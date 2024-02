Der totalitärer Us-„Krypto-Dollar“ könnte noch vor der Wahl kommen

Von Aaron Day

Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) drohen, unser Bargeld durch programmierbare, nachverfolgbare und zensierbare Token zu ersetzen, die von Regierungen kontrolliert werden. Ihre finanziellen Wahlmöglichkeiten könnten unterdrückt und Ihre Privatsphäre abgeschafft werden. Nach dem, was ich gelernt und direkt erlebt habe, könnte dies noch vor der Wahl 2024 geschehen. Der beste Weg, dies zu verhindern, ist die direkte Aktion, nicht die Politik.

In meinen 30 Jahren als Serienunternehmer und Freiheitsaktivist habe ich noch nie eine größere und dringendere Bedrohung für die Freiheit der Menschen erlebt als CBDCs. Meine direkten Erfahrungen mit Kryptowährungen, die Erkenntnisse aus der Recherche zu meinem Buch über die Bedrohung durch CBDCs mit dem Titel The Final Countdown und das Verständnis der politischen Realitäten in Bezug auf CBDCs aus meiner Erfahrung als Kandidat bei den republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen 2024 haben mich dazu veranlasst, 100 % meiner Zeit und Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, bei diesem Thema Alarm zu schlagen. Wir befinden uns auf DEFCON 1.

Wie CBDCs zur totalen Kontrolle führen können: Ihre Ausgaben, Ihre Identität, Ihr Leben

CBDCs sind eine Form von digitalem Bargeld, das von der Regierung programmiert, überwacht und zensiert werden kann. Sie können als Einfallstor für die totale Tyrannei dienen, indem sie soziale Kreditpunkte, digitale IDs, Impfpässe und mehr ermöglichen. Um zu sehen, wie das Leben unter dieser Art von digitaler Tyrannei aussehen könnte, können Sie das erste Kapitel meines Buches beim Brownstone Institute lesen.

Nachdem ich in 20 Staaten gereist bin und Vorträge über mein Buch gehalten habe, ist mir klar geworden, dass ich mehr tun muss, um die Menschen zu befähigen, den ersten Schritt zu tun und die Kontrolle über ihr eigenes Geld zu übernehmen. Es geht mir mehr darum, Menschen zu befähigen, als Bücher zu verkaufen. Um sicherzustellen, dass die Menschen die Bedrohungen und die verfügbaren Lösungen verstehen, verfolge ich einen praktischen Ansatz, indem ich durch das ganze Land reise und vierstündige Workshops veranstalte, die auf dem Inhalt des Buches basieren. Am Ende wird jeder Teilnehmer Kryptowährungen, Gold und Silber in seinem Besitz haben und ein detailliertes Verständnis der Bedrohungen haben.

Mein Ziel ist es, Millionen von Menschen zu erreichen und letztlich eine Online-Version dieses Kurses zur Verfügung zu stellen. Ich habe jedoch gelernt, dass es nichts Besseres gibt als ein persönliches Gespräch. Um die Kosten für die persönlichen Workshops zu minimieren, plane ich sie so weit wie möglich im Voraus. Wenn Sie daran interessiert sind, einen Workshop zu veranstalten, an ihm teilzunehmen oder ihn zu sponsern, besuchen Sie bitte meine Workshop-Seite.

In diesem Artikel erläutere ich, warum CBDCs eine unmittelbare Bedrohung darstellen, die die sofortige Aufmerksamkeit aller erfordert, und gebe einen Überblick über die Inhalte des Workshops.

Die politische Landschaft für CBDCs in den Vereinigten Staaten

Deshalb glaube ich, dass ein CBDC in den Vereinigten Staaten noch vor den Präsidentschaftswahlen 2024 eingeführt werden könnte.

1/ Präsident Biden hat die Erforschung eines CBDC genehmigt, und im Kongress gibt es keinen wirklichen Widerstand.

Am 9. März 2022 unterzeichnete Präsident Biden die Executive Order 14067. Dieser Erlass legt „höchste Priorität auf Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Hinblick auf die potenziellen Design- und Einsatzoptionen eines CBDC der Vereinigten Staaten“. Außerdem wird ein regierungsübergreifender Ansatz zur Regulierung digitaler Vermögenswerte gefordert. Wie Sie in einem weiteren Abschnitt unten sehen werden, wurde die Technologie für ein US CBDC bereits entwickelt.

Das harte Durchgreifen gegen digitale Vermögenswerte ist anhaltend und aggressiv und hat direkte Auswirkungen auf Menschen, die ich kenne und für ihren Einsatz für die Freiheit respektiere. Ian Freeman, ein langjähriger Freiheitsaktivist, Radiomoderator und Vordenker des Free State Project, wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, weil er einfach nur Bitcoin verkauft hat (meine Frau und ich waren bei der Urteilsverkündung dabei). Er betrieb eine Reihe von Geldautomaten und half Menschen, ihre Dollars in Kryptowährungen zu tauschen. Die Bundesregierung wollte an Ian ein Exempel statuieren und eine abschreckende Wirkung auf die Person-zu-Person-Methoden haben, mit denen Menschen in Kryptowährungen einsteigen. Andere Dienste, wie LocalBitcoins, wurden ebenfalls gezwungen, aufgrund des zusätzlichen Drucks der Regierung zu schließen.

Ein anderer Freiheitsaktivist, den ich kenne und der auch Teil des Free State Project ist, Jeremy Kaufmann, gründete ein Unternehmen namens LBRY (auch bekannt als Odyssey). Jeremys Angebot bot eine dezentralisierte und zensurresistente Version von YouTube unter Verwendung der Blockchain-Technologie (die Technologie, die Bitcoin und vielen anderen Kryptowährungen zugrunde liegt). Er wurde von der SEC verklagt und schikaniert. Trotz vieler anderer Fälle, die eindeutig gegen die SEC-Richtlinien verstießen, wurde Jeremy ins Visier genommen, weil sein Angebot eine erfolgreiche Nutzung von Technologie darstellte, die auch in direktem Konflikt mit den umfangreichen Bemühungen der Bundesregierung stand, Amerikas Interaktionen in sozialen Medien zu zensieren. Sein Unternehmen musste im Oktober 2023 geschlossen werden.

Insgesamt hat die SEC 127 Unternehmen für Krypto-Durchsetzungsmaßnahmen ins Visier genommen, und satte 24 davon allein im Jahr 2023. Zusätzlich zu den einzelnen Unternehmen hat sie Kryptobörsen wie Binance, Bittrex, Coinbase, Kraken und FTX aggressiv ins Visier genommen und den Menschen den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen erschwert.

Während meiner Präsidentschaftskampagne hatte ich Gelegenheit, mit vielen derzeitigen Kongressmitgliedern zu sprechen, die sich aktiv für die Abschaffung der CBDCs einsetzen. US-Senator Ted Cruz (R-TX) hat den Kampf gegen CBDCs im Senat der Vereinigten Staaten angeführt. Im Jahr 2023 brachte er einen Gesetzentwurf ein, der der Federal Reserve die Ausgabe von CBDCs untersagt. Erschreckenderweise teilte mir Cruz mit, dass der Gesetzentwurf im Sande verlaufen ist und dass es im US-Senat nicht die nötigen Stimmen gibt, um eine CBDC zu verhindern. Er äußerte auch die Befürchtung, dass die Federal Reserve versuchen könnte, durch die Einführung eines CBDC einseitig zu handeln und den Kongress zu umgehen.

Wenn ein CBDC in dieser Legislaturperiode nicht eingeführt werde, sei es sehr gut möglich, dass Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) den Vorsitz im Finanzausschuss des Senats übernehme, der den Vorstoß für ein CBDC überwachen würde. Warren hat sich kürzlich enthusiastisch für CBDCs ausgesprochen und sich dafür eingesetzt.

„Wir benötigen eine digitale Version des Dollars, die von jedermann und überall auf der Welt schnell und billig umgetauscht werden kann. Ein CBDC würde es den Menschen leichter machen, auf ihr Geld zuzugreifen und an der Wirtschaft teilzuhaben“. Sie hat auch den Blickwinkel der nationalen Sicherheit eingenommen und erklärt: „Ein CBDC könnte dazu beitragen, die mit Kryptowährungen verbundenen Risiken zu verringern, die häufig für illegale Aktivitäten genutzt werden und sich ändernden Technologie- und Marktbedingungen unterliegen.“

Ich habe auch mit Senatorin Cynthia Lummis (R-Wyoming), Senator Ron Wyden (D-OR), dem ehemaligen Senator Cory Gardner (R-CO) und dem Kongressabgeordneten Warren Davidson (R-OH) gesprochen und kann berichten, dass es zwar eine gewisse Opposition gegen CBDC gibt, diese aber nicht annähernd so groß ist, wie es nötig wäre, um CBDCs vor der Wahl zu verhindern.

Was die Präsidentschaftskandidaten betrifft, so hatte ich die Gelegenheit, mit zahlreichen Kandidaten zu sprechen und/oder ihnen mein Buch vorzustellen. Im Juni 2023 hatte ich mein erstes Gespräch mit Vivek Ramaswamy. Ich gab ihm ein Exemplar meines Buches und war sehr angenehm überrascht, dass er es tatsächlich gelesen hat.

Ich hatte drei weitere Gespräche mit ihm darüber und drängte ihn aggressiv zum Thema CBDC, indem ich ihm erklärte, dass dies mein einziger Grund für die Kandidatur war und die Gefahr besteht, dass sie noch vor der Wahl eingeführt werden.

Das erste, was Vivek nach seinem Ausscheiden aus dem Rennen nach dem Iowa Caucus tat, war, Donald Trump davon zu überzeugen, dass er sich gegen die CBDCs aussprechen sollte. Am 17. Januar 2024, in meinem Heimatstaat New Hampshire, unmittelbar vor den Präsidentschaftsvorwahlen, gab Trump die folgende Erklärung ab: „Ich möchte meinem Freund Vivek dafür danken, dass er mich auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht hat. Er hat mir sehr geholfen, die Gefahren von CBDCs zu verstehen, und ich bin dankbar für seinen Rat. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass diese digitalen Dollars in Amerika nie das Licht der Welt erblicken.“

Ich habe auch Exemplare meines Buches an RFK Jr. übergeben und habe Zusagen von den libertären Präsidentschaftskandidaten Mike Ter Maat und Dr. Michael Rectenwald erhalten, die ihre vollständige Ablehnung von CBDCs bestätigen.

Präsident Biden treibt die Sache mit Volldampf voran. Angesichts von Cruz‘ Besorgnis über einseitige Maßnahmen der Federal Reserve würde ich mich nicht allein auf das Engagement von Kandidaten verlassen wollen, die das Rennen vielleicht gewinnen oder auch nicht. In meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Politikern habe ich nur wenige gefunden, die ihre Versprechen tatsächlich eingehalten haben, also nehme ich ihre erklärten Positionen mit einem Körnchen Salz.

Das Hauptthema, das Sie immer wieder von mir hören werden, ist, dass der einzige Weg, wie wir garantieren können, dass CBDCs gestoppt werden, die direkte Aktion von Einzelpersonen ist, die den Dollar boykottieren und in selbstverwahrte Kryptowährungen, Gold und Silber wechseln und diese Alternativen als Bargeld in einer Parallelwirtschaft verwenden, BEVOR jedermanns Fiat zwingend in CBDC umgewandelt wird und wir keine andere Wahl haben.

2/ Die Technologie für ein US-amerikanisches CBDC ist bereits entwickelt worden und könnte schnell eingesetzt werden.

Die Federal Reserve hat bereits drei erfolgreiche Pilotprojekte durchgeführt. Die Technologie funktioniert und muss nur noch rechtlich und marketingtechnisch überarbeitet werden, bevor sie zum Einsatz kommen kann. In diesem Artikel beschreibe ich die Pilotprogramme im Detail und gehe auch auf die Beteiligung des MIT Media Lab und dessen Verbindungen zu Jeffrey Epstein ein.

Die Erforschung von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) durch Projekte wie Project Hamilton, Project Cedar und das Regulated Liability Network (RLN) wirft erhebliche Bedenken in Bezug auf Datenschutz, Autonomie und die Konsolidierung der Macht in den Händen einiger weniger zentralisierter Einheiten auf. Diese Pilotprojekte sind zwar technisch beeindruckend, begeben sich aber auf gefährliches Terrain, da sie möglicherweise die individuellen Freiheiten untergraben und ein noch nie dagewesenes Maß an Überwachung und Kontrolle durch Regierungen und globalistische Organisationen ermöglichen.

Das Projekt Hamilton, eine Zusammenarbeit zwischen der Federal Reserve Bank of Boston und dem MIT, demonstriert mit seinem Konzept des digitalen Dollars einen Sprung in den Fähigkeiten zur Transaktionsabwicklung. Die Fähigkeit, 1,7 Millionen Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten, unterstreicht jedoch nicht nur die technische Machbarkeit des Ersatzes von traditionellem Bargeld, sondern deutet auch auf eine Zukunft hin, in der jede Transaktion überwacht und kontrolliert werden kann. Die Beteiligung des MIT Media Lab mit seinen undurchsichtigen finanziellen Verbindungen zu umstrittenen Persönlichkeiten färbt weiter auf das Projekt ab und deutet auf zugrundeliegende Pläne hin, die der Kontrolle und Überwachung Vorrang vor dem öffentlichen Nutzen geben könnten.

Das Projekt Cedar konzentriert sich auf den Großhandelsmarkt und erforscht die Verwendung eines digitalen Dollars bei Finanzinstituten. Während es vorgibt, Effizienz und Sicherheit bei Transaktionen mit hohem Wert zu erreichen, könnte es in Wirklichkeit zu einem Finanzsystem führen, in dem die Öffentlichkeit noch weniger Einblick und Mitspracherecht bei den Geldgeschäften hat, die ihre Wirtschaft stützen. Die Beteiligung großer Banken und des MIT Media Lab an diesem Projekt trägt wenig dazu bei, Befürchtungen über den zunehmenden Einfluss mächtiger Finanz- und Technologieeliten bei der Festlegung der Bedingungen für unsere wirtschaftliche Zukunft zu zerstreuen.

Das Regulated Liability Network (RLN) ist ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine dystopische Zukunft, in der jeder Vermögenswert, vom Haus bis zum Auto, mit Token versehen und in einem staatlich kontrollierten Ledger verfolgt werden könnte. Dieses Proof-of-Concept-Projekt bedroht nicht nur die grundlegende Idee des Eigentums, wie wir sie kennen, sondern öffnet auch die Tür zu erschreckenden Möglichkeiten wie der Fernsperrung des Zugriffs auf Ihren eigenen Besitz auf der Grundlage Ihres Verhaltens oder Ihrer sozialen Anerkennung. Die Beteiligung globalistischer Organisationen und das Potenzial, dass solche Technologien für politische oder soziale Kontrolle missbraucht werden können, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Im Grunde sind diese CBDC-Pilotprojekte, auch wenn sie unter dem Deckmantel der Innovation und Effizienz laufen, möglicherweise trojanische Pferde für eine Welt, in der die Freiheit des Einzelnen und die Privatsphäre ein Relikt der Vergangenheit sind. Die Fortschritte, die sie vorschlagen, haben einen zu hohen Preis, wenn der Preis unsere Autonomie und das Recht ist, zu leben, ohne dass jede Transaktion und jede Bewegung von einer zentralisierten Macht überprüft und kontrolliert wird.

3/ Die meisten Amerikaner wissen nicht, was CBDCs sind und könnten in einem Notfall leicht manipuliert werden.

In einem Artikel in Forbes vom 8. März 2023 erklärte der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell: „Angesichts der sehr bescheidenen und voreingenommenen Berichterstattung in den Mainstream-Medien zu diesem Thema sind die meisten Amerikaner ziemlich selbstgefällig, was das Thema angeht.“ Das Cato-Institut hat vor Kurzem eine Umfrage zu diesem Thema durchgeführt, die zwar zeigt, dass 34 % gegen eine „digitale Zentralbankwährung“ sind, aber die meisten wissen bisher nicht genug, um sich eine Meinung zu bilden.

Der Patriot Act wurde nach 9/11 mit öffentlicher Unterstützung verabschiedet. Ich vermute, dass die Mehrheit dagegen gewesen wäre, hätte man vor dem 11. September eine Umfrage zu diesem Thema durchgeführt. Jetzt, mehr als zwei Jahrzehnte später, ist eine Mehrheit der Amerikaner dagegen.

Das CBDC-Thema fliegt absichtlich unter dem Radar und wird wahrscheinlich erst nach einem Notfall die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit erhalten, sodass die Menschen aus Angst eine Kampf-oder-Flucht-Entscheidung treffen werden.

4/ In der jüngeren Geschichte waren Notfälle der Auslöser für wichtige Gesetze, die uns unserer Rechte berauben.

In jüngster Zeit ist ein Trend zur Verabschiedung immer größerer Notstandsgesetze in immer kürzerer Zeit zu beobachten, die im Laufe der Zeit immer weniger überprüft werden. Winston Churchill sagte: „Eine gute Krise darf man nicht vergeuden“, und der US-Kongress und der Senat haben sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, einen Notfall zu nutzen, um den US-Bürgern ihre Freiheiten zu nehmen.

Tatsächlich gibt es heute einige im Kongress, wie Mitch McConnell, Chuck Schumer und Nancy Pelosi, deren Eifer, monumentale Gesetze unter dem Deckmantel der Dringlichkeit zu verabschieden, sich über verschiedene Regierungen und Krisen hinweg erstreckt. Alle drei haben zusammen mit vielen anderen für den Patriot Act, TARP und den CARES Act gestimmt.

Deshalb bin ich zutiefst besorgt darüber, dass wir die Einführung des CBDC und eines Cyber Patriot Act im Handumdrehen erleben könnten.

Der Patriot Act, der nur 45 Tage nach dem 11. September 2001 im Eiltempo verabschiedet wurde, hat den Überwachungsstaat auf Orwell’sche Verhältnisse ausgeweitet und die Privatsphäre und das Recht auf ein ordentliches Verfahren zum Gespött gemacht.

TARP, eine Kurzschlussreaktion auf die Finanzkrise von 2008, führte dazu, dass innerhalb von 18 Tagen Milliarden von Steuergeldern in die Kassen eben jener Institutionen flossen, deren von Gier getriebene Inkompetenz die Rettungsaktion erforderlich gemacht hatte.

Und dann wurde das CARES-Gesetz, das in einem 16-tägigen Rausch erlassen wurde, als Covid-19 die Nation erfasste, nicht nur kleine Unternehmen zugunsten großer, multinationaler Konzerne zerschlagen, sondern auch Schleusen für potenziellen Missbrauch von Geldern geöffnet und der Überwachungsstaat ausgeweitet, alles unter dem bequemen Schleier des Notstands.

Folgt man diesem Trend, so könnte ein CBDC in weniger als zwei Wochen verabschiedet werden.

Da derartige Gesetze oft während eines Notfalls verabschiedet werden, besteht die Strategie darin, die ersten Anwender jetzt einzubinden (um Kryptowährungen, Gold und Silber selbst zu verwahren) und einen Online-Workshop vorzubereiten, der auf Millionen von Teilnehmern ausgedehnt werden kann, sodass den Amerikanern eine Option präsentiert werden kann, wenn der Notstand ausgerufen wird.

Sie werden wahrscheinlich einen CBDC einführen, der den Problem-Reaktions-Lösungs-Ansatz verwendet. Problem-Reaktion-Lösung“ ist ein Konzept, das häufig verwendet wird, um ein Muster von Manipulation und Kontrolle zu beschreiben, das in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft auftreten kann. Es besagt, dass Personen in Macht- oder Einflusspositionen ein Problem oder eine Krise (die „Problem“-Phase) absichtlich herbeiführen oder verschärfen können, um eine starke emotionale Reaktion oder Angst in der Öffentlichkeit (die „Reaktions“-Phase) hervorzurufen. Ist diese Reaktion erst einmal ausgelöst, wird es einfacher, eine vorher festgelegte Lösung (das „Lösungsstadium“) durchzusetzen, die unter normalen Umständen möglicherweise nicht akzeptiert worden wäre. Dieser Prozess ist in der Politik, in den Medien und sogar im Marketing zu beobachten. Traurigerweise funktioniert er jedes Mal.

Angesichts der prekären weltweiten geopolitischen Lage kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Terroranschlag oder ein Cyberangriff als das oben genannte „Problem“ verwendet wird. Die Reaktion wäre Angst. Die Lösung wäre ein CBDC, das als eine Möglichkeit vermarktet würde, uns vor Terrorismus und Geldwäsche zu schützen. Das Ziel besteht also darin, eine alternative Lösung zu haben, die im Notfall skaliert werden kann. „Lassen Sie den Brandstifter nicht zum Feuerwehrmann werden. Lasst uns aus dem Fiat-System aussteigen, bevor sie es in CBDC verwandeln“.

Glauben Sie nicht an den Wirbel

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Befürworter der CBDCs (Zentralbanken, die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich und andere) ihre Botschaften verfeinert haben und eine umfassende Propagandakampagne starten werden, in der sie die Vorzüge der CBDCs anpreisen. Ich habe eine kurze Tabelle erstellt, damit Sie ihre Argumente und die Gegenargumente verstehen können.

Diese Argumente beziehen sich auf das offizielle Narrativ, aber es ist klar, dass das Hauptziel der CBDCs die Kontrolle ist, eine Tatsache, die kaum verschwiegen wird. Im Folgenden finden Sie direkte Zitate von Befürwortern der CBDCs:

Agustín Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, erklärte: „Wir wissen nicht, wer heute einen 100-Dollar-Schein benutzt, und wir wissen nicht, wer heute einen 1.000-Peso-Schein benutzt. Der Hauptunterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften hat, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch die Technologie haben, um dies durchzusetzen.“

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, bemerkte: „Ohne CBDC laufen wir Gefahr, die Rolle des Ankers zu verlieren.“

Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, bemerkte: „CBDC löst keine wirklichen Probleme, außer dass es den Zentralbankern ermöglicht, alle Transaktionen zu überwachen und Steuern direkt von den Konten der Menschen abzuziehen.“

Der Plan zur Beseitigung von CBDCs

Ich habe mein Buch The Final Countdown geschrieben, um einen umfassenden Überblick über das Ausmaß und die Dringlichkeit der CBDC-Bedrohung zu geben und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Maßnahmen anzubieten, die wir alle ergreifen können, um CBDCs zu stoppen, bevor sie eingeführt werden.

Obwohl das Buch als eigenständiges Hilfsmittel gedacht ist, habe ich festgestellt, dass die Teilnehmer von einem persönlichen Workshop erheblich profitieren. Am Ende dieser Workshops wird jeder Teilnehmer mit seinen eigenen Kryptowährungen, Gold und Silber nach Hause gehen. Ich erhalte keine Vergütung für den Verkauf von Krypto, Gold oder Silber. Ich biete unvoreingenommene Ratschläge, die auf meiner eigenen Erfahrung beruhen.

Um unsere Reichweite zu maximieren und die Erschwinglichkeit aufrechtzuerhalten, prüfe ich derzeit das Interesse an der Teilnahme an dem Workshop und die Möglichkeiten der Community, verschiedene Aspekte der Veranstaltung zu unterstützen oder zu sponsern. Wenn Sie daran interessiert sind, an dem Workshop teilzunehmen oder zu seinem Erfolg beizutragen, melden Sie sich bitte an und teilen Sie Ihr Interesse mit. Mein Ziel ist es, eine große Wirkung zu erzielen und Millionen von Menschen zu erreichen, weshalb ich plane, eine Online-Version des Workshops zu entwickeln. Trotzdem glaube ich fest an den unübertroffenen Wert des persönlichen Austauschs. Daher werde ich auch nach dem Start des Online-Kurses weiterhin Live-Workshops anbieten, um die kraftvolle Erfahrung des direkten Engagements und Lernens zu erhalten.