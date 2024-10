Seymour Hersh: Gaza nach einem Jahr Krieg

Ein neuer Dokumentarfilm berichtet über Zerstörung und Missbrauch

Letzte Woche veröffentlichte Al Jazeera Investigating War Crimes in Gaza. Der 81-minütige Dokumentarfilm ist eine erschütternde Anklageschrift über die Behandlung derjenigen, die im Krieg immer am meisten leiden – Frauen und Kinder – während Israels Vergeltungsmaßnahmen für die schrecklichen Morde, die die Hamas vor einem Jahr innerhalb Israels verübte.

Israels erster Bodenangriff konnte weder alle israelischen Geiseln befreien, noch das mehrere hundert Kilometer lange Tunnelsystem der Hamas zerstören. Die anhaltenden Luftangriffe haben dazu geführt, dass Tag und Nacht wahllos Männer, Frauen und Kinder in Häusern, Wohnungen und Bürogebäuden getötet werden. Der Gazastreifen, in dem mehr als zwei Millionen Palästinenser leben, wurde auseinandergerissen, und die Bombardierungen forderten enorme Opfer, sodass von Zivilisation kaum noch etwas übrig ist: keine Krankenhäuser, Universitäten, Märkte, Restaurants oder ziviles Leben;

Der Krieg in Gaza hat sich auf das Westjordanland und nun auch auf den Libanon ausgeweitet. Die israelische Führung mit Premierminister Benjamin Netanjahu an der Spitze und religiösen Fanatikern in den wichtigsten Ministerien hat die Nation ins wirtschaftliche Elend gestürzt und setzt eine Kampagne von Attentaten und Bombenanschlägen fort. Gestern Morgen, an einem tragischen Jahrestag, ertönten in ganz Israel die Sirenen, als ein paar leicht abzufangende Raketen von einem noch in Betrieb befindlichen Tunnel eines Überbleibsels der Hamas abgefeuert wurden. Das weitaus umfangreichere Raketenarsenal der Hisbollah ist nach wie vor einsatzbereit und in der Lage, tief in Israel einzuschlagen. Die israelische Luftwaffe hat am vergangenen Wochenende im Gazastreifen sogenannte Hamas-Ziele angegriffen, und die IDF setzen den Luft- und Bodenkrieg gegen die Hisbollah im Libanon fort. Nach der Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah im letzten Monat im Libanon und eines hochrangigen Hamas-Funktionärs im letzten Sommer in Teheran durch Israel wird ein israelischer Angriff auf den Iran als Vergeltung für den iranischen Raketenangriff auf Israel befürchtet. Im Nahen Osten liegt Mord in der Luft, und es gibt keine internationale Führungspersönlichkeit – schon gar nicht in der Regierung Biden -, die das Ansehen und den Willen hätte, ihn zu verhindern.

Bei all dem wird die Regierung Netanjahu ständig von der Regierung Biden unterstützt, die Berichten zufolge Israel seit dem 7. Oktober letzten Jahres 18 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung gestellt hat. Biden unterstützt Israel nach wie vor entschlossen, ebenso wie Vizepräsidentin Kamala Harris. Seine außenpolitischen Berater, allen voran Außenminister Antony Blinken, sind nun still. Blinken und seine Kollegen haben die letzten Monate damit verbracht, den Amerikanern zu erzählen, dass ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas zustande kommen und einige oder alle der verbleibenden Geiseln befreit werden würden. Die ganze Zeit über hatte Netanjahu andere Pläne.

Die Zerstörung des Gazastreifens, die die Welt täglich im Internet und im Fernsehen verfolgt, ist der Hintergrund für eines der Hauptthemen des Dokumentarfilms: die gefühllose Gleichgültigkeit der israelischen Soldaten, die inmitten der Verwüstung operieren. Es gibt kaum Kontakt mit der Hamas, die durch israelische Bombenangriffe geschädigt wurde und keine nennenswerte überirdische Bedrohung darstellte. Auch gibt es heute keine Anzeichen für eine anhaltende intensive israelische Jagd nach den restlichen der mehr als 250 Geiseln, die ursprünglich von der Hamas und anderen ergriffen wurden. Die üblichen Anzeichen für einen heftigen Krieg in den Städten des Nahen Ostens – Überfälle, Kämpfe von Tür zu Tür und von Haus zu Haus – kommen in der Al Jazeera-Dokumentation nicht vor, weil der erwartete heftige Bodenkrieg mit der Hamas nie stattfand.

Stattdessen sehen wir ein Video nach dem anderen, das von israelischen Soldaten aufgenommen und an Familie und Freunde weitergegeben wurde. Es zeigt, wie gelangweilte israelische Soldaten die Wohnungen und Häuser von Familien aus dem Gazastreifen durchwühlen, die in Panik geflohen sind, vielleicht aufgrund einer israelischen Warnung, dass ihr Viertel ins Visier genommen werden sollte. Solche Warnungen gab es tatsächlich, aber sie wurden von den Menschen im Gazastreifen, die auf die Straße flüchteten, obwohl sie Angst hatten, sich nach draußen zu wagen, sicherlich nicht als humanitäre Geste angesehen;

Der Dokumentarfilm zeigte, dass einige Wohnungen von israelischen Kämpfern geplündert wurden, nachdem sie geräumt worden waren. Sie trugen keine Schutzwesten, hatten ihre Waffen abgelegt und filmten mit ihren Handys. Unter den Augen ihrer befehlshabenden Offiziere filmten sich die israelischen Soldaten dabei, wie sie die Wohnungen durchwühlten, Geräte zerstörten, Möbel zerschlugen und sich über arabisches Essen lustig machten. Es wird nach Geld gejagt, und wie es junge Männer in Kriegszeiten tun, wird die Kleidung von Frauen durchwühlt und die übliche Faszination für weibliche Unterwäsche ausgeübt, die oft von einem tänzelnden IDF-Soldaten getragen wird, während seine Kollegen Aufnahmen davon machen.

Die Videos, die über die sozialen Medien an Freunde und Familien in der Heimat weitergeleitet wurden, strotzen nur so vor Verachtung für die Palästinenser, als ob alle Männer in Gaza und ihre Frauen und Kinder Hardcore-Mitglieder der Hamas wären. Der Dokumentarfilm zeigt uns, dass sie sich auf den vielen frühen Pro-Kriegs-Tanzpartys in der Heimat als große Hits erwiesen. Heute wird im finanziell angeschlagenen Israel nicht mehr viel getanzt. Andere Szenen in dem Video zeigen Gruppen von israelischen Soldaten in Uniform, die im Gazastreifen Dienst tun und dicht gedrängt auf den Dächern leer stehender Gebäude stehen – es kamen keine Bomben auf sie zu – und jubeln, als eine Gruppe von Wohngebäuden, die etwa zehn Stockwerke hoch sind und einige hundert Meter entfernt stehen, zu zittern beginnt, offensichtlich aufgrund von unsichtbaren Bomben, die unter der Erde gezündet wurden, und dann langsam zusammenklappt.

Als der Journalist, der über das Massaker von My Lai in Südvietnam und die Fotos des sexuellen Missbrauchs von Gefangenen im berüchtigten irakischen Abu-Ghraib-Gefängnis durch unausgebildete Gefängniswärter der amerikanischen Armee-Reserve berichtet hat, weiß ich, dass Soldaten im Kampf schreckliche Dinge, einschließlich Vergewaltigung und Mord, an Nichtkombattanten begehen. Aber die Abu-Ghraib-Fotos wurden nur unter den Mitgliedern der diensthabenden Einheit verbreitet; sie waren nicht für Außenstehende bestimmt, auch nicht für die Befehlskette der Armee. Es wurde davon ausgegangen, dass ihre Handlungen, wenn sie den höheren Stellen im Hauptquartier bekannt würden, zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen würden.

Das war bei den Fotos, die in Gaza aufgenommen und weitverbreitet wurden, nicht der Fall, auch nicht bei den befehlshabenden Offizieren der Soldaten. Solche Beweise für die anhaltende Korruption in der Offiziersklasse können angesichts der Degradierung der politischen und militärischen Führung Israels in der heutigen Zeit möglicherweise nicht kurzfristig behoben werden.

Es gab andere Fotos in der Dokumentation, die ich viel beunruhigender fand, insbesondere die Szenen eines von israelischen Soldaten überwachten Zwangsmarsches von Familien, die in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt Zuflucht gefunden hatten, in den Süden. Über den Marsch wurde seinerzeit ausführlich berichtet, aber der Dokumentarfilm fügte Fakten hinzu, die nicht bekannt waren. Die Demonstranten – darunter kleine Kinder und ältere Menschen, von denen einige in der Tageshitze auf Krücken humpelten – wurden angewiesen, eine weiße Fahne in einer Hand zu schwenken und ihre Ausweise in der anderen Hand zu halten, während sie gingen. Diejenigen, die einen der beiden Ausweise fallen ließen, durften nicht stehen bleiben, um die fallen gelassenen Gegenstände zu holen. Dies war eine Form der grundlosen kollektiven Bestrafung, wie man sie seit dem Zweiten Weltkrieg selten gesehen hat. Es war beschämend, das mit anzusehen.

Netanjahu und die religiösen Eiferer, die heute in Israel das Sagen haben, haben offensichtlich den Gazastreifen und das Westjordanland als Grundstücke im Auge, die bald für eine künftige Siedlerherrschaft offen sein werden. Wer die etwa zwei Millionen überlebenden Bewohner des Gazastreifens regieren wird, ist nicht bekannt, aber jede derartige Führung wird von Israel genehmigt. Für die verzweifelten überlebenden Palästinenser wird es keine Selbstverwaltung geben – falls sie in Gaza bleiben dürfen. Eine genaue Zahl der Todesopfer im letzten Kriegsjahr ist bisher nicht möglich; die Schätzungen reichen heute von der offiziellen Zahl des Gesundheitsministeriums in Gaza von mehr als 41.000 bis zu akademischen Hochrechnungen, die viermal so hoch sind.

Netanjahu hat seine Ansichten über die Zukunft der Palästinenser klar dargelegt. Am 28. Oktober letzten Jahres sagte er zu den israelischen Truppen, die in die Schlacht ziehen wollten: „Ihr müsst daran denken, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel“. Damit bezog er sich auf einen biblischen Befehl, in dem Gott den Israeliten die Erlaubnis gab, einen als Amalekiter bekannten Feind vollständig zu vernichten. „Und wir erinnern uns“, sagte Netanjahu.

In Kapitel 15.3 des ersten Buches Samuel befiehlt Gott dem Samuel: „Geh hin und schlage Amalek und vernichte alles, was sie haben, und verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Ochse und Schaf, Kamel und Esel.“

Netanjahu ist mit seinem modernen Fanatismus nicht allein. Am 30. April letzten Jahres griff Bezalel Smotrich, der extremistische israelische Finanzminister und Mitglied des Sicherheitskabinetts, der eng mit Itamar Ben-Gvir, dem ebenso fanatischen Minister für nationale Sicherheit, zusammenarbeitet, auf die Bibel zurück und forderte öffentlich die „totale Vernichtung“ der Feinde Israels. Er nannte konkret drei Städte in Gaza, die zerstört werden sollten. „Es gibt keine halben Sachen“, sagte er, bevor er das Deuteronomium zitierte: „‚Du sollst das Gedenken an Amalek auslöschen unter dem Himmel. Es gibt keinen Ort unter dem Himmel.'“

Smotrich sagte bedrohlich, dass Israel nach der Zerstörung der Hamas „mit Gottes Hilfe die böse Hisbollah im Norden mit einem Schlag aus dem Weg räumen und wirklich eine Botschaft aussenden muss, dass mit denen, die dem jüdischen Volk schaden, dasselbe geschieht wie mit denen, die in der Vergangenheit versucht haben, uns zu schaden – sie werden zerstört, zerstört, zerstört. Und das wird noch Jahrzehnte lang nachhallen.“

Netanjahu hat begonnen, die „böse“ Hisbollah im Libanon zu bombardieren. Kann jemand am Schicksal des Gazastreifens und des Westjordanlandes zweifeln? Ich nicht. Dies ist nicht mehr das zivilisierte Israel, das ich seit vielen Jahrzehnten besucht und über das ich berichtet habe.

Hört jemand im Weißen Haus von Biden aufmerksam auf die Worte von Netanjahu, Smotrich und Ben-Gvir, während Amerika weiterhin Bomben und andere Waffen an ein zutiefst traumatisiertes und terrorisiertes Israel liefert?