies ein klarer Sieg für die Hamas wäre“. Im vergangenen Dezember sagte er mir, es gebe noch einen zweiten Grund: „Israel sendet eine Botschaft an seine Nachbarn. Ihr greift Israel an? Schaut euch Gaza an, um zu sehen, was ihr dafür bekommt.

Aber schon damals, inmitten seiner Wut auf die Hamas, als jemand, der für sein Land gekämpft hatte und schwer verwundet worden war, sagte er mir, das „Problem“ sei nicht Israels Krieg mit der Hamas, sondern „Bibis Krieg gegen die Palästinensische Autonomiebehörde und die Idee eines unabhängigen Staates“. Im Januar beschränkte er sich darauf, die amerikanischen Brandbombenangriffe auf Tokio, Yokohama, Dresden und Leipzig sowie den Abwurf von zwei Atombomben als „völlig gerechtfertigt“ zu bezeichnen.

Er drückte auch seine Besorgnis darüber aus, dass „unter Bibi der Krieg – und seine Zerstörung – nicht mit einem vernünftigen nationalen politischen Plan für die Zeit nach dem Krieg verbunden ist, der zu einem unabhängigen palästinensischen Staat führen würde“. Seine frühere Unterstützung für den Krieg gegen den Gazastreifen, so fügte er hinzu, „könnte sich angesichts der internationalen Aufregung und Verurteilung als vergeblich erweisen“. Dennoch lobte er Bidens Unterstützung für den Krieg, sagte aber, der Präsident solle „versuchen, den Schaden zu begrenzen“, den der Krieg der Zivilbevölkerung zufüge. Seiner Meinung nach sollte Biden „fordern“, dass Israel „einen ernsthaften Prozess zur Beilegung des Konflikts mit den Palästinensern einleitet“.

Amerikas unmittelbares außenpolitisches Ziel, so sagte er mir, sollte es sein, eine Art „Verständigung mit dem Iran“ zu erreichen – der in Washington als Unterstützer einer Reihe von anti-amerikanischen Stellvertretern in der Region angesehen wird -, aber dieses Ziel „kann nicht erreicht werden, solange Israel die Palästinenser weiterhin besetzt und entrechtet und ihnen das Recht auf Selbstbestimmung verweigert“. Die „Fantasien der Bush-Administration nach dem 11. September über Regimewechsel, Demokratisierung traditioneller Gesellschaften und langfristige Besatzung wie im Irak und in Afghanistan“, so Biden, „sollten entschieden zurückgewiesen werden“.

Präsident Biden sollte jetzt eine Rede darüber halten, „wie seine Regierung nach der Zerschlagung der Hamas zusammen mit befreundeten arabischen Regimen die Zweistaatenlösung vorantreiben und umsetzen wird“.

Wenn es nur so wäre.

Ein Europäer, der seit Langem an den schwierigen Friedensbemühungen im Nahen Osten beteiligt ist, sagte mir, er halte die gegenwärtige Situation für unhaltbar. Israel „begeht Völkermord, und der international größte Teil ist entsetzt, und die meisten Araber und Muslime werden das nie verzeihen. Wie könnte ein anderer israelischer Führer [als Netanjahu] dies in einen strategischen Sieg verwandeln? Die Palästinensische Autonomiebehörde ist diskreditiert. … . . Sie wird von den Menschen im Westjordanland gehasst, weil sie sie unterdrückt und nichts tut, um sie oder ihr Land vor israelischem Mord und israelischer Expansion zu schützen, und sie hat keine Unterstützung im Gazastreifen“.

Solche Äußerungen sind in der journalistischen, akademischen und diplomatischen Welt weithin bekannt, wenn auch nicht immer unumstritten, und sicherlich auch vielen im Weißen Haus. Die wichtige Frage, auf die es noch keine Antwort gibt, ist, ob der Präsident der Vereinigten Staaten davon weiß.

Wenn dem so wäre.