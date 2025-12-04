KI-gestützte Überwachungsfirmen streben nach einem Anteil an den Gewinnen aus Gaza

Von Sophia Goodfriend

Die Präsenz von Palantir und Dataminr im neuen US-Militärkomplex in Israel gibt einen Einblick, wie Technologieunternehmen vom Völkermord profitieren.

Seit Mitte Oktober arbeiten etwa 200 US-Soldaten in einem weitläufigen Lagerhaus im Süden Israels, etwa 20 Kilometer von der Nordspitze des Gazastreifens entfernt. Das Zivil-Militärische Koordinationszentrum (CMCC) wurde angeblich eingerichtet, um die Umsetzung des 20-Punkte-„Friedensplans“ von Präsident Donald Trump zu erleichtern, dessen erklärte Ziele die „Entwaffnung der Hamas“, der „Wiederaufbau des Gazastreifens“ und die Schaffung der Grundlagen für „palästinensische Selbstbestimmung und Staatlichkeit“ sind und der letzte Woche die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats erhielt.

Doch während keine palästinensischen Gremien an den Gesprächen über die Zukunft des Gazastreifens beteiligt waren, haben mindestens zwei private US-Überwachungsfirmen Eingang in die Nachkriegspläne des Weißen Hauses für den Gazastreifen gefunden.

Laut einer Sitzordnung, die dem +972 Magazine vorliegt, war ein „Maven Field Service Representative“ im CMCC anwesend. Maven wurde von dem US-Technologieunternehmen Palantir entwickelt, dessen Logo in den Präsentationen im Center zu sehen war. Maven sammelt und analysiert Überwachungsdaten aus Kriegsgebieten, um US-Militäroperationen, einschließlich tödlicher Luftangriffe, zu beschleunigen. Die Plattform sammelt Informationen von Satelliten, Spionageflugzeugen, Drohnen, abgefangenen Telekommunikationsdaten und dem Internet und „verpackt sie in einer gemeinsamen, durchsuchbaren App für Kommandeure und Unterstützungsgruppen”, so US-Verteidigungsmedien.

Das US-Militär bezeichnet Maven als seine „KI-gestützte Schlachtfeldplattform“. Sie wurde bereits eingesetzt, um US-Luftangriffe im Nahen Osten, darunter im Jemen, in Syrien und im Irak, zu steuern. Palantir vermarktet seine Technologie als Mittel zur Verkürzung des Prozesses der Identifizierung und Bombardierung militärischer Ziele – was der CTO des Unternehmens kürzlich als „Optimierung der Kill Chain“ bezeichnete. Im Sommer erhielt Palantir einen Auftrag im Wert von 10 Milliarden Dollar zur Aktualisierung und Weiterentwicklung der Maven-Plattform für die US-Streitkräfte.

Palantir arbeitet seit Januar 2024 auch eng mit dem israelischen Militär zusammen, als beide Parteien eine „strategische Partnerschaft“ für „kriegsbezogene Missionen“ eingingen. Das Unternehmen hat aggressiv Mitarbeiter für sein Büro in Tel Aviv rekrutiert, das 2015 eröffnet wurde und in den letzten zwei Jahren erheblich expandiert ist. Um sein unerschütterliches Engagement für Israel trotz zunehmender Vorwürfe von Kriegsverbrechen und Völkermord zu rechtfertigen, sagte Palantir-CEO Alex Karp kürzlich, sein Unternehmen sei das erste gewesen, das „vollständig anti-woke” gewesen sei.

Israelische Militärangehörige hören zu, während Soldaten der US-Armee im Zivil-Militär-Koordinationszentrum in Kiryat Gat im Süden Israels am 28. Oktober 2025 über zivil-militärische Operationen diskutieren. (Foto der US-Armee von Spc. Kathryn Skonning/Wikimedia Commons)

Neben Palantirs Maven tauchte in den jüngsten Präsentationen beim CMCC auch der Name eines weiteren US-amerikanischen Überwachungsunternehmens auf: Dataminr. Das Start-up-Unternehmen für künstliche Intelligenz nutzt seine engen Verbindungen zu Social-Media-Plattformen wie X (ehemals Twitter), um Staaten und Unternehmen die Überwachung von Internetnutzern zu ermöglichen: „Echtzeit-Informationen zu Ereignissen, Bedrohungen und Risiken“ – so bewirbt das Unternehmen seine Dienstleistungen.

Dataminr startete Mitte der 2010er Jahre, indem es dem FBI Zugang zu den gesamten Daten der Twitter-Nutzerbasis bot, um „kriminelle und terroristische Aktivitäten” zu überwachen und die Strafverfolgungsbehörden zu alarmieren. Obwohl es als Tool zur Echtzeitüberwachung gewalttätiger Vorfälle in Großstädten verkauft wurde, bot das Unternehmen Strafverfolgungsbehörden und Regierungen die Möglichkeit, die „früheren digitalen Aktivitäten” beliebiger Social-Media-Nutzer zu überwachen und „die Vernetzung und Interaktionen einer Person mit anderen in sozialen Medien aufzudecken”. Twitter bezeichnete Dataminr damals als „offiziellen Partner” und hielt einen Anteil von 5 Prozent an dem Unternehmen. Der Risikokapitalfonds der CIA, In-Q-Tel, war ebenfalls ein früher Investor.

In den letzten zehn Jahren hat Dataminr eng mit dem US-Militär und Strafverfolgungsbehörden im ganzen Land zusammengearbeitet. Während der ersten Amtszeit von Trump arbeitete Dataminr mit lokalen Polizeikräften zusammen, um die Proteste von Black Lives Matter zu verfolgen, während unter Präsident Joe Biden die US-Marshals die Dienste des Unternehmens nutzten, um Aktivisten zu überwachen, die gegen die Rücknahme des Abtreibungsschutzes protestierten. Und im März dieses Jahres nutzte die Polizei von Los Angeles Dataminr, um Demonstranten zu überwachen, die einen Waffenstillstand in Gaza forderten, und um pro-palästinensische Äußerungen im Internet zu melden.

Die Präsenz von Palantir und Dataminr im CMCC deutet darauf hin, dass trotz der vagen Erwähnung der palästinensischen Selbstbestimmung in Trumps Plan die Kontrolle Israels über den Gazastreifen weiterhin fest verankert bleiben wird – mit KI-gestützten Überwachungs- und Waffensystemen als Kernstück der Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit.

Für die Palästinenser vor Ort bieten die ersten sechs Wochen des sogenannten Waffenstillstands einen Einblick in das, was sie erwartet. US-Militärbeamte im weitläufigen CMCC überwachen israelische Truppen in Echtzeit. Doch laut dem Gesundheitsministerium von Gaza haben israelische Soldaten seit Inkrafttreten des Abkommens am 10. Oktober mehr als 340 Palästinenser getötet – einige wurden bei Luftangriffen getötet, andere von israelischen Truppen erschossen, weil sie sich der „Gelben Linie” näherten, dem schwankenden Umfang von 58 Prozent des Gazastreifens, der noch immer unter direkter israelischer Besatzung steht.

Palästinenser gehen zwischen Gebäuden, die während des Krieges zerstört wurden, in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, 24. November 2025. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

„Es gibt keinen großen Unterschied zu der Zeit vor dem Waffenstillstand“, sagte Mohammed Saqr, Pflegedirektor am Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis, Anfang dieser Woche gegenüber The Guardian. „Leider gehen die Bombardierungen weiter.“

KI-gesteuertes Überwachungssystem

Als Teil von Trumps Plan werden die Vereinigten Staaten die Schaffung einer internationalen Stabilisierungstruppe (ISF) beaufsichtigen, die sich aus Soldaten verschiedener, nicht namentlich genannter Länder zusammensetzt. Durch den Einsatz des Maven-Systems von Palantir und der Plattformen von Dataminr werden die Vereinigten Staaten und die ISF über Fähigkeiten verfügen, die mit den wichtigsten Elementen des israelischen Arsenals vergleichbar sind.

Maven ähnelt den KI-gestützten Zielsystemen, auf die Israel seit Beginn des Krieges bei der Steuerung von Luftangriffen und Bodenoperationen in Gaza setzt. Die KI-gestützten Social-Media-Scraping-Tools von Dataminr ähneln den Plattformen, die die israelischen Geheimdienste seit einem Jahrzehnt zur Überwachung palästinensischer Internetnutzer einsetzen. Angesichts der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten seit jeher die Überwachungsmaßnahmen Israels in den palästinensischen Gebieten unterstützen und daran teilhaben, ist es unwahrscheinlich, dass die von Palantir und Dataminr zusammengetragenen Daten ausschließlich in Washington verbleiben werden.

Im Jahr 2013 veröffentlichte der amerikanische Whistleblower Edward Snowden eine Reihe von Dokumenten, aus denen hervorgeht, wie die NSA Rohdaten an israelische Geheimdienste weitergab, darunter „unbewertete und unminimierte Transkripte, Zusammenfassungen, Faksimiles, Telex, Sprachaufzeichnungen und Metadaten und Inhalte aus dem Digital Network Intelligence“ über palästinensische Zivilisten. Unter der ersten Trump-Regierung arbeiteten die beiden Geheimdienste laut der New York Times „praktisch Hand in Hand“ im gesamten Nahen Osten.

Diese Zusammenarbeit hat sich seit dem 7. Oktober noch intensiviert, da die Vereinigten Staaten den israelischen Streitkräften riesige Mengen ihrer eigenen Geheimdienstinformationen über die Aktivitäten der Hamas im Gazastreifen zur Verfügung stellen – darunter „Drohnenaufnahmen, Satellitenbilder, abgefangene Kommunikationen und [KI-gestützte] Datenanalysen”. Diese intrusiven Überwachungsmaßnahmen werden im Rahmen von Trumps Friedensplan fortgesetzt, da US-amerikanische Technologien wie Maven die Fähigkeiten der von den USA unterstützten Streitkräfte zur Überwachung und Aufklärung im gesamten Gazastreifen erweitern werden.

Der US-Außenminister Marco Rubio besucht am 24. Oktober 2025 das zivil-militärische Koordinationszentrum der US-Streitkräfte in Kiryat Gat im Süden Israels. (Olivier Fitoussi/POOL)

Über die Erleichterung der Zusammenarbeit im Bereich der Nachrichtendienste hinaus könnten Palantir und Dataminr auch eine Rolle bei der Sicherheitskoordination zwischen den USA und Israel im Gazastreifen spielen. Tatsächlich ist eine der wichtigsten Empfehlungen des Trump-Plans die Massenumsiedlung von Palästinensern aus den von der Hamas kontrollierten Gebieten des Gazastreifens in Siedlungen innerhalb der von Israel besetzten Enklaven und die Zusammenarbeit mit israelischen Truppen und Nachrichtendiensten, um diese zu verwalten.

Berichten zufolge sollen diese „alternativen sicheren Gemeinschaften” etwa 25.000 Gazaner beherbergen. Jede Enklave würde von Patrouillenstraßen, Zäunen, Überwachungskameras und Militärposten umgeben sein, die von der ISF verwaltet werden, die in Abstimmung mit den israelischen Streitkräften darüber entscheidet, wer die einzelnen Lager betreten darf – und einmal aufgenommen, sollten die Palästinenser laut Vorschlag israelischer Beamter diese nicht mehr verlassen können.

Israel strebt darüber hinaus an, dass die Einreise von der Genehmigung durch den Shin Bet (Israels Sicherheitsdienst) abhängig gemacht wird. Das Hauptkriterium dafür soll laut einem in The Atlantic zitierten israelischen Beamten sein, ob eine Person oder ihre Verwandten Verbindungen zur Hamas haben. Da die Hamas jedoch seit 2007 den Gazastreifen regiert, haben Hunderttausende Palästinenser aufgrund ihrer Tätigkeit im öffentlichen Dienst, sei es im Gesundheitswesen, im Bildungswesen oder bei der Polizei, Verbindungen zu dieser Organisation.

Israel nutzt bereits ein KI-gestütztes Überwachungsinstrument namens Lavender, um alle bekannten und mutmaßlichen Hamas-Anhänger als Zielpersonen für Attentate zu identifizieren, darunter auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes wie Polizeibeamte, wie zuvor vom +972 Magazine berichtet wurde. Lavender verwendet prädiktive Analysen, um die Wahrscheinlichkeit, dass Palästinenser Verbindungen zur Hamas und anderen militanten Gruppen haben, anhand undurchsichtiger Kriterien zu bewerten. Die neuen Pläne geben den israelischen Geheimdiensten einen Anreiz, diese Informationen weiterhin zu sammeln, und US-amerikanische Unternehmen und Plattformen könnten diese Bemühungen noch weiter verstärken.

Maven und Dataminr werden es den von den USA geführten Streitkräften ermöglichen, im Auftrag der israelischen Behörden Überwachungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb international kontrollierter Gebiete durchzuführen. Die Produkte der Unternehmen können Verbindungen zwischen Zivilisten und militanten Gruppen aufzeigen, Listen von Personen erstellen, die bei Militäroperationen festgenommen oder getötet werden sollen, und die Bewegungen und Kommunikationen von Palästinensern massenhaft überwachen. Der Einsatz ähnlicher Technologien durch israelische Streitkräfte in den letzten zwei Jahren hat Gaza zu einem Ort unaufhörlichen Grauens gemacht, das durch endlose Luftangriffe und Rasterfahndungen noch verstärkt wird.

Ein neues Besatzungsmodell

Ein Punkt in Trumps Plan, der den Zorn der ultrarechten Regierung Israels auf sich gezogen hat, ist das vage Versprechen, die Kontrolle des israelischen Militärs über den Gazastreifen schrittweise aufzugeben und die Gründung eines palästinensischen Staates zu erleichtern. Dies sollte jedoch mit Skepsis betrachtet werden, nicht nur wegen des Fehlens eines echten Engagements für die Selbstbestimmung der Palästinenser, sondern auch, weil frühere Pläne, die angeblich darauf abzielten, die palästinensische Souveränität zu stärken, die Vorherrschaft Israels über die besetzten Gebiete nur noch verschärft haben.

US-Präsident Donald Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geben sich nach einer gemeinsamen Pressekonferenz, auf der der Friedensplan der USA für den Gazastreifen vorgestellt wurde, im Weißen Haus am 29. September 2025 die Hand. (Offizielles Foto des Weißen Hauses von Joyce N. Boghosian)

Die Osloer Verträge der 1990er Jahre verankerten die israelische Kontrolle über die palästinensische Telekommunikationsinfrastruktur und sicherten den israelischen Geheimdiensten nahezu unbegrenzte Überwachungsbefugnisse über das Westjordanland und den Gazastreifen. Israels „Rückzug“ aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 ermöglichte es dem israelischen Militär, die Kontrolle durch Luftüberwachung und eine Politik gezielter Tötungen aufrechtzuerhalten – was Luftwaffenbeamte damals als „aus der Luft durchgesetzte Besatzung“ bezeichneten.

Beamte des CMCC arbeiten derzeit an einem weiteren Paradigma der israelischen Kontrolle über den Gazastreifen, bei dem die Arbeit möglicherweise an US-Streitkräfte und deren Partner im privaten Sektor ausgelagert wird. Es handelt sich um eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung: Unternehmen wie Palantir und Dataminr sind bestrebt, Daten zu sammeln und neue Militärtechnologien durch Tests in der Praxis zu verfeinern. Das israelische Militär ist bestrebt, die Arbeit der Luft- und Bodenbesatzung von seinen erschöpften und schwindenden Reserven an Reservisten auszulagern und gleichzeitig durch den Austausch von Geheimdienstinformationen und die Koordinierung der Sicherheitsmaßnahmen die Kontrolle über weite Teile des Gazastreifens zu behalten.

In den letzten zehn Jahren und sicherlich seit dem 7. Oktober haben US-amerikanische Unternehmen wie Palantir und Dataminr neben Microsoft, Google und Amazon die Katastrophe des Krieges als Chance für Kapitalinvestitionen und Wachstum genutzt. Die unkontrollierte Macht Israels über den Gazastreifen machte diesen zu einem idealen Nährboden für eine zunehmend militarisierte KI-Industrie. Das beispiellose Ausmaß der Zerstörung, das Israel in den letzten zwei Jahren angerichtet hat, hing nicht zuletzt von der stetigen Lieferung von Waffen und Rechenleistung aus den USA und von deren Technologieriesen ab.

Es ist klar, dass diese innovative Haltung trotz des Waffenstillstands bestehen bleibt; US-Beamte beschreiben das CMCC als „chaotisches Start-up“. Unterdessen werden die Unternehmensinteressen der Militärtechnologiebranche – nämlich die uneingeschränkte Datenextraktion und tödliche Experimente – dauerhaft in die politische Realität der Region eingeprägt sein.

Palantir und Dataminr reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.