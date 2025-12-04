Möchten Sie Ihre Lebensmittel jetzt mit oder ohne Gesichtserkennung?

Von Mayu Tobin-Miyaji über Epic.org

Google hat Milliarden mit „Überwachungskapitalismus” verdient, bei dem Daten aus Suchanfragen extrahiert und als Verhaltensvorhersage an Werbetreibende verkauft wurden. Kroger hat immense Gewinne mit „Überwachungspreisen” erzielt, bei denen persönliche Informationen gesammelt werden, um den höchsten Preis zu ermitteln, den Sie bereit sind, für einzelne Produkte zu zahlen. Neue Tools wie elektronische Regaletiketten (ESLs) und Gesichtserkennung erweitern die Reichweite der Überwachungspreise. Kroger maximiert den Gewinn während Ihres Einkaufs im Laden durch Überwachungspreise und profitiert dann vom Überwachungskapitalismus, indem es alle über Sie gesammelten Daten an den Meistbietenden verkauft. Sie haben beispielsweise das Gefühl, schwanger zu sein, noch bevor Sie einen Schwangerschaftstest gemacht haben. Sie gehen zu Kroger, um Lebensmittel einzukaufen. Normalerweise kaufen Sie von Zeit zu Zeit ein Multivitaminpräparat (der Laden hat Ihre Einkäufe die ganze Zeit über aufgezeichnet), aber heute greifen Sie stattdessen spontan zu einem Vitaminpräparat für Schwangere. Niemand weiß, dass Sie schwanger sind, und selbst Sie sind sich nicht sicher. Der Laden nutzt Gesichtserkennung, um festzustellen, dass Sie eine junge Frau im gebärfähigen Alter sind. Bingo! Noch bevor der Tag zu Ende ist, sehen Sie gezielte Werbung für Produkte rund um die Schwangerschaft in Ihren E-Mails, in Ihren Social-Media-Feeds und sogar auf Ihrem Smart-TV. Der Ansturm hat begonnen.⁃ Patrick Wood, Editor.

Jedes Mal, wenn Sie einen Lebensmittelladen betreten, begeben Sie sich in eine Datenmaschine, die Ihr Einkaufsverhalten verfolgt, analysiert, weitergibt und beeinflusst. Anhand Ihrer Einkaufshistorie und der von Datenbrokern weitergegebenen Daten – darunter Ihr Internet-Browserverlauf und Ihre Online-Einkäufe – können Lebensmittelläden Rückschlüsse auf Ihr Alter, Ihr Geschlecht, Ihre ethnische Zugehörigkeit, Ihren wirtschaftlichen Status, Ihre Familienzusammensetzung, Ihren Gesundheitszustand oder andere Merkmale Ihres Lebensstils ziehen. Lebensmittelgeschäfte könnten Käufer als „an Fitness interessiert und nicht preisbewusst“ einstufen, wenn sie häufig Bio-Lebensmittel kaufen und Fitnessstudio-Websites besuchen, oder als „werdende Mutter mit Kleinkind“, wenn sie Schwangerschaftsvitamine kaufen und online nach Kleidung in Kleinkindgrößen suchen. Lebensmittelhändler erstellen detaillierte Profile von Verbrauchern, um sie zu Kaufentscheidungen zu bewegen, die ihren Gewinn steigern, sei es durch unterschiedliche Preise oder personalisierte Rabatte und Angebote – auf Kosten der Verbraucher. Schlimmer noch: Lebensmittelgeschäfte verkaufen die über Sie gesammelten Daten auch an andere Unternehmen, wodurch sie ihre Gewinne weiter steigern und gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher untergraben.

Überwachungspreise sind eine zunehmend verbreitete Praxis, die darauf basiert, große Mengen an Daten von Kunden zu sammeln, Rückschlüsse auf Kundenmerkmale zu ziehen und diese Rückschlüsse zu nutzen, um den Preis zu bestimmen, den jeder Kunde für Produkte bezahlt – alles mit dem Ziel, den Gewinn zu maximieren. Unternehmen, die Überwachungspreise praktizieren, verletzen die Privatsphäre der Verbraucher, indem sie heimlich Daten über Verbraucher sammeln und diese für unerwartete und kontextfremde Zwecke verwenden, ihre Autonomie durch verdeckte Beeinflussung ihrer Entscheidungen gefährden und mehr aus dem herausholen, was Kunden letztendlich für Produkte bezahlen.

Kürzlich erregte Kroger die Aufmerksamkeit von Gesetzgebern und Medien aufgrund der möglichen Verwendung von Gesichtserkennung zur Verbesserung seiner Überwachungspreisgestaltung und der Verwendung von elektronischen Regaletiketten (ESLs), um Kunden zu profilieren und mit höheren Preisen anzusprechen. Obwohl Kroger seitdem behauptet, dass es keine Pläne gibt, die Gesichter von Kunden auf digitalen Displays zu identifizieren, verwendet die Lebensmittelkette seit Jahren ESLs.

Unabhängig davon, ob Gesichtserkennung oder ESLs zum Einsatz kommen, ist die Überwachung der Preisgestaltung bereits Realität, die den Verbrauchern schadet, indem sie ihre Privatsphäre verletzt und die Kosten für Güter des täglichen Bedarfs erhöht. Dieser Blogbeitrag erklärt, warum die Überwachung der Preisgestaltung ein Problem für die Privatsphäre der Verbraucher darstellt, wie ESLs und Gesichtserkennung dabei eine Rolle spielen und welche zwei Lehren wir daraus ziehen können: (1) die Notwendigkeit von Vorschriften zur Datenminimierung und (2) die Notwendigkeit von Vorschriften für Gesichtserkennungstechnologien.

Warum Überwachungspreise die Privatsphäre stärker verletzen als dynamische Preise

Überwachungspreise beziehen sich auf die Praxis, bei der Unternehmen individualisierte personenbezogene Daten über ihre tatsächlichen oder potenziellen Kunden sammeln oder einholen und verschiedene Techniken einsetzen, um bestimmten Verbrauchern unterschiedliche Preise für dieselben Waren oder Dienstleistungen anzubieten, um höhere Gewinne zu erzielen. Das Ziel von Überwachungspreisen ist es, anhand der über den Kunden gesammelten Daten den höchsten Preis zu ermitteln, den der Kunde nach Einschätzung des Unternehmens zu zahlen bereit ist.

In diesem Bereich werden mehrere verwandte, aber unterschiedliche Begriffe verwendet. „Personalisierte Preisgestaltung” bezeichnet die Praxis von Unternehmen, verbraucherspezifische Daten über das Verhalten oder die Eigenschaften ihrer Kunden zu nutzen, um unterschiedlichen Verbrauchern unterschiedliche Preise anzubieten, basierend auf dem, was das Unternehmen für deren Zahlungsbereitschaft hält. Im Gegensatz dazu bezeichnet „dynamische Preisgestaltung” die Verwendung nicht kundenspezifischer Variablen, um Preise in Abhängigkeit von Veränderungen bei Angebot und Nachfrage anzupassen, oft in Echtzeit. Beispiele für Unternehmen, die nicht kundenspezifische Variablen zur Preisänderung verwenden, sind die Preissteigerungen bei Uber bei Regenwetter, steigende Last-Minute-Flugpreise oder Ticketmaster, das aufgrund der massiven Nachfrage mehr als 22.000 US-Dollar für ein Taylor-Swift-Konzert-Ticket verlangt. Diese Art der dynamischen Preisgestaltung kann auch als „Surge Pricing“ bezeichnet werden, da die Preise in Echtzeit steigen, wenn die Nachfrage steigt. All diese Praktiken fallen unter den Oberbegriff der Preisdiskriminierung, bei der ein Unternehmen unterschiedliche Preise für ähnliche Produkte aus Gründen verlangt, die nichts mit den Kosten für das Unternehmen zu tun haben.

In der Praxis kann die Überwachungs-Preisgestaltung kundenbezogene und nicht kundenbezogene Daten nutzen, um den Endpreis zu ermitteln, den der Verbraucher zu zahlen bereit ist. Bei der Überwachungs-Preisgestaltung unterscheiden sich die angezeigten Produkte oder Preise für jeden Verbraucher je nachdem, wo sich der Verbraucher befindet, wie spät es ist, wer der Verbraucher ist, was der Verbraucher tut, welche früheren Handlungen der Verbraucher vorgenommen hat oder wie seine Interaktionen mit dem Verkäufer aussehen. Beispielsweise verlangte Target in seiner App 100 Dollar mehr für einen Fernseher, wenn sich der Verbraucher in der Nähe eines Target-Geschäfts befand, als wenn er weiter entfernt war, da Target festgestellt hatte, dass Verbraucher bereit sind, mehr zu zahlen, je näher sie einem Geschäft sind. Orbitz schlussfolgerte, dass Mac-Nutzer bereit sind, mehr für Hotelbuchungen auszugeben, und leitete sie zu teureren Optionen als Nicht-Mac-Nutzer. Buchungsseiten verlangten auch höhere Preise für dieselben Hotelzimmer, je nachdem, aus welcher Stadt der Verbraucher die Website aufrief, was in einem Fall zu einem Preisunterschied von mehr als 500 Dollar für dasselbe Zimmer führte. Durch Überwachungspreise können Einzelhändler die Zahlungsbereitschaft einzelner Verbraucher ausnutzen, während sie diese über niedrigere Preise für andere Verbraucher im Unklaren lassen.

Elektronische Regaletiketten und Gesichtserkennung können die Reichweite von Surveillance Pricing vergrößern

Während Surveillance Pricing im Online-Handel häufiger anzutreffen ist, nutzen Lebensmittelhändler verschiedene Instrumente, um seine Reichweite auf stationäre Geschäfte auszuweiten. In den Briefen der Gesetzgeber an den CEO von Kroger wurden insbesondere Bedenken hinsichtlich der Verwendung von elektronischen Regaletiketten und Gesichtserkennungstechnologie geäußert.

Elektronische Regaletiketten (ESLs) sind kleine Bildschirme, die Papierpreisetiketten in Geschäften ersetzen und es Lebensmittelhändlern ermöglichen, Preise in Sekundenschnelle zu ändern, anstatt dass Mitarbeiter die Papierpreisetiketten physisch austauschen müssen. Wie die Senatoren Warren und Casey sowie die Kongressabgeordnete Tlaib hervorgehoben haben, können ESLs für dynamische Preisgestaltung verwendet werden, sodass Geschäfte Preise schnell auf der Grundlage verschiedener Faktoren anpassen können, darunter der Zeitpunkt des Kaufs, der Standort eines Lebensmittelgeschäfts und andere Daten. Viele Lebensmittelketten, darunter Kroger, haben den Einsatz von ESLs in den letzten Jahren rasch ausgeweitet. Walmart plant, bis 2026 ESLs in 2.300 Geschäften zu installieren.

ESLs können die Preise von Waren im Laufe des Tages ändern, sodass ein Käufer beim Auswählen eines Artikels einen Preis im Regal sieht und beim Bezahlen einen anderen Preis. Während Lebensmittelhändler behaupten, dass ESLs nur zur „Preissenkung” eingeführt wurden, ermöglichen ESLs auch eine schnelle Preiserhöhung. Da viele Amerikaner über Lebensmittelpreise und Inflation besorgt sind – verbunden mit Berichten, dass Lebensmittelgeschäfte die durch die Pandemie verursachten Störungen in der Lieferkette ausnutzen, um die Preise weiter anzuheben – haben Verbraucher und Gesetzgeber die Absichten der Lebensmittelgeschäfte in Frage gestellt.

Umstrittener waren die angeblichen Pläne von Kroger, Gesichtserkennung in Geschäften einzusetzen. Kroger ist eine Partnerschaft mit Cooler Screens eingegangen, einem Unternehmen, das digitale Bildschirme mit eingebauten Kameras und Sensoren installiert, um die normalerweise durchsichtigen Kühl- und Gefrierschranktüren in Lebensmittelgeschäften zu ersetzen und Werbung anzuzeigen. In der ersten Berichterstattung über die umstrittene Partnerschaft von Cooler Screens mit Walgreens pries Cooler Screens seine Fähigkeit an, mithilfe der Gesichtserkennung Merkmale wie Alter und Geschlecht zu ermitteln, um die digitalen Anzeigen auf den Bildschirmen individuell anzupassen. Kroger hat seine Partnerschaft mit Cooler Screens im Jahr 2023 ausgeweitet. Kroger betont, dass die Sensoren keine Daten von Kunden sammeln oder speichern und dass Kroger nicht versucht, Kunden durch Gesichtserkennungstechnologie zu identifizieren, sondern lediglich die Anwesenheit von Kunden, ihre Verweildauer und das Öffnen von Türen zu erfassen.

Während Kroger die Verwendung von Gesichtserkennungstechnologie bestreitet, wiesen die Senatoren Warren und Casey in ihrem Brief auch darauf hin, dass Kroger Kameras an digitalen Displays einsetzen könnte, die Gesichtserkennung verwenden, um das Geschlecht und Alter der Kunden zu bestimmen, was mit weiteren persönlichen Informationen aus der Kroger-App kombiniert werden kann, um Angebote und Werbung individuell anzupassen.

Überwachungspreise verletzen die Privatsphäre der Verbraucher, vom Online-Shopping bis hin zu stationären Geschäften

Selbst wenn ein Einzelhandelsgeschäft keine ESLs oder Gesichtserkennungstechnologie einsetzt, kann es dennoch Überwachungspreise durch das umfangreiche Netzwerk der Datenerfassung und -weitergabe praktizieren, ohne dass die Verbraucher davon wissen. Lebensmittelgeschäfte können Daten aus früheren Einkäufen, der Nutzung von Apps und der Teilnahme an Treueprogrammen der Verbraucher sammeln, aber auch Daten von Dritten wie Datenbrokern einbeziehen.

Die Datenerfassung kann sensible Informationen wie Geolokalisierung, Alter, Geschlecht, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Finanzen, Religion, Beschäftigung, politische Äußerungen und Online-Aktivitäten umfassen oder dazu verwendet werden, diese abzuleiten. Mit diesem Datenfundus werden Verbraucher in Kategorien eingeteilt, anhand derer sich ihre Wahrscheinlichkeit, Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen, und der Preis, zu dem sie dies tun, bestimmen lassen. Beispiele für solche Kategorien sind „zögerliche Spieler”, die länger als erwartet auf einer Sportwetten-Website verweilen, junge Eltern, die weniger preissensibel sind, weil sie sich für eine schnelle Lieferung von Babynahrung entscheiden, oder Personen, die in einem von Überschwemmungen betroffenen Gebiet leben, um ihnen Produkte zur Stressbewältigung anzubieten.

Was Kunden kaufen und zu welchem Preis, kann dadurch beeinflusst werden, welche Produkte zuerst angezeigt werden, durch Preisschilder oder durch Rabatte und Sonderangebote. Durch die Erfassung von Daten über Einzelpersonen und die Möglichkeit, diese mit unterschiedlichen Werbeaktionen anzusprechen, ermöglicht die Überwachung der Preisgestaltung Unternehmen, den Preis so hoch anzusetzen, wie der einzelne Verbraucher bereit ist zu zahlen. Auch wenn Lebensmittelgeschäfte behaupten, dass ihre Rabatte und Sonderangebote den Verbrauchern Einsparungen bieten, ist ihr letztendliches Ziel doch, das Kaufverhalten der Kunden zu beeinflussen, um ihren Gewinn zu steigern.

Die Überwachung der Preisgestaltung ist nicht auf den Online-Handel beschränkt und kann ein Instrument sein, um die Preise zwischen physischen Geschäften und Online-Shops zu verknüpfen. Beispielsweise kann ein Tool zur Preisgestaltung unterschiedliche Preise für Produkte festlegen, die an verschiedenen Standorten eines Unternehmens verkauft werden, und die angezeigten Preise aktualisieren, wenn Kunden die Online-Website besuchen, um die Preise im nächstgelegenen Geschäft des Verbrauchers basierend auf dessen Standortdaten widerzuspiegeln. Online-Verhaltensdaten, wie z. B. die Suchanfragen des Verbrauchers, seine demografischen Daten und andere Daten, die auf seine Kaufwahrscheinlichkeit für bestimmte Artikel hindeuten, können verwendet werden, um Verbraucher mit Gutscheinen und Rabatten anzusprechen, die sie in stationären Geschäften einlösen würden. Wenn ein Kunde die App des Geschäfts auf seinem Smartphone installiert hat, können Bluetooth-Beacons die App anpingen, um die Anwesenheit des Kunden im Geschäft zu registrieren und personalisierte Angebote zu senden.

Überwachungspreise können dazu führen, dass Verbraucher unfairerweise mehr für Produkte bezahlen müssen, für die andere aufgrund heimlich über sie gewonnener Erkenntnisse Rabatte erhalten. Nehmen wir zum Beispiel zwei Käufer mit ähnlichen demografischen Merkmalen, die im selben Geschäft einkaufen. Person A kauft normalerweise Waschmittel A und Person B kauft Waschmittel B – was das Geschäft aus ihren Kaufhistorien weiß. Das Geschäft kann Person A einen Rabatt für Waschmittel B senden, da es mit Waschmittel B einen höheren Gewinn erzielt, in der Hoffnung, dass Person A langfristig wechselt. Diese gezielte Preisgestaltung ist für den Lebensmittelhändler ideal, da er Person B nicht denselben Rabatt gewähren muss, um sie zum Kauf zu bewegen, da sie bereits Waschmittel B kauft. Überwachungspreise können daher dazu führen, dass einige Kunden mehr für dieselben Produkte bezahlen, während andere Kunden Rabatte darauf erhalten. Dies kann wiederum zu einer tatsächlichen oder empfundenen Preisungerechtigkeit führen und das Misstrauen der Verbraucher gegenüber Einzelhändlern verstärken.

Im weiteren Sinne verletzt die heimliche Erstellung und Verwendung detaillierter Profile über Einzelpersonen die Privatsphäre und die individuelle Autonomie der Verbraucher, enttäuscht die Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich der Datenerhebung und -verwendung und schafft ein starkes Machtungleichgewicht, das Unternehmen zu ihrem Vorteil ausnutzen können. Insbesondere im Fall von Kroger, das sowohl Lebensmittelhändler als auch Apotheke ist, treffen die erhöhten Preise die Verbraucher dort, wo es am meisten wehtut, und die Verbraucher können die Eingriffe in ihre Privatsphäre nicht ohne Weiteres vermeiden.

Erschwerend kommt hinzu, dass Kroger mit der Monetarisierung von Kundeninformationen auf andere Weise viel Geld verdient. Kroger verkauft anderen Marken „Einblicke” in das Kaufverhalten seiner Kunden, die auf den umfangreichen personenbezogenen Daten basieren, die das Unternehmen sammelt. Dazu können der Name, die Postanschrift, die Telefonnummer, die Kaufhistorie, Standortdaten, Finanz- und Zahlungsinformationen, aus der Kaufhistorie abgeleitete gesundheitsbezogene Informationen, Daten von Mobilgeräten und demografische Daten (wie Alter, Familienstand, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit und Beschäftigungsinformationen) gehören. Lebensmittelgeschäfte erschließen sich mit ihrem Einzelhandelswerbegeschäft, das auf den von Kunden gesammelten Daten basiert, lukrative neue Einnahmequellen. Diese Dynamik veranlasst Lebensmittelhändler dazu, ohne Zustimmung der Verbraucher so viele Verbraucherdaten wie möglich zu sammeln.

Lektion 1: Zum Schutz der Privatsphäre der Verbraucher sind Regeln zur Datenminimierung erforderlich

Es gibt viele Möglichkeiten, den durch die Überwachung durch Lebensmittelhändler verursachten Schaden zu bekämpfen. In Kalifornien erklärte sich Target bereit, eine Vergleichszahlung in Höhe von 5 Millionen Dollar zu leisten, nachdem Bezirksstaatsanwälte Target wegen Überwachungspreispraktiken angeklagt hatten, die einer irreführenden Werbung gleichkamen und zu einer Überberechnung des niedrigsten für einen Artikel beworbenen Preises führten. In Kalifornien gibt es auch einen Gesetzesentwurf, der Überwachungspreise verbieten würde.

Eine weitere Möglichkeit zum Schutz der Privatsphäre der Verbraucher ist die Einführung von Gesetzen und Vorschriften zur Datenminimierung, um der unregulierten Erfassung und Verwendung von Verbraucherdaten entgegenzuwirken. Ein Gesetz zur Datenminimierung würde die Erhebung, Nutzung, Speicherung oder Weitergabe von Verbraucherdaten durch Unternehmen auf das beschränken, was zur Erfüllung einer Produkt- oder Dienstleistungsleistung für den Verbraucher angemessen und verhältnismäßig ist. Diese Beschränkung sollte mit den Erwartungen der Verbraucher und dem Kontext, in dem die Daten erhoben wurden, im Einklang stehen.

Die Überwachung der Preisgestaltung selbst oder die Differenzierung der Preise auf der Grundlage persönlicher Merkmale und des Verhaltens einzelner Verbraucher ist für den Verkauf von Lebensmitteln oder die Werbung für ein Produkt nicht erforderlich. Kroger muss keine Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand oder demografische Informationen wie Geschlecht, Alter und ethnische Zugehörigkeit ziehen, um Werbeaktionen durchzuführen und Produkte zu verkaufen. Ein Großteil der Verbraucherdaten, die Lebensmittelhändler wie Kroger aus Online- und stationären Einkäufen sammeln, ist nicht angemessen notwendig, um die von den Käufern gesuchten Produkte bereitzustellen (oder für angemessen notwendige sekundäre Zwecke wie Zahlungsabwicklung und Pflege von Bestandsdaten).

Darüber hinaus stellt die Profilerstellung von Verbrauchern und der Verkauf von Kundendaten durch Kroger eine kontextfremde Verwendung von Verbraucherdaten dar. Während ein Verbraucher erwarten kann, dass Kroger Einkaufsdaten sammelt, um Transaktionen abzuwickeln, Bestandsdaten zu pflegen oder sein eigenes Produktangebot zu verbessern, würde ein Verbraucher nicht erwarten, dass Kroger Kundendaten an Dritte verkauft, die in keiner Beziehung zum Verbraucher stehen. Die persönlichen Verbraucherdaten, die in die Überwachungspreise einfließen, werden für Zwecke außerhalb des Kontexts verwendet, in dem sie ursprünglich erhoben wurden, und zwar für jeden Zweck, den die Käufer der Daten für angemessen halten. Dies ist eine kontextfremde Verwendung von Daten, die eine strenge Regel zur Datenminimierung verbieten würde.

Verbraucher erwarten auch nicht, dass ihre persönlichen Daten aus Treueprogrammen weitergegeben und mit anderen Daten kombiniert werden, die es Dritten ermöglichen, sensible Informationen über sie abzuleiten, wie z. B. ihren Gesundheitszustand. Die Beschränkungen zur Datenminimierung sollten auch dann gelten, wenn Kunden sich entscheiden, einige ihrer Daten über Treueprogramme weiterzugeben, um sicherzustellen, dass die Daten für vernünftigerweise vorhersehbare Zwecke verwendet werden – und nicht einfach frei an Dritte verkauft werden.

Während große Unternehmen dazu neigen, die Kosten von Datenschutzvorschriften zu kritisieren und zu übertreiben, entstehen durch eine Nichtregulierung reale Kosten. Ohne rechtliche Schutzmaßnahmen wird die Privatsphäre von Personen weiterhin regelmäßig verletzt, wenn sie wichtige Güter wie Lebensmittel und Medikamente einkaufen. Darüber hinaus werden den Verbrauchern aufgrund von Informationen, die aus der kommerziellen Überwachung gewonnen werden, höhere Preise für Waren berechnet. Die Überwachungspreise bieten den Verbrauchern keine Vorteile, die die Kosten für Datenschutzverletzungen und höhere Preise aufwiegen.

Darüber hinaus greift das ineffektive Paradigma „Benachrichtigung und Wahlmöglichkeit” hier eindeutig zu kurz. Selbst wenn Verbraucher über die Erhebung und Verwendung von Daten durch Lebensmittelgeschäfte informiert werden, sind sie möglicherweise nicht in der Lage, für den Kauf von lebensnotwendigen Gütern zu einem anderen Lebensmittelgeschäft oder einer anderen Apotheke zu wechseln. Möglicherweise gibt es gar keine anderen Lebensmittelgeschäfte, die keine Überwachungs-Preisgestaltung betreiben, oder es gibt keine anderen Geschäfte in der Nähe. Die Überwachungs-Preisgestaltung belastet die Kunden mit Eingriffen in ihre Privatsphäre, die ohne Ausgleichsvorteile kaum zu vermeiden sind.

Lebensmittelgeschäften wie Kroger kann man nicht zutrauen, sich selbst zu regulieren. Der Gewinnstreben, persönliche Daten zu sammeln und das Verbraucherverhalten zu manipulieren, ist zu stark. Es sind rechtsverbindliche Vorschriften zur Datenminimierung erforderlich, um Verbraucher vor weiterem Schaden zu schützen.

Lektion 2: Gesichtserkennungstechnologie ist weit verbreitet und sollte reguliert werden

Die Reaktion auf die Verwendung der Gesichtserkennung in den Filialen von Kroger unterstreicht auch die Notwendigkeit, die Gesichtserkennungstechnologie zu regulieren. In den meisten US-Bundesstaaten gibt es keine Vorschriften, die Unternehmen verpflichten, Verbraucher über die Verwendung von Gesichtserkennung zu informieren. Aufgrund dieser Lücke ist es schwierig festzustellen, welche Unternehmen Gesichtserkennung einsetzen und zu welchem Zweck. Selbst wenn ein Gesetz die Offenlegung vorschreibt, wie beispielsweise in New York City, wird es oft nur unzureichend eingehalten.

Einige Unternehmen haben Gesichtserkennung mit der erklärten Absicht eingesetzt, Diebstähle zu verhindern. Eine solche Verwendung der Gesichtserkennung birgt jedoch erhebliche Risiken für die Privatsphäre. Ein Risiko sind falsch-positive Treffer, die Personen davon abhalten, ein Geschäft zu besuchen, was sich unverhältnismäßig stark auf Menschen mit anderer Hautfarbe auswirkt. So hat die FTC beispielsweise gegen die Lebensmittelkette Rite Aid vorgegangen, weil diese Gesichtserkennung zur Erkennung früherer Ladendiebe ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen einsetzte, was zu einer erhöhten Fehlidentifizierungsrate bei Menschen mit anderer Hautfarbe und Frauen führte.

Ein weiteres Risiko der breiten Einführung der Gesichtserkennung zu Sicherheitszwecken ist die Verbreitung privater Beobachtungslisten. Private Unternehmen informieren Personen nicht darüber, ob und warum sie auf eine Beobachtungsliste gesetzt wurden, und es gibt keine klare Möglichkeit, gegen solche Entscheidungen Einspruch zu erheben. Private Beobachtungslisten können zwischen benachbarten Unternehmen ausgetauscht werden, wodurch Personen vom Handel ausgeschlossen werden, selbst wenn sie nicht wegen einer Straftat verurteilt wurden. Selbst wenn Personen nicht fälschlicherweise markiert und am Betreten eines Geschäfts gehindert werden, schafft die allgegenwärtige Gesichtserkennung das Schreckgespenst, auf eine Beobachtungsliste gesetzt zu werden, und verschlechtert die Privatsphäre in der Öffentlichkeit weiter.

Auch hier kann man nicht darauf vertrauen, dass Einzelhandelsgeschäfte wie Kroger die Verwendung der Gesichtserkennung selbst regulieren. Trotz wiederholter Beteuerungen von Kroger, dass es die Gesichtserkennung nicht zur Preisüberwachung einsetzt, heißt es in der Datenschutzerklärung von Kroger, dass es in einigen Filialen biometrische Daten und Gesichtserkennungsdaten zu „Sicherheitszwecken” sammelt, unter anderem um Ladendiebstahl und Betrug zu verhindern. Darüber hinaus würden die Gesetze der meisten Bundesstaaten die Verwendung der von Kroger gesammelten sensiblen biometrischen Daten nicht allein auf Sicherheitszwecke beschränken. Es sind umfassende Datenschutzgesetze erforderlich, um die kommerzielle Nutzung der Gesichtserkennungstechnologie streng zu begrenzen oder ganz zu unterbinden, damit der Schutz der sensiblen biometrischen Daten der Verbraucher nicht dem Willen großer Unternehmen überlassen bleibt.