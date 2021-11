Shelby Grace Allen, 17 Jahre jung: entwickelt Guillain-Barré-Syndrom nach COVID-19-Impfung: „Ich könnte tot sein oder gelähmt werden“

DYER COUNTY – Ein 17-jähriges Mädchen aus Tennessee ist wegen einer schweren Reaktion auf den Impfstoff COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert worden. Shelby Grace Allen aus Dyer County litt nach Angaben von WKRN seit einigen Wochen an Rückenschmerzen. Daraufhin wurde sie von ihren Eltern ins Krankenhaus gebracht, wo inzwischen das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde.

Shelby sagte:

Ich bin im Bowling-Team in Dyer County, und als ich die Kugel warf, merkte ich, dass ich meine Arme und Beine nicht mehr spüren konnte. Also bin ich ausgeflippt.

Ihre Eltern brachten sie daraufhin zu einem Arzt in Jackson, Tennessee. Später wurde sie in das Le Bonheur Children’s Hospital in Memphis verlegt, nachdem bei ihr GBS diagnostiziert worden war.

Als wir dort ankamen, sagte mir meine Ärztin, meine Assistenzärztin, sofort, was sie dachte, was es war. Sie sagte: „Sie haben Guillain-Barré“.

Shelby erholt sich wieder, und vor kurzem konnte sie feiern, dass sie aus der Intensivstation des Krankenhauses entlassen wurde. Jetzt freut sie sich darauf, im Frühjahr ihren Abschluss zu machen.

Ich sollte gehen können und im März mein Abschlusszeugnis erhalten. Ich werde die High School abschließen. Ich sollte in der Lage sein, auf der Bühne zu stehen, und ich bin fest entschlossen, das zu tun. Ich fühle mich wirklich gesegnet. Ich könnte in einer viel schlimmeren Situation sein, als ich es jetzt bin. Ich könnte tot sein, oder ich könnte gelähmt sein.

Ein Video von ihr ist in der Quelle zu finden.