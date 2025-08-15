Seymour Hersh: Netanjahus politische Krise

Der israelische Premierminister sieht sich wachsender Opposition aus dem Ausland und neuem Widerstand aus dem eigenen Militär gegenüber

Der verstorbene Abba Eban, der gelehrte israelische Politiker und Diplomat, der von 1966 bis 1974 als Außenminister diente, hat es vor Jahrzehnten am besten gesagt: „Die Geschichte lehrt uns, dass Menschen und Nationen sich weise verhalten, wenn sie alle anderen Alternativen ausgeschöpft haben.“

Eban starb im Alter von 87 Jahren im Jahr 2002. Wäre er noch unter uns, wäre er fassungslos zu erfahren, dass Premierminister Benjamin Netanjahu, der Israel mit Unterstützung der religiösen Extremisten des Landes an den Rand des moralischen Abgrunds getrieben hat, mit dem Töten und Aushungern der Palästinenser noch nicht fertig ist.

Sein jüngster Schachzug, den er letzte Woche in einem Interview mit Fox News bekannt gab, ist ein Plan, der vorsieht, dass die belagerten israelischen Verteidigungskräfte die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen. Die schätzungsweise 2,1 Millionen überlebenden Bewohner des Gazastreifens würden in drei geplante Umsiedlungslager an der Mittelmeerküste des Gazastreifens umgesiedelt, die von den überlasteten IDF geschützt und versorgt würden, deren Truppen auch vorübergehend die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen würden.

Der Stabschef des israelischen Militärs, Armeegeneralleutnant Eyal Zamir, der im März sein Amt antrat, sprach sich sofort gegen die vorgeschlagene neue Aufgabe aus. Er verwies auf die Erschöpfung und die Fitness der regulären und der Reservekräfte der Armee, von denen viele vierzig oder mehr Wochen lang im aktiven Dienst waren und wieder gehen. Der General machte auch deutlich, dass es nicht möglich sei, der überlasteten Armee die Verantwortung für die überlebende Bevölkerung von Gaza zu übertragen.

Netanjahu machte einen Rückzieher, vielleicht auch deshalb, weil eine Fraktion der religiösen Fanatiker, die ihn im Amt halten, glaubt, dass Gebete und nicht die IDF Israel schützen werden. Ich habe erfahren, dass der israelische Geheimdienst Washington den Aufenthaltsort der verbleibenden Geiseln mitgeteilt hat, die noch am Leben sind: Sie werden in Tunnelkomplexen festgehalten, die noch nicht angegriffen wurden. In einem Komplex in Rafah, im Süden des Gazastreifens, sollen sich mindestens zehn Geiseln befinden, deren Gesundheitszustand als sehr schlecht bekannt ist. Ein ähnlicher Geiselkomplex befindet sich in den Tunneln unter Gaza-Stadt. Man geht davon aus, dass bis zu zweiundzwanzig Geiseln, darunter viele IDF-Angehörige, noch am Leben sind, obwohl sie ausgehungert sind und sofortige medizinische Hilfe benötigen. Ein umfassender Rettungsversuch in einem der beiden Verstecke könnte zu einer erfolgreichen Rettung oder zum sofortigen Tod der Geiseln und ihrer Hamas-Geiselnehmer führen.

Der israelische Geheimdienst ist außerdem der Ansicht, dass die Tötung der Hamas-Gefängniswärter die Bergung der Leichen der dreißig toten Geiseln nahezu unmöglich machen wird, da die Wärter die einzigen sind, die die IDF zu ihnen führen könnten.

Die Welt war fassungslos über die Grausamkeit und den Erfolg des Hamas-Angriffs auf Israel im November 2023 und reagierte nur zögerlich, da Israel keine Anstrengungen unternahm, zwischen dem Feind und den Bewohnern des Gazastreifens zu unterscheiden. Die israelische Luftwaffe bombardierte Tag und Nacht Häuser und Wohngebäude und machte alle Bewohner des Gazastreifens, auch Frauen und Kinder, zu Zielscheiben. Innerhalb weniger Monate wurden Anklagen gegen die israelische Führung beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht, der 2024 Haftbefehle gegen Netanjahu und andere israelische Führer erließ. Frisches Wasser und Lebensmittel waren im Gazastreifen immer schwerer zu finden, ebenso wie Krankenhäuser und Kliniken.

Ein Großteil der Welt begriff das Ausmaß der Erniedrigung, die dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, erst, als in den letzten Monaten Fotos von abgemagerten Müttern und Kindern in den Medien der Welt kursierten. Die wachsende internationale Empörung und die Proteste haben den politischen Druck auf den plötzlich geschwächten Premierminister erhöht, der dringend die politische Unterstützung der religiösen Rechten in Israel braucht. Diese Gruppe ist bitter gespalten zwischen den Hardlinern unter den Siedlern, die den Gazastreifen und das Westjordanland einnehmen wollen, und den Ultra-Orthodoxen, die den Zionismus der Siedler als eine säkulare Unterbrechung von Gottes Plan für die Juden betrachten.

Netanjahu wurde 2019 wegen Untreue, Bestechung, Betrug und Korruption angeklagt. Er wurde gezwungen, seine verschiedenen Ministerien aufzugeben, blieb aber als Premierminister im Amt. Zu den konkreten Vorwürfen gehörte die Annahme von persönlichen Geschenken im Wert von mehr als 200.000 US-Dollar für ihn und seine Frau, darunter exotische Weine und Zigarren. Viele der Geschenke stammten von Arnon Milchan, einem damals bekannten Hollywood-Produzenten, der von Gesetzen profitierte, die der Premierminister in der Knesset durchsetzte.

Netanjahu reagierte schließlich 2023 mit einem Versuch, die Befugnisse der Justiz, insbesondere des Obersten Gerichtshofs, zu beschneiden. Einer seiner vielen abgelehnten Vorschläge bestand darin, der Knesset die Möglichkeit zu geben, Gerichtsentscheidungen durch eine Mehrheitsentscheidung aufzuheben. Eine Mehrheit von einer Stimme könnte ihn im Amt und vor dem Gefängnis bewahren. Er drängte auf eine Gesetzgebung, die seinem Amt eine beherrschende Rolle bei der Ernennung von Richtern, einschließlich derer, die für den Obersten Gerichtshof vorgeschlagen wurden, geben würde. Seine verschiedenen Forderungen und Vorschläge führten zu wöchentlichen Protesten von Hunderttausenden in Tel Aviv, die in seinen Vorschlägen eine Bedrohung für die Unabhängigkeit der Justiz sahen. Keiner seiner offenkundig eigennützigen Vorschläge wurde zum Gesetz, und die erfolgreichen Straßendemonstrationen wurden von vielen als Wendepunkt in der israelischen Politik angesehen.

Nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 war Netanjahu entschlossen, den Vergeltungskrieg über Mitte 2024 hinaus fortzusetzen, als israelische Militäranalysten und westliche Geheimdienste zu dem Schluss kamen, dass die schwer bombardierte Kommandostruktur der Hamas ihre Fähigkeit verloren hatte, als militärische Organisation zu funktionieren. Israels erklärtes Ziel, alle Mitglieder der Hamas zu töten, wurde als unmöglich zu erreichen angesehen. Man geht davon aus, dass die Hamas heute über drei- bis fünftausend Mitglieder verfügt, von denen viele gerade einmal Teenager sind, die mit Pistolen bewaffnet sind und den Tod von Eltern und Geschwistern rächen wollen.

Viele in Israel glauben, dass Netanjahu mit der Unterstützung von Joe Biden und Donald Trump Israel durch die Bombardierung von Syrien, der Hisbollah, des Libanon und des Iran durch die israelische Luftwaffe sicherer gemacht hat. Trumps Entscheidung, die iranischen Atomanlagen zu bombardieren, wird ebenfalls als ein Segen für Israels Sicherheit angesehen.

Doch Amerika und die Welt haben zunehmend mit Entsetzen auf das Leiden der Palästinenser reagiert, und viele prominente westliche Beamte und Kommentatoren schließen sich nun einem internationalen Chor an, der Israels Krieg seit Monaten als Völkermord bezeichnet.

Während Netanjahu sich der extremen Rechten annähert und sich von der sich verschärfenden Belagerung im Gazastreifen und im Westjordanland abwendet, stößt die fortgesetzte israelische Bombardierung und die Vertreibung der überlebenden Bewohner des Gazastreifens von einer Zeltstadt zur nächsten weltweit auf zunehmenden Widerstand.

Eine Möglichkeit ist, dass General Zamir beginnt, die Verantwortung für den Krieg von einem Premierminister zu übernehmen, der persönliche Gründe hat, den Krieg weiterzuführen. Zamir könnte zu dem Schluss kommen, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als alle Menschen in Gaza abzuschlachten und verhungern zu lassen, um einen Krieg zu gewinnen, der angesichts des zunehmenden Entsetzens, mit dem die Welt die sich entfaltende Gräueltat beobachtet, unmöglich zu gewinnen ist.