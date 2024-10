Von Robert Malone

Wir nähern uns dem offiziellen Veröffentlichungsdatum (08. Oktober 2024) für PsyWar: Enforcing the New World Order“ (PsyWar: Die Durchsetzung der neuen Weltordnung), und ich habe etwa dreißig Vorab-Exemplare des Buches von SkyHorse Publishing erhalten, von denen ich einige an die Podcaster und Rezensenten weitergegeben habe, die mich zu diesem neuen Buch lesen, rezensieren und interviewen möchten.

Ich habe auch die Aufnahme der Hörbuchversion abgeschlossen, und unser Toningenieur und Partner beim Hörbuch, Joao Zurzica, hat die resultierenden Dateien bearbeitet und für das Hochladen als Hörbuch formatiert. Joao hat fantastische Arbeit geleistet – ich bin erstaunt über die Klarheit und Reinheit des Klangs der resultierenden Dateien.

Heute sind Jill und ich in Tokio und werden am späten Nachmittag vor dem japanischen Parlament (Repräsentantenhaus) eine Rede zum Thema „Building Resilience: Gegen psychologische Kriegsführung für eine sichere Zukunft“ sprechen. Gestern habe ich in der offenen Sitzung für die ICS 6 über PsyWar mit Schwerpunkt auf psychologischem Bioterrorismus gesprochen. Dieses Thema scheint bei vielen Menschen Anklang zu finden, vielleicht weil es einfacher wird zu verstehen, was mit ihnen geschehen ist, wenn sie einen Namen für etwas haben, das sie erlebt haben. Ich stelle auch fest, dass viele, die ein Vorab-Exemplar von PsyWar erhalten haben, besonders an diesem Kapitel interessiert sind, vielleicht weil es am Anfang des Buches steht (und sie noch nicht die Zeit hatten, das ganze Buch zu lesen), oder vielleicht, weil etwas an dem Begriff und dem Kapitel bei ihnen besonders gut ankommt.

Der Text dieses Kapitels wurde zum ersten Mal hier in diesem Substack veröffentlicht, und langjährige Leser werden vieles davon wiedererkennen, auch wenn es überarbeitet wurde, um es in den breiteren Kontext des Buches einzupassen

In jedem Fall habe ich das Gefühl, dass, wenn dieser Begriff (psychologischer Bioterrorismus) allgemeiner verwendet wird, wenn er als Teil der Sprache akzeptiert wird, die zur Beschreibung des Prozesses der Bewaffnung der Angst verwendet wird, um Einzelpersonen und Bevölkerungen psychologisch zu trainieren, damit sie sich verschiedenen Richtlinien und Verfahren fügen, dies dazu beitragen wird, den Einsatz dieser Taktik zur Manipulation von Menschen für Marketing- oder Kontrollzwecke zu stoppen. Wenn Sie den Begriff und das Konzept einmal verstanden haben, werden Sie überall Beispiele für diese Taktiken und Strategien sehen.

Zu wissen, wie und warum sie es tun, ist für jeden, der nach der Wahrheit sucht, entscheidend. Dies ist kein Buch, es ist eine wesentliche Rüstung für die dunklen Zeiten, in denen wir uns derzeit befinden. -Hon. Andrew Bridgen, ehemaliges Mitglied des House of Commons, Vereinigtes Königreich

Ich hoffe, dass Ihnen das Lesen und/oder Hören dieses Kapitels Spaß macht und dass Sie sich überlegen, die gebundene, die Kindle- oder die Hörbuchversion dieses neuen Buches zu kaufen. Jill und ich haben zwei Jahre lang an PsyWar gearbeitet und hoffen, dass die Leser es als hilfreich empfinden, wenn sie auf dem modernen psychologischen Schlachtfeld um die Kontrolle über ihren Verstand kämpfen. Bitte lassen Sie uns wissen, was Sie davon halten und ob Sie die folgende Erklärung des Konzepts und der Hintergründe des psychologischen Bioterrorismus für Ihr tägliches Leben hilfreich finden.

KAPITEL 3

Psychologischer Bioterrorismus

Psychologischer Bioterrorismus ist die Ausnutzung der Angst vor einer Krankheit durch Regierungen und andere Organisationen, wie z. B. Big Pharma, um Einzelpersonen, Bevölkerungen und Regierungen zu manipulieren. Obwohl die Angst vor Infektionskrankheiten ein offensichtliches Beispiel ist, ist dies nicht die einzige Art, wie psychologischer Bioterrorismus eingesetzt wird.

In einem Interview mit der Zeitschrift Current Concerns vom Januar 2017 beschrieb Dr. Alexander Kouzminov (ein ehemaliger Offizier des sowjetisch-russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR)) die operativen Grundlagen der Spionagetechnik, die er als „Informations-Bioterrorismus“ bezeichnete. Seine Analyse wurde mit Beispielen aus den Ereignissen rund um den Ausbruch von Infektionskrankheiten Ende des zwanzigsten und Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts untermauert: Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom (SARS) (2002-2003), Vogelgrippe A (H5N1) (1997, 2006-2007) und H1N1 „Schweinegrippe“ (2009).

Er definierte dies als eine neue Methode zur globalen Einflussnahme und Manipulation von Individuen, Bevölkerungen und Nationen und schlug vor, dass andere Namen für diese Strategie „Informations-Bioterrorismus“ oder „Informations-Bioerpressung“ lauten könnten. In seinem Aufsatz beschreibt Dr. Kouzminov die Schlüsselrollen, Verantwortlichkeiten und Strategien, die beim Einsatz dieser Form des Bioterrorismus zum Tragen kommen.

In der Erkenntnis, dass der Einsatz dieses strategischen Ansatzes zu einer Waffe im größeren Bereich der modernen psychologischen Kriegsführung (oder PsyWar) geworden ist, schlagen wir eine alternative Bezeichnung für diese Methoden vor: „Psychologischer Bioterrorismus“. Da der psychologische Bioterrorismus sowohl auf bewusster als auch auf unterbewusster Ebene wirkt, ist diese Form der mentalen Manipulation ein Beispiel sowohl für den PsyWar (der auf den bewussten Verstand abzielt) als auch für die kognitive Kriegsführung (die auf das Unterbewusstsein abzielt).

Dr. Kouzminovs Referenzen auf diesem Gebiet sind tadellos. Er ist ein hochqualifizierter und erfahrener Biosicherheitsspezialist, der in der Zentralregierung und in der Privatwirtschaft als leitender Berater, leitender Analyst, Direktor und Geschäftsführer tätig war. Er hat zu einer Reihe von Umwelt- und Biosicherheitspapieren in Neuseeland und auf internationaler Ebene beigetragen, u. a. in politischen Foren der UNESCO, und hat mehrere Auszeichnungen der neuseeländischen Zentralregierung sowie internationale Anerkennungen für seine politische Entwicklungsarbeit erhalten.

Dr. Kouzminov war in den 1980er und 90er Jahren Geheimdienstmitarbeiter des sowjetisch-russischen Auslandsgeheimdienstes (SVR) und befasste sich mit Geheimdienstoperationen im Zusammenhang mit Biowaffen in Zielländern. Er ist der Autor von „Biological Espionage: Special Operations of the Soviet and Russian Foreign Intelligence Services in the West“ („Biologische Spionage: Spezialoperationen der sowjetischen und russischen Auslandsnachrichtendienste im Westen“ 2005, Greenhill Books) und hat mehr als fünfzig Werke über Biosicherheit veröffentlicht, die sich auf Bioterrorismus, Biowaffen, Risikokontrolle und -management sowie politische Ansätze konzentrieren.

Was ist psychologischer Bioterrorismus?

Beim „psychologischen“ oder „Informations-Bioterrorismus“ wird die Angst vor einer Infektionskrankheit genutzt, um Menschen und ihr Verhalten zu kontrollieren. Es handelt sich um eine sehr wirksame Methode zur Massenmanipulation von Bevölkerungen, die dadurch funktioniert, dass bei den Zielpersonen ein Zustand erhöhter Angst und Todesangst erzeugt wird. Diese geschürte Angst basiert häufig auf Anspielungen auf irreführende, schlecht dokumentierte historische Geschichten – im Wesentlichen Volksmärchen oder Parabeln – über historische Epidemien sehr gefährlicher Krankheiten wie Pest, Typhus, Gelbfieber, Polio oder Pocken.

Oft haben diese Gleichnisse wenig Relevanz für die moderne Gesellschaft mit ihren ausgefeilten sanitären Praktiken, sauberem Wasser, Krankenhausnetzen und einem breiten Spektrum an Antibiotika, Pilzmitteln, Antiparasitika und entzündungshemmenden Medikamenten. Ein Beispiel für eine solche Geschichte ist die Erzählung von der weltweiten Pandemie der „Spanischen Grippe“ im Jahr 1918. Diese Geschichte wird seit langem benutzt, um die Notwendigkeit einer jährlichen Massenimpfung gegen Grippe zu rechtfertigen, um eine künftige Grippepandemie zu verhindern. Aber das ist irreführende Folklore. Diese Geschichte wird seit mehr als einem Jahrhundert nach diesen Ereignissen immer wieder erzählt und löst in vielen Köpfen immer noch große Angst aus.

Die Wahrheit ist, dass die Wellen des Massensterbens durch Infektionskrankheiten, die um 1918 auftraten, nicht wirklich auf den H1N1-Grippestamm zurückzuführen waren, der zwar viele Menschen auf der ganzen Welt infizierte und Krankheiten der oberen Atemwege verursachte, aber nicht wirklich zu einem Massensterben führte. Stattdessen weisen aktuelle wissenschaftliche Analysen darauf hin, dass diese Todesfälle in erster Linie auf eine bakterielle Lungenentzündung zurückzuführen waren, die zusammen mit dem H1N1-Grippevirus zirkulierte, zusammen mit der unsachgemäßen Anwendung nicht-pharmazeutischer öffentlicher Gesundheitsmaßnahmen, einschließlich Masken, und der unsachgemäßen Verabreichung eines neu entdeckten pharmazeutischen Medikaments – Aspirin. Eine sehr viel differenziertere Realität, die jedoch nicht die Notwendigkeit einer jährlichen Grippeschutzimpfung unterstützt.

Die jüngste weltweite Propaganda über einen pathogeneren H5N1-Stamm (Vogelgrippe), der jetzt in großen Hühnerbeständen (und einer Vielzahl von Wildvögeln) zirkuliert, ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine psychologische oder informative Bioterrorismus-Kampagne aufgebaut und eingesetzt wird. Die aktuelle Runde des psychologischen Bioterrorismus spiegelt fast genau die vorherige Kampagne wider, die zwischen 2010 und 2016 durchgeführt wurde.

Was macht psychologischen Bioterrorismus so wirksam?

Zu den wichtigsten Komponenten und Nachwirkungen dieser Form der massenpsychologischen Manipulation gehören die folgenden:

Zeitfaktor: Der psychologische Bioterrorismus bietet eine praktische Methode zur sofortigen weltweiten Verbreitung und Entwicklung einer weit verbreiteten Panik durch elektronische Kommunikationsmittel. Faktor Verwundbarkeit: Die Menschen fühlen sich der Bedrohung hilflos ausgeliefert, da es keine wirksamen Verteidigungsmittel gibt. Dies führt zu einer Panik in der Bevölkerung, die dann zur Unterstützung anderer Ziele genutzt werden kann. Ein Unsicherheitsfaktor: Ein Mangel an sachlichen Informationen über die Quelle der Bioterror-Bedrohung und ihre Ausbreitung bietet die Möglichkeit, die Menschenmassen zu manipulieren, die die Bedrohung auslösen. Die Initiierung und Förderung eines psychologischen Bioterror-Ereignisses bietet die Möglichkeit, eine Erklärung für das Ereignis zu entwerfen und zu verbreiten und Propagandanarrative zu entwerfen, die anderen (in der Regel verborgenen) Zielen dienen oder diese unterstützen. Im Falle der aktuellen „Vogelgrippe“-Erzählung könnten diese Ziele darin bestehen, die Akzeptanz der mRNA-basierten genetischen Impfung von Milchvieh zu fördern und das Ziel der Keulung von Rinderherden zu unterstützen, um die behaupteten Auswirkungen von Rindern auf die CO2-Emissionen zu mildern. Der Faktor „mangelnde Kontrolle“: Jede Person, die das propagierte Bioterror-Narrativ akzeptiert, entwickelt und verinnerlicht das Gefühl, „außer Kontrolle“ zu sein, weil sie ein verdächtiges Objekt ist, das die Krankheit haben könnte und daher eine Bedrohung für alle anderen darstellt. Diese Angst lässt sich dann leicht durch die Förderung von Erzählungen manipulieren, die die Befolgung einer Reihe von Handlungen verlangen, die effektiv oder ineffektiv sind und dazu dienen, ein Gefühl von Zielsetzung, Identität und Zugehörigkeit zu einer „In-Gruppe“ zu schaffen, die durch die Durchführung eines Rituals oder die Änderung ihres Verhaltens einen geschützten Status (vor der erzeugten Bioterror-Bedrohung) erreicht hat.

Wer wendet psychologischen Bioterrorismus an?

Groß angelegter psychologischer Bioterrorismus, Informationsbioterrorismus oder „informationsbiologische Erpressung“ wird in der Regel heimlich von ausländischen oder inländischen „Nachrichtendiensten“ oder „Sicherheitsdiensten“ eingesetzt und als „aktive Operation“ in den Zielländern mit einer Vielzahl von wissenden oder unwissenden Verbündeten durchgeführt.

Diese Strategie wird jedoch auch eingesetzt, um die Geschäftsziele der Pharmaindustrie zu unterstützen.

Das Vorhandensein und der Einsatz einer aktiven psychologischen Bioterror-Operation kann als eine Reihe von aktiven operativen Einsatzphasen erkannt werden, die jeweils genau definierte Strategien, Akteure, Rollen und Verantwortlichkeiten beinhalten.

Zu diesen Strategien, Akteuren, Rollen und Verantwortlichkeiten gehören die folgenden:

Eine „aktive Operation“ – Dies ist eine Aktivität einer Organisation (in der Regel ein ausländischer Nachrichtendienst), die auf ein „Zielpublikum“ (ein Objekt, das beeinflusst werden soll) ausgerichtet ist und auf Ersuchen einer „interessierten Partei“ mit „Unterstützern“ und „Hilfsmitteln“ durchgeführt wird, um die gewünschten „geplanten Auswirkungen“ zu erzielen. Die „aktive Operation“ wird mit der Unterstützung von Agenten, unterstützenden Personen und interessierten Organisationen durchgeführt. In der Regel führt der „Nachrichtendienst“ oder die „Sicherheitsorganisation“ (Söldner oder regierungsnahe Organisationen) die „aktive Operation“ unter „falscher Flagge“ durch, d. h. mit Hilfe von Agenten Dritter oder ausgeschalteten Organisationen. Mit anderen Worten, sie verbirgt ihre Hauptziele unter dem Deckmantel einer (politisch) neutralen Nichtregierungsorganisation, einer Regierungsbürokratie, einer akademischen Einrichtung oder verbirgt ihre Ziele anderweitig unter einer Art von falschem Problem. Zu diesen Akteuren, unterstützenden Personen und Organisationen können Netzwerke interessierter Parteien mit ähnlichen, verwandten oder ergänzenden Zielen gehören. „Interessierte Parteien“ – Während des Kalten Krieges waren „interessierte Parteien“ in der Regel die Regierung oder ihre speziellen (geheimen) Dienste, mit anderen Worten ihre „Geheimdienst-“ oder „Verteidigungs“-Gemeinschaften. Heute kann es sich bei den „interessierten Parteien“ um Unternehmenskonglomerate, Pharmaunternehmen, Banken und andere große Finanzkonsortien, Unternehmensverbände, nationale oder globale Nichtregierungsorganisationen, private und politische Gruppen, mit der Industrie verbundene Lobbyistenorganisationen usw. handeln. „Ziel“ – Die Objekte oder Zielgruppen einer „aktiven Operation“ können Regierungen, hochrangige Militärs, Geheimdienste des Gegners, politische Parteien, Banken, Unternehmen usw. sowie die normale Bevölkerung sein, wobei das Ziel darin besteht, eine gewisse Wirkung und einen Effekt zu erzielen. „Vollstrecker“ – Klassischerweise handelt es sich um eine Art Geheimdienst, der in der Regel, aber nicht notwendigerweise, aus einer nationalen Geheimdienstgemeinschaft stammt. In der Regel führt der „Vollstrecker“ die „aktiven Operationen“ mit Hilfe einer oder mehrerer Operationen unter „falscher Flagge“ durch, d. h. er verschleiert die tatsächliche Operation, indem er sie mit einer falschen Geschichte oder Drohung überdeckt. „Unterstützer“ – Beispiele für Unterstützer sind Akademiker, „Influencer“ in der Unterhaltungsbranche, in den sozialen Medien oder in der Kunst sowie neutrale Dritte [letztere gehören nicht zu den Nachrichtendiensten]; diese können dem „Vollstrecker“ helfen, die „aktiven Operationen“ durchzuführen. Unterstützer werden in der Regel mit verschiedenen Mitteln angeworben, einschließlich direkter offener Zahlungen im Rahmen von Honorarverträgen oder eher verdeckter indirekter Zahlungen oder Anreize. „Massenmedien“ – Die Schlüsselrolle der Massenmedien (Unternehmens- und/oder soziale Medien) besteht darin, aktive Operationen mit Hilfe von Hilfsmitteln durchzuführen. Die Massenmedien (Unternehmenspresse und soziale Medien) sind eine der wichtigsten Möglichkeiten zur Durchführung einer aktiven Operation. Der Exekutor nutzt die Massenmedien, um die größtmögliche Wirkung auf das Zielpublikum bzw. das zu beeinflussende Objekt zu erzielen. Zum Beispiel, indem er eine Drohung ausspricht, Gerüchte verbreitet und falsche Informationen verbreitet. Das eigentliche Ziel ist die Verbreitung von Desinformationen, um von der eigentlichen Operation abzulenken und sie zu verschleiern. „Geplante Auswirkungen“ – Die Informationsstrategie und die Ziele, die an ein bestimmtes Publikum gerichtet werden, müssen „scharf“ sein. Es ist wichtig, die Strategie so zu gestalten, dass sie das beabsichtigte Ziel beeinflusst. Informationen werden zielgerichtet zusammengestellt, meist als Bedrohung oder großes Problem, als ob es sich um ein echtes Problem handelt. Das Zielpublikum sollte niemals an den Informationen zweifeln und sich nicht bewusst sein, wer oder was die Nachrichtenübermittlung und -verbreitung plant und steuert.

Was sind die wichtigsten Phasen einer aktiven psychologischen Bioterrorismus-Operation?

Der Ansatz für die Durchführung einer aktiven Operation basiert auf einer ausgearbeiteten Strategie: zunächst die Vermittlung von Informationen über das Problem und dann die Bereitstellung der Lösung.

Die wichtigsten Phasen der aktiven Operation, durch die ein psychologischer Bioterroranschlag ausgelöst werden kann, sind folgende:

Phase 1: Der Vollstrecker (z. B. ein Nachrichtendienst) wirft mit Hilfe von Unterstützern (z. B. Agenten) und Hilfsmitteln (z. B. Massenmedien) falsche Informationen (in einem Beispiel eine drohende Vogelgrippe-Pandemie) auf die Zielgruppe (z. B. die Öffentlichkeit), wobei er vorgibt, dass diese Informationen echt sind.

Phase 2: Vollstrecker, Unterstützer und Hilfsmittel beschleunigen das Problem und machen es zu einem heißen Thema (es muss ein maximales Interesse erzeugt werden). Ist das falsche Problem erst einmal entstanden, wächst es wie ein Schneeball, der immer weiter rollt und sich selbständig vergrößert, als würde er zu einem legitimen Problem werden.

Phase 3: Das eigentliche Ziel der Operation wird (insgeheim) erreicht – es werden finanzielle Gewinne erzielt, die Stabilität der Regierung wird untergraben (z. B. wirtschaftliche Verluste), und alle anderen geplanten Auswirkungen werden erzielt.

Wenn Phase 3 erreicht ist, wird der Zielgruppe (allgemeine Bevölkerung) mitgeteilt, dass das Problem gelöst und die Risiken eingedämmt wurden. Dies geschieht durch Nebeninformationen (Nachrichten, Beiträge in sozialen Medien, Interviews usw.). Im Idealfall bleibt das Problem jedoch bestehen, so dass der Ausführende es erneut nutzen kann. Idealerweise sollte das allgemeine Gefühl der Angst und Beunruhigung über die Risiken des psychologischen Bioterrorismus (in diesem Beispiel die Vogelgrippe) auf einem niedrigen Niveau gehalten werden, so dass es für eine spätere Verwendung leicht wiederbelebt werden kann, nachdem das Narrativ der Angst erfolgreich erstellt, eingeführt und verstärkt wurde.

Praktisches Beispiel: Einsatz von psychologischem Bioterrorismus

Schaffen Sie das Problem. Zunächst muss es einen Bericht über einen lokalen Ausbruch der Vogelgrippe bei Hühnern oder anderen Tieren geben, den die interessierte Partei zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen nutzen kann. Dies ist natürlich eine falsche Information. Die Vogelgrippe ist in einer Vielzahl von Vogelpopulationen endemisch. Es kann auch gemeldet werden, dass es sich um eine angebliche „undichte Stelle“ in einem geheimen militärisch-medizinischen Labor, einem akademischen Labor oder einem „Bioabwehrforschungszentrum“ der Armee handelt. Der Vollstrecker (Geheimdienst) kann eine solche Situation bewusst herbeiführen, um großes Interesse, Ehrfurcht und Angst zu erzeugen. Schneeballsystem für das Problem. Die Medien („Hilfsmittel“, zu denen auch „Unterstützer“, z. B. Einflussagenten, gehören) beginnen, die Öffentlichkeit „aufzuheizen“. Die Titelseiten der Zeitungen, Fernsehsender, das Internet und die sozialen Medien sind bereits mit alarmierenden Titeln gefüllt – „hochpathogenes Virus“, „neue ansteckende Krankheit“, „neuer Grippeausbruch bis hin zur Pandemie“, „macht euch auf Leichen gefasst, Grippeplan besagt“ -, die alle die Bedrohung verstärken und allen Angst machen! Massenmedien und interessierte Organisationen geben Warnzeichen/Botschaften heraus wie „die Krankheit durchbricht die Übertragungsbarriere von Mensch zu Mensch“ und „sagen voraus“, dass „die Krankheit weltweit bis zu Millionen von Menschen infizieren würde“. Zum Beispiel: „Eine Supergrippe könnte bis zu 1,9 Millionen Amerikaner töten, so ein Entwurf des Regierungsplans zur Bekämpfung einer weltweiten Epidemie.“ Das Problem wird zu einem heißen Thema Gesundheitsbehörden/hohe Beamte/Experten/Einflussreiche äußern die Befürchtung, dass ein Virus zu einer Form mutieren könnte, die von Mensch zu Mensch übertragbar ist, und dies zu einer weltweiten Pandemie führen könnte, und behaupten, dass eine Grippepandemie wahrscheinlich zu einer hohen Morbidität (Krankheit) und Mortalität (Tod) führen würde. Zum Beispiel: „Die Zahl der Todesopfer einer Vogelgrippe-Pandemie beim Menschen könnte zwischen 5 und 150 Millionen liegen“. Und: „Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Virus [Vogelgrippe] könnte die nächste menschliche Grippepandemie auslösen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, welche schrecklichen Folgen das für alle Nationen und Völker haben könnte.“ Verschärfung eines Problems und Erzielung geplanter Ergebnisse:Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnte einen neuen Stamm oder eine neue Gruppe von Vogelgrippeviren ankündigen, die einen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung darstellen. Bald wird die Influenzapandemie-Warnstufe auf fünf auf einer sechsstufigen Warnskala erhöht, was bedeutet, dass eine Pandemie unmittelbar bevorsteht. Unter dem Druck von Unternehmen und Bürgern müssen sie auf die Pandemieerklärung der WHO reagieren, indem sie Milliarden für Medikamente und/oder Impfstoffe (sofern verfügbar) ausgeben und alle verfügbaren Ressourcen für die Bekämpfung der Krankheit einsetzen, sobald die WHO die Pandemie für im Gange erklärt hat. Dies löst eine Welle von Panikkäufen von Impfstoffen und antiviralen Medikamenten durch Regierungen in der ganzen Welt aus, die in vielen Fällen weit mehr als nur Hunderte von Millionen Dollar umfassen. Zugelassene und interessierte Organisationen empfehlen den nationalen Regierungen die Verwendung bestimmter antiviraler Mittel und Grippemittel und informieren sie darüber, dass ein neuer, „wirksamerer“ Impfstoff entwickelt wird und bald einsatzbereit ist.

Die Rolle des geheimen Beratenden Ausschusses für Notfälle der WHO

Nach der letzten Schweinegrippe-Pandemie beispielsweise berichtete das British Medical Journal ( BMJ) über die Existenz eines geheimen WHO-Notfallkomitees, das die WHO-Generaldirektorin in der Frage beriet, wann die Pandemie ausgerufen werden sollte. Es wurde behauptet, dass „die WHO von einer Gruppe von Personen beraten wurde, die tief mit der Pharmaindustrie verwoben waren und viel davon hatten, diese Epidemie zu einer Pandemie zu machen.“ Das BMJ berichtete, dass die WHO im Februar 2009 (etwa einen Monat, bevor die ersten Fälle der „Schweinegrippe“ 2009 gemeldet wurden) die Definition der Pandemie geändert hatte, indem sie herausnahm, dass eine Pandemie eine „enorme Anzahl von Todesfällen und Krankheiten“ verursachen kann, und damit die Messlatte für Pandemieankündigungen herabsetzte.

Es ist unethisch, die Angst vor einer Infektionskrankheit für politische, finanzielle oder andere Zwecke zu instrumentalisieren und zu fördern.

Dies gilt auch für Ärzte und Unternehmen, die die Angst vor einem Krankheitserreger wie H5N1 verstärken, um Medikamente, Impfstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen.

Dazu gehören auch einzelne Wissenschaftler oder Virologen, die behaupten, dass H5N1 alle Empfänger von Covid mRNA-basierten Impfstoffen töten wird, obwohl es keine Daten gibt, die eine aktive Übertragung von Mensch zu Mensch belegen, geschweige denn Beweise für eine H5N1-Sterblichkeit bei Empfängern von Covid-19-Impfstoffen. Dies ist ein aufmerksamkeitsheischendes Verhalten und sollte verurteilt werden. Diese Art von Kommunikation ist mit menschlichen Kosten verbunden, die von den Naiven in Form von Depressionen, Selbstmord und psychischen Gesundheitsschäden bezahlt werden, wenn diese Art von angstbasierten Narrativen verbreitet wird.

Dies gilt auch für die Regierungen der Bundesstaaten, die behaupten, dass H5N1 eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt, obwohl keine Daten eine aktive Übertragung von Mensch zu Mensch belegen.

Dazu gehören auch die Wirtschaftsmedien, die durch die Verbreitung oder Veröffentlichung spekulativer und unbegründeter Ängste in Bezug auf H5N1 Zuschauer- und Leserzahlen generieren.

Dazu gehören auch die staatlichen Zentren für Seuchenkontrolle und Arzneimittelzulassung (FDA, EMA), Nichtregierungsorganisationen und globale „Gesundheits“-Agenturen und -Organisationen (WHO), die irreführende, aufgeblähte Erzählungen über eine hohe H5N1-Sterblichkeit beim Menschen verbreiten, die auf seltenen Infektionsereignissen beruhen.

Dazu gehören auch akademische Ärzte und Wissenschaftler, deren Karrieren durch die Förderung irrationaler öffentlicher Ängste vor Infektionskrankheiten, einschließlich H5N1, gefördert werden.

Dies sind alles Beispiele für psychologische Bioterroristen.

Wir müssen lernen, uns vor dem wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Schaden zu schützen, der entsteht, wenn wir psychologischen Bioterrorismus zulassen.

Dies ist wirklich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das nur gestoppt werden kann, wenn sich integre Politiker und die breite Öffentlichkeit bewusst werden, dass sie manipuliert werden, sich weigern, mitzuspielen, und diejenigen, die psychologischen Bioterrorismus fördern und einsetzen, sozial, wirtschaftlich und politisch meiden.

Täusche mich einmal; Schande über dich. Täusche mich zweimal; Schande über mich.