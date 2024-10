Seymour Hersh: Mein Treffen mit Nasrallah

Seymour Hersh

Ich muss gestehen, dass ich Hassan Nasrallah mochte. Ich hatte einige lange Treffen mit ihm, die im Winter 2003 begannen. Das war einige Monate nach der US-Invasion im Irak, die George W. Bush und Dick Cheney zwei Jahre zuvor nach dem 11. September beschlossen hatten, obwohl der Irak von dem säkularen Saddam Hussein geführt wurde, der keine Verbindung zu Al-Qaida hatte.

Ich arbeitete für den New Yorker, und mein Thema war der Krieg gegen den Terror. Das brachte mich in jenem Frühjahr nach Berlin zu einem Frühstück mit August Hanning, dem Chef des deutschen Nachrichtendienstes, zum Thema 9/11. Eine Diskussion über die Grundregeln war nicht nötig: Hanning und ich waren uns einig, dass wir nur über den Hintergrund sprechen würden.

Einmal fragte ich Hanning nach einer seltsamen Verbindung, von der ich erfahren hatte, zwischen dem ehemaligen Premierminister Ehud Barak, der während seiner herausragenden Armeekarriere Kommandeur der Sayeret Matkal, Israels geheimster Kommandoeinheit, war, und Scheich Hassan Nasrallah, dem Chef der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon. Es ging um einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hisbollah, der nach langen Diskussionen zwischen Nasrallah und Barak stattfand, der sich weigerte, einen der Gefangenen zurückzugeben. Nasrallahs Rückkanalgespräche mit Israel über Hanning wurden mit Ariel Sharon fortgesetzt, der Barak 2001 als Premierminister ablöste. Das war eine verblüffende Nachricht. Scharon hatte 1982 den Angriff Israels auf den Libanon angeführt und eine Schlüsselrolle bei dem berüchtigten Massaker an zwei palästinensischen Flüchtlingslagern gespielt. Er und Nasrallah waren das seltsamste aller Paare.

Ich habe mir beim Frühstück keine Notizen gemacht, aber Nasrallah hat mich am meisten interessiert. Ich hatte Freunde in Beirut, die die Hisbollah-Führung kannten und ein Treffen arrangierten. Ich weiß nicht mehr, wo das erste Treffen stattfand, aber es hatte nichts von den intensiven Sicherheitsvorkehrungen, die später kamen, nachdem Israel und die Hisbollah 2006 einen erbitterten Krieg geführt hatten, der keine Gewinner hatte, wie ich später im New Yorker schrieb. Bei diesem ersten Treffen gab es kaum mehr als eine beiläufige Sicherheitskontrolle: Meine Jacke wurde abgetastet, und mein altmodisches Tonbandgerät wurde kurz geöffnet und begutachtet.

Nasrallah war rundlich und plump in seiner religiösen Tracht, und ich fragte ihn über einen Dolmetscher, ob er sich in seinen ständigen Grenzscharmützeln mit Israel als Terrorist oder als Freiheitskämpfer sehe. Er sagte, sein Militär habe israelische Soldaten entlang der Grenze angegriffen und würde dies wieder tun, wenn es zu einem Krieg käme. Er überraschte mich, indem er hinzufügte, dass er, wenn zwischen den Israelis und den unter israelischer Besatzung lebenden Palästinensern volle Rechte und ein sinnvolles Friedensabkommen ausgehandelt werden könnten, dies natürlich anerkennen würde. Es wurden Kekse und Tee serviert, und er bestand darauf, dass wir uns daran beteiligten, wobei er mir den Keksteller entgegenschob. Das Gespräch war aus seiner Sicht weitgehend eine Anleitung zum Krieg der USA im Irak. Nasrallahs Vorhersage war, dass auf den schnellen amerikanischen Sieg ein jahrelanger erbitterter Krieg folgen würde, da sich die aufgelöste irakische Armee mit der Stammes- und politischen Opposition verbünden würde. Damit lag er ziemlich genau richtig.

Einige Wochen vor den Parlamentswahlen im Irak am 30. Januar 2005 hatte ich ein zweites Treffen mit Nasrallah. Es war die erste Parlamentswahl seit dem Sturz Saddams durch die USA, und wie ich später berichtete, setzte die Bush-Regierung alles daran, die Wahl zu manipulieren, um sicherzustellen, dass die vom Weißen Haus favorisierten sunnitischen Kandidaten eine Mehrheit gewinnen würden. Ein Freund aus den Reihen des US-Geheimdienstes hatte mir erzählt, dass in den Vereinigten Staaten angeblich, aber nicht unbedingt leere Wahlzettel gedruckt und in den Irak geflogen wurden;

Nasrallah amüsierte sich über die Idiotie Washingtons, das Diplomaten und andere Beamte in den Irak schickt, die wenig über das Land wissen und kein Arabisch sprechen können. Er sagte mir, dass Amerika keine Ahnung habe, wie man Wahlen manipuliert, und anscheinend glaube, dass die siegreiche Partei eine Mehrheit von 50 Prozent oder mehr brauche. Dann erzählte er mir, dass die siegreiche Partei schiitisch sei und 48,1 Prozent der Stimmen erhalten würde. „Die Amerikaner“, sagte er, „wissen nicht, wie man hier Wahlen manipuliert“. (Die wörtliche Abschrift dieses und anderer Interviews mit Nasrallah lagert unter 95 Kisten mit meinen Unterlagen und war kurzfristig nicht einsehbar.) Die Wahl wurde von dem Schiiten Ibrahim al-Jaafari mit 48,19 Prozent der Stimmen gewonnen.

Die Wahl wurde im Wesentlichen von sunnitischen Arabern boykottiert, und in einem wichtigen sunnitischen Wahlbezirk gaben nur zwei Prozent der registrierten Wähler ihre Stimme ab. Die sunnitische Gemeinschaft hat offensichtlich die Botschaft verstanden, dass die Wahl manipuliert werden würde, während die diplomatische und militärische Gemeinschaft der USA dies nicht tat. Am Wahltag gab es mindestens vierundvierzig Tote in der Nähe der Wahllokale.

Ich hatte ein Buch geschrieben, in dem ich behauptete, Jack Kennedy habe eine Wahl in Chicago manipuliert, aber ich habe nie daran gedacht, Nasrallah zu fragen, woher er wusste, dass al-Jaafari gewinnen würde und sein Ergebnis bis auf einen Zehntelpunkt genau vorhersagen konnte.

Mein letzter Besuch bei Nasrallah fand im Dezember 2006 statt, einige Monate, nachdem die Hisbollah das fassungslose Israel in einem brutalen Krieg bis zum Stillstand bekämpft hatte. (Ich habe den Artikel, den ich vor ein paar Wochen über diesen Krieg geschrieben habe, erneut veröffentlicht.) Das Scheitern an diesem Tag hat eine Rolle bei der Vorbereitung Israels auf den Tag gespielt, an dem sein Premierminister, wie in der vergangenen Woche, einen K.O.-Schlag fordern würde.

Nasrallah hatte sich seit dem Krieg von 2006 versteckt gehalten. Ich nahm ein Taxi zu einem Treffpunkt im Süden Beiruts, wo viele Schiiten leben, wo mich ein Hisbollah-Helfer mit dem Taxi zu einer Garage brachte. Dort wurde ich mit einem Handscanner durchsucht und auf den Rücksitz einer dunklen Limousine gesetzt, deren Fenster blockiert waren, und zu zwei oder drei weiteren Garagen gefahren, wobei ich jedes Mal das Auto wechselte, und schließlich zu einer Garage in einem modernen Wohnhaus. Es war eher interessant als beunruhigend, und ich brachte die übertriebene Sicherheit nicht sofort mit dem Krieg gegen Israel in Verbindung. In der richtigen Garage angekommen, wurde ich zu einem Aufzug geführt, der mich direkt in die oberste Etage eines anscheinend zwölfstöckigen Gebäudes brachte;

Ich verstand, dass der Erfolg der Hisbollah im Kampf gegen Israel ihn sowohl für Schiiten als auch für Sunniten zu einem Helden gemacht hatte. Nasrallah verscheuchte einen Helfer, der eine Ganzkörperdurchsuchung bei mir durchführen wollte. Ich war erstaunt über die Sicherheitsvorkehrungen und fragte ihn im Grunde: „Was zum Teufel ist hier los?“ – nur in einer höflicheren Sprache. Er erklärte, der Sommerkrieg habe begonnen, als er die Entführung zweier israelischer Soldaten bei einem grenzüberschreitenden Überfall angeordnet habe. Das war ein Fehler. „Wir wollten nur Gefangene für den Austausch gefangen nehmen“, sagte er mir. „Wir wollten die Region nicht in einen Krieg hineinziehen.“

Als wir bei Keksen und Tee wieder ins Gespräch kamen, machte ein sichtlich verunsicherter Nasrallah Präsident Bush für dessen Ziel verantwortlich, „eine neue Landkarte für die Region zu entwerfen“, indem er den Nahen Osten, in dem sich viele Religionen lange friedlich vermischt hatten, in getrennte sunnitische und schiitische Staaten aufteilt. „Innerhalb von ein oder höchstens zwei Jahren“, sagte er, „wird es völlig sunnitische Gebiete, vollkommen schiitische Gebiete und völlig kurdische Gebiete geben. Sogar in Bagdad gibt es die Befürchtung, dass es in zwei Gebiete aufgeteilt werden könnte, ein sunnitisches und ein schiitisches.“

Ein paar Monate später schrieb ich einen langen Beitrag, der sich auf mein Interview mit Nasrallah, wenig beachtete Aussagen im Kongress und Interviews in Washington und im Nahen Osten stützte, über eine Entscheidung der Bush-Regierung, „ihre Prioritäten im Nahen Osten neu zu gestalten“. Ich schrieb: „Im Libanon hat die Regierung mit der sunnitischen Regierung Saudi-Arabiens bei geheimen Operationen zusammengearbeitet, die darauf abzielen, die Hisbollah zu schwächen, eine schiitische Organisation, die vom Iran unterstützt wird. Auch die USA haben sich an geheimen Operationen beteiligt, die sich gegen den Iran und dessen Verbündeten Syrien richteten. Ein Nebenprodukt dieser Aktivitäten war die Stärkung sunnitischer extremistischer Gruppen, die eine militante Vision des Islams vertreten, Amerika feindlich gesinnt sind und mit Al-Qaida sympathisieren.“

Außenministerin Condoleezza Rice, eine der Architekten der neuen amerikanischen Außenpolitik, sagte vor dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats aus, dass es „eine neue strategische Ausrichtung im Nahen Osten“ gebe, die „Reformer“ und „Extremisten“ voneinander trenne. Die meisten Sunniten befänden sich im Zentrum der Mäßigung, während der schiitische Iran und die Hisbollah zusammen mit dem sunnitischen Syrien und der Hamas auf der anderen Seite dieser Kluft stünden;

Was auch immer man von Rices Analyse halten mag, es zeichnete sich ein politischer Wandel ab, der Saudi-Arabien und Israel schließlich mit dem Abraham-Abkommen an den Rand einer neuen strategischen Umarmung brachte. Beide Nationen betrachteten Iran und Hisbollah als existenzielle Bedrohung. Die Saudis, so schrieb ich damals, glaubten, dass eine größere Stabilität in Israel und Palästina dem Iran weniger Einfluss in der Region verschaffen würde.

Dieser Bericht wurde vor mehr als siebzehn Jahren veröffentlicht. Es ist heute verblüffend, wie der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu diese zerbrechliche Chance für eine politische Neuausrichtung im Nahen Osten zerstört hat, vor allem, weil der Iran jetzt von einem vorausschauenden und gemäßigten Präsidenten geführt wird, der möglicherweise bald auf Netanjahus Abschussliste steht.

Wir werden nie erfahren, ob Nasrallah, der im Libanon geboren wurde und mir mehr als einmal sagte, dass er entschlossen sei, die Hisbollah stärker in das politische, wirtschaftliche und soziale Leben seines Landes einzubinden, damit Erfolg gehabt hätte.

Der Weg nach vorn ist jetzt, da das mächtige Israel am Boden und in der Luft angreift, düster und tödlich.