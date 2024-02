Zum „Verrotten zurückgelassen“: Schottischer Mann, der den britischen Premierminister live im Fernsehen konfrontierte, erzählt von Impfstoff-Verletzungen

Von John-Michael Dumais

John Watt konfrontierte kürzlich den britischen Premierminister Rishi Sunak live im Fernsehen mit seinen COVID-19-Impfstoffverletzungen, die ihn mehr als ein Jahr lang ans Bett fesselten. In einem Interview mit John Campbell, Ph.D., schilderte Watt seine Symptome und seine Frustration bei der Suche nach einer Diagnose.

John Watt, der schottische Mann, der den britischen Premierminister live im Fernsehen damit konfrontierte, dass die Regierung ihn und andere COVID-19-Geimpfte „verrotten“ lässt, erzählte letzte Woche seine Geschichte dem Internet-Dozenten John Campbell, Ph.D.

Im Februar 2020 erkrankte Watt, ein 34-jähriger Tischler und Fitness-Junkie, an einer schweren Atemwegserkrankung mit Herzsymptomen, einschließlich Brustschmerzen und erhöhten Troponinwerten.

Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und trotz normaler Kardiogramme mit einem Herzinfarkt diagnostiziert.

„Sie haben das Herz eines Sportlers“, sagten die Ärzte zu Watt und versicherten ihm, dass er wieder gesund werden würde. Doch sie setzten ihm einen Stent ein und verabreichten ihm einen Medikamentencocktail, durch den er sich nur noch schlechter fühlte, wie er Campbell erzählte.

In den folgenden Monaten litt Watt unter Panikattacken, neurologischen Problemen und Symptomen, die einer posttraumatischen Belastungsstörung ähnelten.

Von den Ärzten des National Health Service (NHS) erhielt er nur minimale Hilfe. Sie schickten ihn zu einem Psychologen, der bei ihm „Gesundheitsangst“ im Zusammenhang mit seinen anhaltenden Herzsymptomen diagnostizierte.

„Sie sagten mir immer wieder, dass es in meinem Kopf sei“, sagte er, „und gaben mir alle möglichen Antidepressiva.“

Erst viel später, als er andere Ärzte konsultierte, erfuhr Watt, dass er wahrscheinlich eine Entzündung des Herzens hatte.

Campbell fragte Watt, ob er glaube, dass er sich mit COVID-19 angesteckt habe, da seine Symptome mit vielen Berichten von Infizierten übereinstimmten.

„Ich bin kein großer Fan davon, es COVID zu nennen, aber das ist nur meine Meinung“, sagte Watt und fügte hinzu, dass er glaube, dass das Virus von Menschen gemacht sei.

Die Ärzte sagten Watt schließlich, dass er an einer funktionellen neurologischen Störung leide, insbesondere an anhaltendem posturalem Wahrnehmungsschwindel – einem lang anhaltenden Schwindelzustand.

Watt erzählte Campbell, dass es ihm schließlich besser ging und er es schaffte, wieder ins Fitnessstudio zu gehen, Golf zu spielen und sogar ein Familienunternehmen zu gründen. „Ich war zwar nicht zu 100 % fit, aber zumindest lebte ich mein Leben“, sagte er.

Watt wich von seiner Geschichte ab, um mit Campbell über die COVID-19-Krankenhausprotokolle zu sprechen, die zu vielen Todesfällen führten, die fälschlicherweise dem Virus zugeschrieben wurden.

„Wir müssen zurückblicken und herausfinden, warum Menschen gestorben sind“, sagte er. „Die Angehörigen haben ein Recht darauf, das zu erfahren.“

👏👏 John Watt @Nohj_85 confronts Rishi Sunak and asks why those injured by Covid injections across the country have been silenced and "left to rot" https://t.co/biTzQYyxf5 — Oracle Films (@OracleFilmsUK) February 12, 2024

‚Uns wurde gesagt, er sei sicher und wirksam, nicht wahr?‘

Als die COVID-19-Impfstoffe 2021 auf den Markt kamen, erinnerte sich Watt daran, dass er die erste Dosis des AstraZeneca-Impfstoffs im Februar erhalten hatte, ohne dass es zu Nebenwirkungen kam.

Die zweite Dosis nahm er im Juni ein und hatte sofort das Gefühl, ohnmächtig zu werden.

„Ich erinnere mich, dass ich in ein Café gehen musste und wirklich dachte, ich würde sterben“, erzählte er Campbell. „Und ich habe mich in diesem Café hingelegt.“ Watt dachte, er erlebe einen Rückfall einer früheren Krankheit.

Die Symptome hielten nicht an, und das Leben von Watt normalisierte sich weitgehend, abgesehen von anhaltenden Blutdruckproblemen.

Im November 2021 kam die Empfehlung, die COVID-19-Auffrischungsimpfung zu nehmen. „Ich habe gesagt: ‚Nein, das mache ich nicht'“, erzählt er Campbell. „I don’t believe in it.“

Doch seine Entschlossenheit zerbrach, als er erfuhr, dass er auf dem neuesten Stand der Impfungen sein musste, um zu seinem jährlichen Familienbesuch nach Südafrika zu reisen. Südafrika hatte gerade einen Ausbruch der Omicron-Variante angekündigt.

„Uns wurde gesagt, es sei sicher und wirksam, nicht wahr?“, fragte er Campbell. „Ich meine, es würde mich davor schützen, meiner Mutter, die Angst hatte, [das Virus] zu geben.“

Am Tag nach der Pfizer-Auffrischungsimpfung entwickelte Watt eine starke Müdigkeit und ein Schweregefühl, „als ob Blei an mir befestigt wäre“, sagte er.

Ein paar Tage später, als er sich immer noch schrecklich fühlte, ging er in ein Fitnessstudio, um zu versuchen, „es auszuschwitzen“. Bevor er begann, schaute er auf seine Trainingsuhr, die anzeigte, dass seine Herzfrequenz bereits „durch die Decke ging“, wie er sagte.

„Ich fing an, Gewichte zu stemmen – und wurde sofort müde“, sagte er. Er legte sich mit einer Herzfrequenz von 160 Schlägen pro Minute auf eine Matte. Es dauerte nicht lange, bis es ihm schlechter ging und er dachte, er würde sterben.

Watt bat seinen Freund, einen Krankenwagen zu rufen. Die Ärzte konnten nichts feststellen, erzählte er Campbell.

Watt begann sich jeden Tag zu übergeben und suchte wiederholt die Notaufnahme auf. Er konnte weder essen noch schlafen und nahm insgesamt 25 Kilogramm ab.

Irgendwann bekam er starke Schmerzen in der Brust. Es fühlte sich an, als ob „etwas in das Herz hineingegriffen und es verdreht hätte“, sagte er.

Trotz seines sich verschlechternden Gesundheitszustands seien die Ärzte nicht in der Lage gewesen, ihm zu helfen, und hätten ihm weiterhin empfohlen, sich in psychologische Behandlung zu begeben.

„Aber weißt du, was mich frustriert, John?“, fragte er Campbell. „Wenn sie mir das angetan haben, wie vielen anderen haben sie es angetan? Und wie viele haben sich deswegen schon das Leben genommen?“

Watt äußerte die Hoffnung, dass die Menschen, die seine Geschichte hören, die Verbindung zu den Impfstoffen herstellen können und die Hilfe bekommen, die sie brauchen.

Mit POTS diagnostiziert

Watt fand Anfang 2022 einen privaten Kardiologen, der bei ihm das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom (POTS) diagnostizierte, eine bekannte Nebenwirkung des mRNA-Impfstoffs mit Symptomen wie erhöhter Herzfrequenz, Schwindel, Brustschmerzen, Übelkeit, Angst und Müdigkeit.

„Es hat zwei Minuten gedauert, das zu diagnostizieren“, sagte Watt. „Der NHS … konnte das nicht schon vor Monaten diagnostizieren?“

Watt litt auch unter Mundtrockenheit, ständigem Durst und häufigen Ohnmachtsanfällen sowie unter Hirnnebel, schwerem Tinnitus, undeutlichem Sprechen, kalten Füßen und Händen, Kribbeln, extremer Schwäche, Atemnot und starker Nervosität.

„Ich hatte Stromstöße in meinem Gehirn. Es war wie ein elektrischer Stromschlag“, sagte er.

Der Kardiologe befragte Watt über das Auftreten seiner Symptome im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Impfungen. Er verwies ihn auch auf die „Joe Rogan Experience“-Episode mit Dr. Robert Malone, der seine Geschichte über die Entwicklung von POTS und anderen Symptomen nach der Einnahme des Moderna mRNA-Impfstoffs erzählte.

Dies war der erste Mediziner, der überhaupt bereit war, einen Zusammenhang zwischen Watts Symptomen und den Impfstoffen in Betracht zu ziehen, sagte er Campbell.

„Wenn man ein Arzt ist, fragen sie normalerweise etwas wie: ‚Was haben Sie in den letzten sechs Wochen anders gemacht? sagte Watt. „Die Ärzte fragen das nicht mehr.“

„Ich begann zu versuchen, mich zu äußern“

Watts war 14 Monate lang bettlägerig und hat über 50.000 Dollar ausgegeben, „um zu versuchen, mein Leben zurückzubekommen“ – und er glaubte immer noch, dass er im Sterben lag. Daraufhin begann er, sich an andere zu wenden.

„Ich begann zu versuchen, mich zu äußern“, sagte er. Er lernte von anderen, „was man [in den sozialen Medien] sagen darf und was nicht“.

Watt fand im Internet zahlreiche Geschichten, die seiner eigenen ähnelten, und Interessengruppen für Impfgeschädigte. Als er versuchte, seine Geschichte auf Facebook zu veröffentlichen, einschließlich eines Bildes von ihm im Rollstuhl, wurde er zensiert. „Sie haben mich abgeschaltet“, sagte er.

Er begann auch, mit medizinischen Fachleuten zu sprechen und ihnen zu sagen, „was sie nicht wissen wollten“.

Watt half bei der Gründung der Scottish Vaccine Injury Group, in der viele Geschichten von Impfgeschädigten veröffentlicht wurden. Die Gruppe beteiligte sich an den öffentlichen COVID-19-Untersuchungen in Schottland und im Vereinigten Königreich.

Er wirkte auch an mehreren Podcasts und dem britischen Dokumentarfilm „Safe and Effective: A Second Opinion“, der 2022 veröffentlicht wurde.

Am 12. Februar nahm er an einer Live-Fernsehsendung auf GBNews teil und konfrontierte den britischen Premierminister Rishi Sunak mit seiner Impfstoffverletzung.

Watt sagte zu Sunak:

„Nicht nur ich bin hier drinnen impfgeschädigt, da drüben ist noch ein anderer Mann, dessen Leben durch diesen COVID-19-Impfstoff ruiniert wurde. Ich kenne Menschen, die Beine verloren haben – Amputationen. Ich kenne Menschen mit Herzproblemen wie mich, Rishi Sunak. „Warum musste ich eine Selbsthilfegruppe in Schottland gründen, um mich um die Menschen zu kümmern, die von diesem COVID-19-Impfstoff betroffen sind? Warum haben die Verantwortlichen, die uns alle aufgefordert haben, das Richtige zu tun, … mich und die … Zehntausenden in diesem Land im Stich gelassen?“

Später gab Watt zu, gelogen zu haben, um die Zensur zu umgehen und in die Sendung zu kommen.

John Watt, the staunch anti-vax campaigner that appeared on GB News’ people’s forum with Rishi Sunak, has admitted to lying to Survation, GBN’s 3rd party research agency, in order to get on the show



What else did the audience lie about in order to get in? Voting intentions? pic.twitter.com/uvDZc7XVuK — GB News Spin Room (@GBNewsSpin) February 13, 2024

Watt besiegt POTS

Watts Zustand zwang ihn, seine Spiritualität zu finden, erzählte er Campbell und sagte, er habe „gebetet wie niemand sonst“.

Ein Gebet, das er sprach, beinhaltete das Versprechen, anderen zu helfen. Wenn Gott ihm helfen würde, „werde ich so viel Lärm wie möglich darum machen und versuchen, so vielen Menschen wie möglich zu helfen“, sagte er.

Innerhalb einer halben Stunde nach diesem Versprechen fand Watt auf Facebook ein Mädchen, das selbstmordgefährdet war, und er rief sie an und half ihr, erzählte er Campbell.

Zwei Tage später erhielt er einen Anruf von einer anderen Frau, die sagte, sie habe seine Geschichte gesehen und dass „Gott mir zuruft, ich solle mich an dich wenden“ wegen eines bestimmten Arztes, sagte er.

Dieser „phänomenale Arzt [aus] Glasgow“ machte einen Hausbesuch, verbrachte dreieinhalb Stunden mit Watt und gab ihm ein Protokoll, das ihm helfen sollte, viele seiner Symptome zu überwinden.

„Ich habe … kein POTS mehr“, sagte er Campbell. „Ich habe es besiegt.“

