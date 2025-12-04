SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfstoffe auf Nicht-Geimpfte

Anya Stössel

Immer mehr Menschen wird bewusst, dass die Corona-Impfungen und andere mRNA-Impfungen schwere Nebenwirkungen verursachen. Dass aber zusätzlich auch noch Millionen Ungeimpfte durch Shedding von den Nebenwirkungen dieser Impfstoffe geschädigt werden, wissen bislang nur wenige.

Shedding – die Übertragung von Impfwirkstoffen von Geimpften auf andere Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung, und zwar über Hautkontakt, Schweiß, Speichel oder den Atem – geschieht vor allem in den ersten Wochen und Monaten nach der Impfung und kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen.

Die Auswirkungen von Shedding betreffen alle Menschen, da jeder die dadurch freigesetzten Toxine einatmet. Und immer mehr Menschen wissen darüber Bescheid! Unzählige Menschen, und vor allem auch Kinder, leiden unter den Folgen von Shedding, und es gibt Millionen Betroffene, die immer wieder krank werden, aber nicht wissen warum, weil sie noch nie von Shedding gehört haben und daher den Zusammenhang mit den Impfungen nicht erkennen können.

Aus Angst davor, von ihren Mitmenschen nicht ernst genommen oder gar für verrückt gehalten zu werden, schweigen die meisten Shedding-Opfer und leiden neben zahlreichen Symptomen auch noch unter einer immer größer werdenden Verzweiflung. Einer der ersten Ärzte, die das Shedding-Phänomen seriös erforscht haben, ist Dr. med. Pierre Kory. Seine ausführlichen Untersuchungsergebnisse werden in dem vorliegenden weltweit ersten Shedding-Buch erstmals in diesem Umfang in deutscher Sprache veröffentlicht.

Darüber hinaus enthält dieses Werk weitere Studienergebnisse verschiedener Forscher, zahlreiche Erfahrungsberichte von Betroffenen, viele weitere Beweise für die Realität von Shedding sowie hilfreiche Tipps, wie Sie sich davor schützen können, krank zu werden und wie man bereits vorhandene Shedding-Symptome wieder loswerden kann.

„Die verblüffendste Sache, die wir im Zusammenhang mit der ‚Impfung‘ gesehen haben, ist ihre Fähigkeit zu ’shedden‘ und jenen zu schaden, die sie nie bekommen haben.“ (Dr. med. Pierre Kory)

