Larry C. Johnson

Während der Druck im Westen wächst, den Krieg in der Ukraine zu beenden, verstehen die meisten pro-ukrainischen Militäranalysten im Westen nicht die einfache, aber tiefgründige Beobachtung von Clausewitz in seinem Buch „Vom Kriege“:

Niemand beginnt einen Krieg – oder besser gesagt, niemand, der bei Verstand ist, sollte dies tun –, ohne sich zuvor klar darüber zu sein, was er mit diesem Krieg erreichen will und wie er ihn führen will. … Das politische Ziel und die verfügbaren Mittel (einschließlich wirtschaftlicher Mittel) müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.

Kurz gesagt: Die Russen haben dieses Prinzip verstanden, der Westen hingegen nicht. Washington und die NATO-Verbündeten glaubten, sie könnten die russische Wirtschaft lahmlegen und damit die Russen besiegen. Dabei wurde jedoch kaum Beachtung geschenkt, welchen wirtschaftlichen Schaden Russland der Ukraine zugefügt hat. Die meisten Kämpfe seit Februar 2022 fanden auf ukrainischem Gebiet östlich des Dnjepr statt.

Der Dnjepr ist die wichtigste Binnenwasserstraße der Ukraine und seit jeher eine der wichtigsten wirtschaftlichen Arterien des Landes. Vor der vollständigen russischen Invasion im Jahr 2022 hatte er einen bedeutenden Anteil am Massengütertransport und unterstützte wichtige Exportindustrien (Getreide, Eisenerz, Stahl, Kohle). Der Krieg und die Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Jahr 2023 haben seinen Beitrag zur ukrainischen Wirtschaft dramatisch verringert. Die folgende Grafik veranschaulicht den finanziellen Schaden für die ukrainische Wirtschaft infolge der Kämpfe entlang des Dnjepr:

Aspekt – Vor-Kriegsrolle (bis Feb 2022) – Aktueller Status (2025)

Aspekt Vor-Kriegsrolle (bis Feb 2022) Aktueller Status (2025) Länge & schiffbare Strecke 2.200 km Gesamtlänge; ca. 1.000 km vollständig schiffbar von Kiew bis zum Schwarzen Meer (über sechs Dämme und Schleusen) Schifffahrt südlich von Saporischschja nach der Zerstörung des Kachowka-Damms (Juni 2023) praktisch unterbrochen Anteil am Frachtumschlag 15–20 % des gesamten ukrainischen Binnenfrachtumschlags (Bahn ~65 %, Straße ~20 %, Fluss ~15–18 %) < 5 % (größtenteils oberhalb des zerstörten Damms; der untere Dnipro ist nicht mehr bis zum Meer schiffbar) Hauptfrachtgüter Getreide (~40 %), Eisenerz & Metalle (~30 %), Baumaterialien, Kohle, Container Begrenzter lokaler Transport nur oberhalb des Damms; kein Zugang zum Meer Wichtige Flusshäfen Kiew, Tscherkassy, Krementschuk, Dnipro, Saporischschja, Nikopol, Cherson (vor dem Krieg) Nur nördliche Häfen (Kiew–Saporischschja) operieren noch, und das mit reduzierter Kapazität Exportverbindung Direkte Verbindung aus Zentral- und Nordukraine zu den Tiefseehäfen am Schwarzen Meer (über Cherson & Mykolajiw) Verloren; Getreide- und Metallexporte werden nun über Donauhäfen, Bahn oder polnische/baltische Häfen umgeleitet Wasserkraft Sechs große Dämme erzeugten ~8–10 % von Ukrainens Strom (Kiew, Kaniv, Krementschuk etc.) Kachowka-Wasserkraftwerk zerstört; gesamte Wasserkraftkapazität des Flusses um ~50 % reduziert Bewässerung & Wasserversorgung Der Kachowka-Stausee bewässerte 5.800 km² Ackerland im Süden der Ukraine (speiste auch den Krim-Kanal) Bewässerung nahezu komplett verloren; Nord-Krim-Kanal seit 2022 trocken

Nach Angaben des ukrainischen Staatlichen Statistikdienstes zum Bruttoregionalprodukt (BRP), zur Vereinheitlichung in Euro umgerechnet (Gesamt-BIP: 205,7 Mrd. EUR) trugen die östlichen Regionen überproportional zur Schwerindustrie (~40–50 % der ukrainischen Metallurgieproduktion) und zum Getreideanbau (~30–40 %) bei, aber ihr Anteil am Gesamt-BIP wurde durch Kriegsstörungen und die Konzentration im Westen/Zentrum (z. B. Kiew mit 27 %) gemildert. Die Besetzung nach 2022 hat dies weiter verschärft, da nun ~18–20 % des Staatsgebiets (hauptsächlich im Osten) unter russischer Kontrolle stehen, was die wirtschaftlichen Verluste noch verstärkt.

Die Getreideproduktion der Ukraine (hauptsächlich Weizen, Mais und Gerste) ist geografisch ungleichmäßig verteilt, wobei der Dnjepr eine grobe Trennlinie bildet: Das westliche Ufer (einschließlich zentraler Regionen wie Poltawa und Tschernihiw) dominiert die Maisproduktion, während das östliche/südliche Ufer (z. B. Charkiw, Dnipro, Saporischschja) für Weizen und Gerste bedeutender ist. Basierend auf Vorkriegsdaten des USDA (Durchschnittswerte der 2010er Jahre bis 2021) stammen etwa 30 bis 40 % der gesamten Getreideproduktion der Ukraine aus Gebieten östlich des Dnjepr.

Getreidetyp – Anteil östlich des Dnipro – Wichtige Anbau-Oblaste östlich des Dnipro – Anmerkungen

Getreidetyp Anteil östlich des Dnipro Wichtige produzierende Oblaste östlich des Dnipro Anmerkungen Mais (größter Anteil der Gesamtgetreideproduktion, ~50–60 %) < 40 % (hauptsächlich 30–35 %) Charkiw (nördliche Spitze), Dnipro Mais ist westlich/zentral konzentriert (z. B. Poltawa, Sumy); die östliche Produktion ist auf Grenzgebiete begrenzt. Weizen (~30–40 % der Gesamtproduktion) ~50–60 % Charkiw, Dnipro, Saporischschja, Luhansk Weizen gedeiht in trockeneren östlichen Steppen; östliche/südliche Oblaste machen ~70 % des Winterweizens landesweit aus. Gerste (~10–15 % der Gesamtproduktion) ~50–60 % Donezk, Luhansk, Charkiw Ähnlich wie Weizen; östliche Regionen dominieren aufgrund geeigneter Boden-/Klimabedingungen. Gesamtgetreide 30–40 % Alle östlichen Oblaste kombiniert Gewichteter Durchschnitt; der Krieg hat ~25 % der östlichen Ackerflächen beeinträchtigt und die effektive Produktion reduziert.

Die Schuldenquote der Ukraine hat sich seit Beginn der Sonder Militäroperation (SMO) dramatisch verschlechtert… Die Staatsverschuldung der Ukraine ist seit 2021 aufgrund der vollständigen russischen Invasion, die im Februar 2022 begann, stark angestiegen. Vor dem Krieg war die Quote stabil und ging im Rahmen der Erholungsbemühungen nach 2014 zurück. Der Krieg löste massive Verteidigungsausgaben (über 25 % des BIP jährlich), Einnahmeausfälle aufgrund von Handelsstörungen und der Besetzung von ~20 % des Territoriums sowie die Abhängigkeit von internationaler Hilfe und Krediten aus. Dadurch hat sich die Quote mehr als verdoppelt und nähert sich einem untragbaren Niveau (prognostiziert über 100 % bis Ende 2025). Die Daten stammen hauptsächlich aus Quellen des IWF, der OECD und der Weltbank, wobei es aufgrund der Schwierigkeiten bei der Schätzung des BIP inmitten des Konflikts zu einigen Abweichungen kommt (z. B. sank das nominale BIP 2022 um ~30 %, bevor es sich teilweise erholte).

Die Quote hat sich in etwa verdoppelt (von 48,9 % auf ~100 %), was eine Verlagerung von der Haushaltskonsolidierung zur Kriegsfinanzierung widerspiegelt. Vor 2022 strebte die Ukraine im Rahmen der IWF-Programme einen Wert von unter 50 % an; jetzt ist sie mit hochverschuldeten Ländern wie Argentinien (~90 %) vergleichbar, allerdings mit dem Krieg als Beschleuniger. Der starke Anstieg im Jahr 2022 ist auf den Zusammenbruch des BIP zurückzuführen; seitdem steigt er allmählich aufgrund von Kreditaufnahmen (Auslandsverschuldung ~80 % der Gesamtverschuldung). 2024 wurden die Zahlungen umgeschichtet, aber 2025 markiert einen „Wendepunkt“, da der Schuldendienst die Renten übersteigt (~15 % des Haushalts). Wenn der Krieg auf dem aktuellen Kurs weitergeht, sieht es für 2026 düster aus… Die Schuldenquote dürfte bis 2026 auf über 132 % steigen.

Russland hingegen hat von dem Krieg profitiert… Mit einer Schuldenquote von 19 % konnte Russland seine Rüstungsindustrie mobilisieren und eine Vielzahl von hochmodernen Waffen produzieren, darunter reichlich Munition und Drohnen, ohne sich zu verschulden. Russlands Wachstumsrate von plus 4 % im Jahr 2024 löste zwar eine zweistellige Inflation aus, aber Russland hat durch Sparmaßnahmen die Inflation im Jahr 2025 auf 1 % gesenkt, was zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung führte. Dies hat jedoch Russlands Fähigkeit, das für die Ausweitung seiner Militäroperationen Notwendige zu produzieren, nicht beeinträchtigt, wie die dramatischen Fortschritte Russlands in der Ukraine seit September zeigen.

Dies ist der entscheidende Punkt, den Donald Trump und sein nationales Sicherheitsteam nicht verstehen… Die Ukraine verfügt nicht nur nicht über ausgebildete Arbeitskräfte und ist mit untragbaren Personalverlusten konfrontiert, sondern ihre Wirtschaft bricht zusammen und ist nicht mehr zu retten, was bedeutet, dass sie in Bezug auf die Finanzierung der Operationen der ukrainischen Regierung sowie der Militäraktion stärker vom Westen abhängig sein wird. Doch auch der Westen hat an allen Fronten mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und ist nicht in der Lage, die erforderlichen Finanzmittel bereitzustellen, um die Ukraine über Wasser zu halten. Erschwerend kommt hinzu, dass die massive Korruption in der Ukraine zunehmend in den Fokus rückt, da mindestens 50 Milliarden Dollar der seit 2022 vom Westen bereitgestellten 360 Milliarden Dollar in die Taschen der Regierung Selenskyj geflossen sind.

Ich glaube zwar, dass dieser Krieg auf dem Schlachtfeld und nicht durch Diplomatie beendet werden wird, aber ich erinnere mich auch daran, dass Clausewitz feststellte, dass viele Kriege in der Geschichte nicht mit einer entscheidenden Schlacht endeten, sondern damit, dass einer der Kriegsparteien einfach das Geld ausging (z. B. der Siebenjährige Krieg für Frankreich). Angesichts der aktuellen Entwicklungen geht der Ukraine das Geld aus, ebenso wie ihren westlichen Geldgebern.