Das Verrückte auf der Welt ist, dass wir die Armut beenden könnten, es aber nicht tun

Die Menschheit war mehr als fähig, dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder jemandem passieren würde, und fuhr einfach an diesem atemberaubenden Moment der Geschichte vorbei, ohne auch nur einen Blick von ihrem Smartphone zu heben.

Caitlin Johnstone

Es ist das Verrückteste auf der Welt, dass wir bereits über die technologischen Möglichkeiten verfügen, um allen Menschen auf der Erde einen angemessenen Lebensstandard zu bieten, aber dies geschieht nicht, weil es nicht rentabel ist. Wir haben die größte wissenschaftliche Errungenschaft aller Zeiten erreicht und dann nichts damit gemacht. Unsere Gesellschaft ist daran völlig uninteressiert, weil der Kapitalismus daran völlig uninteressiert ist.

Es ist einfach unglaublich, dass dies nicht ständig im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit steht. Jeden Tag sterben Menschen ohne triftigen Grund an Hunger, Unterkühlung und vermeidbaren Krankheiten. Die Menschheit ist mehr als fähig, dafür zu sorgen, dass dies niemandem jemals wieder passiert, und hat diesen beeindruckenden Moment in der Geschichte einfach übergangen, ohne auch nur einen Blick von ihrem Smartphone zu heben.

Können Sie sich vorstellen, dass wir das bei einer anderen bedeutenden technologischen Entwicklung tun würden?

„Oh ja, Menschen können jetzt fliegen… aber lassen wir das lieber.“

„Hey, Menschen haben jetzt die Möglichkeit, Ideen und Informationen in Echtzeit mit jedem auf der Welt zu teilen, aber egal, lasst uns stattdessen weiterhin Briefe verschicken.“

Und ich würde behaupten, dass die Fähigkeit, Armut und unnötiges menschliches Leid zu beseitigen, eine weitaus bedeutendere Entwicklung ist als das Flugzeug oder das Internet. Aber weil sie keinen Wert für Aktionäre generiert, sind wir daran vorbeigegangen und haben gesagt: „Lasst uns einen Chatbot entwickeln, der jede beliebige Songversion von Alvin und den Chipmunks generieren kann!“

Dies geschah, weil es nie das Ziel des Kapitalismus war, sich um alle zu kümmern. Das Ziel des Kapitalismus ist es, der Arbeiterklasse Arbeitskraft und den Ländern des globalen Südens Ressourcen zu entziehen, um Waren und Dienstleistungen zu einem Preis zu verkaufen, der den Eigentümern der Produktionsmittel Gewinn einbringt. Das ist alles.

Der Kapitalismus kennt keine Weisheit. Er wird Kriege anzetteln, um Profit zu generieren. Er wird verarmte Bevölkerungsgruppen für einen Hungerlohn in Minen und Ausbeuterbetrieben schuften lassen, um Profit zu generieren. Er wird wichtige Trinkwasservorkommen für KI-Rechenzentren verbrauchen, um Profit zu generieren. Er wird den letzten Hektar Urwald abholzen, um Profit zu generieren. Er verschmutzt die Luft, füllt die Ozeane mit Plastik und tötet alle Insekten, wenn die Abwälzung der Kosten der Industrie auf das Ökosystem dazu beiträgt, Profit zu generieren.

Die ganze Welt wird von einem künstlich auferlegten System verschlungen, dessen Grundprämisse lautet, dass das Verhalten der Menschen in großem Maßstab vom Streben nach Profit um des Profits willen bestimmt sein sollte. Es ist eine sinnlose, den Planeten verschlingende Maschine, die wir selbst geschaffen haben. Sie verursacht unvorstellbare Zerstörung und Leid für alle Arten von Lebewesen auf der Erde.

Und das muss nicht so sein. Es gibt nichts, was in den Grundfesten des Universums verankert wäre, das besagt, dass wir unter einem System leben müssen, das uns dazu zwingt, unsere Biosphäre in den Holzhäcksler zu werfen, damit Milliardäre zu Trillionären werden können. Nirgendwo steht in Stein gemeißelt, dass die vielen immer für den Nutzen der wenigen schuften und leiden müssen. Die Dinge sind so, wie sie sind, weil Menschen bestimmte Systeme geschaffen haben, und Menschen können diese Systeme durch andere ersetzen.

Wenn wir auf diesem Planeten weiter überleben wollen, müssen wir von Systemen, die uns dazu bringen, gegen unsere Mitmenschen und unsere Mitgeschöpfe auf der Erde zu konkurrieren, zu Systemen übergehen, die von Zusammenarbeit zum Wohle aller Wesen geprägt sind. Solche Systeme wären in ihrer Art völlig beispiellos, denn beispiellose Zeiten erfordern beispiellose Maßnahmen. Es wäre anders als alles, was jemals zuvor getan wurde, aber es ist jetzt eine Frage von existenzieller Bedeutung, dass es getan wird.

Wir müssen uns ändern. Wir müssen freundlicher werden. Sanfter. Emotional intelligenter. Angetrieben vom Wunsch nach dem Allgemeinwohl statt von Angst und Unsicherheit. Wir müssen aufwachen. Wir müssen anders werden als wir jemals zuvor waren.

Jede Spezies kommt irgendwann an einen Punkt in ihrer Existenz, an dem sie sich anpassen muss oder aussterben wird. Das ist unser Punkt. Wir müssen zu mitfühlenden Tieren werden, sonst werden wir denselben Weg gehen wie die Dinosaurier.