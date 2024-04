Seymour Hersh

Warum Israel die vermutete iranische Atomwaffenanlage nicht angegriffen hat.

Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran, die in den vergangenen zwei Wochen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich zogen, erreichten am 13. April ihren Höhepunkt, als ein iranischer Drohnen- und Raketenangriff auf Israel scheiterte, nachdem eine Armada alliierter Kampfflugzeuge – geheim organisiert vom Pentagon mit Unterstützung Russlands – mehr als dreihundert bewaffnete iranische Drohnen und Raketen abgeschossen hatte, die auf Ziele in Israel gerichtet waren.

Der Nahe Osten und die westliche Welt warteten gespannt auf die israelische Antwort. Diese erfolgte wenige Tage später, als zwei israelische Kampfflugzeuge, die außerhalb der iranischen Grenze operierten, Überschallraketen auf ein hochmodernes iranisches Raketenabwehrsystem abfeuerten, das die wichtigste iranische Atomanreicherungsanlage in der Nähe von Natanz, 80 Meilen (ca. 129 km) nördlich von Isfahan, schützte.

Die New York Times beschrieb den Angriff in einem Bericht aus Washington als begrenzt, aber als “potenziell großes Signal” an die iranische Führung. Die Botschaft lautete, dass Israel willens und in der Lage sei, das Herzstück des wichtigsten iranischen Waffenkomplexes anzugreifen: “Das Tabu gegen direkte Angriffe auf das Territorium der anderen Seite war nun gebrochen”. Ähnlich besorgte Einschätzungen wurden weltweit veröffentlicht. Die Times berichtete später von einem Gespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, in dem der unberechenbare israelische Führer von weiteren, weitaus aggressiveren Angriffen abgehalten worden sei. Die Welt schien am Abgrund zu stehen.

Die israelische Entscheidung, die iranische Raketenabwehranlage und nicht die Anreicherungsanlage in Natanz selbst anzugreifen, wurde von den politischen und Waffenexperten der amerikanischen Geheimdienste in einem ganz anderen Licht gesehen. Die Raketen ins Visier zu nehmen, wurde als das angesehen, was ein Pokerspieler als “Tell” bezeichnen würde – ein Hinweis auf eine viel tiefere Bedeutung.

Jahrzehntelang hat die israelische Führung – insbesondere Netanjahu – die Welt immer wieder vor den aufkeimenden nuklearen Fähigkeiten des Iran gewarnt und dabei die Tatsache ignoriert, dass das iranische Programm von der Internationalen Atomenergiebehörde überwacht und ständig mit Kameras beobachtet wird. Zwei streng geheime Einschätzungen der US-Geheimdienste aus den Jahren 2007 und 2011, die dieser Reporter im New Yorker veröffentlichte, kamen ebenfalls zu dem Schluss, dass der Iran keine Anstrengungen unternommen habe, sein mutmaßlich hochangereichertes Nuklearmaterial in einen Sprengkopf umzuwandeln. Amerikanische Atomwaffenexperten haben trotz jahrelanger Suche keine Beweise für eine unterirdische iranische Anlage gefunden, die hochangereichertes Uran in eine Waffe umwandeln könnte.

Da Israel nun freie Hand und ein seltenes Maß an internationaler Unterstützung hat, um auf den iranischen Raketenbeschuss zu reagieren, hat es beschlossen, die Anreicherungsanlage selbst nicht anzugreifen.

“Das war’s”, sagte mir ein amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter. In einer Reihe von Hinterzimmergesprächen wurde den Israelis gesagt, sie hätten drei Möglichkeiten der Vergeltung. Die erste war “ein massiver, lähmender Schlag, der den Krieg eskalieren und Israels Ansehen in der Welt weiter verschlechtern würde”. Die zweite sei “ein begrenzter Schlag gegen die größte Bedrohung für Sie und die Welt durch die Zerstörung von Natanz – wenn Sie wirklich glauben, dass der Iran die Bombe hat oder kurz davor steht. Sie können den Schlag als begrenzt und gerechtfertigt rechtfertigen”. Und drittens: “Wenn Sie wissen, dass der Iran die Bombe noch nicht hat oder kurz davor steht, zeigen Sie Ihre versteckte Hand – die Fähigkeit, mit Hyperschall zu zielen, wie Sie wollen, aber verzichten Sie darauf, die Anreicherungsanlage in Natanz anzugreifen.

“Das ist Ihre Chance”, wurde den Israelis gesagt,”der Welt, die derzeit von der Angst vor der nuklearen Bedrohung durch den Iran gelähmt ist, zu sagen, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Der Iran stellt keine Bedrohung dar, und das wissen Sie. Das gibt dem Westen und dem Nahen Osten eine neue Chance, ohne Risiko zu verhandeln. Sie werden beginnen, ein ausgewogenes Urteil zu fällen, Gaza hinter sich zu lassen und den Schurkenstatus abzulegen.”

Einige Staaten im Nahen Osten hätten die Botschaft verstanden, sagte der US-Beamte. Er habe den Eindruck, dass die Außenpolitiker der Biden-Administration “keine Ahnung” hätten, was vor sich gehe.

Er sagte sinngemäß: “Israel hat den Bluff”, wie bei einem Pokerspiel, “selbst eingeleitet. Wir sagen uns, dass wir froh sind, dass die Israelis bei ihrem Angriff auf den Iran zurückhaltend waren”, aber “niemand hier hat die richtige Frage gestellt. Wollte Israel der Welt wirklich zeigen, dass es eine iranische Luftabwehr mit einer Hyperschall-Superwaffe treffen kann”?

“Die israelische Entscheidung, Natanz nicht zu zerstören, könnte zu einem vollkommen neuen Nahen Osten führen, und der Iran wird nun frei sein, sich der Welt anzuschließen”, sagte der Beamte. “Israel hat gezeigt, dass die iranische Bombe ein Fehlalarm war. Etwas potenziell Großes ist passiert”.