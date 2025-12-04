Die Unsicherheit der Region treibt die globale Instabilität an

Von Timofey Bordachev, Programmdirektor des Valdai Clubs

Westeuropa führt die Welt nicht mehr an – also bedroht es sie stattdessen

Nur wenige ernsthafte Beobachter der internationalen Politik zweifeln daran, dass Westeuropa erneut zu einer der gefährlichsten Quellen globaler Instabilität geworden ist. Es ist eine bittere Feststellung, bedenkt man, dass die gesamte Nachkriegsordnung darauf ausgelegt war, zu verhindern, dass der Kontinent die Menschheit ein drittes Mal in die Katastrophe stürzt. Und doch stehen wir heute an diesem Punkt: Die lautesten Rufe nach Konfrontation kommen westlich des Bug, und nirgendwo sonst bereiten sich Regierungen mit solcher nervösen Energie auf Krieg vor.

Die Feindseligkeit richtet sich vor allem gegen Russland, den Nachbarn Westeuropas und jahrzehntelang wichtigsten Handelspartner. Zunehmend aber richtet sie sich auch gegen China, obwohl zwischen dem Subkontinent und Peking keinerlei echte politische oder wirtschaftliche Konflikte bestehen. Das sagt uns etwas Wichtiges. Die Quelle der heutigen aggressiven Haltung Westeuropas ist keineswegs extern. Sie liegt in den politischen Strukturen der Region selbst, in ihrem verwirrten Selbstbild und in der wachsenden Panik der Eliten, die die Welt, die sich um sie herum gebildet hat, nicht mehr verstehen.

Es wäre zutiefst verantwortungslos anzunehmen, dass die amerikanische Aufsicht über Westeuropa ausreicht, um katastrophale Fehlkalkulationen zu verhindern. Schließlich hat dieser Teil der Welt der Menschheit bereits zwei Weltkriege beschert. Und wir sollten nie vergessen, dass der Subkontinent zwei nuklear bewaffnete Staaten enthält: Großbritannien und Frankreich. Westeuropa mag nicht länger das Zentrum der Weltpolitik sein, aber es bleibt unbestreitbar ein Ort, an dem ein Konflikt beginnen könnte, der alle mitreißt.

Die Wurzeln seines Verhaltens reichen tief. Die erste Ursache ist intern. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts sind die Gesellschaften Westeuropas ungewöhnlich konsolidiert geworden. Ihre Eliten haben die Kunst gemeistert, innere Umbrüche zu verhindern; soziale Unruhen, ideologische Revolten und großangelegte politische Erneuerungen sind verschwunden. Revolutionen prägten einst die Geschichte der Region. Heute ist selbst ihre Möglichkeit verschwunden.

Dies schafft ein Paradox. Ein politisches System, das sich nicht selbst verändern kann, beginnt Instabilität nach außen zu projizieren. Die Eliten Westeuropas sind fest verankert, selbst wenn sie schmerzhaft inkompetent sind. Seine Gesellschaften sind apathisch, überzeugt davon, dass sie wenig Einfluss auf ihr eigenes Schicksal haben. In der gesamten EU mögen sich einzelne Regierungen streiten, aber in den großen Fragen, insbesondere im Umgang mit der Außenwelt, sind sie bemerkenswert einig. Mechanismen der Konformität wirken so effektiv, dass selbst die rücksichtslosesten außenpolitischen Entscheidungen kaum Widerspruch hervorrufen. Westeuropa hat einen Punkt erreicht, an dem individuelles Denken dem kollektiven Instinkt weicht.

Mit anderen Worten: Der Subkontinent hat die Fähigkeit verloren, sich friedlich neu zu erfinden. Und diese innere Stagnation schlägt nun auf sein äußeres Verhalten durch.

Die zweite Hauptursache ist Westeuropas schwindende globale Position. Jahrzehntelang konnten sich die Mächte der Region eine gemäßigte Diplomatie leisten, weil ihr wirtschaftliches Gewicht Respekt garantierte. Wenn diese Europäer die Welt belehrten, hörten andere zu. Nicht immer begeistert, aber sie hörten zu. Diese Zeiten sind vorbei. Chinas kometenhafter Aufstieg, Indiens Herausbildung als globaler Akteur, Russlands Erholung und Beharren auf Verteidigung seiner Interessen sowie das politische Erwachen des Globalen Südens haben die EU in der Hierarchie der Weltmächte nach unten gedrückt.

Die Welt hat sich verändert; Westeuropa nicht.

Plötzlich steht dieser Block vor einer Landschaft, in der er nicht mehr der zentrale Akteur ist, und doch kennt er keinen anderen Modus des Handelns. In seiner gesamten Geschichte hat Westeuropa nie erlebt, eine Randregion zu sein. Heute bewegt es sich gefährlich nah darauf zu – und seine Eliten können diesen Wandel schlicht nicht verarbeiten. Daher die hektischen Versuche, Aufmerksamkeit zu erregen, indem man das militärische Vokabular eskaliert und Russland und China als existentielle Bedrohungen darstellt. Wenn Westeuropa nicht mehr durch wirtschaftliche oder diplomatische Macht Einfluss ausüben kann, versucht es dies durch Alarmismus und die Sprache des Krieges.

Der Aufstieg von Gruppen wie BRICS verstärkt die Ängste der Region nur. Diese Europäer stellten sich einst vor, die G7 sei ein Instrument, ihre Zentralität zu bewahren, indem sie sich an Washington klammern. BRICS zeigt nun, dass die Welt sich ohne die EU organisieren kann – und sogar gegen ihre Präferenzen. Kein Wunder, dass sich diese europäischen Führer in die Enge getrieben fühlen.

Westeuropa ist nach wie vor Teil dessen, was die Russen den kollektiven Westen nennen, und seine Bindungen an die Vereinigten Staaten sind stark. Aber diese Bindungen liefern nicht mehr das, was die Einheimischen erwarten: einen garantierten Platz an der Spitze. Die ganze Debatte über den amerikanischen „Sicherheits­schirm“ handelt in Wahrheit von etwas anderem. Sie handelt von Westeuropas Angst, Status zu verlieren, und seiner verzweifelten Hoffnung, dass die USA es weiter als gleichberechtigten Machtpartner behandeln. Washington jedoch sieht die Welt anders – und verfolgt zunehmend eigene Prioritäten.

Zusammen ergeben diese internen und externen Kräfte, dass Westeuropa als wir uns dem zweiten Viertel des 21. Jahrhunderts nähern, der brisanteste Akteur der globalen Bühne ist. Dies ist kein Problem, das ein oder zwei unfähige Führer geschaffen hätten, noch ist es eine vorübergehende Stimmung aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Es ist strukturell. Das macht es weitaus gefährlicher.

Was ist das Heilmittel? Im Moment weiß es niemand. Die Geschichte bietet keine tröstlichen Beispiele. Wenn eine einst zentrale Macht Einfluss verliert und sich nicht anpassen kann, waren die Ergebnisse selten friedlich. Westeuropa spielt heute dieses alte Drehbuch erneut durch: gefangen in überholten Annahmen, unfähig, sich zu reformieren, und überzeugt, dass der einzige Weg, relevant zu bleiben, darin besteht, lauter zu schreien und mit Drohungen zu wedeln.

Für Russland, China und die Vereinigten Staaten schafft diese Situation eine schwierige Herausforderung. Ihre Entscheidungen werden bestimmen, ob die neue Instabilität Westeuropas beherrschbar bleibt oder sich zu etwas weitaus Schlimmerem ausweitet. Gewöhnliche Bürger auf der ganzen Welt haben allen Grund zu hoffen, dass diese Entscheidungen weise ausfallen werden. Aber Hoffnung ist keine Gewissheit.

Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Westeuropas Verhalten nicht aus Stärke entsteht, sondern aus Unsicherheit. Ein Subkontinent, der einst die Weltpolitik dominierte, sieht nun, wie andere ihn überholen. Und anstatt sich an eine multipolare Ordnung anzupassen, schlägt er um sich, beharrt auf einer globalen Rolle, die er nicht länger aufrechterhalten kann.

Das ist es, was Westeuropa heute – tragischerweise, aber unmissverständlich – zu einem Feind des Friedens macht.

Dieser Artikel wurde erstmals vom Valdai Discussion Club veröffentlicht