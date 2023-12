Seymour Hersh: Kissinger, ich und die Lügen des Meisters

Seymour Hersh

Inoffiziell mit dem Mann, der heimlich unsere Telefongespräche aufzeichnete

Nach vielen guten und einigen weniger guten Geschichten verließ ich 1979 die New York Times, um ein Buch mit dem Titel The Price of Power über Henry Kissinger und seine Jahre als manipulierender und lügender Nationaler Sicherheitsberater und Außenminister zu schreiben.

Ich interviewte nicht weniger als tausend Beamte, darunter viele, die für Henry gearbeitet hatten, und das 698 Seiten starke Buch wurde 1983 veröffentlicht. Es war ein Verkaufs- und Werbeerfolg und führte dazu, dass ich ein Jahr lang Vorträge an Colleges und Universitäten in ganz Amerika hielt. Das Buch trug jedoch wenig dazu bei, die intensive Liebesbeziehung der Mainstream-Presse zu Henry zu mindern.

Die Nachrufe nach seinem Tod in der vergangenen Woche waren ebenso schmeichelhaft wie die Berichterstattung über die Lügen und Manipulationen, mit denen er während seiner Amtszeit zu Ruhm gelangte. Tatsache ist, dass seine Rolle bei der Entwöhnung Russlands und Chinas von ihrer Unterstützung Nordvietnams auf dem Höhepunkt dieses schrecklichen Krieges oft überschätzt wurde. Er war ein Vermittler der diplomatischen Realitäten, die ursprünglich von Präsident Richard Nixon verkündet worden waren, hinter dessen öffentlicher Unbeholfenheit sich eine scharfsinnige Einsicht in die Bereitschaft der Großmächte verbarg, selbst ihre engsten Verbündeten zu verraten. (Vergessen Sie mein Buch, wenn Sie tiefere Einblicke in die tödlichsten Intrigen von Nixon und Kissinger haben wollen: 2013 veröffentlichte Gary Bass, Professor in Princeton und ehemaliger Reporter des Economist, The Blood Telegram, einen konzentrierten Bericht über den Massenmord, den Nixon und Kissinger 1971 im damaligen Ostpakistan unvermeidlich machten, ohne dass die internationalen Medien auch nur die geringste Notiz davon nahmen).

Mein Tanz mit Kissinger begann erst Anfang 1972, als Abe Rosenthal, der Chefredakteur der Times, mich einlud, als investigativer Reporter in Washington über den Vietnamkrieg zu schreiben, was ich wollte – unter der Bedingung, dass ich verdammt sicher sein konnte, dass ich recht hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich für meine Reportage über das Massaker von My Lai in Vietnam bereits viele Preise gewonnen, darunter den Pulitzer-Preis, und zwei Bücher veröffentlicht – genug, um einen Job am besten Ort der Welt für einen Schriftsteller zu bekommen: als Reporter beim New Yorker. Doch Rosenthals Angebot und mein Hass auf den Krieg veranlassten mich, das Magazin zu verlassen und mich der täglichen Hektik einer Zeitung zu widmen.

Als ich im Frühjahr 1972 im Washingtoner Büro ankam, befand sich mein Schreibtisch direkt gegenüber dem wichtigsten außenpolitischen Reporter der Zeitung, einem erfahrenen Journalisten, der es meisterhaft verstand, zu Redaktionsschluss schlüssige Geschichten für die Titelseite zu schreiben. Ich lernte, dass die Sekretärin des Büroleiters an Tagen, an denen Geschichten über Krieg oder Abrüstung – Kissingers Spezialgebiet – zu schreiben waren, meinen Kollegen gegen 17 Uhr wissen ließ, dass „Henry“ gerade mit dem Büroleiter telefonierte und ihn gleich anrufen würde. Der Anruf kam natürlich, und mein Kollege machte sich hektisch Notizen und schrieb dann einen zusammenhängenden Artikel, der das wiedergab, was ihm gesagt worden war, und der unweigerlich die Schlagzeile der Zeitung am nächsten Morgen sein würde. Nachdem ich das eine oder zwei Wochen lang beobachtet hatte, fragte ich den Reporter, ob er jemals überprüft habe, was Kissinger ihm gesagt hatte – er bemerkte, dass Kissinger in den Artikeln nie namentlich erwähnt wurde, sondern hochrangige Beamte der Nixon-Regierung zitiert wurden -, indem er William Rogers, den Außenminister, oder Melvin Laird, den Verteidigungsminister, angerufen und mit ihnen über die Hintergründe gesprochen habe.

„Natürlich nicht“, sagte mein Kollege. „Wenn ich das täte, würde Henry nicht mehr mit uns verhandeln.“

Bitte verstehen Sie, dass ich mir das nicht ausgedacht habe.

Kissinger, der sich öffentlich nicht zu meinen Schriften über das Massaker von My Lai und dessen Vertuschung geäußert hatte, lud mich plötzlich zu einem privaten Gespräch ins Weiße Haus ein. Ich war gerade von einer Reportagereise für die Times nach Nordvietnam zurückgekehrt – ich war der zweite amerikanische Mainstream-Reporter in sechs Jahren, der von Hanoi ein Visum erhalten hatte – und wir sollten darüber sprechen. Ich hatte über Nordvietnams Haltung zu den geheimen Friedensgesprächen geschrieben, die Kissinger mit den Vietnamesen in Paris geführt hatte, aber das war nicht das Thema. Er wollte, so schloss ich daraus, mich streicheln. Es war klar, dass ich als völlig unberechenbare Person, die plötzlich bei der Times angestellt war, von besonderem Interesse war.

Er fragte mich nach meinen Eindrücken von den Nordvietnamesen, die ich während eines dreiwöchigen Besuchs in Hanoi und anderswo im Norden gewonnen hatte. Ich wurde in Gebiete geführt, die unter den schweren amerikanischen Bombenangriffen gelitten hatten, und ich wurde Zeuge der erstaunlichen Fähigkeit der Nordvietnamesen, zerbombte Eisenbahnlinien innerhalb weniger Stunden nach einem Angriff zu reparieren. Alle paar hundert Meter entlang der Gleise von Hanoi zum Haupthafen von Haiphong waren zusätzliche Schienen und die für die Reparaturen notwendige Ausrüstung versteckt.

Er erkundigte sich nach der Moral der Hanoier. Ich erzählte ihm, dass ich bei meinen vielen unbewachten Spaziergängen durch die Stadt keine Anzeichen von Panik, Angst oder Verzweiflung gesehen hatte. Jeden Morgen um dieselbe Zeit kam eine Gruppe von Studenten, die mich bei meiner Ankunft gesehen hatten, an meinem Hotel im Zentrum von Hanoi vorbei – ich war immer draußen – und sagte fröhlich auf Englisch „Good morning, sir! Aber mir war immer bewusst, dass ich mich im Feindesland befand.

Die Schuljungen und andere Anekdoten veranlassten Kissinger, einen prominenten ehemaligen Botschafter, der sein ranghöchster Berater in Kriegsfragen war, zu sich zu rufen und ihm vor meinen Augen mit sichtlichem Ärger zu sagen: „Dieser Junge gibt mir mehr Informationen über die Moral im Norden, als ich von der CIA bekomme.“ Ich erinnere mich, dass ich dachte: „Ist das alles? Ist das alles, was er hat? Glaubt der Kerl wirklich, dass er mich mit dieser Art von offensichtlicher Schmeichelei für sich gewinnen kann?“

In den folgenden Jahren nahm Kissinger meine Anrufe weiterhin entgegen, allerdings unter der Bedingung, dass alle unsere Gespräche, wie er einmal sagte, „inoffiziell“ sein müssten. Ich durfte ihn nicht namentlich zitieren und erfuhr Jahre später, dass ich der Einzige war, der sich bei unseren Telefonaten an die Regeln hielt. Ein Wissenschaftler, der über Kissinger forschte, erzählte mir, dass meine angeblich privaten Gespräche mit ihm innerhalb weniger Stunden transkribiert worden waren – er hatte Kopien über das Informationsfreiheitsgesetz erhalten – und Kissinger oder seinem langjährigen Berater, Armeegeneral Alexander Haig, zur Verfügung gestellt worden waren.

Trotz meiner heftigen Einwände zog mich Rosenthal Ende 1972 vom Vietnam-Thema ab, als der Watergate-Skandal ausbrach und die Times durch die Berichte von Bob Woodward und Carl Bernstein von der Washington Post unter Beschuss geriet. Wieder einmal fand ich mich in der Position wieder, über Kissinger zu berichten, dessen Bereitschaft, alles zu tun, um in Nixons Gunst zu bleiben, keine Grenzen kannte.

Im Frühjahr 1973 lud mich ein hochrangiger FBI-Beamter, der kurz vor der Pensionierung stand und meine offensichtliche Abneigung gegen Kissinger teilte, zum Mittagessen in ein Restaurant in der Nähe des FBI-Hauptquartiers ein, in dem sich hochrangige FBI-Beamte trafen. Es war eine wirklich erstaunliche Einladung, aber es waren Tage, an denen es nur solche Momente gab, während die Nixon-Regierung sich auflöste, und so ging ich hin. Wir unterhielten uns angeregt über die Unwägbarkeiten Washingtons, und am Ende des Mittagessens bat er mich, einen Moment innezuhalten, bevor er das Restaurant verließ: Ich würde ein Päckchen auf seinem Stuhl finden.

Es enthielt sechzehn streng geheime Abhörgenehmigungen des FBI, die bis auf zwei alle von Kissinger unterzeichnet waren. Diese Abhörgenehmigungen betrafen eine Reihe von Reportern, etwa zehn Mitglieder von Kissingers nationalem Sicherheitsteam und hochrangige Berater des Außen- und des Verteidigungsministers. In den Dokumenten war festgelegt, dass die Abhörgeräte an den Haustelefonen der Zielpersonen installiert werden sollten, und sie enthielten die Namen der FBI-Techniker, die die Abhörgeräte installieren sollten.

Ich benötigte ein oder zwei Tage, um einige der Installateure ausfindig zu machen und zu bestätigen, dass die Dokumente echt waren. Ich wusste, dass ich das tun musste, bevor ich den Chefredakteuren der Times erzählte, was ich hatte. Da Nixon in den Seilen hing, war Kissinger der Ansprechpartner für alle außenpolitischen Fragen, einschließlich einer Krise, die sich damals im Nahen Osten abzeichnete.

Als erstes rief ich Kissinger an. Die unmittelbare Antwort war ein totales Dementi und Wut darüber, dass man ihm eine solche Polizeistaatstaktik vorwarf. Dann kam nicht unerwartet ein zweiter Anruf, in dem er sagte, er habe es satt, ständig von der Presse verleumdet zu werden, und er wolle zurücktreten. Eine halbe Stunde später kam James Reston, den alle Scotty nannten, der wunderbare Kolumnist der Times, der Kissinger nahe stand, obwohl er sich seiner Unzulänglichkeiten bewusst war, in seinen Pantoffeln, die er manchmal im Büro trug, an meinen Schreibtisch und fragte mich, ob ich wüsste, dass Henry es mit seinem Rücktritt ernst meine.

Es war unmöglich, Scotty nicht zu mögen, aber er war sich offensichtlich nicht sicher, ob meine Art der Berichterstattung in die Times gehörte. Da ich Jude war, hatte ich mich im Winter zuvor freiwillig bereit erklärt, an Heiligabend eine Doppelschicht in der Washingtoner Redaktion zu übernehmen, was normalerweise bedeutete, dass ich nur einen Wetterbericht oder etwas ähnlich Triviales schreiben musste. Nur ich, ein gutes Buch und ein Fernschreiber von morgens bis spät in die Nacht. Einmal stürmte Scotty in schwarzer Krawatte ins Büro, begleitet von seiner Frau und einem prominenten Diplomaten aus Washington und dessen Frau. Ich vermute, dass die Schnapsläden in der Stadt geschlossen hatten und Scotty, der offensichtlich ein wenig beschwipst war, eine oder zwei Flaschen aus seinem Büro holen wollte. Reston warf mir einen sehr coolen Blick zu und sagte – ich lache immer noch, wenn ich daran denke – „Hey, Hersh, willst du nicht das Exklusivinterview mit Jesus für die zweite Ausgabe?“

Vielleicht muss man dabei gewesen sein, um die Geschichte zu verstehen, aber Scotty war das einzig Wahre. Er war da, wo er war – der angesehenste Kolumnist der Times -, weil die Präsidenten und ihre Günstlinge wussten, dass sie sich auf ihn verlassen konnten, wenn es darum ging, ihren Standpunkt in Krisenzeiten zu verteidigen. Und ich schrieb Geschichten, vorwiegend über Kissingers mögliche Verbindung zu Nixons Fehlverhalten, von denen Scotty meinte, die Zeitung brauche sie nicht zu veröffentlichen.

Ich murmelte etwas zu Scotty – dass es mich nichts anginge, ob Kissinger zurücktrete oder nicht – und fuhr fort, die Geschichten nach New York zu schicken. Redaktionsschluss für die Titelseite war um 19 Uhr, und kurz davor rief mich Al Haig an. „Seymour“, sagte er, was meine Aufmerksamkeit erregte – diejenigen, die mich kannten, einschließlich Al, nannten mich Sy – und er sagte die Worte, die ich nie vergessen werde: „Glauben Sie, dass Henry Kissinger, ein jüdischer Flüchtling aus Deutschland, der dreizehn Mitglieder seiner Familie durch die Nazis verloren hat, sich auf Polizeistaatstaktiken wie das Abhören seiner eigenen Mitarbeiter einlassen würde? Wenn Sie daran zweifeln, sind Sie es sich, Ihrem Glauben und Ihrer Nation schuldig, uns einen Tag Zeit zu geben, um zu beweisen, dass Ihre Geschichte falsch ist“.

Natürlich verstand ich, dass Kissinger Haig angefleht hatte, diese törichte Entscheidung zu treffen, aber er tat es. Die Geschichte erschien am nächsten Morgen auf der Titelseite, und Kissinger überlebte, wie ich mir sicher war. Man hätte ihn mit einem Messer in der Hand erwischen müssen, aus dem Blut geflossen wäre, und sein Körper hätte noch immer gezuckt, wenn er jemals die Konsequenzen seiner Taten zu spüren bekommen hätte.

Aber er schadete der Karriere einiger, die für ihn die Drecksarbeit in der Bürokratie erledigten, wie ich einige Monate nach meinem Eintritt in die Times erfuhr. Es gab einen Skandal um einen Vier-Sterne-Luftwaffengeneral namens John Lavelle, der öffentlich entlassen und degradiert worden war, nachdem er zugegeben hatte, dass er seine Luftwaffenbesatzungen in Thailand heimlich ermächtigt hatte, nicht genehmigte Ziele in Nordvietnam zu bombardieren. Lavelles Ungnade war öffentlich geworden, was ungewöhnlich war, und er war unauffindbar.

Früh in der Lavelle-Affäre wurde ich von Otis Pike angerufen, einem New Yorker Demokraten, der im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses saß. Pike war während des Zweiten Weltkriegs Bomberpilot des Marine Corps im Pazifik gewesen, und er drängte mich, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Er sagte, er könne mir nicht alles sagen, was er wisse, aber ich müsse Lavelle finden und ihn zum Reden bringen.

Als ich Mitte der Sechzigerjahre für die Associated Press über das Pentagon berichtete, hatte ich gelernt, wie wertvoll die Telefonbücher des Pentagon waren. Ich wusste auch, dass Lavelle, der einige Jahre zuvor als Zwei- oder Drei-Sterne-General ins Pentagon versetzt worden war, zweifellos einen oder zwei sehr kluge Hauptmänner der Air Force als persönliche Adjutanten beschäftigt hatte. Die Chancen standen gut, dass einer seiner hochrangigen Berater als Major oder Oberstleutnant ins Pentagon zurückgekehrt war.

Und tatsächlich fand ich einen, der in einem Vorort wohnte. Ich rief ihn noch am selben Abend zu Hause an und sagte ihm, wer ich sei und was ich wollte: Ich wollte wissen, wo Lavelle wohnte und was zum Teufel los war. Er gab mir die Informationen, die ich benötigte. Am nächsten Tag machte ich Lavelle ausfindig, als er mit seinen beiden Söhnen auf einem Golfplatz im ländlichen Maryland spielte. Ich hatte schon immer gern Golf gespielt und schlug ein paar Bälle mit ihm und den Jungs – Reporter tun alles, um jemanden zum Reden zu bringen. Lavelle, der nichts über mich wusste, außer dass ich ein Fünfer-Eisen schlagen konnte, sagte seinen Jungs, sie sollten im Auto warten, und begleitete mich zu einer Bar im Clubhaus.

Es war sehr heiß, ich erinnere mich, und wir hatten beide kalte Flaschen Miller High Life. Ich nahm einen Schluck und fragte Lavelle, was zum Teufel passiert sei. Er war kühl, wie Kampfpiloten nun mal sind, und erzählte mir, dass er etwa sechs Monate lang Bombenangriffe im Norden genehmigt hatte, die nicht autorisiert waren. Er schützte seine Stellvertreter, indem er ihnen nicht sagte, dass er dafür keine ausdrückliche Genehmigung aus Washington hatte.

Ich erinnere mich noch gut an den nächsten Wortwechsel. Ich sagte: „Kommen Sie, General, wenn Sie getan hätten, was Sie gesagt haben, wissen wir beide, dass Sie vor ein Kriegsgericht gestellt worden wären.“

Lavelle warf mir einen kühlen Blick zu und sagte: „Sagen Sie mir, wann ist das letzte Mal ein Vier-Sterne-General oder Admiral der Luftwaffe vor ein Kriegsgericht gestellt worden?“

Ich wusste die Antwort nicht.

Von diesem Moment an begann ich, den Kerl wirklich zu mögen. Ich ahnte – ich wusste es einfach -, dass er den Befehl zu den illegalen Bombenangriffen durch die Hintertür erhalten hatte, und dieser Befehl von Kissinger und Nixon gekommen sein musste. Ich sagte ihm das, und er sagte nichts.

Ich sagte dem General, dass ich über seine Aussage berichten würde, dass er aber die Verantwortung für das Weiße Haus übernehmen müsse, weil der Präsident und sein Nationaler Sicherheitsberater den Krieg gegen den Norden ausweiten wollten, ohne dies offiziell zu tun.

Und genau das tat ich. Ich schrieb wochenlang in der Times über den Schlamassel mit Lavelle. Schließlich gab es Anhörungen, organisiert von Senator John Stennis, einem konservativen Demokraten aus Mississippi, der Vorsitzender des Senatsausschusses für die Streitkräfte war. Stennis war ein Falke im Hinblick auf Vietnamkrieg und ein Fanatiker, wenn es um Afroamerikaner ging, aber er vermutete Kissinger hinter der Lavelle-Affäre und sprach sich dafür aus, dass ich tat, was ich konnte. Wir unterhielten uns weiter – ich konnte ihn jederzeit über eine private Telefonleitung in seinem Büro erreichen – bis Nixon aus dem Amt war. Wir waren ein seltsames Paar.

Ich schrieb eine Reihe von Geschichten über Lavelle, voller Andeutungen, dass der General das, was er tat, für Kissinger und Nixon tat, aber der General entschied sich, seine Verpflichtung gegenüber den Männern im Weißen Haus einzuhalten. Ein Jahrzehnt später, als die Tonbänder mit Nixon und Kissinger aus dem Weißen Haus an die Öffentlichkeit gelangten – Lavelle starb 1979 -, gab es einige Gespräche zwischen Nixon und Kissinger über Lavelles Notlage, als meine ersten Geschichten über ihn in der Times veröffentlicht wurden.

Wie ich vor einigen Jahren in meinen Memoiren schrieb, fühlte sich Nixon schuldig, weil er den General in die Enge getrieben hatte. „Ich möchte vermeiden, dass er zum Sündenbock gemacht wird“, sagte er zu Kissinger. Einige Tage später, als die Zeitungen über mögliche Senatsanhörungen zu Lavelles Entlassung berichteten, sagte Nixon erneut zu Kissinger: „Ich fühle mich einfach nicht wohl dabei, ihn in diese Sache zu drängen, und dann bekommt er einen schlechten Ruf.“ Kissinger bat ihn, sich aus der Sache herauszuhalten. Nixon willigte ein, sagte aber noch einmal, fast klagend: „Ich will keinen Unschuldigen verletzen.“

Es war, als ob der Präsident glaubte oder glauben wollte, dass er nicht die Macht hatte, einzugreifen. In diesem Moment der Doppelzüngigkeit befand er sich in den Händen Kissingers.